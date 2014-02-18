MetaTrader 5 / Integración
Conexión del Asesor Experto con ICQ en MQL5

Conexión del Asesor Experto con ICQ en MQL5

Andriy Voitenko
Andriy Voitenko

Introducción

El ICQ es un servicio centralizado de intercambio instantáneo de mensajes de texto con un modo offline que usa el protocolo OSCAR. Para un comerciante, el ICQ puede servir como terminal que muestra información actual, así como un panel de control. Este artículo demostrará un ejemplo de cómo implementar un ICQ client con un conjunto mínimo de funciones dentro de un Asesor Experto.

El borrador del proyecto IcqMod, que contiene un código original abierto, se usó y procesó como base para este artículo. El protocolo de intercambio con el servidor ICQ se implementa en el módulo DLL icq_mql5.dll. Se escribe en C++ y hace uso de la biblioteca solo de Windows winsock2. Puede encontrar adjuntos con este artículo módulos y un código fuente para Visual Studio 2005.

Distinguir cualidades y limitaciones de la implementación de este client:

  • El número máximo de clients trabajando al mismo tiempo es, teóricamente, ilimitado.
  • El tamaño máximo de mensajes entrantes es de 150 caracteres. No se admite la recepción de mensajes más largos.
  • Soporte de unicode
  • Solo soporta una conexión directa. No se admite la conexión a través de un servidor proxy (HTTP / SOCK4 / SOCK5).
  • Los mensajes offline no se procesan.

Descripción de funciones de biblioteca

Las descripciones de constantes y funciones del módulo dll se encuentran en el archivo ejecutable icq_mql5.mqh.

La función ICQConnect se usa para conectarse al servidor:

uint  ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl,  // Variable for storing data about the connection  
string  host,  // Server name, such as login.icq.com  
ushort  port,  // Server port, eg 5190  
string  login, // Account Number (UIN)  
string  pass   // Account password for)

Descripción del valor de devolución a través de ICQConnect:

Nombre de la Constante
     Valor
 Descripción
 ICQ_CONNECT_STATUS_OK
 0xFFFFFFFF  Conexión establecida
 ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR
 0xFFFFFFFE
  Leer error de datos
 ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR
 0xFFFFFFFD
  Enviar error de datos
 ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR
 0xFFFFFFFC
  Error de conexión al servidor
 ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB  Error de autorización: contraseña incorrecta o se ha excedido el límite de conexiones.

 

Estructura para almacenar datos sobre la conexión:

 struct  ICQ_CLIENT (
uchar  status;     // connection status code  
ushort  sequence;  // sequence meter  
uint  sock;        // socket number  )

 En la práctica, para realizar un análisis del estado de la conexión en esta estructura usaremos el estado variable, que puede asumir los siguientes valores:

Nombre de la Constante
 Valor 
 Descripción
 ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01  Se ha establecido una conexión al servidor
 ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED
 0x02  Fallo en la conexión al servidor

 

Si se dan intentos frecuentes de conexión al servidor se puede producir un bloqueo temporal de acceso a su cuenta. Por tanto, es necesario esperar un intervalo de tiempo entre los intentos de conexión al servidor.

El tiempo recomendado de desconexión es de entre 20 y 30 segundos.

La función ICQClose sirve para terminar la conexión con el servidor:

 void  ICQClose (
ICQ_CLIENT & cl  // Variable for storing connection data)

La función ICQSendMsg se usa para enviar mensajes de texto:

 uint  ICQSendMsg (
ICQ_CLIENT & cl,  // Variable to store data about the connection.  
string  uin,        // Account number of the recipient  
string  msg         // Message)

El valor de devolución equivale a 0x01 si el mensaje se envió con éxito, y equivale a 0x00 si se dio un error de envío. 

La función ICQReadMsg comprueba si hay mensajes entrantes

 uint  ICQReadMsg (
ICQ_CLIENT & cl,  // Variable for storing connection data  
string  & Uin,     // Account number of the sender  
string  & Msg,     // Message  
uint  & Len        // Number of received symbols in the message

El valor de devolución equivale a 0x01 si hay un mensaje entrante, y a 0x00 si no hay mensajes.

Clase COscarClient

La clase COscarClient se desarrolló para hacer más conveniente trabajar con ICQ en un entorno orientado al objeto en MQL5. Además de las funciones básicas descritas arriba, contiene un mecanismo que, tras un determinado intervalo de tiempo, se reconecta automáticamente al servidor (cuando autocon = true). La descripción de la clase se incluye en el archivo adjunto icq_mql5.mqh , y se muestra abajo: 

//+------------------------------------------------------------------+
class COscarClient
//+------------------------------------------------------------------+
{
private:
  ICQ_CLIENT client;        // storing connection data
          uint connect;     // flag of status connection
      datetime timesave;     // the time of last connection to the server
      datetime time_in;      // the time of last reading of messages

public:
      string uin;            // buffer for the storage of the uin of the sender for a received message
      string msg;            // buffer for the storage of text for a received message
        uint len;            // the number of symbols in the received message
     
      string login;          // number of the sender's account (UIN)
      string password;       // password for UIN 
      string server;         // name of the server
        uint port;           // network port  
        uint timeout;        // timeout tasks (in seconds) between attempts to reconnect to the server
        bool autocon;        // automatic connection resume
        
           COscarClient();   // constructor for initialization of variable classes
      bool Connect(void);     // establishment of a connection with a server
      void Disconnect(void);  // breaking a connection with a server
      bool SendMessage(string  UIN, string  msg); // sending a message 
      bool ReadMessage(string &UIN, string &msg, uint &len); // receiving a message
};

Asesor Experto en las bases de COscarClient

El código mínimo de Asesor Experto necesario para trabajar con ICQ usando la clase COscarClient se encuentra en el archivo icq_demo.mq5 y abajo:

#include <icq_mql5.mqh>

COscarClient client;

//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
//+------------------------------------------------------------------+
  {
   printf("Start ICQ Client");
   
   client.login      = "641848065";     //<- login
   client.password   = "password";      //<- password
   client.server     = "login.icq.com";
   client.port       = 5190;
   client.Connect();
   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
//+------------------------------------------------------------------+
  {
   client.Disconnect();
   printf("Stop ICQ Client");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
//+------------------------------------------------------------------+
  {
   string text;
   static datetime time_out;
   MqlTick last_tick;

   // reading the messages
   while(client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len))
     printf("Receive: %s, %s, %u", client.uin, client.msg, client.len);

   // transmission of quotes every 30 seconds
   if((TimeCurrent()-time_out)>=30)
     {
      time_out = TimeCurrent();
      SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick);
      
      text = Symbol()+" BID:"+DoubleToString(last_tick.bid, Digits())+
                  " ASK:"+DoubleToString(last_tick.ask, Digits()); 
      
      if (client.SendMessage("266690424",        //<- number of the recipient 
                                        text)) //<- message text 
         printf("Send: " + text);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Figura 1. sirve como demostración del trabajo del Asesor Experto, que permite el intercambio de mensajes de texto con el ICQ client.

Figura 1. Mensajes de texto entre MetaTrader5 y ICQ2Go

Figura 1. Mensajes de texto entre MetaTrader5 y ICQ2Go

Construir capacidad

Compliquemos la tarea acercándola a su aplicación práctica. Por ejemplo, imaginemos que necesitamos gestionar el trabajo de nuestro Asesor Experto y obtener información remotamente usando un teléfono móvil u otro PC conectado a internet. Para ello, describimos un conjunto de comandos para controlar el futuro Asesor Experto. Asimismo, complementemos el asesor con una función de análisis para descodificar los comandos entrantes.

El formato, común a todos los comandos, será así: 

[? |!] [command] [parameter] [value] ,

donde ? - Un símbolo de lectura de comando; ! - Un símbolo de escritura de operación.

A continuación damos una lista de comandos en la siguiente tabla:

     
 ayuda  lectura  muestra de referencia de la sintaxis y la lista de comandos
 info  lectura  Muestra de los datos del resumen de cuenta
 symb  lectura  precio de mercado para el par de divisas seleccionado
 ords  lectura / escritura  gestión de órdenes abiertas
 param  lectura / escritura  gestión de parámetros de Asesor Experto
 cerrar  grabar  Terminación del trabajo del Asesor Experto y el cierre del terminal
 shdwn  grabar  Apagado de PC


El Asesor Experto, que implementa el procesamiento de este conjunto de comandos, se encuentra en el archivo icq_power.mq5 .

La figura 2 muestra el trabajo del Asesor Experto. Los comandos se reciben del CCP con un ICQ client instalado (Figura 2a), así como a través del servidor WAP http://wap.ebuddy.com, que implementa el trabajo con ICQ (Figura 2b). La segunda opción es preferible para aquellos que no desean buscar, instalar y configurar software para ICQ en sus teléfonos móviles.

         

Figura 2. Trabajar con un Asesor Experto a través del ICQ client para Pocket PC (Figura 2a), así como a través del sitio wap wap.ebuddy.com (Figura 2b).

Componente Visual del ICQ

Esta sección revisará brevemente un ejemplo de script icq_visual.mq5 que implementa un componente cuya apariencia visual se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Componente Visual del ICQ

Figura 3. Componente Visual del ICQ

La forma del componente se parece a una ventana de Windows, y está formada por arrays de elementos de control como botones, cuadros de texto y etiquetas.

Por motivos de conveniencia se incluye un elemento de control integrado para almacenar una lista de cuentas y contactos. Los valores se seleccionan de la lista a través del uso de los botones de navegación correspondientes.

Para crear una ventana del estilo de ICQ 6.5, podemos sustituir los botones con etiquetas de imagen. La Figura 4 muestra la apariencia visual del componente, implementada en el script icq_visual_skin.mq5 . Para aquellos que desean crear su propio diseño de componentes, es suficiente desarrollar y sustituir el archivo skin.bmp, que es responsable de la apariencia de la ventana.

Figura 4. Diseño de colores del componente visual del ICQ

Figura 4. Diseño de colores del componente visual del ICQ

Conclusión

Este artículo demuestra una de las formas más sencillas de implementar un ICQ client para MetaTrader 5 usando los medios de un lenguaje de programación incrustado.

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/64

Mikhail Vdovin
Mikhail Vdovin | 30 abr 2014 en 13:00
Andei, ¿hay planes de crear una biblioteca similar para Skype?
Artem Temnikov
Artem Temnikov | 30 abr 2014 en 13:03
micle:
Andrei, ¿hay planes para una biblioteca similar para Skype?
¿No es ésta adecuada?
Mikhail Vdovin
Mikhail Vdovin | 30 abr 2014 en 13:07
Fleder:
¿Este no encaja?
Por supuesto que sí. Pero me gustaría que fuera compatible con x64. Probablemente necesite arreglar la declaración de la función...
---
--- | 30 abr 2014 en 13:30
micle:
Andrei, ¿hay planes de crear una biblioteca similar para Skype?

Desafortunadamente la tienda ha sido cerrada.

Skype ya no soporta el envío de mensajes con dll

Mikhail Vdovin
Mikhail Vdovin | 30 abr 2014 en 13:42
sergeev:

Lamentablemente, la tienda ha cerrado.

Skype ya no admite mensajería dll.

hmmm. littlesoft. maldita sea.
