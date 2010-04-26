Связь ICQ и эксперта в MQL5

Введение



ICQ является централизованной службой мгновенного и оффлайнового обмена текстовыми сообщениями, использующей протокол OSCAR. Для трейдера ICQ может стать как терминалом для отображения своевременной информации, так и пультом управления. В статье будет показан пример того, как в советнике реализовать ICQ клиента с минимальным набором функций.

За основу был взят и переработан проект IcqMod с открытым исходным кодом. Протокол обмена с сервером ICQ реализован в DLL модуле icq_mql5.dll. Он написан на С++ и задействует единственную Windows библиотеку winsock2. Скомпилированный модуль и исходный код для Visual Studio 2005 прилагаются к статье.

Особенности и ограничения данной реализации клиента:

максимальное количество параллельно работающих клиентов теоретически не ограничено.

максимальный размер входящего сообщения - 150 символов. Более длинные сообщения на прием не поддерживаются.

поддержка Unicode.

поддержка только прямого подключения. Соединение через прокси сервер (HTTP/ SOCK4/ SOCK5) не поддерживается.

оффлайн сообщения не обрабатываются.

Описание библиотечных функций

Описание констант и функций dll модуля находится во влючаемом файле icq_mql5.mqh.

Для установки соединения с сервером используется функция ICQConnect:

uint ICQConnect ( ICQ_CLIENT &cl, string host, ushort port, string login, string pass );

Описание возвращаемых значений функцией ICQConnect:

Имя константы

Значение

Описание

ICQ_CONNECT_STATUS_OK

0xFFFFFFFF Подключение установлено

ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR

0xFFFFFFFE

Ошибка чтения данных

ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR

0xFFFFFFFD

Ошибка отправки данных

ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR

0xFFFFFFFC

Ошибка соединения с сервером

ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB Ошибка авторизации: неправильный пароль или превышен лимит подключений

Структура для хранения данных о подключении:



struct ICQ_CLIENT { uchar status; ushort sequence; uint sock; };

На практике, для анализа состояния подключения, в этой структуре используется только переменная status, которая может принимать следующие значения:

Имя константы

Значение

Описание

ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01 Существует связь с сервером

ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED

0x02 Отсутствует связь с сервером



Частые попытки подключения к серверу могут привести к временной блокировке доступа к учетной записи. Ввиду этого необходимо выдерживать таймаут между попытками соединения с сервером.



Рекомендуемое значение таймаута - 20-30 секунд.

Для закрытия соединения с сервером служит функция ICQClose:

void ICQClose ( ICQ_CLIENT &cl );

Для отправки текстовых сообщений используется функция ICQSendMsg:

uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT &cl, string uin, string msg );

Возвращаемое значение равно 0x01, если сообщение успешно отправлено, и 0x00 в случае ошибки.

Для проверки наличия входящих сообщений служит функция ICQReadMsg:

uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT &cl, string &uin, string &msg, uint &len );

Возвращаемое значение равно 0x01 при наличии входящего сообщения и 0x00 если сообщение отсутствует.

Класс COscarClient

Для удобства работы с ICQ в объектно-ориентированной среде MQL5, был написан класс COscarClient. В нем, кроме базовых функций, описанных выше, реализован механизм автоматического переподключения к серверу (при autocon = true), в случае потери связи, через определенный, задаваемый таймаут (переменная timeout). Описание класса находится во включаемом файле icq_mql5.mqh и приведено ниже:



class COscarClient { private : ICQ_CLIENT client; uint connect; datetime timesave; datetime time_in; public : string uin; string msg; uint len; string login; string password; string server; uint port; uint timeout; bool autocon; COscarClient(); bool Connect( void ); void Disconnect( void ); bool SendMessage( string UIN, string msg); bool ReadMessage( string &UIN, string &msg, uint &len); };

Советник на основе COscarClient



Минимальный код советника для работы с ICQ используя класс COscarClient находится в файле icq_demo.mq5 и приведен ниже:

#include <icq_mql5.mqh> COscarClient client; int OnInit () { printf ( "Start ICQ Client" ); client.login = "641848065" ; client.password = "password" ; client.server = "login.icq.com" ; client.port = 5190 ; client.Connect(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { client.Disconnect(); printf ( "Stop ICQ Client" ); } void OnTick () { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; while (client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf ( "Receive: %s, %s, %u" , client.uin, client.msg, client.len); if (( TimeCurrent ()-time_out)>= 30 ) { time_out = TimeCurrent (); SymbolInfoTick ( Symbol (), last_tick); text = Symbol ()+ " BID:" + DoubleToString (last_tick.bid, Digits ())+ " ASK:" + DoubleToString (last_tick.ask, Digits ()); if (client.SendMessage( "266690424" , text)) printf ( "Send: " + text); } }

В качестве демонстрации работы советника, позволяющего обмениваться текстовыми сообщениями с ICQ клиентом приведен рисунок 1.

Рисунок 1. Обмен текстовыми сообщениями между MetaTrader 5 и ICQ2Go

Наращивание возможностей



Усложним задачу, приблизив её для практического применения. Например, нам необходимо управлять работой нашего советника, и получать необходимую информацию удалённо, используя свой мобильный телефон или другой ПК подключенный к сети интернет. Для этого опишем набор команд для управления будущим советником. Также дополним советник функцией парсинга для декодирования принимаемых команд.

Формат, общий для всех команд, будет иметь следующий вид:



[? | !] [команда] [параметр] [значение],

где ? - признак операции чтения; ! - признак операции записи.

Список команд приведен в таблице:

help чтение Вывод справки по синтаксису и перечню команд info чтение Вывод данных о состоянии счета symb чтение Вывод рыночной цены для указанной валютной пары ords чтение/запись Управление открытыми ордерами param чтение/запись Управление параметрами советника close запись Завершение работы советника и закрытие терминала shdwn запись Выключение ПК





Советник, реализующий обработку данного набора команд находится в файле icq_power.mq5.

На рисунке 2 показана наглядная демонстрация работы советника. Команды управления поступают от КПК c установленным ICQ клиентом (рисунок 2a), а также через WAP сервер http://wap.ebuddy.com реализующий работу с ICQ (рисунок 2б). Второй вариант предпочтителен для тех, кто не хочет заниматься поиском, установкой и настройкой ПО работы с ICQ для вашего мобильного телефона.

Рисунок 2. Работа с советником через ICQ клиента для КПК (рисунок 2a), а также через wap сайт wap.ebuddy.com (рисунок 2б).

Визуальный компонент ICQ

В данном разделе будет кратко рассмотрен пример скрипта icq_visual.mq5 реализующего компонент, внешний вид которого приведен на рисунке 3.

Рисунок 3. Визуальный компонент ICQ

Форма компонента напоминает окно Windows и построена из массивов элементов управления, таких как кнопка, поле ввода и текстовая метка.

Для удобства, на форме реализован составной элемент управления, для хранения списка учетных записей и списка контактов. Выбор значений из списка осуществляется через соответствующие кнопки навигации.

Для создания окна в стиле ICQ 6.5 заменим кнопки на графические метки. На рисунке 4 приведен внешний вид компонента, реализованный в скрипте icq_visual_skin.mq5. Для желающих создать собственное оформление компонента, достаточно разработать и заменить файл skin.bmp, отвечающий за внешний вид окна.





Рисунок 4. Цветовое оформление визуального компонента ICQ

Заключение

В статье показан один из простых способов реализации ICQ клиента для MetaTrader 5 средствами встроенного языка программирования.



