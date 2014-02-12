Moving Mini-Max: um Novo Indicador para a Análise Técnica e sua Implementação no MQL5

Introdução

Há uma ciência, chamada finança quantitativa que permite estudar os modelos de precificação de derivativos financeiros, utilizando os métodos da física teórica e matemática.



Recentemente me deparei com um artigo que descreve um novo indicador para análise técnica que combina ideias da física quântica e leva-as ao financiamento. Eu tive interesse nele e decidi que iria ensinar como implementar indicadores baseados em artigos científicos em MQL5.



O artigo Moving Mini-Max [2] original é escrito por ZK. Silagadze é um físico quântico do Instituto Budker de Física Nuclear e da Universidade do Estado de Novosibirsk. A ligação para o artigo, bem como o código fonte MQL5 estão disponíveis no final do artigo.





Indicador



Nunca esperei que eu escrevesse essa frase, mas aqui eu vou explicar o tunelamento quântico. Supondo que a maioria dos leitores não sejam profissionais quânticos, irei descrevê-lo em termos simples, espero que você não se sinta ofendido. Em primeiro vamos definir em uma frase a ideia por trás da análise técnica das séries temporais financeiras. Estamos principalmente olhando para encontrar:

níveis de suporte e resistência dos preços;

direção das tendências de curto e longo prazo;

topos e bases das tendências.

A ideia original do indicador Moving Mini-Max é encontrar topos e bases no gráfico usando o análogo da partícula alfa quântica que tenta escapar de um núcleo. O problema é tomado a partir da teoria de desintegração alfa por George Gamov [1].



Uma imagem vale mais do que mil palavras, por isso, estou colando um pequeno gráfico abaixo.

Figura 1. Bola quântica imaginária no gráfico de preço forex

Imagine uma bola lançada a partir do topo da colina ou, no nosso caso, a partir de um topo recente no gráfico das séries temporais. Na mecânica clássica ela irá saltar os obstáculos e pode não ter a chance de parar na frente do obstáculo principal, uma vez que pode se prender em algum lugar no caminho.



Mas, de acordo com a mecânica quântica e a teoria da desintegração alfa, uma bola pode ter uma probabilidade muito pequena, mas diferente de zero, de tunelamento através das barreiras encontrando o seu caminho para o potencial inferior e oscilar lá.



Esta é uma analogia de encontrar um local mínimo na tabela de preços. O artigo por Z.K. Silagadze [2], propõe que, a fim de reduzir a complexidade de cálculo, em vez de resolver o verdadeiro problema de mecânica quântica ele é suficiente para imitar o comportamento quântico. Vou apresentar uma base matemática, que é apresentada no artigo original e, posteriormente, a implementação em MQL5.

Vamos ser uma série de preços para alguma janela de tempo. O Moving Mini-Max é uma transformação não linear das séries de preços:



onde e para é definido como segue: Como você pode ver esta é uma relação recorrente, isto é, o elemento i-th é dependente do elemento i-1. As séries de moving mini-max satisfazem a condição de normalização, em que a soma de todos os elementos é igual a um As probabilidades de tunelamento de uma bola quântica são chamadas de probabilidades de transição, porque suas probabilidades modelos de atravessar barreiras estreitas dos obstáculos pequenos imaginários da série de preços descendente:

com O parâmetro m é uma abertura da janela de uniformização que imita a massa (inversa) da bola quântica e a sua capacidade de passar através de pequenos obstáculos. Alternativamente o moving mini-max d(si) que enfatiza máximos locais pode ser construído colocando o sinal negativo no parâmetro transmitido para a função exp():

Implementação



Depois de ler sobre a matemática por trás do indicador, podemos implementá-lo em MQL5. A fim de fazê-lo da melhor forma é preciso olhar a partir da última equação para cima. Se você prestar atenção as variáveis ​m e n, você vai ver que este indicador necessita da matriz elemento n+2m da série de preço para uma janela mini-max e terá tamanho lag das barras m.



Isto é por causa do indicador S i+K e S i-k no cálculo das variáveis​ Q. A variável i é incrementada a partir da 1 para n e k na incrementação a partir da 1 para m, portanto, vamos precisar do buffer n+2 m para começar. Isto pode ser alcançado ligando:

double S[]; ArrayResize (S,n+ 2 *m); CopyClose ( Symbol (), 0 , 0 ,n+ 2 *m,S);

Isso irá declarar matriz de duplas, redimensioná-la para n+2m e copiar valores próximos das últimos barras n+2m da tabela de símbolos atual de partida a partir da última barra. O próximo passo é calcular valores de Q. Se você ler atentamente a definição você vai ver que para o elemento i-th da série de preços analisados​ precisamos somar os resultados m da função exp() com as variáveis dos valores​dos preços. Portanto, precisamos fazer um ciclo de 1 a n, que vai contar todos os valores de Q: void calcQii() { int i,k; for (i= 0 ; i<n; i++) { double sqiip1= 0 ; double sqiim1= 0 ; double dqiip1= 0 ; double dqiim1= 0 ; for (k= 0 ; k<m; k++) { sqiip1 += MathExp ( 2 *(S[m- 1 +i+k]-S[i])/(S[m- 1 +i+k]+S[i])); sqiim1 += MathExp ( 2 *(S[m- 1 +i-k]-S[i])/(S[m- 1 +i-k]+S[i])); dqiip1 += MathExp (- 2 *(S[m- 1 +i+k]-S[i])/(S[m- 1 +i+k]+S[i])); dqiim1 += MathExp (- 2 *(S[m- 1 +i-k]-S[i])/(S[m- 1 +i-k]+S[i])); } sQiip1[i] = sqiip1; sQiim1[i] = sqiim1; dQiip1[i] = dqiip1; dQiim1[i] = dqiim1; } } Como você pode observar a função calcQii calcula i-th Q e valores de Q ' para a janela de preço observada de tamanho n. A matriz S contém os valores de preços e sQiip1, sQiim1, dQiip1, dQiim1 são usados como variáveis de cálculos intermediários de Q e Q '. As probabilidades são calculadas com base em variáveis​Q e Q ', portanto, podemos fazer uma outra função que faz um ciclo de 1 a n através das matrizes sQii e dQii: void calcPii() { int i; for (i= 0 ; i<n; i++) { sPiip1[i] = sQiip1[i] / (sQiip1[i] + sQiim1[i]); sPiim1[i] = sQiim1[i] / (sQiip1[i] + sQiim1[i]); dPiip1[i] = dQiip1[i] / (dQiip1[i] + dQiim1[i]); dPiim1[i] = dQiim1[i] / (dQiip1[i] + dQiim1[i]); } } O que resta é calcular uSi e elementos sSi posteriores e colocar os resultados nas matrizes USI e DSi void calcui() { int i; sui[ 0 ] = 1 ; dui[ 0 ] = 1 ; for (i= 1 ; i<n; i++) { sui[i] = (sPiim1[i]/sPiip1[i])*sui[i- 1 ]; dui[i] = (dPiim1[i]/dPiip1[i])*dui[i- 1 ]; } double uSum = 0 ; double dSum = 0 ; ArrayInitialize (uSi, 0.0 ); ArrayInitialize (dSi, 0.0 ); for (i= 0 ; i<n; i++) { uSum+=sui[i]; dSum+=dui[i]; } for (i= 0 ; i<n; i++) { uSi[n- 1 -i] = sui[i] / uSum; dSi[n- 1 -i] = dui[i] / dSum; } } A fim de verificar se a condição de normalização é válida, pode-se adicionar as seguintes linhas: double result= 0 ; for (i= 0 ; i<n; i++) { result+=uSi[i]; } Print ( "Result = " + DoubleToString (result)); Depois que todos os cálculos foram feitos, precisamos exibi-los dentro da janela do indicador. A fim de fazê-lo, deve-se declarar pelo menos dois buffers indicadores, um para uSi e outro para matriz dSi e definir o tipo de indicador como DRAW_LINE. #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 SeaGreen #property indicator_color2 BlueViolet Então, chamando a função SetIndexBuffer() atribuímos as matrizes uSi e dSi a serem exibidas como INDICATOR_DATA: SetIndexBuffer ( 0 ,uSi, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,dSi, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,-(m- 1 )); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT ,-(m- 1 ));

Figura 2. Indicador Moving Mini-Max Implementado Uma das possíveis aplicações do indicador descrito no artigo é identificar as linhas de suporte e resistência e a identificação de padrões gráficos por uniformização inerente do indicador. Quanto às linhas de suporte e resistência elas são formadas pelo cruzamento do moving mini-max das séries de preços e moving mini-max de sua média móvel. Se o preço passa pelo máximo local e cruza a média móvel temos uma resistência. Depois de implementá-lo, vi que o método está sofrendo de alguns sinais falsos, mas estou colando um código fonte de referência sobre como colocar as linhas em MQL5 usando a biblioteca ChartObjectsLines.mqh: void SR() { int i, cnt= 0 ; int rCnt= CopyClose ( Symbol (), 0 , 0 ,n+ 2 *m,S); for (i=n- 2 ; i>= 0 ; i--) if (uSi[i]<uSi_MA[i] && uSi[i+ 1 ]>=uSi_MA[i+ 1 ]) { Print ( "Resistance at " + i); CChartObjectHLine *line= new CChartObjectHLine(); line.Create( 0 , "MiniMaxResistanceLine:" + IntegerToString (cnt), 0 , S[i]); line.Color( LightSkyBlue ); line.Width( 1 ); line.Background(true); line.Selectable(false); cnt++; } for (i=n- 2 ; i>= 0 ; i--) if (dSi[i]<dSi_MA[i] && dSi[i+ 1 ]>=dSi_MA[i+ 1 ]) { Print ( "Support at " + i); CChartObjectHLine *line= new CChartObjectHLine(); line.Create( 0 , "MiniMaxSupportLine:" + IntegerToString (cnt), 0 , S[i]); line.Color( Tomato ); line.Width( 1 ); line.Background(true); line.Selectable(false); cnt++; } } O fato interessante do indicador é que eu vi que ele reconhece muito bem locais mínimos de curta tendência e máximo para uma determinada janela de tempo. é o suficiente para filtrar a diferença entre as maiores e as menores leituras do moving mini-maxes e marcá-las como um início de uma subida de preços de curto prazo ou tendência.

Podemos explorar esse comportamento de acordo com outros indicadores e gestão de dinheiro para fazer um Expert Advisor rentável.

Para marcar as maiores leituras sobre a janela do tempo atual, podemos usar buffers indicadores adicionais para exibir as setas para cima e para baixo cada vez que a diferença for maior. Além disso, para tornar o indicador mais atraente eu decidi usar o novo recurso do MQL5: um histograma de cores. A baixa e alta tendências são coloridas em cores diferentes, e a mudança da tendência é sinalizada por uma barra amarela. Para utilizar o histograma de cores entre dois buffers devemos usar dois buffers de dados e um buffer para os índices de cor. Por favor, observe como definir planos. Existem cinco buffers indicadores no total, e três cores são definidas para o histograma de cores. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://Investeo.pl" #property description "Moving Mini-Max indicator" #property description "proposed by Z.K. Silagadze" #property description "from Budker Institute of Nuclear Physics" #property description "and Novosibirsk State University" #property description "Original paper can be downloaded from:" #property description "http://arxiv.org/abs/0802.0984" #property version "0.6" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 3 #property indicator_type1 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 #property indicator_type2 DRAW_ARROW #property indicator_type3 DRAW_ARROW #property indicator_color1 Chartreuse, OrangeRed, Yellow #property indicator_color2 RoyalBlue #property indicator_color3 RoyalBlue #property indicator_width1 5 #property indicator_width2 4 #property indicator_width3 4 Por favor, note que histograma leva dois buffers do tipo INDICATOR_DATA e um INDICATOR_COLOR_INDEX. Os buffers devem ser configurados com precisão na seguinte ordem, os buffers de dados vem em primeiro lugar, depois de que um buffer do índice de cor é definido. SetIndexBuffer ( 0 ,uSi, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,dSi, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,trend, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 3 ,upArrows, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 4 ,dnArrows, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_ARROW , 234 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_ARROW , 233 ); Buffers 0,1,2 são para histograma de cores, buffers 3 e 4 são para exibição seta. O algoritmo de coloração é como se segue: if (upind<dnind) { for (i= 0 ; i<upind; i++) trend[i]= 0 ; for (i=upind; i<dnind; i++) trend[i]= 1 ; for (i=dnind; i<n; i++) trend[i]= 0 ; } else { for (i= 0 ; i<dnind; i++) trend[i]= 1 ; for (i=dnind; i<upind; i++) trend[i]= 0 ; for (i=upind; i<n; i++) trend[i]= 1 ; } trend[upind] = 2 ; trend[dnind] = 2 ; Estou colando a imagem do resultado final:

Figura 3. Versão final do indicador do Moving Mini-Max é preciso lembrar que os valores de tendência baixa e alta são calculados para uma determinada janela de tempo cada vez que chega uma nova barra, esta é a razão para chamar o indicador moving mini-max.

Embora ele retarde as barras m dá surpreendentemente boa visão para a tendência da janela de tempo atual e interpretação de como o mercado 'respira'.

Estou convencido de que este indicador pode ser rentável.

Conclusão

Eu apresentei a matemática por trás de um novo indicador para a análise técnica e sua implementação em MQL5.



O artigo original por Z.K. Silagadze está disponível em http://arxiv.org/abs/0802.0984. O código fonte em anexo está disponível para download.



Espero apresentar indicadores técnicos mais interessantes e sua implementação MQL5 no futuro.

Referências:



1. G.Gamov, Theory of alpha decay.

2. Z.K. Silagadze, Moving Mini-Max - a new indicator for technical analysis.

