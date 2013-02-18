CodeBaseРазделы
Библиотеки

Skype Control Library - библиотека для MetaTrader 5

Andriy Voitenko | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
SkypeMQL.zip (749.56 KB)
\MQL5\Scripts\
skype_test_script.mq5 (1.76 KB) просмотр
\MQL5\Include\
SkypeMQL.mqh (2.26 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

В автоматической торговле Skype можно использовать для отправки текстовых сообщений с необходимой информацией. В данном случае работа со Skype реализована через библиотеку Skype4COM - ActiveX компонент предоставляющий доступ к управлению программой. На данный момент компонент Skype4COM.dll распространяется вместе с основной программой Skype и по умолчанию находится в папке:

Для операционной системы x86:

c:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll 

Для операционной системы x64:

c:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll 

Для работы с COM объектами из MQL в качестве прослойки написана библиотеки SkypeMQL.dll которую необходимо установить в папку: [папка терминала]\MQL5\Libraries

Проект работоспособен только на 32 битных терминалах MetaTrader 4/5.


1. Отправка мгновенных сообщений

int SkypeSendIM(string skype_name,string message,int status);

Перед отправкой мгновенного сообщения в функции выполняется ряд проверок:

  • Имя пользователя не может быть пустой строкой или начинаться с цифры.
  • Пользователь с указанным именем должен быть в списке контактов.
  • Сообщение не может быть пустой строкой.
  • Сетевой статус получателя должен совпадать с указанным значением.

Список констант сетевых статусов:

имя константы
 значение
описание
 STATUS_OFFLINE 1
 Не в сети
 STATUS_ONLINE 2
 В сети
 STATUS_AWAY 4
 Нет на месте
 STATUS_DONT_DISTURB
 16
 Не беспокоить
 STATUS_INVISIBLE 32  Невидимый

Таблица 1. Различные статусы пользователя

Для задания нескольких разрешенных статусов одновременно используется побитовое сложение констант, например: STATUS_ONLINE | STATUS_AWAY.

Максимальная длина мгновенного сообщения: ~8000 символов ANSI, ~4000 символов Unicode.

Пример кода:

   string InpSkypeName="echo123";//Skype name
   string InpTextMessage="Hello :)";//Text message

//--- send IM
   int err=SkypeSendIM(InpSkypeName,InpTextMessage,STATUS_ONLINE|STATUS_AWAY);
   if(err==ERROR_NO_ERRORS)
      printf("Sent IM to %s, message: '%s'.",InpSkypeName,InpTextMessage);
   else
      printf("Error sending IM to %s, error: '%s'.",InpSkypeName,SkypeErrorDescription(err));

2. Отправка SMS сообщений

На данный момент услуга отправки SMS является платной!

int SkypeSendSMS(string phone_number, string message);

Перед отправкой SMS сообщения производится несколько проверок:

  • Номер телефона должен быть указан в международном формате: + [код страны] [код города или сети] [номер телефона]
  • Длина строки с телефонным номером должна быть не менее 7 символов и начинаться со знака '+'
  • Текст сообщения не может быть пустой строкой

Отправка SMS на несуществующий номер не приводит к ошибке. Плата за такую операцию взимается, но через короткое время возвращается, так как сообщение по факту не было доставлено.

Длина SMS сообщения ограничена: 116 символов ANSI, 58 символов Unicode.

Пример кода:

   string InpPhoneNumber="+380123456789";//Phone number
   string InpTextMessage="Hello :)";//Text message

//--- send SMS
   err=SkypeSendSMS(InpPhoneNumber,InpTextMessage);
   if(err==ERROR_NO_ERRORS)
      printf("Sent SMS to %s, text: '%s'.",InpPhoneNumber,InpTextMessage);
   else
      printf("Error sending SMS to %s, error: '%s'.",InpPhoneNumber,SkypeErrorDescription(err));

3. Текущий статус пользователя

Функции для чтения и установки текущего статуса пользователя. Возможные значения параметра status перечислены в таблице 1.

int SkypeSetStatus(int status);
int SkypeGetStatus(int &status);

4. Описание возвращаемых значений

Все функции возвращают целочисленное значение, которое можно проанализировать при необходимости.

имя константы
значение
 описание
ERROR_UNKNOWN
 -1
 Неизвестная ошибка
ERROR_NO_ERRORS
 0 Успешное выполнение
ERROR_ATTACH
 1
 Не удалось присоединиться к процессу Skype
ERROR_AUTHORIZED
 2
 Указанного пользователя нет в списке контактов
ERROR_STATUS
 3
 Неверный статус пользователя
ERROR_TIMEOUTS
 4
 Превышен интервал ожидания
ERROR_RUNNING 5 Программа Skype не загружена в память
ERROR_SENDING 6
Ошибка отправки
ERROR_VALUE 7 Ошибка передаваемых параметров
ERROR_ACCESS 8 Отказано в доступе к процессу Skype
ERROR_SKYPE4COM
9для x86: Skype4COM.dll не зарегистрирована
для x64: Ошибка создания COM-объекта

Таблица 2. Перечень возвращаемых значений

Для получения строки описания ошибки можно использовать функцию:

string SkypeErrorDescription(int error);

4. Первый запуск

При первом обращении MetaTrader 5 к Skype появляется всплывающее окно с возможностью открыть доступ для управление программой.


После подтверждения доступа к Skype, запрашиваемый процесс попадает в список, хранящийся в настройках программы: Tools -> Options -> Advanced -> Manage other programs' access to Skype.


 

5. Ошибки выполнения

В случае, если функция возвращает код ERROR_SKYPE4COM, возможно отсутствует регистрация ActiveX компонента. Можно повторно зарегистрировать Skype4COM.dll используя утилиту regsvr32.

Работа с библиотекой скомпилированной для MetaTrader 5 x64 заканчивается ошибкой "Stack overflow". Если это связано с Skype4COM, то остается лишь ждать новых обновлений, где эта ошибка будет устранена.

В приложении находится архив с исходным кодом библиотеки (проект для Microsoft Visual C++ 2013) и тестовый скрипт для проверки её работоспособности.

