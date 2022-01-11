Applicazione della trasformata di Fisher e della trasformata inversa di Fisher all'analisi dei mercati su MetaTrader 5

Introduzione

Il seguente articolo presenta la trasformata di Fisher e la trasformata inversa di Fisher applicate ai mercati finanziari.



La teoria della trasformata di Fisher viene messa in pratica implementando la versione MQL5 dell'indicatore Smoothed RSI della trasformata inversa di Fisher presentato nel numero di ottobre 2010 della rivista "Stocks and Commodities". La redditività dell'indicatore viene testata da un Expert Advisor che utilizza segnali basati sull'indicatore Fisher.



L'articolo è basato su libri e articoli di J.F.Ehlers reperiti su Internet. Tutti i riferimenti sono menzionati alla fine dell'articolo.





1. PDF gaussiano vs Cicli di mercato



Un'ipotesi comune è che i prezzi abbiano una normale funzione di densità di probabilità.



Ciò significa che le deviazioni di prezzo dalla media possono essere descritte come una campana gaussiana ben nota:



Figura 1. Campana gaussiana

Ho menzionato la normale funzione di densità di probabilità. Per capirla appieno, introduciamo diverse idee e formule matematiche che spero siano tutte comprensibili per la maggior parte dei lettori.



“Going after probability nel dizionario Merriam-Webster è definito come



Il rapporto tra il numero di risultati in un insieme esaustivo di risultati ugualmente probabili che producono un determinato evento e il numero totale di possibili risultati o la possibilità che si verifichi un determinato evento.

Una variabile casuale è una variabile il cui valore risulta da una misurazione su un qualche tipo di processo casuale. Nel nostro caso, la variabile casuale è un prezzo di un asset.

Infine, PDF è l'acronimo di Probability Density Function - una funzione che descrive la probabilità che una variabile casuale X (di nuovo, nel nostro caso, prezzo) assuma un valore in un certo intervallo di valori possibili. Un valore variabile casuale che risulta da una distribuzione gaussiana o distribuzione normale è una distribuzione di probabilità che viene spesso utilizzata per descrivere variabili casuali del mondo reale che tendono a raggrupparsi attorno a un singolo valore medio.

Matematicamente parlando, la probabilità che la variabile casuale X assuma il valore thal e si trovi nell'intervallo [a,b] è definita come integrale:





Rappresenta l'area sotto la curva f(x) da a a b. La probabilità viene contata da 0 a 100% o da 0 a 1,00, quindi c'è un limite per cui l'area totale sotto la curva f(x) deve essere uguale a 1 (somma delle probabilità):





Ora torniamo alla parte inferiore della Figura 1:

Figura 2. Deviazioni standard della campana gaussiana

Puoi vedere qui quale percentuale di valori è sotto la media +/- 1-3 delle deviazioni standard (sigma). Con il PDF gaussiano, il 68,27% delle occorrenze rientra in più o meno in una deviazione standard dalla media, il 95,45% rientra in più o meno due deviazioni standard e il 99,73% rientra in più o meno tre deviazioni standard dalla media.



Pensi che sia il caso dei dati di mercato reali? Non proprio. Quando guardiamo ai prezzi di mercato possiamo piuttosto supporre che il grafico assomigli a un'onda quadra - dopo aver violato i livelli di resistenza o supporto in cui sono raggruppati grandi ordini, i prezzi tendono a salire o scendere al livello di supporto / resistenza successivo. Ecco perché il mercato può essere modellato con grande approssimazione come un quadrato o un'onda sinusoidale.

Osserva a trama sinusoidale di seguito:





Figura 3. Trama sinusoidale

Dovresti notare che in realtà la maggior parte delle negoziazioni sono posizionate in modo simile vicino ai livelli di supporto e resistenza, il che sembra abbastanza naturale. Ora trascinerò la trama di densità di un'onda sinusoidale. Puoi immaginare che stiamo ruotando la Figura 3 di 90 gradi a destra e che lasciamo cadere a terra tutti i cerchi che formano la trama:

Figura 4. Grafico della densità della curva sinusoidale

Potresti notare che la densità è più alta nelle posizioni più a sinistra e più a destra. Questo sembra essere in linea con la precedente affermazione che la maggior parte delle negoziazioni sono fatte molto vicino ai livelli di resistenza e supporto. Controlliamo quale percentuale di occorrenze emergono disegnando un istogramma:





Figura 5. Istogramma della densità della curva sinusoidale

Sembra una campana gaussiana? Non esattamente. La prima e le ultime tre barre sembrano avere la maggior parte delle occorrenze.



J.F. Ehlers nel suo libro "Сybernetic analysis for stocks and futures" ha descritto un esperimento in cui ha analizzato gli Stati Uniti. T-Bond nell'arco di 15 anni. Ha applicato un canale normalizzato lungo 10 barre, ha misurato la posizione del prezzo all'interno di 100 contenitori e ha contato il numero di volte in cui il prezzo era in ciascun contenitore. I risultati di questa distribuzione di probabilità ricordano da vicino quelli di un'onda sinusoidale.





2. La trasformata di Fisher e la sua applicazione alle serie temporali

Poiché ora sappiamo che il PDF di un ciclo di mercato non ricorda un ciclo gaussiano, ma piuttosto un PDF di un'onda sinusoidale e che la maggior parte degli indicatori presume che il ciclo di mercato PDF sia gaussiano, abbiamo bisogno di un modo per "correggerlo". La soluzione è utilizzare la trasformata di Fisher. La trasformata di Fisher cambia il PDF di qualsiasi forma d'onda in una curva approssimativamente gaussiana.



L'equazione per la trasformata di Fisher è:

,

Figura 6. Trasformata di Fisher

Ho detto che l'output della trasformata di Fisher è un PDF gaussiano. Per spiegare questo vale la pena guardare la Figura 6.



Quando i dati di input sono vicini alla media, il guadagno è approssimativamente l'unità (osserva il grafico per | X<0.5|). D'altra parte, quando l'input normalizzato si avvicina a entrambi i limiti, l'output è notevolmente amplificato (osserva il grafico per 0,5<|x|<1). In pratica, si potrebbe pensare di far crescere la coda "quasi gaussiana" quando si verificano le maggiori deviazioni: questo è esattamente ciò che accade al PDF trasformato.

Come applichiamo la trasformata di Fisher nel trading? Inizialmente, a causa del vincolo |x|<1, i prezzi devono essere normalizzati in questo intervallo. Quando i prezzi normalizzati sono sottoposti alla trasformata di Fisher, i movimenti estremi dei prezzi diventano relativamente rari. Ciò significa che la trasformata di Fisher cattura quei movimenti estremi di prezzo e ci consente di fare trading in base a quegli estremi.





3. La trasformata di Fisher in MQL5

Il codice sorgente dell'indicatore della trasformata di Fisher è descritto nel libro di Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures".

È già stato implementato in MQL4 e l'ho convertito in MQL5. L'indicatore utilizza i prezzi mediani (H + L) / 2. Io ho usato la funzione iMA () per estrarre i prezzi mediani dalla cronologia.



I primi prezzi sono normalizzati entro 10 barre e i prezzi normalizzati sono soggetti alla trasformata di Fisher.

#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://www.investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property description "MQL5 version of Fisher Transform indicator" #property indicator_buffers 4 #property indicator_level1 0 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 1 #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Blue #property indicator_width2 1 double Value1[]; double Fisher[]; double Trigger[]; input int Len= 10 ; double medianbuff[]; int hMedian; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Fisher, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Trigger, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,Value1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,medianbuff, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (Fisher, true ); ArraySetAsSeries (Trigger, true ); ArraySetAsSeries (Value1, true ); ArraySetAsSeries (medianbuff, true ); hMedian = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_MEDIAN ); if (hMedian== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , _Symbol , EnumToString ( PERIOD_CURRENT ), GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int nLimit= MathMin (rates_total-Len- 1 ,rates_total-prev_calculated); int copied = CopyBuffer (hMedian, 0 , 0 ,nLimit,medianbuff); if (copied!=nLimit) return (- 1 ); nLimit--; for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) { double price=medianbuff[i]; double MaxH = price; double MinL = price; for ( int j= 0 ; j<Len; j++) { double nprice=medianbuff[i+j]; if (nprice > MaxH) MaxH = nprice; if (nprice < MinL) MinL = nprice; } Value1[i]= 0.5 * 2.0 *((price-MinL)/(MaxH-MinL)- 0.5 )+ 0.5 *Value1[i+ 1 ]; if (Value1[i]> 0.9999 ) Value1[i]= 0.9999 ; if (Value1[i]<- 0.9999 ) Value1[i]=- 0.9999 ; Fisher[i]= 0.25 * MathLog (( 1 +Value1[i])/( 1 -Value1[i]))+ 0.5 *Fisher[i+ 1 ]; Trigger[i]=Fisher[i+ 1 ]; } return (rates_total); }

Si prega di notare che vengono generati segnali nitidi.



La linea di segnale è semplicemente il prezzo della trasformata di Fisher ritardato di una barra:

Figura 7. Indicatore della trasformata di Fisher

4. La trasformata inversa di Fisher e la sua applicazione agli indicatori di ciclo

L'equazione della trasformata di Fisher inversa si ottiene risolvendo l'equazione della trasformata di Fisher per x in termini di y:

,



Figura 8. Trasformata di Fisher inversa

La risposta di trasferimento di questa funzione è inversa a quella della trasformata di Fisher.



Per |x|>2 l'input è compresso per non superare l'unità (per i numeri negativi -1 e per il positivo +1) e per |x|<1 è una relazione quasi lineare, il che significa che l'output ha più meno le stesse caratteristiche dell'input.



Il risultato è che quando la trasformata di Fisher inversa viene applicata a dati di input correttamente preparati, l'output ha una grande possibilità di essere -1 o +1. Questo rende la trasformata inversa di Fisher perfetta per applicarla agli indicatori dell'oscillatore. La trasformata inversa di Fisher può migliorarli dando forti segnali di acquisto o vendita.

5. Esempio di trasformata di Fisher inversa in MQL5

Al fine di verificare la trasformata inversa di Fisher, ho implementato la versione MQL5 dell'indicatore Vervoort Smoothed RSI della trasformata inversa di Fisher di Sylvain presentato nel numero di ottobre 2010 della rivista "Stocks and Commodities" e ho costruito un modulo di segnale di trading e Expert Advisor basato su tale indicatore.



L'indicatore trasformata inversa di Fisher è già stato implementato per molte piattaforme di trading, i codici sorgente sono disponibili sul sito traders.com e MQL5.com Code Base.



Poiché non c'era alcuna funzione iRSIOnArray in MQL5, l'ho aggiunta al codice dell'indicatore. L'unica differenza con l'indicatore originale è RSIPeriod predefinito impostato su 21 e EMAPeriod impostato su 34, poiché si è comportato meglio per le mie impostazioni (EURUSD 1H). È possibile modificarlo in RSIPeriod 4 e EMAPeriod 4 predefiniti.



#property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http://www.investeo.pl" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #include <MovingAverages.mqh> #property description "MQL5 version of Silvain Vervoort's Inverse RSI" #property indicator_minimum - 10 #property indicator_maximum 110 #property indicator_buffers 16 #property indicator_level1 12 #property indicator_level2 88 #property indicator_levelcolor Silver #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_width1 2 int ma_period= 10 ; int ma_shift= 0 ; ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_LWMA ; ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; double wma0[]; double wma1[]; double wma2[]; double wma3[]; double wma4[]; double wma5[]; double wma6[]; double wma7[]; double wma8[]; double wma9[]; double ema0[]; double ema1[]; double rainbow[]; double rsi[]; double bufneg[]; double bufpos[]; double srsi[]; double fish[]; int hwma0; int wma1weightsum; int wma2weightsum; int wma3weightsum; int wma4weightsum; int wma5weightsum; int wma6weightsum; int wma7weightsum; int wma8weightsum; int wma9weightsum; extern int RSIPeriod= 21 ; extern int EMAPeriod= 34 ; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,fish, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,wma0, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,wma1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,wma2, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 4 ,wma3, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 5 ,wma4, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 6 ,wma5, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 7 ,wma6, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,wma7, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,wma8, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,wma9, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,rsi, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 12 ,ema0, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 13 ,srsi, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 14 ,ema1, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 15 ,rainbow, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (fish, true ); ArraySetAsSeries (wma0, true ); ArraySetAsSeries (wma1, true ); ArraySetAsSeries (wma2, true ); ArraySetAsSeries (wma3, true ); ArraySetAsSeries (wma4, true ); ArraySetAsSeries (wma5, true ); ArraySetAsSeries (wma6, true ); ArraySetAsSeries (wma7, true ); ArraySetAsSeries (wma8, true ); ArraySetAsSeries (wma9, true ); ArraySetAsSeries (ema0, true ); ArraySetAsSeries (ema1, true ); ArraySetAsSeries (rsi, true ); ArraySetAsSeries (srsi, true ); ArraySetAsSeries (rainbow, true ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , 0 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); hwma0= iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ,ma_shift,ma_method,applied_price); if (hwma0== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iMA indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , _Symbol , EnumToString ( PERIOD_CURRENT ), GetLastError ()); return (- 1 ); } return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int nLimit; if (rates_total!=prev_calculated) { CopyBuffer (hwma0, 0 , 0 ,rates_total-prev_calculated+ 1 ,wma0); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma0,wma1,wma1weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma1,wma2,wma2weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma2,wma3,wma3weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma3,wma4,wma4weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma4,wma5,wma5weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma5,wma6,wma6weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma6,wma7,wma7weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma7,wma8,wma8weightsum); LinearWeightedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 0 , 2 ,wma8,wma9,wma9weightsum); if (prev_calculated== 0 ) nLimit=rates_total- 1 ; else nLimit=rates_total-prev_calculated+ 1 ; for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) rainbow[i]=( 5 *wma0[i]+ 4 *wma1[i]+ 3 *wma2[i]+ 2 *wma3[i]+wma4[i]+wma5[i]+wma6[i]+wma7[i]+wma8[i]+wma9[i])/ 20.0 ; iRSIOnArray(rates_total,prev_calculated, 11 ,RSIPeriod,rainbow,rsi,bufpos,bufneg); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 12 ,EMAPeriod,rsi,ema0); ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 13 ,EMAPeriod,ema0,ema1); for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) srsi[i]=ema0[i]+(ema0[i]-ema1[i]); for ( int i=nLimit; i>= 0 ; i--) fish[i]=(( MathExp ( 2 *srsi[i])- 1 )/( MathExp ( 2 *srsi[i])+ 1 )+ 1 )* 50 ; } return (rates_total); } int iRSIOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const int period, const double &price[], double &buffer[], double &bpos[], double &bneg[]) { int i; ArrayResize (bneg,rates_total); ArrayResize (bpos,rates_total); if (period<= 1 || rates_total-begin<period) return ( 0 ); bool as_series_price= ArrayGetAsSeries (price); bool as_series_buffer= ArrayGetAsSeries (buffer); if (as_series_price) ArraySetAsSeries (price, false ); if (as_series_buffer) ArraySetAsSeries (buffer, false ); double diff= 0.0 ; if (rates_total<=period) return ( 0 ); int ppos=prev_calculated- 1 ; if (ppos<=begin+period) { for (i= 0 ; i<begin; i++) { buffer[i]= 0.0 ; bpos[i]= 0.0 ; bneg[i]= 0.0 ; } double SumP= 0.0 ; double SumN= 0.0 ; for (i=begin;i<=begin+period;i++) { buffer[i]= 0.0 ; bpos[i]= 0.0 ; bneg[i]= 0.0 ; diff=price[i]-price[i- 1 ]; SumP+=(diff> 0 ?diff: 0 ); SumN+=(diff< 0 ?-diff: 0 ); } bpos[begin+period]=SumP/period; bneg[begin+period]=SumN/period; if (bneg[begin+period]> 0.0000001 ) buffer[begin+period]= 0.1 *(( 100.0 - 100.0 /( 1 +bpos[begin+period]/bneg[begin+period]))- 50 ); ppos=begin+period+ 1 ; } for (i=ppos;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) { diff=price[i]-price[i- 1 ]; bpos[i]=(bpos[i- 1 ]*(period- 1 )+((diff> 0.0 )?(diff): 0.0 ))/period; bneg[i]=(bneg[i- 1 ]*(period- 1 )+((diff< 0.0 )?(-diff): 0.0 ))/period; if (bneg[i]> 0.0000001 ) buffer[i]= 0.1 *(( 100.0 - 100.0 /( 1 +bpos[i]/bneg[i]))- 50 ); } if (as_series_price) ArraySetAsSeries (price, true ); if (as_series_buffer) ArraySetAsSeries (buffer, true ); return (rates_total); }

Figura 9. Indicatore della trasformata di Fisher inversa

Dal momento che ho presentato solo equazioni di trasformata, potresti essere perplesso sulle origini della trasformata di Fisher e della trasformata di Fisher inversa.



Quando stavo raccogliendo materiali per scrivere l'articolo, mi sono interessato a come Fisher ha ottenuto entrambe le trasformazioni, ma non ho trovato nulla su Internet.



Ma ho osservato sia la trasformata di Fisher che la trasformata di Fisher inversa ed entrambe le trame mi hanno ricordato una sorta di funzioni trigonometriche o iperboliche (riesci a vedere qualche somiglianza?). Poiché queste funzioni possono essere derivate dalla formula di Eulero ed espresse in termini di numero di Eulero 'e', ho ripreso i libri di calcolo e ho ricontrollato che:

,





e poiché ora che tanh(x) può essere ottenuto da:

,

e...

Sì, queste sono esattamente le stesse equazioni che ho presentato sopra. La trasformata di Fisher è demistificata! La trasformata di Fisher è semplicemente arctanh(x) e la trasformata di Fisher inversa è la sua inversa, tanh(x)!





6. Moduli dei segnali di trading

Per verificare la trasformata inversa di Fisher costruisco un modulo di segnale di trading basato sull'indicatore trasformata inversa di Fisher.



Potresti trovare utile vedere il modulo di trading basato su un indicatore personalizzato. Ho usato l'istanza della classe CiCustom per contenere l'indicatore della trasformata inversa di Fisher e ho sovrascritto quattro metodi virtuali della classe CExpertSignal: CheckOpenLong() e CheckOpenShort() sono responsabili della generazione di segnali quando non c'è una posizione aperta e CheckReverseLong() e CheckReverseShort() sono responsabili dell'inversione della posizione aperta.

#property tester_indicator "SmoothedRSIInverseFisherTransform.ex5" #include <Expert\ExpertSignal.mqh> class CSignalInverseFisherRSISmoothed : public CExpertSignal { protected : CiCustom m_invfish; double m_stop_loss; public : CSignalInverseFisherRSISmoothed(); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual bool ValidationSettings(); virtual bool CheckOpenLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckReverseLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckOpenShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool CheckReverseShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); protected : bool InitInvFisher(CIndicators *indicators); double InvFish( int ind) { return (m_invfish.GetData( 0 ,ind)); } }; void CSignalInverseFisherRSISmoothed::CSignalInverseFisherRSISmoothed() { } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::ValidationSettings() { if (!CExpertSignal::ValidationSettings()) return ( false ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::InitInvFisher(CIndicators *indicators) { printf ( __FUNCTION__ + ": initializing Inverse Fisher Indicator" ); if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!indicators.Add( GetPointer (m_invfish))) { printf ( __FUNCTION__ + ": error adding object" ); return ( false ); } MqlParam invfish_params[]; ArrayResize (invfish_params, 2 ); invfish_params[ 0 ].type= TYPE_STRING ; invfish_params[ 0 ].string_value= "SmoothedRSIInverseFisherTransform" ; invfish_params[ 1 ].type= TYPE_INT ; invfish_params[ 1 ].integer_value= PRICE_CLOSE ; if (!m_invfish.Create(m_symbol.Name(),m_period, IND_CUSTOM , 2 ,invfish_params)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing object" ); return ( false ); } m_invfish.NumBuffers( 18 ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::InitIndicators(CIndicators *indicators) { if (indicators== NULL ) return ( false ); if (!CExpertSignal::InitIndicators(indicators)) return ( false ); if (!InitInvFisher(indicators)) return ( false ); m_stop_loss = 0.0010 ; printf ( __FUNCTION__ + ": all inidicators properly initialized." ); return ( true ); } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckOpenLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { printf ( __FUNCTION__ + " checking signal" ); int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; tp = 0.0 ; if (InvFish(idx+ 2 )< 12.0 && InvFish(idx+ 1 )> 12.0 ) { printf ( __FUNCTION__ + " BUY SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckReverseLong( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { long tickCnt[ 1 ]; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 || tickCnt[ 0 ]!= 1 ) return false ; int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; if ((InvFish(idx+ 1 )> 88.0 && InvFish(idx)< 88.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )> 88.0 && InvFish(idx+ 1 )< 88.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )> 12.0 && InvFish(idx+ 1 )< 12.0 )) { printf ( __FUNCTION__ + " REVERSE LONG SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckOpenShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { printf ( __FUNCTION__ + " checking signal" ); int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; sl = 0.0 ; if (InvFish(idx+ 2 )> 88.0 && InvFish(idx+ 1 )< 88.0 ) { printf ( __FUNCTION__ + " SELL SIGNAL" ); return true ;} else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; } bool CSignalInverseFisherRSISmoothed::CheckReverseShort( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { long tickCnt[ 1 ]; int ticks= CopyTickVolume ( Symbol (), 0 , 0 , 1 , tickCnt); if (ticks!= 1 || tickCnt[ 0 ]!= 1 ) return false ; int idx=StartIndex(); price= 0.0 ; if ((InvFish(idx+ 1 )< 12.0 && InvFish(idx)> 12.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )< 12.0 && InvFish(idx+ 1 )> 12.0 ) || (InvFish(idx+ 2 )< 88.0 && InvFish(idx+ 1 )> 88.0 )) { printf ( __FUNCTION__ + " REVERSE SHORT SIGNAL" ); return true ; } else printf ( __FUNCTION__ + " NO SIGNAL" ); return false ; }





7. Expert Advisor

Per verificare la trasformata inversa di Fisher costruisco un EA standard che utilizza il modulo del segnale di trading presentato in precedenza.



Ho anche aggiunto il modulo trailing stop-loss tratto dall'articolo "MQL5 Wizard: How to Create a Module of Trailing of Open Positions".

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Signal\MySignal\InverseFisherRSISmoothedSignal.mqh> #include <Expert\Trailing\SampleTrailing.mqh> #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh> input string Expert_Title = "InvRSIFishEA" ; ulong Expert_MagicNumber = 7016 ; bool Expert_EveryTick = true ; input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose= 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ; input int Signal_Expiration = 0 ; input double Signal__Weight = 1.0 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.2 ; CExpert ExtExpert; int OnInit () { if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } CSignalInverseFisherRSISmoothed *signal= new CSignalInverseFisherRSISmoothed; if (signal== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 2 ); } ExtExpert.InitSignal(signal); signal.ThresholdOpen(Signal_ThresholdOpen); signal.ThresholdClose(Signal_ThresholdClose); signal.PriceLevel(Signal_PriceLevel); signal.StopLevel(Signal_StopLevel); signal.TakeLevel(Signal_TakeLevel); signal.Expiration(Signal_Expiration); CSampleTrailing *trailing= new CSampleTrailing; trailing.StopLevel( 0 ); trailing.Profit( 20 ); if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 4 ); } if (!ExtExpert.InitTrailing(trailing)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 5 ); } CMoneyFixedLot *money= new CMoneyFixedLot; if (money== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 6 ); } if (!ExtExpert.InitMoney(money)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 7 ); } money.Percent(Money_FixLot_Percent); money.Lots(Money_FixLot_Lots); if (!ExtExpert.ValidationSettings()) { ExtExpert.Deinit(); return (- 8 ); } if (!ExtExpert.InitIndicators()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing indicators" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 9 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtExpert.Deinit(); } void OnTick () { ExtExpert. OnTick (); } void OnTrade () { ExtExpert. OnTrade (); } void OnTimer () { ExtExpert. OnTimer (); }

Devo ammettere che l'EA non era redditizio per ogni asset e per ogni lasso di tempo, ma l'ho modificato per dare risultati abbastanza buoni per EURUSD 1H timeframe.



Incoraggio i lettori a provare a cambiare il modulo del segnale e le impostazioni dell'indicatore, potreste trovare EA più redditizi di quello presentato nell'articolo.

Figura 10. EA della trasformata di Fisher inversa





Figura 11. Grafico di bilanciamento dell’EA della trasformata di Fisher inversa





Conclusione

Spero che l'articolo abbia fornito una buona introduzione alla trasformata di Fisher e alla trasformata inversa di Fisher e che abbia mostrato un modo per costruire un modulo di trading del segnale basato su un indicatore personalizzato.



Ho usato l'indicatore Vervoort Smoothed RSI della trasformata inversa di Fisher di Sylvain, ma in realtà puoi facilmente applicare la trasformata inversa di Fisher a qualsiasi oscillatore e costruire EA basati su questo articolo.



Incoraggio anche i lettori a modificare le impostazioni per creare un EA redditizio basato su quello che ho presentato. Sto fornendo collegamenti esterni per ulteriori riferimenti di seguito.





Fonti