Conexión del Asesor Experto con ICQ en MQL5

Introducción



El ICQ es un servicio centralizado de intercambio instantáneo de mensajes de texto con un modo offline que usa el protocolo OSCAR. Para un comerciante, el ICQ puede servir como terminal que muestra información actual, así como un panel de control. Este artículo demostrará un ejemplo de cómo implementar un ICQ client con un conjunto mínimo de funciones dentro de un Asesor Experto.

El borrador del proyecto IcqMod, que contiene un código original abierto, se usó y procesó como base para este artículo. El protocolo de intercambio con el servidor ICQ se implementa en el módulo DLL icq_mql5.dll. Se escribe en C++ y hace uso de la biblioteca solo de Windows winsock2. Puede encontrar adjuntos con este artículo módulos y un código fuente para Visual Studio 2005.

Distinguir cualidades y limitaciones de la implementación de este client:

El número máximo de clients trabajando al mismo tiempo es, teóricamente, ilimitado.

El tamaño máximo de mensajes entrantes es de 150 caracteres. No se admite la recepción de mensajes más largos.

Soporte de unicode

Solo soporta una conexión directa. No se admite la conexión a través de un servidor proxy (HTTP / SOCK4 / SOCK5).

Los mensajes offline no se procesan.

Descripción de funciones de biblioteca

Las descripciones de constantes y funciones del módulo dll se encuentran en el archivo ejecutable icq_mql5.mqh.

La función ICQConnect se usa para conectarse al servidor:

uint ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl, string host, ushort port, string login, string pass )

Descripción del valor de devolución a través de ICQConnect:

Nombre de la Constante

Valor

Descripción

ICQ_CONNECT_STATUS_OK

0xFFFFFFFF Conexión establecida

ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR

0xFFFFFFFE

Leer error de datos

ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR

0xFFFFFFFD

Enviar error de datos

ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR

0xFFFFFFFC

Error de conexión al servidor

ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB Error de autorización: contraseña incorrecta o se ha excedido el límite de conexiones.

Estructura para almacenar datos sobre la conexión:



struct ICQ_CLIENT ( uchar status; ushort sequence; uint sock; )

En la práctica, para realizar un análisis del estado de la conexión en esta estructura usaremos el estado variable, que puede asumir los siguientes valores:

Nombre de la Constante

Valor

Descripción

ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01 Se ha establecido una conexión al servidor

ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED

0x02 Fallo en la conexión al servidor



Si se dan intentos frecuentes de conexión al servidor se puede producir un bloqueo temporal de acceso a su cuenta. Por tanto, es necesario esperar un intervalo de tiempo entre los intentos de conexión al servidor.



El tiempo recomendado de desconexión es de entre 20 y 30 segundos.

La función ICQClose sirve para terminar la conexión con el servidor:

void ICQClose ( ICQ_CLIENT & cl )

La función ICQSendMsg se usa para enviar mensajes de texto:

uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string uin, string msg )

El valor de devolución equivale a 0x01 si el mensaje se envió con éxito, y equivale a 0x00 si se dio un error de envío.

La función ICQReadMsg comprueba si hay mensajes entrantes

uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string & Uin, string & Msg, uint & Len )

El valor de devolución equivale a 0x01 si hay un mensaje entrante, y a 0x00 si no hay mensajes.

Clase COscarClient

La clase COscarClient se desarrolló para hacer más conveniente trabajar con ICQ en un entorno orientado al objeto en MQL5. Además de las funciones básicas descritas arriba, contiene un mecanismo que, tras un determinado intervalo de tiempo, se reconecta automáticamente al servidor (cuando autocon = true). La descripción de la clase se incluye en el archivo adjunto icq_mql5.mqh , y se muestra abajo:



class COscarClient { private : ICQ_CLIENT client; uint connect; datetime timesave; datetime time_in; public : string uin; string msg; uint len; string login; string password; string server; uint port; uint timeout; bool autocon; COscarClient(); bool Connect( void ); void Disconnect( void ); bool SendMessage( string UIN, string msg); bool ReadMessage( string &UIN, string &msg, uint &len); };

Asesor Experto en las bases de COscarClient



El código mínimo de Asesor Experto necesario para trabajar con ICQ usando la clase COscarClient se encuentra en el archivo icq_demo.mq5 y abajo:

#include <icq_mql5.mqh> COscarClient client; int OnInit () { printf ( "Start ICQ Client" ); client.login = "641848065" ; client.password = "password" ; client.server = "login.icq.com" ; client.port = 5190 ; client.Connect(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { client.Disconnect(); printf ( "Stop ICQ Client" ); } void OnTick () { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; while (client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf ( "Receive: %s, %s, %u" , client.uin, client.msg, client.len); if (( TimeCurrent ()-time_out)>= 30 ) { time_out = TimeCurrent (); SymbolInfoTick ( Symbol (), last_tick); text = Symbol ()+ " BID:" + DoubleToString (last_tick.bid, Digits ())+ " ASK:" + DoubleToString (last_tick.ask, Digits ()); if (client.SendMessage( "266690424" , text)) printf ( "Send: " + text); } }

Figura 1. sirve como demostración del trabajo del Asesor Experto, que permite el intercambio de mensajes de texto con el ICQ client.

Figura 1. Mensajes de texto entre MetaTrader5 y ICQ2Go



Construir capacidad



Compliquemos la tarea acercándola a su aplicación práctica. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos gestionar el trabajo de nuestro Asesor Experto y obtener información remotamente usando un teléfono móvil u otro PC conectado a internet. Para ello, describimos un conjunto de comandos para controlar el futuro Asesor Experto. Asimismo, complementemos el asesor con una función de análisis para descodificar los comandos entrantes.

El formato, común a todos los comandos, será así:



[? |!] [command] [parameter] [value] ,

donde ? - Un símbolo de lectura de comando; ! - Un símbolo de escritura de operación.

A continuación damos una lista de comandos en la siguiente tabla:

ayuda lectura muestra de referencia de la sintaxis y la lista de comandos info lectura Muestra de los datos del resumen de cuenta symb lectura precio de mercado para el par de divisas seleccionado ords lectura / escritura gestión de órdenes abiertas param lectura / escritura gestión de parámetros de Asesor Experto cerrar grabar Terminación del trabajo del Asesor Experto y el cierre del terminal shdwn grabar Apagado de PC





El Asesor Experto, que implementa el procesamiento de este conjunto de comandos, se encuentra en el archivo icq_power.mq5 .

La figura 2 muestra el trabajo del Asesor Experto. Los comandos se reciben del CCP con un ICQ client instalado (Figura 2a), así como a través del servidor WAP http://wap.ebuddy.com, que implementa el trabajo con ICQ (Figura 2b). La segunda opción es preferible para aquellos que no desean buscar, instalar y configurar software para ICQ en sus teléfonos móviles.

Figura 2. Trabajar con un Asesor Experto a través del ICQ client para Pocket PC (Figura 2a), así como a través del sitio wap wap.ebuddy.com (Figura 2b).

Componente Visual del ICQ

Esta sección revisará brevemente un ejemplo de script icq_visual.mq5 que implementa un componente cuya apariencia visual se muestra en la Figura 3.





Figura 3. Componente Visual del ICQ

La forma del componente se parece a una ventana de Windows, y está formada por arrays de elementos de control como botones, cuadros de texto y etiquetas.

Por motivos de conveniencia se incluye un elemento de control integrado para almacenar una lista de cuentas y contactos. Los valores se seleccionan de la lista a través del uso de los botones de navegación correspondientes.

Para crear una ventana del estilo de ICQ 6.5, podemos sustituir los botones con etiquetas de imagen. La Figura 4 muestra la apariencia visual del componente, implementada en el script icq_visual_skin.mq5 . Para aquellos que desean crear su propio diseño de componentes, es suficiente desarrollar y sustituir el archivo skin.bmp, que es responsable de la apariencia de la ventana.

Figura 4. Diseño de colores del componente visual del ICQ

Conclusión

Este artículo demuestra una de las formas más sencillas de implementar un ICQ client para MetaTrader 5 usando los medios de un lenguaje de programación incrustado.