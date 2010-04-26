Связь ICQ и эксперта в MQL5
Введение
ICQ является централизованной службой мгновенного и оффлайнового обмена текстовыми сообщениями, использующей протокол OSCAR. Для трейдера ICQ может стать как терминалом для отображения своевременной информации, так и пультом управления. В статье будет показан пример того, как в советнике реализовать ICQ клиента с минимальным набором функций.
За основу был взят и переработан проект IcqMod с открытым исходным кодом. Протокол обмена с сервером ICQ реализован в DLL модуле icq_mql5.dll. Он написан на С++ и задействует единственную Windows библиотеку winsock2. Скомпилированный модуль и исходный код для Visual Studio 2005 прилагаются к статье.
Особенности и ограничения данной реализации клиента:
- максимальное количество параллельно работающих клиентов теоретически не ограничено.
- максимальный размер входящего сообщения - 150 символов. Более длинные сообщения на прием не поддерживаются.
- поддержка Unicode.
- поддержка только прямого подключения. Соединение через прокси сервер (HTTP/ SOCK4/ SOCK5) не поддерживается.
- оффлайн сообщения не обрабатываются.
Описание библиотечных функций
Описание констант и функций dll модуля находится во влючаемом файле icq_mql5.mqh.
Для установки соединения с сервером используется функция ICQConnect:
uint ICQConnect ( ICQ_CLIENT &cl, // переменная для хранения данных о подключении string host, // имя сервера, например login.icq.com ushort port, // порт сервера, например 5190 string login, // номер учетной записи (UIN) string pass // пароль для учетной записи );
Описание возвращаемых значений функцией ICQConnect:
|Имя константы
| Значение
|Описание
| ICQ_CONNECT_STATUS_OK
|0xFFFFFFFF
| Подключение установлено
| ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR
|0xFFFFFFFE
| Ошибка чтения данных
| ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR
|0xFFFFFFFD
| Ошибка отправки данных
| ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR
|0xFFFFFFFC
| Ошибка соединения с сервером
|ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR
|0xFFFFFFFB
|Ошибка авторизации: неправильный пароль или превышен лимит подключений
Структура для хранения данных о подключении:
struct ICQ_CLIENT { uchar status; // код состояния подключения ushort sequence; // счетчик последовательности uint sock; // номер сокета };
На практике, для анализа состояния подключения, в этой структуре используется только переменная status, которая может принимать следующие значения:
|Имя константы
|Значение
|Описание
|ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED
|0x01
| Существует связь с сервером
| ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED
|0x02
| Отсутствует связь с сервером
Частые попытки подключения к серверу могут привести к временной блокировке доступа к учетной записи. Ввиду этого необходимо выдерживать таймаут между попытками соединения с сервером.
Рекомендуемое значение таймаута - 20-30 секунд.
Для закрытия соединения с сервером служит функция ICQClose:
void ICQClose ( ICQ_CLIENT &cl // переменная для хранения данных о подключении );
Для отправки текстовых сообщений используется функция ICQSendMsg:
uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT &cl, // переменная для хранения данных о подключении. string uin, // номер учетной записи получателя string msg // текст сообщения );
Возвращаемое значение равно 0x01, если сообщение успешно отправлено, и 0x00 в случае ошибки.
Для проверки наличия входящих сообщений служит функция ICQReadMsg:
uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT &cl, // переменная для хранения данных о подключении string &uin, // номер учетной записи отправителя string &msg, // текст сообщения uint &len // количество принятых символов в сообщении );
Возвращаемое значение равно 0x01 при наличии входящего сообщения и 0x00 если сообщение отсутствует.
Класс COscarClient
Для удобства работы с ICQ в объектно-ориентированной среде MQL5, был написан класс COscarClient. В нем, кроме базовых функций, описанных выше, реализован механизм автоматического переподключения к серверу (при autocon = true), в случае потери связи, через определенный, задаваемый таймаут (переменная timeout). Описание класса находится во включаемом файле icq_mql5.mqh и приведено ниже:
//+------------------------------------------------------------------+ class COscarClient //+------------------------------------------------------------------+ { private: ICQ_CLIENT client; // хранение данных о подключении uint connect; // флаг состояния подключения datetime timesave; // хранение последнего времени подключения к серверу datetime time_in; // хранение последнего времени чтения сообщений public: string uin; // буффер для хранения uin отпавителя для принятого сообщения string msg; // буффер для хранения текста принятого сообщения uint len; // количество символов в принятом сообщении string login; // номер учетной записи отправителя (UIN) string password; // пароль для UIN string server; // имя сервера uint port; // сетевой порт uint timeout; // заданеи таймаута(в секундах) между попытками подключения к сервру bool autocon; // автоматическое восстановление соединения COscarClient(); // конструктор для инициализации переменных класса bool Connect(void); // Установка соединения с сервером void Disconnect(void); // Разрыв соединения с сервером bool SendMessage(string UIN, string msg); // Отсылка сообщения bool ReadMessage(string &UIN, string &msg, uint &len); // Прием сообщения };
Советник на основе COscarClient
Минимальный код советника для работы с ICQ используя класс COscarClient находится в файле icq_demo.mq5 и приведен ниже:
#include <icq_mql5.mqh> COscarClient client; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() //+------------------------------------------------------------------+ { printf("Start ICQ Client"); client.login = "641848065"; //<- логин client.password = "password"; //<- пароль client.server = "login.icq.com"; client.port = 5190; client.Connect(); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) //+------------------------------------------------------------------+ { client.Disconnect(); printf("Stop ICQ Client"); } //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() //+------------------------------------------------------------------+ { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; // чтение сообщений while(client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf("Receive: %s, %s, %u", client.uin, client.msg, client.len); // передача котировок каждые 30 сек if((TimeCurrent()-time_out)>=30) { time_out = TimeCurrent(); SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick); text = Symbol()+" BID:"+DoubleToString(last_tick.bid, Digits())+ " ASK:"+DoubleToString(last_tick.ask, Digits()); if (client.SendMessage("266690424", //<- номер получателя text)) //<- текст сообщения printf("Send: " + text); } } //+------------------------------------------------------------------+
В качестве демонстрации работы советника, позволяющего обмениваться текстовыми сообщениями с ICQ клиентом приведен рисунок 1.
Рисунок 1. Обмен текстовыми сообщениями между MetaTrader 5 и ICQ2Go
Наращивание возможностей
Усложним задачу, приблизив её для практического применения. Например, нам необходимо управлять работой нашего советника, и получать необходимую информацию удалённо, используя свой мобильный телефон или другой ПК подключенный к сети интернет. Для этого опишем набор команд для управления будущим советником. Также дополним советник функцией парсинга для декодирования принимаемых команд.
Формат, общий для всех команд, будет иметь следующий вид:
[? | !] [команда] [параметр] [значение],
где ? - признак операции чтения; ! - признак операции записи.
Список команд приведен в таблице:
|help
|чтение
|Вывод справки по синтаксису и перечню команд
|info
|чтение
|Вывод данных о состоянии счета
|symb
|чтение
|Вывод рыночной цены для указанной валютной пары
|ords
|чтение/запись
|Управление открытыми ордерами
|param
|чтение/запись
|Управление параметрами советника
|close
|запись
|Завершение работы советника и закрытие терминала
|shdwn
|запись
|Выключение ПК
Советник, реализующий обработку данного набора команд находится в файле icq_power.mq5.
На рисунке 2 показана наглядная демонстрация работы советника. Команды управления поступают от КПК c установленным ICQ клиентом (рисунок 2a), а также через WAP сервер http://wap.ebuddy.com реализующий работу с ICQ (рисунок 2б). Второй вариант предпочтителен для тех, кто не хочет заниматься поиском, установкой и настройкой ПО работы с ICQ для вашего мобильного телефона.
Рисунок 2. Работа с советником через ICQ клиента для КПК (рисунок 2a), а также через wap сайт wap.ebuddy.com (рисунок 2б).
Визуальный компонент ICQ
В данном разделе будет кратко рассмотрен пример скрипта icq_visual.mq5 реализующего компонент, внешний вид которого приведен на рисунке 3.
Рисунок 3. Визуальный компонент ICQ
Форма компонента напоминает окно Windows и построена из массивов элементов управления, таких как кнопка, поле ввода и текстовая метка.
Для удобства, на форме реализован составной элемент управления, для хранения списка учетных записей и списка контактов. Выбор значений из списка осуществляется через соответствующие кнопки навигации.
Для создания окна в стиле ICQ 6.5 заменим кнопки на графические метки. На рисунке 4 приведен внешний вид компонента, реализованный в скрипте icq_visual_skin.mq5. Для желающих создать собственное оформление компонента, достаточно разработать и заменить файл skin.bmp, отвечающий за внешний вид окна.
Рисунок 4. Цветовое оформление визуального компонента ICQ
Заключение
В статье показан один из простых способов реализации ICQ клиента для MetaTrader 5 средствами встроенного языка программирования.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
Андей, а нет ли в планах подобной библиотеки для скайпа?
А эта разве не подходит?
к сожалению лавочку прикрыли.
скайп больше не поддерживает отправку сообщений с помощью dll
к сожалению лавочку прикрыли.
скайп больше не поддерживает отправку сообщений с помощью dll