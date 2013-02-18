В автоматической торговле Skype можно использовать для отправки текстовых сообщений с необходимой информацией. В данном случае работа со Skype реализована через библиотеку Skype4COM - ActiveX компонент предоставляющий доступ к управлению программой. На данный момент компонент Skype4COM.dll распространяется вместе с основной программой Skype и по умолчанию находится в папке:



Для операционной системы x86:

c:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

Для операционной системы x64:

c:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

Для работы с COM объектами из MQL в качестве прослойки написана библиотеки SkypeMQL.dll которую необходимо установить в папку: [папка терминала]\MQL5\Libraries

Проект работоспособен только на 32 битных терминалах MetaTrader 4/5.







1. Отправка мгновенных сообщений

int SkypeSendIM( string skype_name, string message, int status);

Перед отправкой мгновенного сообщения в функции выполняется ряд проверок:

Имя пользователя не может быть пустой строкой или начинаться с цифры.

Пользователь с указанным именем должен быть в списке контактов.



Сообщение не может быть пустой строкой.

Сетевой статус получателя должен совпадать с указанным значением.



Список констант сетевых статусов:

имя константы

значение

описание

STATUS_OFFLINE 1

Не в сети

STATUS_ONLINE 2

В сети

STATUS_AWAY 4

Нет на месте

STATUS_DONT_DISTURB

16

Не беспокоить

STATUS_INVISIBLE 32 Невидимый

Таблица 1. Различные статусы пользователя



Для задания нескольких разрешенных статусов одновременно используется побитовое сложение констант, например: STATUS_ONLINE | STATUS_AWAY.

Максимальная длина мгновенного сообщения: ~8000 символов ANSI, ~4000 символов Unicode.

Пример кода:

string InpSkypeName= "echo123" ; string InpTextMessage= "Hello :)" ; int err=SkypeSendIM(InpSkypeName,InpTextMessage,STATUS_ONLINE|STATUS_AWAY); if (err==ERROR_NO_ERRORS) printf ( "Sent IM to %s, message: '%s'." ,InpSkypeName,InpTextMessage); else printf ( "Error sending IM to %s, error: '%s'." ,InpSkypeName,SkypeErrorDescription(err));

2. Отправка SMS сообщений

На данный момент услуга отправки SMS является платной!

int SkypeSendSMS( string phone_number, string message);

Перед отправкой SMS сообщения производится несколько проверок:

Номер телефона должен быть указан в международном формате: + [код страны] [код города или сети] [номер телефона]

Длина строки с телефонным номером должна быть не менее 7 символов и начинаться со знака '+'

Текст сообщения не может быть пустой строкой



Отправка SMS на несуществующий номер не приводит к ошибке. Плата за такую операцию взимается, но через короткое время возвращается, так как сообщение по факту не было доставлено.

Длина SMS сообщения ограничена: 116 символов ANSI, 58 символов Unicode.

Пример кода:

string InpPhoneNumber= "+380123456789" ; string InpTextMessage= "Hello :)" ; err=SkypeSendSMS(InpPhoneNumber,InpTextMessage); if (err==ERROR_NO_ERRORS) printf ( "Sent SMS to %s, text: '%s'." ,InpPhoneNumber,InpTextMessage); else printf ( "Error sending SMS to %s, error: '%s'." ,InpPhoneNumber,SkypeErrorDescription(err));

3. Текущий статус пользователя

Функции для чтения и установки текущего статуса пользователя. Возможные значения параметра status перечислены в таблице 1.

int SkypeSetStatus( int status); int SkypeGetStatus( int &status);

4. Описание возвращаемых значений

Все функции возвращают целочисленное значение, которое можно проанализировать при необходимости.

имя константы

значение

описание ERROR_UNKNOWN

-1

Неизвестная ошибка

ERROR_NO_ERRORS

0 Успешное выполнение

ERROR_ATTACH

1

Не удалось присоединиться к процессу Skype

ERROR_AUTHORIZED

2

Указанного пользователя нет в списке контактов

ERROR_STATUS

3

Неверный статус пользователя

ERROR_TIMEOUTS

4

Превышен интервал ожидания

ERROR_RUNNING 5 Программа Skype не загружена в память

ERROR_SENDING 6

Ошибка отправки

ERROR_VALUE 7 Ошибка передаваемых параметров

ERROR_ACCESS 8 Отказано в доступе к процессу Skype ERROR_SKYPE4COM

9 для x86: Skype4COM.dll не зарегистрирована

для x64: Ошибка создания COM-объекта



Таблица 2. Перечень возвращаемых значений



Для получения строки описания ошибки можно использовать функцию:

string SkypeErrorDescription( int error);

4. Первый запуск

При первом обращении MetaTrader 5 к Skype появляется всплывающее окно с возможностью открыть доступ для управление программой.





После подтверждения доступа к Skype, запрашиваемый процесс попадает в список, хранящийся в настройках программы: Tools -> Options -> Advanced -> Manage other programs' access to Skype.





5. Ошибки выполнения

В случае, если функция возвращает код ERROR_SKYPE4COM, возможно отсутствует регистрация ActiveX компонента. Можно повторно зарегистрировать Skype4COM.dll используя утилиту regsvr32.



Работа с библиотекой скомпилированной для MetaTrader 5 x64 заканчивается ошибкой "Stack overflow". Если это связано с Skype4COM, то остается лишь ждать новых обновлений, где эта ошибка будет устранена.

В приложении находится архив с исходным кодом библиотеки (проект для Microsoft Visual C++ 2013) и тестовый скрипт для проверки её работоспособности.