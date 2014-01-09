Conexão do Expert Advisor com ICQ no MQL5

Introdução

O ICQ é um serviço centralizado de troca instantânea de mensagens de texto, com um modo offline, o qual utiliza o protocolo OSCAR. Para um negociador, o ICQ serve como um terminal que mostra informações oportunas, assim como um painel de controle. Este artigo demonstrará um exemplo de como implementar um cliente de ICQ, com um conjunto mínimo de funções, dentro de um Consultor Especialista.

O esboço do projeto IcqMod, contendo um código original aberto, foi utilizado e processado como uma base para este artigo. O protocolo de troca com o servidor do ICQ é implementado no módulo DLL icq_mql5.dll. Ele é escrito em C++ e faz uso do único Windows library winsock2. Um módulo compilado e um código-fonte para o Visual Studio 2005, estão anexos neste arquivo.

Características e limitações distintas da implementação desse cliente:

O número máximo de clientes operando simultaneamente é teoricamente ilimitado.

O tamanho máximo de uma mensagem recebida - 150 caracteres. O recebimento de mensagens mais longas não é suportado.

Suporte ao Unicode.

Suporta somente uma conexão direta. Uma conexão feita através de um servidor proxy (HTTP/SOCK4/SOCK5) não é suportada.

Mensagens offline não são processadas.

Descrição das funções da biblioteca

Descrições de constantes e funções do módulo dll estão localizadas no arquivo executável icq_mql5.mqh.

A função ICQConnect é utilizada para conectar ao servidor:

uint ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl, string host, ushort port, string login, string pass )

Descrição do valor retornado através do ICQConnect:

Nome das constantes

Valor

Descrição

ICQ_CONNECT_STATUS_OK

0xFFFFFFFF Conexão estabelecida

ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR

0xFFFFFFFE

Erro de leitura de dados

ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR

0xFFFFFFFD

Erro de envio de dados

ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR

0xFFFFFFFC

Erro de conexão ao servidor

ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB Erro de autorização: senha incorreta ou ultrapassado o limite de conexões

Estrutura para armazenamento de dados sobre a conexão:



struct ICQ_CLIENT ( uchar status; ushort sequence; uint sock; )

Na prática, de modo a realizar uma análise do status da conexão nesta estrutura, usamos o status variável o qual pode assumir os seguintes valores:

Nome das constantes

Valor

Descrição

ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01 Uma conexão ao servidor está estabelecida

ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED

0x02 A conexão ao servidor falhou



Tentativas frequentes de conectar-se ao servidor podem levar a um bloqueio temporário de acesso à sua conta. Assim, é necessário aguardar um intervalo de tempo entre tentativas de conexão ao servidor.



O tempo limite recomendado é de 20-30 segundos.

A função ICQClose serve para finalizar a conexão ao servidor:

void ICQClose ( ICQ_CLIENT & cl )

A função ICQSendMsg é utilizada para enviar mensagens de texto:

uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string uin, string msg )

O valor retornado é igual a 0x01, se a mensagem for enviada com sucesso, e igual a 0x00 se houve um erro de envio.

A função ICQReadMsg verifica o recebimento de mensagens:

uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string & Uin, string & Msg, uint & Len )

O valor retornado é igual a 0 se há uma mensagem de entrada e igual a 0x00 se não há mensagem.

Classe COscarClient

Para conveniência de trabalho com o ICQ em um ambiente orientado a objeto do MQL5, foi desenvolvida a classe COscarClient. Além das funções básicas descritas acima, ele contém um mecanismo o qual, após um intervalo de tempo específico, automaticamente se reconecta ao servidor (quando autocon = true). A descrição da classe está inclusa no arquivo anexo icq_mql5.mqh e é dada abaixo:



class COscarClient { private : ICQ_CLIENT client; uint connect; datetime timesave; datetime time_in; public : string uin; string msg; uint len; string login; string password; string server; uint port; uint timeout; bool autocon; COscarClient(); bool Connect( void ); void Disconnect( void ); bool SendMessage( string UIN, string msg); bool ReadMessage( string &UIN, string &msg, uint &len); };

O Consultor Especialista nas bases do COscarClient



O código mínimo do Expert Advisor necessário para trabalhar com o ICQ usando a classe COscarClient está localizado no arquivo icq_demo.mq5 e abaixo:

#include COscarClient client; int OnInit () { printf ( "Start ICQ Client" ); client.login = "641848065" ; client.password = "password" ; client.server = "login.icq.com" ; client.port = 5190 ; client.Connect(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { client.Disconnect(); printf ( "Stop ICQ Client" ); } void OnTick () { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; while (client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf ( "Receive: %s, %s, %u" , client.uin, client.msg, client.len); if (( TimeCurrent ()-time_out)>= 30 ) { time_out = TimeCurrent (); SymbolInfoTick ( Symbol (), last_tick); text = Symbol ()+ " BID:" + DoubleToString (last_tick.bid, Digits ())+ " ASK:" + DoubleToString (last_tick.ask, Digits ()); if (client.SendMessage( "266690424" , text)) printf ( "Send: " + text); } }

A Figura 1. serve como uma demonstração do trabalho do Consultor Especialista o qual permite a troca de mensagens de texto com o cliente do ICQ.

Figura 1. Sistema de mensagem de texto entre o MetaTrader 5 e o ICQ2Go



Desenvolvimento de capacidade



Vamos complicar a tarefa trazendo para próximo da aplicação prática. Por exemplo, precisamos gerir o trabalho de nosso Consultor Especialista e obtemos as informações necessárias remotamente usando um celular ou outro PC conectado à internet. Para fazer isso, descrevemos um conjunto de comandos para controle do futuro Consultor Especialista. Além disso, vamos complementar o conselheiro com uma função de análise para decodificar os comandos de entrada.

O formato, comum a todos os comandos, será conforme o seguinte:



[? |!] [command] [parameter] [value] ,

onde? - Um símbolo de comando de leitura; ! - Um símbolo de uma escrita de operação.

Uma lista de comandos dados na tabela abaixo:

ajuda leitura Exibição de referência de sintaxe e a lista de comandos info leitura Exibição de dados do resumo da conta symb leitura Preço de mercado para o par de moedas dado ords leitura/gravação Gerenciamento de pedidos abertos param leitura/gravação gerenciamento de parâmetros do Consultor Especialista fechar gravar Encerramento do trabalho do Consultor Especialista e o fechamento do terminal shdwn gravar Desligamento do PC





O Consultor Especialista, que implementa o processamento deste conjunto de comandos, está localizado no arquivo icq_power.mq5.

A Figura 2 mostra uma clara demonstração do trabalho do Consultor Especialista. Os comandos são recebidos do CCP com um cliente do ICQ instalado (Figura 2a) assim como através do servidor WAP http://wap.ebuddy.com o qual implementa o trabalho com o ICQ (Figura 2b). A segunda opção é preferível para aqueles que não queiram lidar com a busca, instalação e configuração do software para ICQ em seus celulares.

Figura 2. Trabalhando com um consultor pelo cliente do ICQ para Pocket PC (Figura 2a), assim como através do site wap wap.ebuddy.com (Figura 2b)

Componente visual do ICQ

Esta seção vai considerar resumidamente um exemplo de um script icq_visual.mq5, o qual implementa um componente, a aparência visual a qual é mostrada na Figura 3.





Figura 3. Componente visual do ICQ

A forma do componente lembra uma janela do Windows e é feita de arrays de elementos de controle, como botões, caixas de texto e etiquetas de texto.

Para comodidade, um elemento de controle integrado para armazenar uma lista de contas e contatos é implementada nessa forma. Valores são selecionados da lista através da utilização de botões de navegação apropriados.

Para criar uma janela no estilo do ICQ 6.5, podemos substituir os botões por marcas de imagem. A Figura 4 mostra a aparência visual do componente, implementado no script icq_visual_skin.mq5. Para aqueles que desejam criar seus próprios componentes de design, basta desenvolver e substituir o arquivo skin.bmp, o qual é responsável pelo aparecimento da janela.

Figura 4. Design de cor do componente visual do ICQ

Conclusão

Este artigo demonstra uma das maneiras mais fáceis de implementar um cliente de ICQ para o MetaTrader 5 utilizando os meios de uma linguagem de programação embutida.