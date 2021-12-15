Expert Advisor'ın MQL5'te ICQ ile Bağlantısı

Giriş



ICQ, OSCAR protokolünü kullanan bir çevrimdışı mod ile metin mesajlarının anında değiş tokuşunun merkezi bir hizmetidir. Bir yatırımcı için ICQ, bir kontrol panelinin yanı sıra bilgileri zamanında görüntüleyen bir terminal görevi görebilir. Bu makalede, bir Expert Advisor içinde minimum işlev kümesiyle bir ICQ istemcisinin nasıl uygulanacağına ilişkin bir örnek gösterilecektir.

Açık bir orijinal kod içeren IcqMod projesinin taslağı, makale için temel olarak kullanılmış ve işlenmiştir. ICQ sunucusuyla değiş tokuş protokolü, DLL modülünde icq_mql5.dll uygulanır. C++ ile yazılmış olup tek Windows kitaplığı olan winsock2'yi kullanır. Bu makaleye, Visual Studio 2005 için derlenmiş bir modül ve bir kaynak kodu eklenmiştir.

Bu istemcinin uygulanmasının ayırt edici özellikleri ve sınırlamaları şu şekildedir:

Aynı anda çalışan maksimum istemci sayısı teorik olarak sınırsızdır.

Gelen mesajların maksimum boyutu 150 karakterdir. Daha uzun mesajların alınması desteklenmez.

Unicode desteği.

Yalnızca doğrudan bağlantıyı destekler. Bir proxy sunucusu (HTTP / SOCK4 / SOCK5) üzerinden yapılan bağlantı desteklenmez.

Çevrimdışı mesajlar işlenmez.

Kitaplık işlevlerinin açıklaması

dll modülünün sabitlerinin ve işlevlerinin açıklamaları, icq_mql5.mqh yürütülebilir dosyasında yer alır.

ICQConnect işlevi, sunucuya bağlanmak için kullanılır:

uint ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl, string host, ushort port, string login, string pass )

ICQConnect aracılığıyla dönüş değerinin açıklaması:

Sabitin Adı

Değeri

Açıklama

ICQ_CONNECT_STATUS_OK

0xFFFFFFFF Bağlantı kuruldu

ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR

0xFFFFFFFE

Veri okuma hatası

ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR

0xFFFFFFFD

Veri gönderme hatası

ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR

0xFFFFFFFC

sunucu bağlantı hatası

ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB Yetkilendirme hatası: Yanlış parola veya bağlantı sınırı aşıldı

Bağlantı hakkında veri depolamak için yapı:



struct ICQ_CLIENT ( uchar status; ushort sequence; uint sock; )

Uygulamada, bu yapıdaki bağlantı durumunun analizini yapmak için aşağıdaki değerleri alabilen değişkeninin durumunu kullanırız:

Sabitin Adı

Değeri

Açıklama

ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01 Sunucuyla bağlantı kuruldu

ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED

0x02 Sunucuya bağlanılamadı



Sunucuya sık sık bağlanma girişimleri, hesabınıza erişimin geçici olarak engellenmesine yol açabilir. Bu nedenle, sunucuya bağlantı denemeleri arasında bir zaman aralığı beklemek gerekir.



Önerilen zaman aşımı 20-30 saniyedir.

ICQClose işlevi, sunucuyla bağlantının sonlandırılmasını sağlar:

void ICQClose ( ICQ_CLIENT & cl )

ICQSendMsg işlevi, metin mesajları göndermek için kullanılır:

uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string uin, string msg )

Mesaj başarıyla gönderilirse dönüş değeri 0x01'e, gönderme hatası varsa 0x00'a eşittir.

ICQReadMsg işlevi gelen mesajları kontrol eder:

uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string & Uin, string & Msg, uint & Len )

Gelen mesaj varsa dönüş değeri 0x01'e, mesaj yoksa 0x00'a eşittir.

COscarClient sınıfı

MQL5'in nesne yönelimli ortamında ICQ ile çalışmanın rahat olması için COscarClient sınıfı geliştirilmiştir. Yukarıda açıklanan temel işlevlerin yanı sıra, belirli bir zaman aralığından sonra otomatik olarak sunucuya yeniden bağlanan bir mekanizma içerir (autocon = true olduğunda). Sınıfın açıklaması ekteki icq_mql5.mqh dosyasına dahil edilmiş olup aşağıda verilmiştir:



class COscarClient { private : ICQ_CLIENT client; uint connect; datetime timesave; datetime time_in; public : string uin; string msg; uint len; string login; string password; string server; uint port; uint timeout; bool autocon; COscarClient(); bool Connect( void ); void Disconnect( void ); bool SendMessage( string UIN, string msg); bool ReadMessage( string &UIN, string &msg, uint &len); };

COscarClient tabanlarında Expert Advisor



COscarClient sınıfı kullanılarak ICQ ile çalışmak için gereken minimum Expert Advisor kodu, icq_demo.mq5 dosyasında ve aşağıda yer alır:

#include <icq_mql5.mqh> COscarClient client; int OnInit () { printf ( "Start ICQ Client" ); client.login = "641848065" ; client.password = "password" ; client.server = "login.icq.com" ; client.port = 5190 ; client.Connect(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { client.Disconnect(); printf ( "Stop ICQ Client" ); } void OnTick () { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; while (client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf ( "Receive: %s, %s, %u" , client.uin, client.msg, client.len); if (( TimeCurrent ()-time_out)>= 30 ) { time_out = TimeCurrent (); SymbolInfoTick ( Symbol (), last_tick); text = Symbol ()+ " BID:" + DoubleToString (last_tick.bid, Digits ())+ " ASK:" + DoubleToString (last_tick.ask, Digits ()); if (client.SendMessage( "266690424" , text)) printf ( "Send: " + text); } }

Şekil 1'de ICQ istemcisi ile metin mesajlarının değiş tokuşuna olanak tanıyan Expert Advisor'ın çalışmasının bir gösterimi sunulmuştur.

Şekil 1. MetaTrader 5 ve ICQ2Go arasındaki SMS mesajlaşması



Kapasite oluşturma



Görevi pratik uygulamaya yaklaştırarak karmaşıklaştıralım. Örneğin, bir cep telefonu veya internete bağlı başka bir bilgisayar kullanarak Expert Advisor'ımızın çalışmalarını yönetmemiz ve gerekli bilgileri uzaktan almamız gerekiyor. Bunu yapmak için, ilerde Expert Advisor'ı kontrol etmek için bir dizi komut tanımlıyoruz. Ayrıca, gelen komutların kodunu çözmek için advisor'ı bir ayrıştırma işleviyle tamamlayalım.

Tüm komutlar için ortak olan biçim aşağıdaki gibi olacaktır:



[? |!] [komut] [parametre] [değer] ,

burada? - Komut okuma sembolü, ! - Bir işlem yazma sembolü.

Aşağıdaki tabloda komutların listesi verilmiştir:

yardım okuma Sözdizimi referansını ve komutların listesini görüntüleme bilgi okuma Hesap hareketi verilerini görüntüleme sembol okuma Verilen para birimi çifti için piyasa fiyatı talimatlar okuma/yazma Açık talimatları yönetme parametre okuma/yazma Expert Advisor'ın parametrelerini yönetme kapat kayıt Expert Advisor'ın çalışmasını sonlandırma ve terminali kapatma kapatma kayıt Bilgisayarı kapatma





Bu komut kümesinin işlenmesini uygulayan Expert Advisor, icq_power.mq5 dosyasında yer alır.

Şekil 2'de, Expert Advisor'ın çalışmasının açık bir gösterimi sunulmuştur. Komutlar, yüklü bir ICQ istemcisi ile CCP'den (Şekil 2a) ve ICQ ile çalışmayı uygulayan WAP sunucusu http://wap.ebuddy.com aracılığıyla alınır (Şekil 2b). İkinci seçenek, cep telefonlarında ICQ için yazılım arama, yükleme ve yapılandırma ile uğraşmak istemeyen kişiler için tercih edilebilir.

Şekil 2. Pocket PC için ICQ istemcisi (Şekil 2a) ve ayrıca wap.ebuddy.com wap sitesi (Şekil 2b) aracılığıyla bir advisor ile çalışma.

Görsel ICQ bileşeni

Bu bölümde, görsel görünümü Şekil 3'te gösterilen bir bileşeni uygulayan bir icq_visual.mq5 script dosyasının bir örneği kısaca ele alınacaktır.





Şekil 3. Görsel ICQ bileşeni

Bileşenin biçimi bir Windows penceresine benzer ve düğmeler, metin kutuları ve metin etiketleri gibi kontrol öğeleri dizilerinden oluşturulmuştur.

Kolaylık sağlamak için, biçimde hesapların ve ilgili kişilerin listesini depolamak için entegre bir kontrol öğesi uygulanır. Değerler, uygun gezinti düğmeleri kullanılarak listeden seçilir.

ICQ 6.5 stilinde bir pencere oluşturmak için düğmeleri resim etiketleriyle değiştirebiliriz. Şekil 4'te, bileşenin icq_visual_skin.mq5 script dosyasında uygulanan görsel görünümü gösterilmiştir. Kendi bileşen tasarımını oluşturmak isteyen kişilerin pencerenin görünümünden sorumlu olan skin.bmp dosyasını geliştirip değiştirmeleri yeterlidir.

Şekil 4. ICQ'nun görsel bileşeninin renk tasarımı

Sonuç

Bu makalede, gömülü bir programlama dili kullanılarak MetaTrader 5 için bir ICQ istemcisi uygulamanın en kolay yollarından biri gösterilmiştir.



