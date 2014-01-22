Guia para escrever uma DLL para MQL5 em Delphi

Introdução



O mecanismo de escrever uma DLL será considerado usando um exemplo do meio de desenvolvimento de 2009 do Delphi. Esta versão foi selecionada devido ao fato de que em MQL5, todas as linhas são armazenadas em formato Unicode. Em versões mais antigas do Delphi, o módulo SysUtils está faltando a função para trabalhar com linhas em formato Unicode.



Se você, por qualquer motivo, estiver usando uma versão anterior (Delphi de 2007 e mais antigas), então você tem que trabalhar com linhas em formato ANSI, e, a fim de trocar dados com MetaTrader 5, você precisa produzir conversões diretas e reversas para Unicode . Para evitar tais complicações, eu recomendo desenvolver o módulo DLL para MQL5 em um ambiente não mais antigo que o Delphi de 2009. A versão de teste de 30 dias de familiarizamento para Delphi pode ser baixada a partir do site oficial http://embarcadero.com.

1. Criando o projeto



Para criar o projeto, precisamos executar o Assistente DLL, escolhendo o item de menu: 'Arquivo -> Novo -> Outro ... -> Assistente DLL ' Como mostrado na figura 1.

Figura 1. Criando um projeto usando o Assistente de DLL

Como resultado, criaremos um projeto de DLL vazio, como mostrado na figura 2.





Figura 2. Um projeto de DLL vazio

A essência de um longo comentário no título do projeto é para lembrá-lo de uma conexão correta e o uso de um gerenciador de memória quando se trabalha com a memória alocada dinamicamente. Isto será discutido em mais detalhe na seção que trata de strings.

Antes de você começar a preencher a nova DLL com funções, é importante configurar o projeto.

Abra a janela de propriedades do projeto a partir do menu: 'Projeto -> Opções ...' ou através do teclado pelo comando 'Shift + Ctrl + F11' .

A fim de simplificar o processo de depuração, é necessário que o arquivo da DLL seja criado diretamente na pasta '.. \\MQL5\\Bibliotecas' Trade Terminal MetaTrtader5. Para fazer isso, na guia DelphiCompiler, definir a propriedade de diretório de saída de valor correspondente, como mostrado na figura 3. Isto eliminará a necessidade de copiar constantemente o arquivo, gerado pela DLL, a partir da pasta do projeto para a pasta do terminal.

Figura 3. Especifique a pasta para armazenar o arquivo DLL resultante

A fim de evitar a junção de módulos BPL durante a montagem, sem a presença do que está na pasta de sistema do Windows, se a DLL criada não será trabalhada no futuro, é importante verificar se os Pacotes de guia, o sinalizador Construir com pacotes de tempo de execução não está selecionado, como mostrado na figura 4.

Figura 4. Exclusão dos módulos de BPL da montagem

Depois de concluir a configuração do projeto, salve-o em sua pasta de trabalho, o nome especificado do projeto é o nome futuro do arquivo DLL compilado.

2. Adicionando os procedimentos e funções



Vamos considerar a situação geral ao escrever os procedimentos e funções exportadas no módulo DLL, em um exemplo de um procedimento sem parâmetros. O anúncio e a transferência de parâmetros serão discutidos na próxima seção.

Uma pequena digressão. Ao escrever os procedimentos e funções da linguagem Object Pascal, o programador tem a oportunidade de usar as funções incorporadas da biblioteca do Delphi, para não mencionar os inúmeros componentes desenvolvidos para esse ambiente. Por exemplo, para o desempenho da mesma ação, como trazer uma exibição de uma janela modal com uma mensagem de texto, você pode usar uma função da API - MessageBox, bem como um procedimento da biblioteca VCL - ShowMessage.



A segunda opção leva a incluir o módulo diálogos e dá vantagem para trabalhar de forma fácil com caixas de diálogo padrão do Windows. No entanto, o tamanho do arquivo DLL resultante irá aumentar em cerca aproximadamente 500 KB. Portanto, se você preferir criar arquivos DLL pequenos, que não ocupam muito espaço em disco, eu não aconselharia usar os componentes VCL.

Um projeto de teste da amostra com explicações segue abaixo:

library dll_mql5; uses Windows, // necessary for the work of the MessageBox function Dialogs; // necessary for the work of the ShowMessage procedure from the Dialogs module var Buffer: PWideChar; procedure MsgBox(); stdcall ; begin { 1 } MessageBox( 0 , 'Hello World!' , 'terminal' , MB_OK); { 2 } ShowMessage( 'Hello World!' ); // alternative to the MessageBox function end ; exports {A} MsgBox, {B} MsgBox name 'MessageBox' ; procedure DLLEntryPoint(dwReason: DWord); begin case dwReason of DLL_PROCESS_ATTACH: Buffer:=AllocMem(BUFFER_SIZE); DLL_PROCESS_DETACH: FreeMem(Buffer); end ; end ; begin DllProc := @DLLEntryPoint; DLLEntryPoint(DLL_PROCESS_ATTACH); end .

Todas as funções exportadas devem ser anunciadas com o modificador stdcall ou cdecl. Se nenhum destes modificadores é especificado, o Delphi usa o acordo fastcall proposto, que utiliza principalmente registradores da CPU para a passagem de parâmetros, ao invés da memória de armazenamento. Será, sem dúvida, levar um erro do trabalho com os parâmetros transmitidos, na fase de convocar as funções externas da DLL.

A seção "inicial final" contém um código de inicialização padrão de um manipulador de eventos da DLL. O procedimento de retorno de chamada DLLEntryPoint será chamado ao conectar e desconectar do processo que o chamou. Estes eventos podem ser utilizados para a gestão de memória dinâmica correta, atribuída para as nossas próprias necessidades, como mostrado no exemplo.

Chamada para MQL5:

#import "dll_mql5.dll" void MsgBox( void ); void MessageBox ( void ); #import MsgBox(); dll_mql5:: MessageBox ();

3. Passando parâmetros para a função e valores retornados



Antes de considerar a passagem de parâmetros, vamos analisar a tabela de correspondência de dados para MQL5 e Object Pascal.

Tipo de dado para MQL5

Tipo de dado para Object Pascal (Delphi)

Nota

tipo ShortInt

uchar

Byte

curto

SmallInt

ushort

Word



int

Inteiro

uint Cardeal

long Int64

ulong

UInt64



float Single

double Double



ushort (символ) WideChar

sequência PWideChar bool Boolean datetime TDateTime conversão necessária (veja abaixo nesta seção) cor TColor

Tabela 1. A tabela de correspondência de dados para MQL5 e Object Pascal

Como você pode ver na tabela, para todos os outros tipos de dados de data e hora, Delphi tem um análogo completo.

Agora, considere duas formas de passagem de parâmetros: por valor e por referência. O formato da declaração de parâmetros para ambas as versões é dada na tabela 2.

Método de transferência de parâmetros

Anúncio para MQL5

Anúncio para Delphi

Nota por valor

função interna (int a); função (a:Inteira): Inteira; correto

função interna (int a);

função (var a: Inteira): Inteira;

Erro: violação de acesso escrita ao por link

função interna (int &a);

função (var a: Inteira): Inteira;

corretas, porém as linhas são transmitidas sem var modificador! função interna (int &a); função (a: Inteira): Inteira; erro: em vez do valor da variável, contém o endereço da célula de memória

Tabela 2. Métodos de passagem de parâmetros



Agora vamos considerar os exemplos de trabalhar com parâmetros passados e os valores devolvidos.

3.1 Conversão de data e hora

Primeiro, vamos lidar com o tipo de data e hora que você deseja converter, porque o tipo datetime corresponde a TDateTime somente em seu tamanho, mas não em formato. Para facilidade de transformação, use Int64 como o tipo de dado recebido, em vez de TDateTime. Abaixo estão as funções para transformação direta e inversa:

uses SysUtils, DateUtils; // used for the function IncSecon, DateTimeToUnix

3.2 Trabalhando com tipos de dados simples

Vamos examinar como transferir os tipos de dados simples, a exemplo dos mais comumente usados, int, double, bool, e datetime.



Chamada para Object Pascal:

function SetParam( var i: Integer; d: Double; const b: Boolean; var dt: Int64): PWideChar; stdcall; begin if (b) then d:= 0 ; // the value of the variable d is not changed in the calling program i:= 10 ; dt:= TDateTime_To_MQL5_Time(Now()); Result:= 'value of variables i and dt are changed' ; end ;

Chamada para MQL5:

#import "dll_mql5.dll" string SetParam( int &i, double d, bool b, datetime &dt); #import int i = 5 ; double d = 2.8 ; bool b = true; datetime dt= D'05.05.2010 08:31:27' ; s=SetParam(i,d,b,dt); printf ( "%s i=%s d=%s b=%s dt=%s" ,s, IntegerToString (i), DoubleToString (d),b? "true" : "false" , TimeToString (dt));

The values of variables i and dt are changed i = 10 d = 2.80000000 b = true dt = 2009.05 . 05 08 : 42

Resultado:

O valor não foi alterado desde que foi transferido por valor. Para evitar a ocorrência de alterações do valor de uma variável, no interior de uma função de DLL, um modificador constante foi usado na variável b.

3.3 Trabalhando com estruturas e matrizes

Em várias ocasiões, é útil para agrupar os parâmetros de diferentes tipos nas estruturas, e os parâmetros de um tipo nas matrizes. Considere trabalhar com todos os parâmetros transferido da função SetParam, a partir do exemplo anterior, integrando-os numa estrutura.

Chamada para Object Pascal:

type StructData = packed record i: Integer; d: Double; b: Boolean; dt: Int64; end ; //----------------------------------------------------------+ function SetStruct( var data: StructData): PWideChar; stdcall ; //----------------------------------------------------------+ begin if (data.b) then data.d:=0; data.i:= 10; // assign a new value for i data.dt:= TDateTime_To_MQL5_Time(Now()); // assign the current time for dt Result:= ' The values of variables i, d and dt are changed '; end ;

Chamada para MQL5:

struct STRUCT_DATA { int i; double d; bool b; datetime dt; }; #import "dll_mql5.dll" string SetStruct(STRUCT_DATA &data); #import STRUCT_DATA data; data.i = 5 ; data.d = 2.8 ; data.b = true; data.dt = D'05.05.2010 08:31:27' ; s = SetStruct(data); printf ( "%s i=%s d=%s b=%s dt=%s" , s, IntegerToString (data.i), DoubleToString (data.d), data.b? "true" : "false" , TimeToString (data.dt));

The values of variables i, d and dt are changed i = 10 d = 0.00000000 b = true dt = 2009.05 . 05 12 : 19

Resultado:

é necessário observar uma diferença significativa a partir do resultado do exemplo anterior. Desde que a estrutura é transferida através de uma referência, torna-se impossível proteger os campos selecionados de serem editados na função chamada. A tarefa de monitoramento da integridade dos dados, neste caso, encontra-se totalmente no programador.

Considere trabalhar com matrizes, em um exemplo de preenchimento da matriz com a sequência de números de Fibonacci:

Chamada para Object Pascal:

function SetArray( var arr: IntegerArray; const len: Cardinal): PWideChar; stdcall ; var i:Integer; begin Result:= 'Fibonacci numbers:' ; if (len < 3 ) then exit; arr[ 0 ]:= 0 ; arr[ 1 ]:= 1 ; for i := 2 to len- 1 do arr[i]:= arr[i- 1 ] + arr[i- 2 ]; end ;

Chamada para MQL5:

#import "dll_mql5.dll" string SetArray( int &arr[], int len); #import int arr[ 12 ]; int len = ArraySize (arr); s = SetArray(arr,len); for ( int i= 0 ; i<len; i++) s = s + " " + IntegerToString (arr[i]); printf (s);

Fibonacci numbers 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Resultado:

3.4 Trabalhando com strings



Vamos retornar para o gerenciador de memória. Na DLL é possível operar o seu próprio gerenciador de memória. No entanto, devido a DLL e o programa que lhe chama, serem muitas vezes escritos em diferentes linguagens de programação, e seus próprios gerenciadores de memória ao invés da memória do sistema geral serem usados no trabalho, todo o peso da responsabilidade pela veracidade da operação da memória na junção DLL e na aplicação, repousa sobre o programador.



Para trabalhar com a memória, é importante cumprir com a regra de ouro, o que soa algo como: "Aqueles que alocam a memória, devem ser os únicos a libertá-la." Ou seja, você não deve tentar liberar a memória no programa de código mql 5, alocados na DLL, e vice-versa.

Vamos considerar um exemplo de gerenciamento de memória em um estilo de chamadas de função API do Windows. No nosso caso, o programa mql5 atribui memória ao tampão, e um ponteiro para o buffer, passado à DLL como PWideChar , e a DLL apenas preenche este tampão com o valor desejado, como mostrado no exemplo a seguir:

Chamada para Object Pascal:

//----------------------------------------------------------+ procedure SetString( const str:PWideChar) stdcall ; //----------------------------------------------------------+ begin StrCat(str,' Current time: '); strCat(str, PWideChar(TimeToStr(Now))); end ;

Chamada para MQL5:



#import "dll_mql5.dll" void SetString( string &a); #import StringInit (s, 255 , 0 ); SetString(s); printf (s);

Resultado:

Current Time: 11 : 48 : 51

A memória para o buffer de linha pode ser selecionada na DLL de várias formas, como pode ser visto no exemplo a seguir:

Chamada para Object Pascal:

//----------------------------------------------------------+ function GetStringBuffer():PWideChar; stdcall ; //----------------------------------------------------------+ var StrLocal: WideString; begin // working through the dynamically allocated memory buffer StrPCopy(Buffer, WideFormat(' Current date and time: %s ', [DateTimeToStr(Now)])); // working through the global varialble of WideString type StrGlobal:=WideFormat(' Current time: %s ', [TimeToStr(Time)]); // working through the local varialble of WideString type StrLocal:= WideFormat(' Current data: %s ', [DateToStr(Date)]); {A} Result := Buffer; {B} Result := PWideChar(StrGlobal); // it's equal to the following Result := @StrGlobal[1]; {С} Result := ' Return of the line stored in the code section '; // pointer to the memory, that can be released when exit from the function {D} Result := @StrLocal[1]; end ;

#import "dll_mql5.dll" string GetStringBuffer( void ); #import printf (GetStringBuffer());

Chamada para MQL5:

Resultado:

Current Date: 19.05 . 2010

O que é significativo é que todas as quatro opções trabalham. Nas duas primeiras opções, o trabalho com a linha é feito através de uma memória alocada globalmente.



Na opção A, a memória é alocada de forma independente, e na opção B, o trabalho com gerenciamento de memória é assumido pelo gerenciador de memória.



Na opção C, a constante de linha não é armazenada na memória, mas no segmento de código, de modo que o gestor de memória não atribuir a memória dinâmica para o seu armazenamento. A opção D é um erro audaz na programação, porque a memória alocada para a variável local pode ser liberada imediatamente após sair da função.



E, embora o gerenciador de memória não libera essa memória instantaneamente, e não há tempo para ele se encher de lixo, eu recomendo excluir a última opção de uso.

3.5 Usando os parâmetros propostos

Vamos falar sobre o uso de parâmetros opcionais. Eles são interessantes porque seus valores não precisam ser especificados ao convocar procedimentos e funções. Enquanto isso, eles devem ser descritos, exclusivamente depois de todos os parâmetros obrigatórios, na declaração de procedimentos e funções, como se mostra no exemplo a seguir:

Chamada para Object Pascal:

function SetOptional( var a:Integer; b:Integer= 0 ):PWideChar; stdcall ; begin if (b= 0 ) then Result:= 'Call with default parameters' else Result:= 'Call without default parameters' ; end ;

#import "dll_mql5.dll" string SetOptional( int &a, int b= 0 ); #import i = 1 ; s = SetOptional(i); // second parameter is optional printf (s);

Chamada para MQL5:

Resultado:

Chamada com os parâmetros padrão

Para facilitar a depuração, o código a partir dos exemplos acima é organizado como script, e está localizado no arquivo Testing_DLL.mq5.

4. Possíveis erros na fase de concepção

Erro: O carregamento da DLL não é permitido.

Solução: Ir para as configurações do MetaTrader 5 através do menu de "Ferramentas-Opções" e permitir a importação da função da DLL, como mostrado na figura 5.





Figura 5. Permissão para importar as funções da DLL



Erro: Não foi possível encontrar 'nome da função' em 'nome da DLL'.

Solução: Verifique se a função de retorno é especificada na seção de exportações do projeto DLL. Se for, você deve verificar a concordância total dos nomes das funções na DLL e no programa MQL5, considerando que ele é o caráter sensível!

Erro: Violação de acesso escrita ao [endereço de memória]

Solução: Você precisa verificar a exatidão da descrição dos parâmetros de transmissão (ver tabela 2). Como normalmente esse erro está associado ao processamento de linhas, é importante seguir as recomendações para trabalhar com linhas, estabelecidos no parágrafo 3.4 deste artigo.



5. Exemplo de código DLL

Como um exemplo visual do uso da DLL, considerar os cálculos dos parâmetros do canal de regressão, que consiste em três linhas. Para verificar a regularidade da construção do canal, vamos usar o objeto incorporado da "regressão do canal". O cálculo da linha de aproximação para LS (método dos quadrados mínimos) é feito a partir do site http://alglib.sources.ru/, onde existe uma coleção de algoritmos de processamento de dados. O código de algoritmos é apresentado em várias linguagens de programação, incluindo Delphi.

Para o cálculo dos coeficientes de a e b, pela linha de aproximação y = a + b * x, use o procedimento descrito no arquivo LRLine linreg.pas.

procedure LRLine ( const XY: TReal2DArray; / / Two-dimensional array of real numbers for X and Y coordinates N : AlglibInteger; // number of points var Info : AlglibInteger; // conversion status var A: Double; / / Coefficients of the approximating line var B: Double);

Para o cálculo dos parâmetros do canal, utilize a função CalcLRChannel.

Chamada para Object Pascal:

function CalcLRChannel( var rates: DoubleArray; const len: Integer; var A, B, max: Double):Integer; stdcall ; var arr: TReal2DArray; info: Integer; value : Double; begin SetLength(arr,len, 2 ); for info:= 0 to len - 1 do begin arr[info, 0 ]:= rates[info, 0 ]; arr[info, 1 ]:= rates[info, 1 ]; end ; LRLine(arr, len, info, A, B); max:= rates[ 0 , 1 ] - A; for info := 1 to len - 1 do begin value := Abs(rates[info, 1 ]- (A + B*info)); if ( value > max) then max := value ; end ; Result:= 0 ; end ;

Chamada para MQL5:

#import "dll_mql5.dll" int CalcLRChannel( double &rates[][ 2 ], int len, double &A, double &B, double &max); #import double arr[][ 2 ], //data array for processing in the ALGLIB format a, b, // Coefficients of the approximating line max; // maximum deviation from the approximating line is equal to half the width of the channel int len = period; //number of points for calculation ArrayResize (arr,len); int j= 0 ; for ( int i=rates_total- 1 ; i>=rates_total-len; i--) { arr[j][ 0 ] = j; arr[j][ 1 ] = close[i]; j++; } CalcLRChannel(arr,len,a,b,max);

O código indicador, que usa a função CalcLRChannel para os cálculos, está localizado no arquivo LR_Channel.mq5 a seguir:

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #include #include #import "dll_mql5.dll" int CalcLRChannel( double &rates[][ 2 ], int len, double &A, double &B, double &max); #import input int period= 75 ; CChart *chart; CChartObjectChannel *line_up,*line_dn,*line_md; double arr[][ 2 ]; int OnInit () { if ((chart= new CChart)== NULL ) { printf ( "Chart not created" ); return (false);} chart.Attach(); if (chart.ChartId()== 0 ) { printf ( "Chart not opened" ); return (false);} if ((line_up= new CChartObjectChannel)== NULL ) { printf ( "Channel not created" ); return (false);} if ((line_dn= new CChartObjectChannel)== NULL ) { printf ( "Channel not created" ); return (false);} if ((line_md= new CChartObjectChannel)== NULL ) { printf ( "Channel not created" ); return (false);} return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { double a,b,max; static double save_max; int len=period; ArrayResize (arr,len); int j= 0 ; for ( int i=rates_total- 1 ; i>=rates_total-len; i--) { arr[j][ 0 ] = j; arr[j][ 1 ] = close[i]; j++; } CalcLRChannel(arr,len,a,b,max); if (max!=save_max) { save_max=max; line_md.Delete(); line_up.Delete(); line_dn.Delete(); line_md.Create(chart.ChartId(), "LR_Md_Line" , 0 , time[rates_total- 1 ], a, time[rates_total-len], a+b*(len- 1 ) ); line_up.Create(chart.ChartId(), "LR_Up_Line" , 0 , time[rates_total- 1 ], a+max, time[rates_total-len], a+b*(len- 1 )+max); line_dn.Create(chart.ChartId(), "LR_Dn_Line" , 0 , time[rates_total- 1 ], a-max, time[rates_total-len], a+b*(len- 1 )-max); line_up.Color( RoyalBlue ); line_dn.Color( RoyalBlue ); line_md.Color( RoyalBlue ); line_up.Width( 2 ); line_dn.Width( 2 ); line_md.Width( 2 ); } return (len); } void OnDeinit ( const int reason) { chart.Detach(); delete line_dn; delete line_up; delete line_md; delete chart; }

O resultado do trabalho do indicador é a criação de um canal de regressão azul, como mostrado na figura 6. Para verificar a regularidade da construção do canal, o gráfico mostra um "Canal de Regressão", a partir do arsenal do grupo MetaTrader 5 de instrumentos de análise técnica, marcada em vermelho.

Como pode ser visto na figura, as linhas centrais do canal se unem. Entretanto, há uma pequena diferença na largura do canal (alguns pontos), que são devido às diferentes abordagens no seu cálculo.

Figura 6. Comparação dos canais de regressão



Conclusão



Este artigo descreve as características de escrever uma DLL, usando uma plataforma de desenvolvimento de aplicações Delphi.