Transferindo indicadores do MQL4 para o MQL5

Introdução

Olá prezados leitores!

No artigo de hoje vou descrever para vocês um algoritmo de transferência de cálculos de preço simples do MQL4 para o MQL5. Olhando por alto a diferença entre o MQL5 e o MQL4, adicionei a biblioteca de funções mql4_2_mql5.mqh; vamos aprender como utilizá-la após ler esse artigo.

1. Preparando um indicador para transferência

Esse artigo é somente sobre cálculos do indicador de transferência; se um indicador contém elementos gráficos ou cálculos de preço mais complexos, você encontrará dificuldades com ele.

Primeiramente, precisamos preparar um código do MQL4 para transferir. Vamos dar uma olhada naquilo que é necessário para isso.



Abra o MetaEditor 4 com um indicador necessário, por exemplo, MACD: e comece a modificar seus parâmetros de entrada:



extern int FastEMA= 12 ; extern int SlowEMA= 26 ; extern int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];

Precisamos trazer tudo para o seguinte estado:



double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA

No começo da linha os buffers dos indicadores são especificados juntos com os símbolos & antes de seus nomes. A razão é que precisamos passar os links para o arranjo onde todas as mudanças serão realizadas, mas não o próprio arranjo!!!

Depois surgem os parâmetros de entrada. Em nosso indicador do MQL4 altere a seguinte linha:

int start()

para:



int start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA)

Como você pode ver, mais dois elementos obrigatórios foram adicionados:

int rates_total, int prev_calculated,

A próxima parte é a linha que formamos anteriormente.

Agora copie a seção inteira para o último símbolo.



int start( int rates_total , int prev_calculated , double &MacdBuffer[] , double &SignalBuffer[] , int FastEMA , int SlowEMA , int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) - iMA ( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer, Bars ,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

2. Criando um modelo do MQL5 para programas do MQL4



Agora precisamos preparar o ambiente para nossa seção.



Para fazer isso, selecione o item "Novo" do menu no MetaEditor 5 e depois selecione "personalizar indicador".



Crie os parâmetros de entrada (Fig. 1) de acordo com os parâmetros de entrada do indicador do MQL4:



extern int FastEMA= 12 ; extern int SlowEMA= 26 ; extern int SignalSMA= 9 ;





Figura 1. Parâmetros de entrada do indicador MACD



Depois crie buffers de indicador (Fig. 2) de acordo com o que está escrito a respeito deles no programa do MQL4:



double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];





Figura 2. Os buffers do indicador do MACD



Agora formamos um modelo para nosso novo indicador.

Você precisa fazer várias modificações nele. Adicione uma linha acima dos parâmetros de entrada:

#include

Para a função:



int OnInit ()

adicione a linha:



InitMql4();

int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);

E adicione uma linha que seja responsável por iniciar o ambiente para o programa do MQL4 para o corpo do programa:

Como você pode ver, essa função vai devolver o número de barras disponíveis para o ambiente do MQL4; uma nova variável aparece aqui também:

int CountedMQL4;

Essa variável é uma análoga da variável do MQL5.



prev_calculated,

A variável CountedMQL4 é declarada no arquivo incluído; ela passa a quantidade de dados calculados.

Depois insira nossa seção preparada do MQL4 dentro do modelo formado do MQL5 após o último símbolo.

Agora precisamos iniciar o indicador.



Para fazer isso, adicione a seguinte linha ao corpo do programa:

Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA);

Como você vê, essa linha passará dados, isso é necessário para nosso programa do MQL4, assim como os links para os buffers consequentes, quais nomes pegaremos do modelo criado no MQL5.



O seguinte resultado deve ser conseguido:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include input int FastEMA= 12 ; input int SlowEMA= 26 ; input int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MacdBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); InitMql4(); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); return (rates_total); } int Start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) - iMA ( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer, Bars ,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Esse é apenas o primeiro estágio da transferência; agora vamos começar a depurar o indicador.

3. Peculiaridades de trabalho com buffers de indicador no MQL5



Já que muitas variáveis predefinidas do MQL4 correspondem aos nomes de variáveis predefinidas do MQL5, você deve realizar as seguintes mudanças para a seção transferida do MQL4:

MQL4

MQL5

IndicatorCounted()

prev_calculated

Bars rates_total iMA( iMAMql4( iMAOnArray( iMAOnArrayMql4(

Com relação às peculiaridades de organização de armazenamento de dados, a referência MQL5 diz o seguinte sobre SetIndexBuffer():

Nota Depois de se ligar, o arranjo dinâmico buffer[] será indexado como em arranjos comuns, mesmo se a indexação dos timeseries estiver pré-instalada para o arranjo que está ligado. Se você quiser alterar a ordem de acesso aos elementos do arranjo do indicador, utilize a função ArraySetAsSeries() após vincular o arranjo utilizando a função SetIndexBuffer().

Assim, a política inicial de acesso aos buffers do indicador agora corresponde ao trabalho com arranjos comuns, então, você deve sempre adicionar a vinculação:

ArraySetAsSeries (MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true);

O código resultante é o seguinte:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include input int FastEMA= 12 ; input int SlowEMA= 26 ; input int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MacdBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); InitMql4(); ArraySetAsSeries (MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); return (rates_total); } int Start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=prev_calculated; if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit=rates_total-counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]=iMAMql4( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) -iMAMql4( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for ( int i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MacdBuffer,rates_total,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

O resultado da execução é mostrado na Fig. 3:

Figura 3. Comparação do indicador MACD reescrito do MQL4 e o padrão no MQL5







4. Exemplo de transferência do indicador estocástico

Vamos criar um novo modelo para nosso indicador no MetaEditor 5 (Fig. 4-5):







Figura 4. Parâmetros de entrada







Figura 5. Buffers



Durante a depuração compreendemos que vários cálculos da função "OnInit" do MQL4 devem ser deslocados para a função "Iniciar" através de uma simples cópia:

int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod;

#property indicator_plots 2

Precisamos alterar também o número de buffers para desenho, já que em nosso programa do MQL4, 2 buffers são utilizados para cálculos internos e outros 2 são utilizados para desenho.

E altere os status dos buffers que serão utilizados pelo nosso programa do MQL4 para cálculos internos.



SetIndexBuffer ( 2 ,HighesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LowesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MainBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include input int Kperiod= 14 ; input int Dperiod= 5 ; input int Slowing= 5 ; double MainBuffer[]; double SignalBuffer[]; double HighesBuffer[]; double LowesBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,HighesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LowesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); InitMql4(); ArraySetAsSeries (MainBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true); ArraySetAsSeries (HighesBuffer,true); ArraySetAsSeries (LowesBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); start(bars, CountedMQL4, MainBuffer, SignalBuffer, HighesBuffer, LowesBuffer, Kperiod, Dperiod, Slowing); return (rates_total); } int start( int rates_total, int prev_calculated, double &MainBuffer[], double &SignalBuffer[], double &HighesBuffer[], double &LowesBuffer[], int KPeriod, int DPeriod, int Slowing) { int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod; int i,k; int counted_bars=prev_calculated; double price; if (rates_total<=draw_begin2) return ( 0 ); if (counted_bars< 1 ) { for (i= 1 ;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[rates_total-i]= 0 ; for (i= 1 ;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[rates_total-i]= 0 ; } i=rates_total-KPeriod; if (counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double min= 1000000 ; k=i+KPeriod- 1 ; while (k>=i) { price=Low[k]; if (min>price) min=price; k--; } LowesBuffer[i]=min; i--; } i=rates_total-KPeriod; if (counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double max=- 1000000 ; k=i+KPeriod- 1 ; while (k>=i) { price=High[k]; if (max<price) max=price; k--; } HighesBuffer[i]=max; i--; } i=rates_total-draw_begin1; if (counted_bars>draw_begin1) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double sumlow= 0.0 ; double sumhigh= 0.0 ; for (k=(i+Slowing- 1 );k>=i;k--) { sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k]; sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]; } if (sumhigh== 0.0 ) MainBuffer[i]= 100.0 ; else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh* 100 ; i--; } if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; int limit=rates_total-counted_bars; for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MainBuffer,rates_total,DPeriod, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Faça as alterações necessárias:

Como resultados, obtemos um estocástico completo no MQL5 com as estruturas de preço do MQL4.



O resultado de seu trabalho é mostrado na Fig. 6:





Figura 6. Comparação do indicador estocástico reescrito a partir do MQL4 e o indicador estocástico padrão no MQL5

5. Exemplo de transferência do indicador RSI

extern int RSIPeriod= 14 ; double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[];

Reúna informações sobre nosso indicador:

E crie um template para isso no MetaEditor 5 (Fig. 7-8):







Figura 7. Parâmetro de entrada do indicador RSI







Figura 8. Buffers do indicador RSI

O número total de buffers é 3:



#property indicator_buffers 3

O número dos buffers para plotagem é igual a um:



#property indicator_plots 1

Ajuste os status dos buffers para os cálculos:



SetIndexBuffer ( 1 ,PosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,NegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS )

Organize as partes e faça as mudanças necessárias:



#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "RSIBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "PosBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "NegBuffer" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 Red #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #include input int RSIPeriod= 14 ; double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,RSIBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,PosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,NegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); InitMql4(3); ArraySetAsSeries (RSIBuffer,true); ArraySetAsSeries (PosBuffer,true); ArraySetAsSeries (NegBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); RSImql4(bars, CountedMQL4, RSIBuffer, PosBuffer, NegBuffer, RSIPeriod); return (rates_total); } int RSImql4( int rates_total, int prev_calculated, double &RSIBuffer[], double &PosBuffer[], double &NegBuffer[], int RSIPeriod) { int i,counted_bars=prev_calculated; double rel,negative,positive; if (rates_total<=RSIPeriod) return ( 0 ); if (counted_bars< 1 ) for (i= 1 ;i<=RSIPeriod;i++) RSIBuffer[rates_total-i]= 0.0 ; i=rates_total-RSIPeriod- 1 ; if (counted_bars>=RSIPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double sumn= 0.0 ,sump= 0.0 ; if (i==rates_total-RSIPeriod- 1 ) { int k=rates_total- 2 ; while (k>=i) { rel=Close[k]-Close[k+ 1 ]; if (rel> 0 ) sump+=rel; else sumn-=rel; k--; } positive=sump/RSIPeriod; negative=sumn/RSIPeriod; } else { rel=Close[i]-Close[i+ 1 ]; if (rel> 0 ) sump=rel; else sumn=-rel; positive=(PosBuffer[i+ 1 ]*(RSIPeriod- 1 )+sump)/RSIPeriod; negative=(NegBuffer[i+ 1 ]*(RSIPeriod- 1 )+sumn)/RSIPeriod; } PosBuffer[i]=positive; NegBuffer[i]=negative; if (negative== 0.0 ) RSIBuffer[i]= 0.0 ; else RSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +positive/negative); i--; } return ( 0 ); }

Aqui, diferente do indicador anterior, mudamos o nome: agora, ao invés da função habitual int Start() no MQL4

int start() {

usamos:



int RSImql4(

no MQL5. Tanto o nome da própria função quanto a linha onde ela é acionada no programa do MQL5 estão alterados.



O resultado do trabalho da biblioteca é mostrado na Fig. 9:







Figura 9. Comparação do indicador RSIc reescrito a partir do MQL4 e o indicador RSI padrão no MQL5

6. Configurações

Para configurar este módulo, você precisa copiar o arquivo mql4_2_mql5.mqh para a pasta MQL5\Include\.

Arquivos de testes devem ser colocados na pasta MQL5\Indicators.

7. Melhoria

Se desejar, você pode estender a funcionalidade do módulo conectando uma biblioteca do artigo Migrando do MQL4 para o MQL5. Adicione o arquivo InitMQL4.mqh à pasta MQL5\Include e as seguintes linhas antes da entrada de parâmetros:



#include

Você pode se familiarizar com lista de alterações necessárias no artigo Migrando do MQL4 para o MQL5.

Conclusão

O algoritmo de transferência de construções de preço simples do MQL4 para o MQL5, utilizando a biblioteca especial mql4_2_mql5.mqh, é representado nesse artigo.



Durante a depuração você pode enfrentar pequenos problemas, mas para aqueles acostumados com o MQL4, não será um problema lidar com eles.



Considerando as peculiaridades do acesso de dados no ambiente do MQL5, o recálculo dos indicadores pode levar algum tempo. A razão é que temos que criar e recalcular dados necessários para programas do ambiente do MQL4. Para uma transferência completa de um indicador para o ambiente do MQL5, ele deve ser reescrito considerando as peculiaridades de armazenamento de acesso de dados do MQL5.

Pós-escrito



Quero chamar sua atenção para a frase "Considerando as peculiaridades de acesso de dados no ambiente do MQL5, o recálculo dos indicadores pode levar algum tempo. A razão é que temos que criar e recalcular dados necessários para programas do ambiente do MQL4". Algumas vezes, essa espera pode durar por vários segundos (veja Fig. 10-11):



Figura 10. Os dados não estão calculados Figura 11. O dado está disponível

Ele está conectado a uma característica do terminal de cliente - somente uma cópia de parte do cálculo é criada no cache do terminal na criação do patamar de um indicador. Se esse indicador (com os mesmos parâmetros de entrada) não estiver criado ainda (), o acionamento da

iMA (Symb,TimFram,iMAPeriod,ma_shift,ma_method,applied_price);

função criará um indicador de média móvel; mas somente uma vez.

Da próxima vez, em uma tentativa de criar um indicador já existente, o terminal vai devolver seu patamar.



Assim, o cálculo de um indicador é realizado somente uma vez, e não logo após a criação de seu patamar.