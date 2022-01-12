Distributions de Probabilités Statistiques dans MQL5

Toute la théorie des probabilités repose sur la philosophie de l'inopportunité.

(Leonid Sukhorukov)

Introduction

De par la nature de son activité, un trader doit très souvent faire face à des catégories telles que la probabilité et le hasard. L'antipode du hasard est une notion de « régularité ». Il est remarquable qu'en vertu des lois philosophiques générales, le hasard en règle générale se transforme en régularité. Nous ne discuterons pas l’opposé à ce stade. Fondamentalement, la corrélation hasard-régularité est un rapport clé car, si elle est prise dans le contexte du marché, elle affecte directement le montant du bénéfice reçu par un trader.



Dans cet article, je présenterai les instruments théoriques sous-jacents qui nous aideront à l'avenir à déceler des régularités de marché.

1.Distributions, Essence, Types

Ainsi, afin de décrire une variable aléatoire, nous aurons besoin d'une distribution statistique probability distribution Il décrira un échantillon de variables aléatoires par une certaine loi, c'est-à-dire que l'application de toute loi de distribution exigera un ensemble de variables aléatoires.

Pourquoi analyser des distributions [théoriques] ? Elles facilitent l'identification des modèles de changement de fréquence en fonction des valeurs d'attributs variables. En outre, nous pouvons obtenir quelques paramètres statistiques de la distribution requise.

En ce qui concerne les types de distributions de probabilité, il est d'usage dans les ouvrages spécialisés de diviser la famille de distribution en continue et discrète en fonction du type d'ensemble de variables aléatoires. Il existe cependant d'autres classifications, par exemple, selon des critères tels que la symétrie de la courbe de distribution f(x) par rapport à la ligne x=x0, le paramètre d'emplacement, le nombre de modes, l'intervalle variable aléatoire et autres.

Il existe plusieurs manières de définir la loi de distribution. Nous devons Souligner les plus populaires parmi elles :











2. Distributions de Probabilités Théoriques

Tentons,à présent,de créer des classes qui décrivent des distributions statistiques dans le contexte de MQL5. De plus, je voudrais ajouter que les ouvrages spécialisés fournissent de nombreux exemples de code écrit en C++ qui peuvent être appliqués avec succès au codage MQL5. Je n'ai donc pas réinventé la roue et, dans certains cas, j'ai utilisé les meilleures pratiques du code C++.



Le plus grand défi auquel j'ai été confronté était le manque de prise en charge de l'héritage multiple dans MQL5. C'est pourquoi je n'ai pas réussi à utiliser des hiérarchies de classes complexes. Le livre intitulé Numerical Recipes : The Art of Scientific Computing [2] est devenu pour moi la source la plus optimale de code C++ à laquelle j'ai emprunté la majorité des fonctions. Le plus souvent, elles ont dû être affinées en fonction des besoins du MQL5.

2.1.1 Distribution Normale

Traditionnellement, nous commençons par la distribution normale

La distribution normale, également appelée distribution gaussienne est une distribution de probabilité fournie par la fonction de densité de probabilité :

où le paramètre μ — est la moyenne (espérance) d'une variable aléatoire et indique la coordonnée maximale de la courbe de densité de distribution, et σ² est la variance.







Figure 1. Densité de distribution normale Nor(0,1)



Sa notation se présente sous le format suivant : X ~ Nor(μ, σ2),où :

X est une variable aléatoire sélectionnée dans la distribution normale Nor ;

μ est le paramètre moyen (-∞ ≤ μ ≤ +∞) ;



σ est le paramètre de variance (0<σ).



Plage valide de la variable aléatoire X : -∞ ≤ X ≤ +∞.

Les formules utilisées dans cet article peuvent différer de celles fournies dans d'autres sources. Une telle différence n'est parfois pas mathématiquement capitale. Dans certains cas, elle est conditionnée à des différences de paramétrage.



La distribution normale joue un rôle important dans les statistiques car elle reflète la régularité découlant de l'interaction entre un grand nombre de causes aléatoires, dont aucune n'a de pouvoir dominant. Et bien que la distribution normale soit un cas rare sur les marchés financiers, il est néanmoins important de la comparer à des distributions empiriques afin de déterminer l'étendue et la nature de leur anomalie.

Définissons la classeCNormaldist pour la distribution normale comme suit:

class CNormaldist : CErf { public : double mu, sig; void CNormaldist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Normal Distribution!" ); } double pdf( double x) { return ( 0.398942280401432678 /sig)* exp (- 0.5 * pow ((x-mu)/sig, 2 )); } double cdf( double x) { return 0.5 *erfc(- 0.707106781186547524 *(x-mu)/sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Normal Distribution!" ); return - 1.41421356237309505 *sig*inverfc( 2 .*p)+mu; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Comme vous pouvez le constater, la classe CNormaldist dérive depuis la СErf classe de base qui à son tour définit la classe defonction d’erreur. Il sera nécessaire lors du calcul de certaines méthodes de classe CNormaldist. La classe et la fonction auxiliaireСErf erfccont l’air plus au moins comme ceci:

class CErf { public : int ncof; double cof[ 28 ]; void CErf() { int Ncof= 28 ; double Cof[ 28 ]= { - 1.3026537197817094 , 6.4196979235649026 e- 1 , 1.9476473204185836 e- 2 ,- 9.561514786808631 e- 3 ,- 9.46595344482036 e- 4 , 3.66839497852761 e- 4 , 4.2523324806907 e- 5 ,- 2.0278578112534 e- 5 , - 1.624290004647 e- 6 , 1.303655835580 e- 6 , 1.5626441722 e- 8 ,- 8.5238095915 e- 8 , 6.529054439 e- 9 , 5.059343495 e- 9 ,- 9.91364156 e- 10 ,- 2.27365122 e- 10 , 9.6467911 e- 11 , 2.394038 e- 12 ,- 6.886027 e- 12 , 8.94487 e- 13 , 3.13092 e- 13 , - 1.12708 e- 13 , 3.81 e- 16 , 7.106 e- 15 ,- 1.523 e- 15 ,- 9.4 e- 17 , 1.21 e- 16 ,- 2.8 e- 17 }; setCErf(Ncof,Cof); }; void setCErf( int Ncof, double &Cof[]) { ncof=Ncof; ArrayCopy (cof,Cof); }; void ~CErf(){}; double erf( double x) { if (x>= 0.0 ) return 1.0 -erfccheb(x); else return erfccheb(-x)- 1.0 ; } double erfc( double x) { if (x>= 0.0 ) return erfccheb(x); else return 2.0 -erfccheb(-x); } double erfccheb( double z) { int j; double t,ty,tmp,d= 0.0 ,dd= 0.0 ; if (z< 0 .) Alert ( "erfccheb requires nonnegative argument!" ); t= 2.0 /( 2.0 +z); ty= 4.0 *t- 2.0 ; for (j=ncof- 1 ;j> 0 ;j--) { tmp=d; d=ty*d-dd+cof[j]; dd=tmp; } return t* exp (-z*z+ 0.5 *(cof[ 0 ]+ty*d)-dd); } double inverfc( double p) { double x,err,t,pp; if (p >= 2.0 ) return - 100.0 ; if (p <= 0.0 ) return 100.0 ; pp=(p< 1.0 )? p : 2.0 -p; t = sqrt (- 2 .* log (pp/ 2.0 )); x = - 0.70711 *(( 2.30753 +t* 0.27061 )/( 1.0 +t*( 0.99229 +t* 0.04481 )) - t); for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { err=erfc(x)-pp; x+=err/( M_2_SQRTPI * exp (- pow (x, 2 ))-x*err); } return (p< 1.0 ? x : -x); } double inverf( double p) { return inverfc( 1.0 -p);} }; double erfcc( const double x) { double t,z= fabs (x),ans; t= 2 ./( 2.0 +z); ans=t* exp (-z*z- 1.26551223 +t*( 1.00002368 +t*( 0.37409196 +t*( 0.09678418 + t*(- 0.18628806 +t*( 0.27886807 +t*(- 1.13520398 +t*( 1.48851587 + t*(- 0.82215223 +t* 0.17087277 ))))))))); return (x>= 0.0 ? ans : 2.0 -ans); }





2.1.2 Distribution Lognormale

Jetons à présent un coup d’ œil àlog-distribution normale.

La distribution log-normale en théorie des probabilités est une famille à deux paramètres de distributions absolument continues. Si une variable aléatoire est log-normalement distribuée, son logarithme a une distribution normale.

où μ est le paramètre d'emplacement (0<μ ) et σ est le paramètre d'échelle (0<σ).





Figure 2. Densité de distribution log-normale Logn(0,1)

Sa notation se présente sous le format suivant : X ~ Logn(μ, σ2),où :

X est une variable aléatoire sélectionnée dans la distribution log-normale Logn ;

μ est le paramètre d’emplacement (0<μ );



σ est le paramètre d'échelle (0<σ).



Plage valide de la variable aléatoire X : 0 ≤ X ≤ +∞.

Créons la classe CLognormaldist décrivant la la distribution normale-log. EIle se présentera comme suit :

class CLognormaldist : CErf { public : double mu, sig; void CLognormaldist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Lognormal Distribution!" ); } double pdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Lognormal Distribution!" ); if (x== 0 .) return 0 .; return ( 0.398942280401432678 /(sig*x))* exp (- 0.5 * pow (( log (x)-mu)/sig, 2 )); } double cdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Lognormal Distribution!" ); if (x== 0 .) return 0 .; return 0.5 *erfc(- 0.707106781186547524 *( log (x)-mu)/sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Lognormal Distribution!" ); return exp (- 1.41421356237309505 *sig*inverfc( 2 .*p)+mu); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Comme on peut le constater, la distribution log-normale n'est pas très différente de la distribution normale. La différence étant que le paramètre x est remplacé par le paramètre log(x).





2.1.3 Distribution de Cauchy

La distribution de Cauchy en théorie des probabilités (en physique également appelée distribution de Lorentz ou distribution de Breit-Wigner) est une classe de distributions totalement continues. Une variable aléatoire distribuée de Cauchy est un exemple courant d’une variable sans espérance et sans variance. La densité prend la forme suivante :



où μ est le paramètre d'emplacement (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), et σ est le paramètre d'échelle (0<σ).

La notation de la distribution de Cauchy distributiondispose du format suivant : X ~ Cau(μ, σ),où :

X est une variable aléatoire choisie dans la distribution de Cauchy Cau ;

μ est le paramètre d’emplacement (-∞ ≤ μ ≤ +∞ );



σ est le paramètre d'échelle (0<σ).



Plage valide de la variable aléatoire X : -∞ ≤ X ≤ +∞.





Figure 3. Distribution Cauchy densité Cau(0,1)

Créé à l'aide de la classe CCauchydist, au format MQL5, il se présente comme suit :

class CCauchydist { public : double mu, sig; void CCauchydist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Cauchy Distribution!" ); } double pdf( double x) { return 0.318309886183790671 /(sig*( 1 .+ pow ((x-mu)/sig, 2 ))); } double cdf( double x) { return 0.5 + 0.318309886183790671 *atan2(x-mu,sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Cauchy Distribution!" ); return mu+sig* tan ( M_PI *(p- 0.5 )); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Il convient de noter ici que la fonction atan2() est utilisée, qui renvoie la valeur principale de l'arc tangent en radians :

double atan2( double y, double x) { double a; if ( fabs (x)> fabs (y)) a= atan (y/x); else { a= atan (x/y); if (a< 0 .) a=- 1 .* M_PI_2 -a; else a= M_PI_2 -a; } if (x< 0 .) { if (y< 0 .) a=a- M_PI ; else a=a+ M_PI ; } return a; }





2.1.4 Distribution sécante hyperbolique

Distribution hyperbolique sécante sera d’un intérêt à ceux qui traitent avec le rang de l’analyse financière.

En théorie des probabilités et statistique, la distribution sécante hyperbolique est une distribution de probabilité continue dont la fonction de densité de probabilité et la fonction caractéristique sont proportionnelles à la fonction sécante hyperbolique. La densité est donnée par la formule :

où μ est le paramètre d'emplacement (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), et σ est le paramètre d'échelle (0<σ).





Figure 4. Hyperbolique distribution sécante densité HS(0,1)

sa notation dispose du format suivant: X ~ HS(μ, σ), où :

X est une variable aléatoire ;

μ est le paramètre d’emplacement (-∞ ≤ μ ≤ +∞ );



σ est le paramètre d'échelle (0<σ).



Plage valide de la variable aléatoire X : -∞ ≤ X ≤ +∞.

Décrivons-le en utilisant la classe CHypersecdist class comme suit:

class CHypersecdist { public : double mu, sig; void CHypersecdist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Hyperbolic Secant Distribution!" ); } double pdf( double x) { return sech(( M_PI *(x-mu))/( 2 *sig))/ 2 *sig; } double cdf( double x) { return 2 / M_PI * atan ( exp (( M_PI *(x-mu)/( 2 *sig)))); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Hyperbolic Secant Distribution!" ); return (mu+( 2.0 *sig/ M_PI * log ( tan ( M_PI / 2.0 *p)))); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Il n'est pas difficile de constater que cette distribution tire son nom de la fonction sécante hyperbolique dont proportionnelle à la fonction sécante hyperbolique.

La fonction sécante hyperbolique sech est la suivante :

//+------------------------------------------------------------------+ //| Hyperbolic Secant Function | //+------------------------------------------------------------------+ double sech( double x) { return 2 /( pow ( M_E ,x)+ pow ( M_E ,-x)); }





2.1.5 Student's t-Distribution



Student's t-distribution est une distribution importante dans les statistiques.

En théorie des probabilités, la distribution t de Student est le plus souvent une famille à un paramètre de distributions complètement continues. Cependant, elle peut également être considérée comme une distribution à trois paramètres donnée par la fonction de densité de distribution :

où Г est la fonction Gamma d'Euler, ν est le paramètre de forme (ν>0), μ est le paramètre d’emplacement (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), σ est le paramètre d'échelle (0<σ).





Figure 5. Student's t-distribution density Stt(1,0,1)

sa notation a le format suivant : t ~ Stt(ν,μ,σ), où:

t est une variable aléatoire sélectionnée à partir de t de Student's t-distribution Stt ;

ν est le paramètre de forme (ν>0)



μ est le paramètre d’emplacement (-∞ ≤ μ ≤ +∞ );



σ est le paramètre d'échelle (0<σ).



Plage valide de la variable aléatoire X : -∞ ≤ X ≤ +∞.

Souvent, en particulier dans les tests d'hypothèses, une t-distribution standard est utilisée avec μ=0 et σ=1. Ainsi, il se transforme en une distribution à un paramètre avec le paramètre ν.



Cette distribution est souvent utilisée dans l’estimation de l'espérance, les valeurs projetées et d'autres caractéristiques au moyen d'intervalles de confiance, lors du test d'hypothèses de valeur d'espérance, de coefficients de rapport de régression, d'hypothèses d'homogénéité, etc.

Décrivons la distribution à travers la classe CStudenttdist :

class CStudenttdist : CBeta { public : int nu; double mu, sig, np, fac; void CStudenttdist() { int Nu= 1 ; double Mu= 0.0 ,Sig= 1.0 ; setCStudenttdist(Nu,Mu,Sig); } void setCStudenttdist( int Nu, double Mu, double Sig) { nu=Nu; mu=Mu; sig=Sig; if (sig<= 0 . || nu<= 0 .) Alert ( "bad sig,nu in Student-t Distribution!" ); np= 0.5 *(nu+ 1 .); fac=gammln(np)-gammln( 0.5 *nu); } double pdf( double x) { return exp (-np* log ( 1 .+ pow ((x-mu)/sig, 2 .)/nu)+fac)/( sqrt ( M_PI *nu)*sig); } double cdf( double t) { double p= 0.5 *betai( 0.5 *nu, 0.5 ,nu/(nu+ pow ((t-mu)/sig, 2 ))); if (t>=mu) return 1 .-p; else return p; } double invcdf( double p) { if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Student-t Distribution!" ); double x=invbetai( 2 .* fmin (p, 1 .-p), 0.5 *nu, 0.5 ); x=sig* sqrt (nu*( 1 .-x)/x); return (p>= 0.5 ? mu+x : mu-x); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } double aa( double t) { if (t < 0 .) Alert ( "bad t in Student-t Distribution!" ); return 1 .-betai( 0.5 *nu, 0.5 ,nu/(nu+ pow (t, 2 .))); } double invaa( double p) { if (!(p>= 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Student-t Distribution!" ); double x=invbetai( 1 .-p, 0.5 *nu, 0.5 ); return sqrt (nu*( 1 .-x)/x); } };

la liste de la classe CStudenttdist montre que CBeta est une classe de base qui décrit la fonction incomplète beta .

La classe CBeta apparait comme suit:

class CBeta : public CGauleg18 { private : int Switch; double Eps,Fpmin; public : void CBeta() { int swi= 3000 ; setCBeta(swi,EPS,FPMIN); }; void setCBeta( int swi, double eps, double fpmin) { Switch=swi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double betai( const double a, const double b, const double x); double betacf( const double a, const double b, const double x); double betaiapprox( double a, double b, double x); double invbetai( double p, double a, double b); };

Cette classe dispose également de la classe de baseCGauleg18qui fournit des coefficients pour une telle méthode d’intégration numériqueGauss-Legendre quadrature.







2.1.6 Logistic Distribution

Je suggère d’examiner ladistribution logistique prochainement dans notre étude.



En théorie des probabilités et statistique, la distribution logistique est une distribution de probabilité continue. Sa fonction de distribution cumulative est la fonction logistique. EIle ressemble à la distribution normale en forme mais dispose de queues plus lourdes. Densité de distribution : où α est le paramètre de localisation (-∞ ≤ α ≤ α ≤ +∞ ), β est le paramètre d’échelle (0<β).).





Figure 6. Logistic distribution density Logi(0,1)

Its notation dispose du format suivant : X ~ Logi(α,β), où :

X est une variable aléatoire ;

α est le paramètre de localisation (-∞ ≤ α ≤ +∞ );



α est le paramètre de localisation (-∞ ≤ α ≤ +∞ ); β est le paramètre d'échelle (0< β ).



Plage valide de la variable aléatoire X : -∞ ≤ X ≤ +∞.

La classeCLogisticdist est l'implémentation de la distribution décrite ci-dessus :

class CLogisticdist { public : double alph, bet; void CLogisticdist() { alph= 0.0 ;bet= 1.0 ; if (bet<= 0 .) Alert ( "bad bet in Logistic Distribution!" ); } double pdf( double x) { return exp (-(x-alph)/bet)/(bet* pow ( 1 .+ exp (-(x-alph)/bet), 2 )); } double cdf( double x) { double et= exp (- 1 .* fabs ( 1.81379936423421785 *(x-alph)/bet)); if (x>=alph) return 1 ./( 1 .+et); else return et/( 1 .+et); } double invcdf( double p) { if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Logistic Distribution!" ); return alph+ 0.551328895421792049 *bet* log (p/( 1 .-p)); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.7 Exponential Distribution

Jetons également un coup d'œil à la distribution exponentielle d'une variable aléatoire.

Une variable aléatoire X a la distribution exponentielle de paramètre λ > 0 si sa densité est donnée par :

où λ est (λ>0).





Figure 7. Exponential distribution density Exp(1)

Its notation dispose du format suivant : X ~ Exp(λ), où :

X est une variable aléatoire ;

λ est ( λ>0 ).



Plage valide de la variable aléatoire X : 0 ≤ X ≤ +∞.

Cette distribution est remarquable par le fait qu'elle décrit une séquence d'événements intervenant un par un à certains moments. Ainsi, en utilisant cette distribution, un trader peut analyser une série de deals à perte et autres.

Dans le code MQL5, la distribution est décrite à travers la classe :CExpondist

class CExpondist { public : double lambda; void CExpondist() { lambda= 1.0 ; if (lambda<= 0 .) Alert ( "bad lambda in Exponential Distribution!" ); } double pdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Exponential Distribution!" ); return lambda* exp (-lambda*x); } double cdf( double x) { if (x < 0 .) Alert ( "bad x in Exponential Distribution!" ); return 1 .- exp (-lambda*x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Exponential Distribution!" ); return - log ( 1 .-p)/lambda; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.8 Gamma Distribution

J'ai choisi la distributiongamma comme prochain type de distribution continue de variables aléatoires.

En théorie des probabilités, la distribution gamma est une famille à deux paramètres de distributions de probabilité complètement continues. Si le paramètre α est un entier, une telle distribution gamma est également appelée la distribution Erlang. La densité prend la forme suivante : où Г est la fonction Gamma d'Euler, α est le paramètre de forme (0<α), β est le paramètre d’échelle (0<β).







Figure 8. Gamma distribution density Gam(1,1).

Sa notation se présente sous le format suivant : X ~ Gam(α,β), où :

X est une variable aléatoire ;

α est le paramètre de forme (0< α);



α est le paramètre de forme (0< α); β est le paramètre d'échelle (0< β ).



Plage valide de la variable aléatoire X : 0 ≤ X ≤ +∞.

Dans la variante définie par la classeCGammadist , cela ressemble à ceci :

class CGammadist : CGamma { public : double alph, bet, fac; void CGammadist() { setCGammadist(); } void setCGammadist( double Alph= 1.0 , double Bet= 1.0 ) { alph=Alph; bet=Bet; if (alph<= 0 . || bet<= 0 .) Alert ( "bad alph,bet in Gamma Distribution!" ); fac=alph* log (bet)-gammln(alph); } double pdf( double x) { if (x<= 0 .) Alert ( "bad x in Gamma Distribution!" ); return exp (-bet*x+(alph- 1 .)* log (x)+fac); } double cdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Gamma Distribution!" ); return gammp(alph,bet*x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Gamma Distribution!" ); return invgammp(p,alph)/bet; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

La classe de distribution gamma dérive de la classe CGamma qui décrit la fonction incomplète de gamma.



La classe CGamma est définie comme suit:

class CGamma : public CGauleg18 { private : int ASWITCH; double Eps, Fpmin, gln; public : void CGamma() { int aswi= 100 ; setCGamma(aswi,EPS,FPMIN); }; void setCGamma( int aswi, double eps, double fpmin) { ASWITCH=aswi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double gammp( const double a, const double x); double gammq( const double a, const double x); void gser( double &gamser, double a, double x, double &gln); double gcf( const double a, const double x); double gammpapprox( double a, double x, int psig); double invgammp( double p, double a); };

Les deux classes CGamma et CBeta disposent de CGauleg18comme classe de base





2.1.9 Beta Distribution

Eh bien, examinons maintenant la distribution beta..



En théorie des probabilités et statistique, la distribution bêta est une famille à deux paramètres de distributions complètement continues. Il est utilisé pour décrire les variables aléatoires dont les valeurs sont définies sur un intervalle fini. La densité est définie comme suit : où B est la fonctionfonction beta f, α est le premier paramètre de forme (0<α), β est le deuxième paramètre de forme (0<β).





Figure 9. Beta distribution density Beta(0.5,0.5)

Sa notation se présente sous le format suivant : X ~ Beta(α,β), où :

X est une variable aléatoire ;

α est le 1er paramètre de forme (0< α) ;



α est le 1er paramètre de forme (0< α) ; β est la deuxième forme du paramètre (0< β ).



Plage valide de la variable aléatoire X : 0 ≤ X ≤ 1.

La classe CBetadist décrit cette distribution de la manière suivante :

class CBetadist : CBeta { public : double alph, bet, fac; void CBetadist() { setCBetadist(); } void setCBetadist( double Alph= 0.5 , double Bet= 0.5 ) { alph=Alph; bet=Bet; if (alph<= 0 . || bet<= 0 .) Alert ( "bad alph,bet in Beta Distribution!" ); fac=gammln(alph+bet)-gammln(alph)-gammln(bet); } double pdf( double x) { if (x<= 0 . || x>= 1 .) Alert ( "bad x in Beta Distribution!" ); return exp ((alph- 1 .)* log (x)+(bet- 1 .)* log ( 1 .-x)+fac); } double cdf( double x) { if (x< 0 . || x> 1 .) Alert ( "bad x in Beta Distribution" ); return betai(alph,bet,x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p> 1 .) Alert ( "bad p in Beta Distribution!" ); return invbetai(p,alph,bet); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.10 Répartition de Laplace

Une autre distribution continue remarquable est la distributionLaplace (distribution exponentielle double).

La distribution de Laplace (distribution exponentielle double) en théorie des probabilités est une distribution continue d'une variable aléatoire dans laquelle la densité de probabilité est : où α est le paramètre de localisation (-∞ ≤ α ≤ α ≤ +∞ ), β est le paramètre d’échelle (0<β).).





Figure 10. Laplace distribution density Lap(0,1)

Sa notation a le format suivant : X ~ Lap(α,β), où :

X est une variable aléatoire ;

α est le paramètre d’emplacement (-∞ ≤ α ≤ +∞ );

α ≤ +∞ ); β est le paramètre d'échelle (0< β ).

Plage valide de la variable aléatoire X : -∞ ≤ X ≤ +∞.

La classe CLaplacedist aux fins de cette distribution est définie comme suit :

class CLaplacedist { public : double alph; double bet; void CLaplacedist() { alph=. 0 ; bet= 1 .; if (bet<= 0 .) Alert ( "bad bet in Laplace Distribution!" ); } double pdf( double x) { return exp (- fabs ((x-alph)/bet))/ 2 *bet; } double cdf( double x) { double temp; if (x< 0 ) temp= 0.5 * exp (- fabs ((x-alph)/bet)); else temp= 1 .- 0.5 * exp (- fabs ((x-alph)/bet)); return temp; } double invcdf( double p) { double temp; if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Laplace Distribution!" ); if (p< 0.5 ) temp=bet* log ( 2 *p)+alph; else temp=- 1 .*(bet* log ( 2 *( 1 .-p))+alph); return temp; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Ainsi, en utilisant le code MQL5, nous avons créé 10 classes pour les dix distributions continues. En dehors de celles-ci, d'autres classes ont été créées qui étaient, pour ainsi dire, complémentaires car il y avait un besoin de fonctions et de méthodes spécifiques (par exemple,CBeta and CGamma).

Passons maintenant aux distributions discrètes et créons quelques classes pour cette catégorie de distribution.





2.2.1 Distribution Binomiale

Commençons par la binomial..

En théorie des probabilités, la distribution binomiale est une distribution du nombre de réussites dans une séquence d'expériences aléatoires indépendantes où la probabilité de réussite dans chacune d'entre elles est égale. La densité de probabilité est donnée par la formule suivante : Où (n k) est le coefficient binomial , n est le nombre d’essais (0 ≤ n), p est la probabilité de succès (0 ≤ p ≤1).





Figure 11. Binomial distribution density Bin(100,0.5).

Sa notation dispose du format suivant : k ~ Bin(n,p), où :

k est une variable aléatoire ;

n est le nombre d'essais (0 ≤ n);

n); p est la probabilité de succès (0 ≤ p ≤1 ).

Plage valide de la variable aléatoire X : 0 ou 1.

L'éventail des valeurs possibles de la variable aléatoire X vous suggère-t-il quelque chose ? En effet, cette distribution peut nous aider à analyser l'agrégat des deals gagnants (1) et perdants (0) dans le système de trading.



Créons la classeСBinomialdist comme suit :

class CBinomialdist : CBeta { public : int n; double pe, fac; void CBinomialdist() { setCBinomialdist(); } void setCBinomialdist( int N= 100 , double Pe= 0.5 ) { n=N; pe=Pe; if (n<= 0 || pe<= 0 . || pe>= 1 .) Alert ( "bad args in Binomial Distribution!" ); fac=gammln(n+ 1 .); } double pdf( int k) { if (k< 0 ) Alert ( "bad k in Binomial Distribution!" ); if (k>n) return 0 .; return exp (k* log (pe)+(n-k)* log ( 1 .-pe)+fac-gammln(k+ 1 .)-gammln(n-k+ 1 .)); } double cdf( int k) { if (k< 0 ) Alert ( "bad k in Binomial Distribution!" ); if (k== 0 ) return 0 .; if (k>n) return 1 .; return 1 .-betai(( double )k,n-k+ 1 .,pe); } int invcdf( double p) { int k,kl,ku,inc= 1 ; if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Binomial Distribution!" ); k= fmax ( 0 , fmin (n,( int )(n*pe))); if (p<cdf(k)) { do { k= fmax (k-inc, 0 ); inc*= 2 ; } while (p<cdf(k)); kl=k; ku=k+inc/ 2 ; } else { do { k= fmin (k+inc,n+ 1 ); inc*= 2 ; } while (p>cdf(k)); ku=k; kl=k-inc/ 2 ; } while (ku-kl> 1 ) { k=(kl+ku)/ 2 ; if (p<cdf(k)) ku=k; else kl=k; } return kl; } double sf( int k) { return 1 .-cdf(k); } };





2.2.2 Distribution Poisson



La prochaine distribution à l'étude est la distribution distribution Poisson..



La distribution de Poisson modélise une variable aléatoire représentée par un nombre d'événements intervenant sur une période de temps fixe, à condition que ces événements interviennent avec une intensité moyenne fixe et indépendamment les uns des autres. La densité prend la forme suivante : où k! est le factoriel, λ est le paramètre d’emplacement (0 < λ).







Figure 12. .Poisson distribution density Pois(10).

Sa notation a le format suivant : k ~ Pois(λ), où :

k est une variable aléatoire ;

λ est le paramètre de localisation (0 < λ).

Plage valide de la variable aléatoire X : 0 ≤ X ≤ +∞.

La distribution de Poisson décrit la "loi des événements rares" essentielle dans l’estimation du degré de risque.



La classeCPoissondist servira aux fins de cette distribution :

class CPoissondist : CGamma { public : double lambda; void CPoissondist() { lambda= 15 .; if (lambda<= 0 .) Alert ( "bad lambda in Poisson Distribution!" ); } double pdf( int n) { if (n< 0 ) Alert ( "bad n in Poisson Distribution!" ); return exp (-lambda+n* log (lambda)-gammln(n+ 1 .)); } double cdf( int n) { if (n< 0 ) Alert ( "bad n in Poisson Distribution!" ); if (n== 0 ) return 0 .; return gammq(( double )n,lambda); } int invcdf( double p) { int n,nl,nu,inc= 1 ; if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Poisson Distribution!" ); if (p< exp (-lambda)) return 0 ; n=( int ) fmax ( sqrt (lambda), 5 .); if (p<cdf(n)) { do { n= fmax (n-inc, 0 ); inc*= 2 ; } while (p<cdf(n)); nl=n; nu=n+inc/ 2 ; } else { do { n+=inc; inc*= 2 ; } while (p>cdf(n)); nu=n; nl=n-inc/ 2 ; } while (nu-nl> 1 ) { n=(nl+nu)/ 2 ; if (p<cdf(n)) nu=n; else nl=n; } return nl; } double sf( int n) { return 1 .-cdf(n); } };

Il est évidemment impossible d’évoquer toutes les distributions statistiques au sein d'un même article et probablement même pas nécessaire. L'utilisateur, s'il le souhaite, peut étendre la galerie de distribution présentée ci-dessus. Les distributions créées peuvent être trouvées dans le fichier Distribution_class.mqh.







3. Création de Graphiques de Distribution

Maintenant, je suggère que nous voyions comment les classes que nous avons créées pour les distributions peuvent être utilisées dans nos travaux futurs.



À ce stade, en utilisant à nouveau la POO, j'ai créé la classe CDistributionFigure qui traite les distributions de paramètres définies par l'utilisateur et les affiche à l'écran par les moyens décrits dans l'article"Graphiques et Diagrammes in HTML".



class CDistributionFigure { private : Dist_type type; Dist_mode mode; double x; double x11; double x12; int d; double st; public : double xAr[]; double p1[]; void CDistributionFigure(); void setDistribution(Dist_type Type,Dist_mode Mode, double X11, double X12, double St); void calculateDistribution( double nn, double mm, double ss); void filesave(); };

Omission de l’implémentation. Notez que cette classe a des données de membres comme type et mode en rapport avec Dist_type et Dist_modeproportionnellement. Ces types sont desénumérations des distributions étudiées et de leurs types.

Tentons donc de créer enfin un graphique d'une certaine distribution.



J'ai écrit le scriptcontinuousDistribution.mq5 pour les distributions continues, ses lignes clés étant les suivantes :

input Dist_type dist; input Dist_mode distM; input int nn= 1 ; input double mm= 0 ., ss= 1 .; void OnStart () { double Xx1, //left side limit Xx2, //right side limit st= 0.05 ; //step if (dist== 0 ) { Xx1=mm- 5.0 *ss/ 1.25 ; Xx2=mm+ 5.0 *ss/ 1.25 ; } if (dist== 2 || dist== 4 || dist== 5 ) { Xx1=mm- 5.0 *ss/ 0.35 ; Xx2=mm+ 5.0 *ss/ 0.35 ; } else if (dist== 1 || dist== 6 || dist== 7 ) { Xx1= 0.001 ; Xx2= 7.75 ; } else if (dist== 8 ) { Xx1= 0.0001 ; Xx2= 0.9999 ; st= 0.001 ; } else { Xx1=mm- 5.0 *ss; Xx2=mm+ 5.0 *ss; } CDistributionFigure F; //creation of the CDistributionFigure class instance F.setDistribution(dist,distM,Xx1,Xx2,st); F.calculateDistribution(nn,mm,ss); F.filesave(); string path= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\MQL5\\Files\\Distribution_function.htm" ; ShellExecuteW( NULL , "open" ,path, NULL , NULL , 1 ); }

Pour les distributions discrètes, le script discreteDistribution.mq5 a été écrit.

J'ai exécuté le script avec des paramètres standard pour la distribution Cauchy et j'ai obtenu le graphique suivant, tel que indiqué dans la vidéo ci-dessous.













Conclusion

Cet article a introduit quelques distributions théoriques d'une variable aléatoire, également codées en MQL5. Je crois que le marché du trade par lui-même et par conséquent le travail d'un système de trading devrait être axé sur les lois fondamentales de la probabilité.



Et j'espère que cet article sera d'une valeur pratique pour les lecteurs intéressés. Pour ma part, je vais élaborer ce sujet et donner des exemples pratiques pour démontrer comment les distributions de probabilité statistiques peuvent être utilisées dans l'analyse des modèles de probabilité.





Emplacement du fichier:

#

Fichier

Chemin :

Description

1

Distribution_class.mqh

%MetaTrader%\MQL5\Include Galerie des cours de distribution

2 DistributionFigure_class.mqh

%MetaTrader%\MQL5\Include

Classes d'affichage graphique des distributions

3 continuousDistribution.mq5 %MetaTrader%\MQL5\Scripts Script pour la création d'une distribution continue

4

discreteDistribution.mq5

%MetaTrader%\MQL5\Scripts Script de création d'une distribution discrète

5

dataDist.txt

%MetaTrader%\MQL5\Files Données d'affichage de la distribution

6

Distribution_function.htm

%MetaTrader%\MQL5\Files Graphe HTML de distribution continue

7 Distribution_function_discr.htm

%MetaTrader%\MQL5\Files Graphique HTML de distribution discrète

8 exportation.js

%MetaTrader%\MQL5\Files Script Java pour exporter un graphique

9 highcharts.js

%MetaTrader%\MQL5\Files bibliothèque JavaScript 10 jquery.min.js %MetaTrader%\MQL5\Files bibliothèque JavaScript





