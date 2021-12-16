Collegamento di Expert Advisor con ICQ in MQL5

Introduzione



ICQ è un servizio centralizzato di scambio istantaneo di messaggi di testo, con modalità offline, che utilizza il protocollo OSCAR. Per un trader, ICQ può fungere da terminale, che visualizza informazioni tempestive, nonché da pannello di controllo. Questo articolo mostrerà un esempio di come implementare un client ICQ, con un insieme minimo di funzioni, all'interno di un Expert Advisor.

La bozza del progetto IcqMod, contenente un codice originale aperto, è stata utilizzata ed elaborata come base per l'articolo. Il protocollo di scambio con il server ICQ è implementato nel modulo DLL icq_mql5.dll. È scritto in C++ e utilizza l'unica libreria Windows winsock2. Un modulo compilato e un codice sorgente per Visual Studio 2005 sono allegati a questo articolo.

Caratteristiche distintive e limitazioni dell'implementazione di questo client:

il numero massimo di clienti che lavorano contemporaneamente è teoricamente illimitato.

la dimensione massima di un messaggio in arrivo - 150 caratteri. La ricezione di messaggi più lunghi non è supportata.

Supporto Unicode.

supporta solo una connessione diretta. La connessione effettuata tramite un server proxy (HTTP / SOCK4 / SOCK5) non è supportata.

i messaggi offline non vengono elaborati.

Descrizione delle funzioni della libreria

Le descrizioni delle costanti e delle funzioni del modulo dll si trovano nel file eseguibile icq_mql5.mqh.

La funzione ICQConnect viene utilizzata per connettersi al server:

uint ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl, string host, ushort port, string login, string pass )

Descrizione del valore restituito tramite ICQConnect:

Nome della Costante

Valore

Descrizione

ICQ_CONNECT_STATUS_OK

0xFFFFFFFF Connessione stabilita

ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR

0xFFFFFFFE

Errore di lettura dei dati

ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR

0xFFFFFFFD

Errore di invio dei dati

ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR

0xFFFFFFFC

errore di connessione al server

ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB Errore di autorizzazione: password errata o superato il limite di connessioni

Struttura per la memorizzazione dei dati sulla connessione:



struct ICQ_CLIENT ( uchar status; ushort sequence; uint sock; )

In pratica, per effettuare un'analisi dello stato della connessione in questa struttura, si utilizza la variabile status, che può assumere i seguenti valori:

Nome della Costante

Valore

Descrizione

ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01 Viene stabilita una connessione al server

ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED

0x02 Connessione al server non riuscita



Tentativi frequenti di connessione al server possono portare a un blocco temporaneo dell'accesso al tuo account. Pertanto è necessario attendere un intervallo di tempo tra i tentativi di connessione al server.



Il timeout consigliato è di 20-30 secondi.

La funzione ICQClose serve per terminare la connessione al server:

void ICQClose ( ICQ_CLIENT & cl )

La funzione ICQSendMsg viene utilizzata per inviare messaggi di testo:

uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string uin, string msg )

Il valore restituito è uguale a 0x01, se il messaggio è stato inviato con successo, ed è uguale a 0x00 se si è verificato un errore di invio.

La funzione ICQReadMsg controlla i messaggi in arrivo:

uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string & Uin, string & Msg, uint & Len )

Il valore restituito è uguale a 0x01 se c'è un messaggio in arrivo ed è uguale a 0x00 se non c'è nessun messaggio.

Classe COscarClient

Per la comodità di lavorare con ICQ in un ambiente orientato agli oggetti di MQL5, è stata sviluppata la classe COscarClient. Oltre alle funzioni di base sopra descritte, contiene un meccanismo che, dopo un determinato intervallo di tempo, si riconnette automaticamente al server (quando autocon = true). La descrizione della classe è contenuta nel file allegato icq_mql5.mqh ed è riportata di seguito:



class COscarClient { private : ICQ_CLIENT client; uint connect; datetime timesave; datetime time_in; public : string uin; string msg; uint len; string login; string password; string server; uint port; uint timeout; bool autocon; COscarClient(); bool Connect( void ); void Disconnect( void ); bool SendMessage( string UIN, string msg); bool ReadMessage( string &UIN, string &msg, uint &len); };

Expert Advisor sulle basi COscarClient



Il codice minimo Expert Advisor necessario per lavorare con ICQ utilizzando la classe COscarClient si trova nel file icq_demo.mq5 e sotto:

#include <icq_mql5.mqh> COscarClient client; int OnInit () { printf ( "Start ICQ Client" ); client.login = "641848065" ; client.password = "password" ; client.server = "login.icq.com" ; client.port = 5190 ; client.Connect(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { client.Disconnect(); printf ( "Stop ICQ Client" ); } void OnTick () { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; while (client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf ( "Receive: %s, %s, %u" , client.uin, client.msg, client.len); if (( TimeCurrent ()-time_out)>= 30 ) { time_out = TimeCurrent (); SymbolInfoTick ( Symbol (), last_tick); text = Symbol ()+ " BID:" + DoubleToString (last_tick.bid, Digits ())+ " ASK:" + DoubleToString (last_tick.ask, Digits ()); if (client.SendMessage( "266690424" , text)) printf ( "Send: " + text); } }

La Figura 1. serve come dimostrazione del lavoro dell'Expert Advisor, che consente lo scambio di messaggi di testo con il client ICQ.

Figura 1. Messaggi di testo tra MetaTrader 5 e ICQ2Go



Sviluppo delle capacità



Complichiamo il compito avvicinandolo all'applicazione pratica. Ad esempio, dobbiamo gestire il lavoro del nostro Expert Advisor, e ottenere le informazioni necessarie da remoto, utilizzando un telefono cellulare o un altro PC connesso a Internet. Per fare ciò, descriviamo una serie di comandi per controllare il futuro Expert Advisor. Inoltre, completiamo l'advisor con una funzione di analisi per decodificare i comandi in arrivo.

Il formato, comune a tutti i comandi, sarà il seguente:



[? |!] [comando] [parametro] [valore],

dove? - Un simbolo di lettura del comando; ! - Un simbolo di un'operazione di scrittura.

Un elenco di comandi forniti nella tabella seguente:

aiuto lettura Visualizzazione del riferimento della sintassi e dell'elenco dei comandi info lettura Visualizzazione dei dati del riepilogo del conto symb lettura Prezzo di mercato per una determinata coppia di valute ordini leggere/scrivere Gestione degli ordini aperti param leggere/scrivere gestire i parametri di Expert Advisor close disco Fine dei lavori dell'Expert Advisor e chiusura del terminal shdwn disco Spegnimento del PC





L'Expert Advisor, che implementa l'elaborazione di questo insieme di comandi, si trova nel file icq_power.mq5 .

La Figura 2 mostra una chiara dimostrazione del lavoro dell'Expert Advisor. I comandi vengono ricevuti dal CCP con un client ICQ installato (Figura 2a), nonché tramite il server WAP http://wap.ebuddy.com che implementa il lavoro con ICQ (Figura 2b). La seconda opzione è preferibile per coloro che non desiderano occuparsi di ricerca, installazione e configurazione di software per ICQ sul proprio telefono cellulare.

Figura 2. Lavorare con un consulente tramite il client ICQ per Pocket PC (Figura 2a), nonché tramite il sito wap wap.ebuddy.com (Figura 2b).

Componente ICQ visivo

Questa sezione considererà brevemente un esempio di uno script icq_visual.mq5 che implementa un componente, il cui aspetto visivo è mostrato nella Figura 3.





Figura 3. Componente ICQ visivo

La forma del componente è simile a una finestra di Windows ed è costituita da matrici di elementi di controllo, come pulsanti, caselle di testo ed etichette di testo.

Per comodità, nel modulo è implementato un elemento di controllo integrato per la memorizzazione di un elenco di account e contatti. I valori vengono selezionati dall'elenco mediante l'utilizzo di appositi pulsanti di navigazione.

Per creare una finestra nello stile di ICQ 6.5, possiamo sostituire i pulsanti con tag immagine. La Figura 4 mostra l'aspetto visivo del componente, implementato nello script icq_visual_skin.mq5. Per coloro che desiderano creare il proprio design dei componenti, è sufficiente sviluppare e sostituire il file skin.bmp, che è responsabile dell'aspetto della finestra.

Figura 4. Color design della componente visiva ICQ

Conclusione

Questo articolo dimostra uno dei modi più semplici per implementare un client ICQ per MetaTrader 5 utilizzando i mezzi di un linguaggio di programmazione integrato.



