MetaTrader 5 / 통합
MQL5에서 ICQ 와 Expert Advisor 사이의 연결

MQL5에서 ICQ 와 Expert Advisor 사이의 연결

144 21
Andriy Voitenko
Andriy Voitenko

들어가며

ICQ는 OSCAR 프로토콜을 사용하는 오프라인 모드를 통해 문자 메시지를 즉시 교환하는 중앙 집중식 서비스입니다. 트레이더에게 ICQ는 터미널 역할을 할 수 있으며, 제어 패널뿐만 아니라 제 때 정보를 표시할 수 있습니다. 본 문서에서는 가능한 적은 함수만 가지고 ICQ 클라이언트를 Expert Advisor 내에서 구현하는 방법에 대한 예시를 보여드릴 것입니다.

오픈 오리지널 코드가 포함된 IcqMod 프로젝트의 초안이 본 문서의 기반으로 활용 및 처리되었습니다 ICQ 서버와의 교환 프로토콜은 icq_mql5.dll DLL 모듈에 구현되었습니다.. C++로 쓰였으며, 윈도우 라이브러리 winsock2을 이용합니다. Visual Studio 2005를 위한 컴파일 모듈 및 소스 코드가 이 문서에 첨부되어있습니다.

이 클라이언트의 구현 기능 및 제한 사항 구분:

  • 이론적으로 동시에 작동하는 클라이언트의 최대 수는 무제한입니다.
  • 수신 메세지의 최대 글자 수 - 150자 긴 메세지 수신은 지원되지 않음.
  • 유니코드 지원.
  • 오직 직접 연결만 지원. 프록시 서버 (HTTP / SOCK4 / SOCK5)를 통한 연결은 지원되지 않음.
  • 오프라인 메세지는 처리되지 않음.

라이브러리 함수 설명

dll 모듈의 상수 및 함수에 대한 설명은 실행 파일 icq_mql5.mqh에 있습니다.

서버 연결에는 ICQConnect 함수가 사용됩니다:

uint  ICQConnect (ICQ_CLIENT & cl,  // Variable for storing data about the connection  
string  host,  // Server name, such as login.icq.com  
ushort  port,  // Server port, eg 5190  
string  login, // Account Number (UIN)  
string  pass   // Account password for)

ICQConnect을 통한 반환 값의 설명:

상수명
     값
 설명
 ICQ_CONNECT_STATUS_OK
 0xFFFFFFFF  연결 성공
 ICQ_CONNECT_STATUS_RECV_ERROR
 0xFFFFFFFE
  데이터 읽기 에러
 ICQ_CONNECT_STATUS_SEND_ERR
 0xFFFFFFFD
  데이터 송신 에러
 ICQ_CONNECT_STATUS_CONNECT_ERROR
 0xFFFFFFFC
  서버 연결 에러
 ICQ_CONNECT_STATUS_AUTH_ERROR 0xFFFFFFFB  인증 에러: 올바르지 못한 비밀번호 혹은 연결 리밋 초과

 

연결에 대한 데이터를 저장하기 위한 구조:

 struct  ICQ_CLIENT (
uchar  status;     // connection status code  
ushort  sequence;  // sequence meter  
uint  sock;        // socket number  )

 실제로 이 구조의 연결 상태를 분석하기 위해 다음 값을 추측할 수 있는 변수 상태를 사용합니다:

상수명
 값 
 설명
 ICQ_CLIENT_STATUS_CONNECTED 0x01  서버 연결 성공
 ICQ_CLIENT_STATUS_DISCONNECTED
 0x02  서버 연결 실패

 

서버에 빈번하게 연결하려고 하면 계정에 대한 액세스가 일시적으로 차단될 수 있습니다. 따라서 서버에 연결 시도할 때엔 어느정도 시간차를 두는 것이 중요합니다.

20-30 초 정도를 추천드립니다.

ICQClose 함수를 통해 서버로의 연결을 중단시킬 수 있습니다:

 void  ICQClose (
ICQ_CLIENT & cl  // Variable for storing connection data)

ICQSendMsg 함수는 문자 메세지를 보내는데에 사용됩니다.

 uint  ICQSendMsg (
ICQ_CLIENT & cl,  // Variable to store data about the connection.  
string  uin,        // Account number of the recipient  
string  msg         // Message)

만약 메세지가 성공적으로 송신되었다면 반환 값은 0x01, 만약 송신 에러가 있었다면 반환 값은 0x00입니다. 

ICQReadMsg 함수는 수신된 메세지를 체크합니다:

 uint  ICQReadMsg (
ICQ_CLIENT & cl,  // Variable for storing connection data  
string  & Uin,     // Account number of the sender  
string  & Msg,     // Message  
uint  & Len        // Number of received symbols in the message

들어오는 메시지가 있으면 반환 값은 0x01이고 메시지가 없으면 0x00입니다.

COscarClient 클래스

MQL5의 객체 지향 환경에서 ICQ로 편리하게 작업할 수 있도록 COScarClient 클래스가 개발되었습니다. 위에서 설명한 기본 기능 외에도 특정 시간 후 서버에 자동으로 다시 연결되는 메커니즘이 포함되어 있습니다(autocon = true인 경우). 이 클래스에 대한 설명은 첨부파일 icq_mql5.mqh 에서 확인하실 수 있고, 아래에 있습니다: 

//+------------------------------------------------------------------+
class COscarClient
//+------------------------------------------------------------------+
{
private:
  ICQ_CLIENT client;        // storing connection data
          uint connect;     // flag of status connection
      datetime timesave;     // the time of last connection to the server
      datetime time_in;      // the time of last reading of messages

public:
      string uin;            // buffer for the storage of the uin of the sender for a received message
      string msg;            // buffer for the storage of text for a received message
        uint len;            // the number of symbols in the received message
     
      string login;          // number of the sender's account (UIN)
      string password;       // password for UIN 
      string server;         // name of the server
        uint port;           // network port  
        uint timeout;        // timeout tasks (in seconds) between attempts to reconnect to the server
        bool autocon;        // automatic connection resume
        
           COscarClient();   // constructor for initialization of variable classes
      bool Connect(void);     // establishment of a connection with a server
      void Disconnect(void);  // breaking a connection with a server
      bool SendMessage(string  UIN, string  msg); // sending a message 
      bool ReadMessage(string &UIN, string &msg, uint &len); // receiving a message
};

COscarClient 기반 Expert Advisor

COscarClient 클래스를 이용하여 ICQ 대응 작업을 하기 위한 최소한의 Expert Advisor 코드는 icq_demo.mq5 파일 그리고 이 아래에 있습니다:

#include <icq_mql5.mqh>

COscarClient client;

//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
//+------------------------------------------------------------------+
  {
   printf("Start ICQ Client");
   
   client.login      = "641848065";     //<- login
   client.password   = "password";      //<- password
   client.server     = "login.icq.com";
   client.port       = 5190;
   client.Connect();
   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
//+------------------------------------------------------------------+
  {
   client.Disconnect();
   printf("Stop ICQ Client");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
//+------------------------------------------------------------------+
  {
   string text;
   static datetime time_out;
   MqlTick last_tick;

   // reading the messages
   while(client.ReadMessage(client.uin,client.msg,client.len))
     printf("Receive: %s, %s, %u", client.uin, client.msg, client.len);

   // transmission of quotes every 30 seconds
   if((TimeCurrent()-time_out)>=30)
     {
      time_out = TimeCurrent();
      SymbolInfoTick(Symbol(), last_tick);
      
      text = Symbol()+" BID:"+DoubleToString(last_tick.bid, Digits())+
                  " ASK:"+DoubleToString(last_tick.ask, Digits()); 
      
      if (client.SendMessage("266690424",        //<- number of the recipient 
                                        text)) //<- message text 
         printf("Send: " + text);
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

1번 그림. ICQ 클라이언트와 문자 메시지를 교환할 수 있게 해주는 Expert Advisor를 시연중

허용량 처리

실전에 가깝게 약간 더 복잡하게 해 봅시다. 예를 들어 휴대폰이나 인터넷에 연결된 다른 PC를 사용하여 Expert Advisor의 작업을 관리하고 필요한 정보를 원격으로 얻어야 합니다. 이를 위해 향후 Expert Advisor를 제어하는 커맨드들에 대해 설명하겠습니다. 또한, 입력되는 커맨드들을 디코딩 할 수 있도록 파싱하는 함수도 Advisor에 탑재해봅시다.

모든 커맨드가 공유하는 양식은 다음과 같습니다: 

[? |!] [command] [parameter] [value] ,

? - 커맨드 읽기 심볼; ! - 작업 쓰기 심볼.

커맨드 목록은 아래 테이블에서 확인할 수 있습니다:

     
 help  읽기  신택스의 레퍼런스와 커맨드 리스트를 보여줍니다.
 info  읽기  계좌의 요약 데이터를 보여줍니다.
 symb  읽기  현 화폐쌍의 시장가를 보여줍니다
 ords  읽기/쓰기  개방 주문 관리
 param  읽기/쓰기  Expert Advisor 패러미터 관리
 close  record  Expert Advisor 작업 취소 및 터미널 닫기
 shdwn  record  PC 셧다운


이 커맨드들을 구현한 Expert Advisor는 icq_power.mq5 파일에서 찾아볼 수 있습니다.

2번 그림을 보시면 Expert Advisor 작업을 이해하기 쉽습니다. 커맨드들은 ICQ 클라이언트가 설치된 CCP(그림 2a)와 ICQ 작업을 구현하는 WAP 서버 http://wap.ebuddy.com를 통해 수신됩니다(그림 2b). 두 번째 옵션은 스마트폰에서 ICQ용 소프트웨어를 검색, 설치 및 구성하기를 원치 않는 사용자에게 적합합니다.

         

2번 그림. Pocket PC용 ICQ 클라이언트를 통해 Advisor 다루기 (그림 2a), wap.ebuddy.com WAP 웹사이트를 통해 Advisor를 다루기 (그림 2b).

시각적 ICQ 구성 요소

이 섹션에서는 3번 그림에서 보여지듯, 구성 요소를 구현하는 <b0 > icq_visual.mq5 스크립트의 예시를 간략히 살펴보겠습니다.

3번 그림. 시각적 ICQ 구성 요소

구성 요소의 형태는 윈도우즈 창과 유사하며 버튼, 텍스트 상자 및 텍스트 레이블과 같은 제어 요소 어레이로 구성됩니다.

편의를 위해 계정 및 연락처 목록을 저장하기 위한 통합 제어 요소를 양식에 구현합니다. 목록에서 적절한 탐색 버튼을 사용하여 값을 선택합니다

ICQ 6.5 스타일로 창을 만들기 위해서는 버튼을 이미지 태그로 대체하면 됩니다. 4번 그림에서 icq_visual_skin.mq5 스크립트 안에 구현된 구성 요소의 겉모습을 확인할 수 있습니다. 스스로 구성 요소 디자인이 하고싶은분은 개발하시고 창의 디자인을 담당하는 skin.bmp 파일을 대체시키면 됩니다.

4번 그림. 시각적 ICQ 구성 요소의 색상 디자인

마치며

지금까지 이 문서에서는 내장 프로그래밍 언어를 사용하여 MetaTrader 5용 ICQ 클라이언트를 구현하는 가장 쉬운 방법 중 하나를 설명했습니다.


파일 첨부됨 |
ZIP파일 다운로드
icq_mql5_doc.zip (406.44 KB)
icq_mql5.zip (98.31 KB)
dll_source_icq_mql5.zip (87.02 KB)

