MQL5에서 ICQ 와 Expert Advisor 사이의 연결

들어가며



ICQ는 OSCAR 프로토콜을 사용하는 오프라인 모드를 통해 문자 메시지를 즉시 교환하는 중앙 집중식 서비스입니다. 트레이더에게 ICQ는 터미널 역할을 할 수 있으며, 제어 패널뿐만 아니라 제 때 정보를 표시할 수 있습니다. 본 문서에서는 가능한 적은 함수만 가지고 ICQ 클라이언트를 Expert Advisor 내에서 구현하는 방법에 대한 예시를 보여드릴 것입니다.

오픈 오리지널 코드가 포함된 IcqMod 프로젝트의 초안이 본 문서의 기반으로 활용 및 처리되었습니다 ICQ 서버와의 교환 프로토콜은 icq_mql5.dll DLL 모듈에 구현되었습니다.. C++로 쓰였으며, 윈도우 라이브러리 winsock2을 이용합니다. Visual Studio 2005를 위한 컴파일 모듈 및 소스 코드가 이 문서에 첨부되어있습니다.

이 클라이언트의 구현 기능 및 제한 사항 구분:

이론적으로 동시에 작동하는 클라이언트의 최대 수는 무제한입니다.

수신 메세지의 최대 글자 수 - 150자 긴 메세지 수신은 지원되지 않음.

유니코드 지원.

오직 직접 연결만 지원. 프록시 서버 (HTTP / SOCK4 / SOCK5)를 통한 연결은 지원되지 않음.

오프라인 메세지는 처리되지 않음.

라이브러리 함수 설명

dll 모듈의 상수 및 함수에 대한 설명은 실행 파일 icq_mql5.mqh에 있습니다.

서버 연결에는 ICQConnect 함수가 사용됩니다:

uint ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl, string host, ushort port, string login, string pass )

ICQConnect을 통한 반환 값의 설명:

상수명

값

설명

ICQ_CONNECT_STATUS_OK

0xFFFFFFFF 연결 성공

ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR

0xFFFFFFFE

데이터 읽기 에러

ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR

0xFFFFFFFD

데이터 송신 에러

ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR

0xFFFFFFFC

서버 연결 에러

ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB 인증 에러: 올바르지 못한 비밀번호 혹은 연결 리밋 초과

연결에 대한 데이터를 저장하기 위한 구조:



struct ICQ_CLIENT ( uchar status; ushort sequence; uint sock; )

실제로 이 구조의 연결 상태를 분석하기 위해 다음 값을 추측할 수 있는 변수 상태를 사용합니다:

상수명

값

설명

ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01 서버 연결 성공

ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED

0x02 서버 연결 실패



서버에 빈번하게 연결하려고 하면 계정에 대한 액세스가 일시적으로 차단될 수 있습니다. 따라서 서버에 연결 시도할 때엔 어느정도 시간차를 두는 것이 중요합니다.



20-30 초 정도를 추천드립니다.

ICQClose 함수를 통해 서버로의 연결을 중단시킬 수 있습니다:

void ICQClose ( ICQ_CLIENT & cl )

ICQSendMsg 함수는 문자 메세지를 보내는데에 사용됩니다.

uint ICQSendMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string uin, string msg )

만약 메세지가 성공적으로 송신되었다면 반환 값은 0x01, 만약 송신 에러가 있었다면 반환 값은 0x00입니다.

ICQReadMsg 함수는 수신된 메세지를 체크합니다:

uint ICQReadMsg ( ICQ_CLIENT & cl, string & Uin, string & Msg, uint & Len )

들어오는 메시지가 있으면 반환 값은 0x01이고 메시지가 없으면 0x00입니다.

COscarClient 클래스

MQL5의 객체 지향 환경에서 ICQ로 편리하게 작업할 수 있도록 COScarClient 클래스가 개발되었습니다. 위에서 설명한 기본 기능 외에도 특정 시간 후 서버에 자동으로 다시 연결되는 메커니즘이 포함되어 있습니다(autocon = true인 경우). 이 클래스에 대한 설명은 첨부파일 icq_mql5.mqh 에서 확인하실 수 있고, 아래에 있습니다:



class COscarClient { private : ICQ_CLIENT client; uint connect; datetime timesave; datetime time_in; public : string uin; string msg; uint len; string login; string password; string server; uint port; uint timeout; bool autocon; COscarClient(); bool Connect( void ); void Disconnect( void ); bool SendMessage( string UIN, string msg); bool ReadMessage( string &UIN, string &msg, uint &len); };

COscarClient 기반 Expert Advisor



COscarClient 클래스를 이용하여 ICQ 대응 작업을 하기 위한 최소한의 Expert Advisor 코드는 icq_demo.mq5 파일 그리고 이 아래에 있습니다:

#include <icq_mql5.mqh> COscarClient client; int OnInit () { printf ( "Start ICQ Client" ); client.login = "641848065" ; client.password = "password" ; client.server = "login.icq.com" ; client.port = 5190 ; client.Connect(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { client.Disconnect(); printf ( "Stop ICQ Client" ); } void OnTick () { string text; static datetime time_out; MqlTick last_tick; while (client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len)) printf ( "Receive: %s, %s, %u" , client.uin, client.msg, client.len); if (( TimeCurrent ()-time_out)>= 30 ) { time_out = TimeCurrent (); SymbolInfoTick ( Symbol (), last_tick); text = Symbol ()+ " BID:" + DoubleToString (last_tick.bid, Digits ())+ " ASK:" + DoubleToString (last_tick.ask, Digits ()); if (client.SendMessage( "266690424" , text)) printf ( "Send: " + text); } }

1번 그림. ICQ 클라이언트와 문자 메시지를 교환할 수 있게 해주는 Expert Advisor를 시연중

1번 그림. MetaTrader5와 ICQ2Go간에 텍스트 메세지 보내기



허용량 처리



실전에 가깝게 약간 더 복잡하게 해 봅시다. 예를 들어 휴대폰이나 인터넷에 연결된 다른 PC를 사용하여 Expert Advisor의 작업을 관리하고 필요한 정보를 원격으로 얻어야 합니다. 이를 위해 향후 Expert Advisor를 제어하는 커맨드들에 대해 설명하겠습니다. 또한, 입력되는 커맨드들을 디코딩 할 수 있도록 파싱하는 함수도 Advisor에 탑재해봅시다.

모든 커맨드가 공유하는 양식은 다음과 같습니다:



[? |!] [command] [parameter] [value] ,

? - 커맨드 읽기 심볼; ! - 작업 쓰기 심볼.

커맨드 목록은 아래 테이블에서 확인할 수 있습니다:

help 읽기 신택스의 레퍼런스와 커맨드 리스트를 보여줍니다. info 읽기 계좌의 요약 데이터를 보여줍니다. symb 읽기 현 화폐쌍의 시장가를 보여줍니다 ords 읽기/쓰기 개방 주문 관리 param 읽기/쓰기 Expert Advisor 패러미터 관리 close record Expert Advisor 작업 취소 및 터미널 닫기 shdwn record PC 셧다운





이 커맨드들을 구현한 Expert Advisor는 icq_power.mq5 파일에서 찾아볼 수 있습니다.

2번 그림을 보시면 Expert Advisor 작업을 이해하기 쉽습니다. 커맨드들은 ICQ 클라이언트가 설치된 CCP(그림 2a)와 ICQ 작업을 구현하는 WAP 서버 http://wap.ebuddy.com를 통해 수신됩니다(그림 2b). 두 번째 옵션은 스마트폰에서 ICQ용 소프트웨어를 검색, 설치 및 구성하기를 원치 않는 사용자에게 적합합니다.

2번 그림. Pocket PC용 ICQ 클라이언트를 통해 Advisor 다루기 (그림 2a), wap.ebuddy.com WAP 웹사이트를 통해 Advisor를 다루기 (그림 2b).

시각적 ICQ 구성 요소

이 섹션에서는 3번 그림에서 보여지듯, 구성 요소를 구현하는 <b0 > icq_visual.mq5 스크립트의 예시를 간략히 살펴보겠습니다.





3번 그림. 시각적 ICQ 구성 요소

구성 요소의 형태는 윈도우즈 창과 유사하며 버튼, 텍스트 상자 및 텍스트 레이블과 같은 제어 요소 어레이로 구성됩니다.

편의를 위해 계정 및 연락처 목록을 저장하기 위한 통합 제어 요소를 양식에 구현합니다. 목록에서 적절한 탐색 버튼을 사용하여 값을 선택합니다

ICQ 6.5 스타일로 창을 만들기 위해서는 버튼을 이미지 태그로 대체하면 됩니다. 4번 그림에서 icq_visual_skin.mq5 스크립트 안에 구현된 구성 요소의 겉모습을 확인할 수 있습니다. 스스로 구성 요소 디자인이 하고싶은분은 개발하시고 창의 디자인을 담당하는 skin.bmp 파일을 대체시키면 됩니다.

4번 그림. 시각적 ICQ 구성 요소의 색상 디자인

마치며

지금까지 이 문서에서는 내장 프로그래밍 언어를 사용하여 MetaTrader 5용 ICQ 클라이언트를 구현하는 가장 쉬운 방법 중 하나를 설명했습니다.



