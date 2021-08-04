MQL5 에서의 통계적 확률 분산
전체 확률 이론이 불필요성의 철학에 기반을 두고 있습니다.
(레오니드 수코르코프, Leonid Sukhorukov)
들어가며
작업의 특성상, 트레이더는 종종 확률과 무작위성과 같은 것을 다뤄야 합니다. 무작위성의 반대는 "규칙성"의 개념이죠. 일반 철학적 법칙으로 인해 규칙대로 무작위성이 규칙화된다는 것은 주목할 만합니다. 여기서는 이들을 대조시켜 논하지는 않을 것입니다. 기본적으로 무작위성과 규칙성 간의 상관관계는 시장 상황에서 고려될 경우 트레이더가 받는 이익금액에 직접적인 영향을 미치기 때문에 핵심적인 상관관계를 가지고 있습니다.
이 문서에서는 향후 시장 규칙성을 찾는 데 도움이 될 근본적인 이론적 도구를 설명하겠습니다.
1.분산, 에센스, 타입
랜덤 변수를 설명하기 위해서는 1차원 통계 확률 분포이 필요합니다. 그를 통해 특정 법칙에 의한 랜덤 변수의 표본을 설명할 것입니다. 즉, 분포 법칙의 적용에는 일련의 임의 변수가 필요하다는 것입니다.
어째서 [이론적] 분포를 분석하는걸까요? 이를 통해 가변 속성 값에 따라 주파수 변경 패턴을 쉽게 식별할 수 있기 때문입니다. 게다가, 필요한 분포의 통계적 모수를 얻을 수 있습니다.
확률 분포의 유형과 관련하여, 전문 서적들에서는 랜덤 변수 집합의 유형에 따라 분포 군을 연속형 혹은 이산형으로 나누는 것이 관례입니다. 그러나 예를 들어, 선 x=x0에 대한 분포 곡선 f(x)의 대칭, 위치 패러미터, 모드의 수, 랜덤 변수 구간 등과 같은 다른 분류가 있습니다.
분포 법칙을 정의하는 몇가지 방법이 있습니다. 우리는 그 안에서 가장 인기 좋은 것들을 골라내야합니다:
2. 이론적 확률 분포
MQL5에서 나오는 통계학적 분포를 설명할 클래스들을 만들어보도록 합시다. 또한 MQL5 코딩에 적용할 수 있는 C++로 작성된 예시 코드를 제공하는 전문 서적들을 첨부해둘 것입니다. 제가 모든 것을 새로 만든 것이 아니며, 일부는 잘 짜인 C++ 코드를 활용하였습니다.
제가 직면한 가장 큰 문제는 MQL5에서 다중 상속을 지원하지 않는다는 것이었습니다. 그것이 내가 복잡한 클래스 계층을 사용하지 못한 이유입니다. 숫자 레시피: 과학적 컴퓨팅의 미학 [2] 서적에서 많은 함수를 이용했으며, 제게는 C++ 코드의 가장 좋은 소스가 되었습니다. 대부분의 경우에는 MQL5에 맞도록 바꿀 필요가 있긴 했습니다만.
2.1.1 정규 분포
흔히 그렇듯이 우리도 정규 분포로 시작하겠습니다.
가우스 분포라고도 하는 정규 분포는 확률 밀도 함수에 의해 주어진 확률 분포입니다.
여기서 모수 μ는 랜덤 변수의 평균(기대치)이며 분포 밀도 곡선의 최대 좌표를 나타내며 σ²는 분산입니다.
1번 그림. 정규 분포 밀도 Nor(0,1)
다음과 같은 식으로 표현됩니다: X ~ Nor(μ, σ2):
- X 는 정규 분포 Nor에서 선택된 랜덤 변수;
- μ 는 평균치 패러미터 (-∞ ≤ μ ≤ +∞);
- σ 는 분산 패러미터 (0<σ).
랜덤 변수 X의 범위: -∞ ≤ X ≤ +∞.
이 문서에서 쓰인 공식은 다른 출처에서 쓰인 것과 약간 차이가 있을 수 있습니다. 그런 차이가 수학적으로 큰 차이가 있는 것은 아닙니다. 몇몇 경우 패러미터를 정할 때의 조건에 따른 것입니다.
정규 분포는 통계에서 중요한 역할을 하는데, 이는 많은 수의 랜덤 원인 사이의 교호작용으로 인해 발생하는 규칙성을 반영하며, 어느 것도 지배력을 가지지 않기 때문입니다. 그리고 비록 정규 분포가 금융 시장에서 드문 예이기는 하지만, 그럼에도 불구하고, 비정상의 정도와 성격을 결정하기 위해서는 그것을 경험적 분포와 비교하는 것이 중요합니다.
CNormaldist 클래스를 다음과 같이 정규 분포 로 정의합시다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Normal Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CNormaldist : CErf // Erf class inheritance { public: double mu, //mean parameter (μ) sig; //variance parameter (σ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CNormaldist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CNormaldist() { mu=0.0;sig=1.0; //default parameters μ and σ if(sig<=0.) Alert("bad sig in Normal Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return(0.398942280401432678/sig)*exp(-0.5*pow((x-mu)/sig,2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { return 0.5*erfc(-0.707106781186547524*(x-mu)/sig); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) | //| quantile function | //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(!(p>0. && p<1.)) Alert("bad p in Normal Distribution!"); return -1.41421356237309505*sig*inverfc(2.*p)+mu; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
보다시피, CNormaldist 클래스는 СErf 기본 클래스에서 파생되었으며 에러 함수 클래스를 정의합니다. 이는 CNormaldist 클래스 메소드 일부의 계산에 필요하게 됩니다. СErf 클래스와 보조 함수 erfcc는 이렇게 보입니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Error Function class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CErf { public: int ncof; // coefficient array size double cof[28]; // Chebyshev coefficient array //+------------------------------------------------------------------+ //| CErf class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CErf() { int Ncof=28; double Cof[28]=//Chebyshev coefficients { -1.3026537197817094,6.4196979235649026e-1, 1.9476473204185836e-2,-9.561514786808631e-3,-9.46595344482036e-4, 3.66839497852761e-4,4.2523324806907e-5,-2.0278578112534e-5, -1.624290004647e-6,1.303655835580e-6,1.5626441722e-8,-8.5238095915e-8, 6.529054439e-9,5.059343495e-9,-9.91364156e-10,-2.27365122e-10, 9.6467911e-11, 2.394038e-12,-6.886027e-12,8.94487e-13, 3.13092e-13, -1.12708e-13,3.81e-16,7.106e-15,-1.523e-15,-9.4e-17,1.21e-16,-2.8e-17 }; setCErf(Ncof,Cof); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Set-method for ncof | //+------------------------------------------------------------------+ void setCErf(int Ncof,double &Cof[]) { ncof=Ncof; ArrayCopy(cof,Cof); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CErf class destructor | //+------------------------------------------------------------------+ void ~CErf(){}; //+------------------------------------------------------------------+ //| Error function | //+------------------------------------------------------------------+ double erf(double x) { if(x>=0.0) return 1.0-erfccheb(x); else return erfccheb(-x)-1.0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Complementary error function | //+------------------------------------------------------------------+ double erfc(double x) { if(x>=0.0) return erfccheb(x); else return 2.0-erfccheb(-x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Chebyshev approximations for the error function | //+------------------------------------------------------------------+ double erfccheb(double z) { int j; double t,ty,tmp,d=0.0,dd=0.0; if(z<0.) Alert("erfccheb requires nonnegative argument!"); t=2.0/(2.0+z); ty=4.0*t-2.0; for(j=ncof-1;j>0;j--) { tmp=d; d=ty*d-dd+cof[j]; dd=tmp; } return t*exp(-z*z+0.5*(cof[0]+ty*d)-dd); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse complementary error function | //+------------------------------------------------------------------+ double inverfc(double p) { double x,err,t,pp; if(p >= 2.0) return -100.0; if(p <= 0.0) return 100.0; pp=(p<1.0)? p : 2.0-p; t = sqrt(-2.*log(pp/2.0)); x = -0.70711*((2.30753+t*0.27061)/(1.0+t*(0.99229+t*0.04481)) - t); for(int j=0;j<2;j++) { err=erfc(x)-pp; x+=err/(M_2_SQRTPI*exp(-pow(x,2))-x*err); } return(p<1.0? x : -x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse error function | //+------------------------------------------------------------------+ double inverf(double p) {return inverfc(1.0-p);} }; //+------------------------------------------------------------------+ double erfcc(const double x) /* complementary error function erfc(x) with a relative error of 1.2 * 10^(-7) */ { double t,z=fabs(x),ans; t=2./(2.0+z); ans=t*exp(-z*z-1.26551223+t*(1.00002368+t*(0.37409196+t*(0.09678418+ t*(-0.18628806+t*(0.27886807+t*(-1.13520398+t*(1.48851587+ t*(-0.82215223+t*0.17087277))))))))); return(x>=0.0 ? ans : 2.0-ans); } //+------------------------------------------------------------------+
2.1.2 로그-정규 분포
이제 로그-정규 분포를 살펴봅시다.
확률 이론에서 로그-정규 분포는 절대 연속 분포의 2-모수 군입니다. 랜덤 변수가 로그-정규 분포를 따르는 경우 그 변수의 로그가 정규 분포가 됩니다.
μ 는 위치 패러미터 (0<μ ), 그리고 σ 는 배율 패러미터 (0<σ).
2번 그림. 로그-정규 분포 밀도 Logn(0,1)
다음과 같은 포맷으로 표현됩니다: X ~ Logn(μ, σ2):
- X 는 로그-정규 분포 Logn에서 선택된 랜덤 변수;
- μ 는 위치 패러미터입니다 (0<μ );
- σ 는 배율 패러미터입니다 (0<σ).
랜덤 변수 X의 범위: 0 ≤ X ≤ +∞.
로그-정규 분포를 설명하는 CLognormaldist 클래스를 만듭시다 . 아래처럼 보일 것입니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Lognormal Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CLognormaldist : CErf // Erf class inheritance { public: double mu, //location parameter (μ) sig; //scale parameter (σ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CLognormaldist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CLognormaldist() { mu=0.0;sig=1.0; //default parameters μ and σ if(sig<=0.) Alert("bad sig in Lognormal Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { if(x<0.) Alert("bad x in Lognormal Distribution!"); if(x==0.) return 0.; return(0.398942280401432678/(sig*x))*exp(-0.5*pow((log(x)-mu)/sig,2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { if(x<0.) Alert("bad x in Lognormal Distribution!"); if(x==0.) return 0.; return 0.5*erfc(-0.707106781186547524*(log(x)-mu)/sig); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf)(quantile) | //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(!(p>0. && p<1.)) Alert("bad p in Lognormal Distribution!"); return exp(-1.41421356237309505*sig*inverfc(2.*p)+mu); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
보시다시피 로그-정규 분포는 정규 분포와 그다지 다르지 않습니다. 차이는 패러미터 x가 log(x)로 바뀐 것 정도입니다.
2.1.3 코시 분포
확률 이론의 코시 분포(물리학에서는 로렌츠 분포 또는 브라이트-위그너 분포라고도 함)는 절대 연속 분포의 클래스입니다. 코시 분산 랜덤 변수는 기대치도 분산도 없는 변수의 일반적인 예입니다. 밀도는 다음의 형태로 표현됩니다:
μ 는 위치 패러미터이며 (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), 그리고 σ 는 배율 패러미터입니다 (0<σ).
코시 분포의 표현은 다음과 같이 이루어집니다: X ~ Cau(μ, σ):
- X 는 코시 분포 Cau에서 선택된 랜덤 변수입니다;
- μ 는 위치 패러미터입니다 (-∞ ≤ μ ≤ +∞ );
- σ 는 배율 패러미터입니다 (0<σ).
랜덤 변수 X의 범위: -∞ ≤ X ≤ +∞.
3번 그림. 코시 분포 밀도 Cau(0,1)
CCauchydist 클래스를 이용해 MQL5 포맷으로 만들어지면 이렇게 보입니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Cauchy Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CCauchydist // { public: double mu,//location parameter (μ) sig; //scale parameter (σ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CCauchydist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CCauchydist() { mu=0.0;sig=1.0; //default parameters μ and σ if(sig<=0.) Alert("bad sig in Cauchy Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return 0.318309886183790671/(sig*(1.+pow((x-mu)/sig,2))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { return 0.5+0.318309886183790671*atan2(x-mu,sig); //todo } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(!(p>0. && p<1.)) Alert("bad p in Cauchy Distribution!"); return mu+sig*tan(M_PI*(p-0.5)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
하나 말하고 싶은 것은 atan2()함수가 이용되었다는 것으로 이 함수는 아크탄젠트 값을 라디안으로 반환합니다:
double atan2(double y,double x) /* Returns the principal value of the arc tangent of y/x, expressed in radians. To compute the value, the function uses the sign of both arguments to determine the quadrant. y - double value representing an y-coordinate. x - double value representing an x-coordinate. */ { double a; if(fabs(x)>fabs(y)) a=atan(y/x); else { a=atan(x/y); // pi/4 <= a <= pi/4 if(a<0.) a=-1.*M_PI_2-a; //a is negative, so we're adding else a=M_PI_2-a; } if(x<0.) { if(y<0.) a=a-M_PI; else a=a+M_PI; } return a; }
2.1.4 쌍곡 시컨트 분포
쌍곡 시컨트 분포 는 금융 랭크 분석에 관심있으신 분들이 흥미롭게 보실만 합니다.
확률 이론과 통계에서, 쌍곡선 시컨트 분포는 확률 밀도 함수와 특성 함수가 쌍곡선 구간 함수에 비례하는 연속 확률 분포입니다. 밀도는 이하의 공식으로 구해집니다:
μ 는 위치 패러미터이며 (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), 그리고 σ 는 배율 패러미터입니다 (0<σ).
4번 그림. 쌍곡 시컨트 분포 밀도 HS(0,1)
이 표현은 다음의 포맷으로 이루어집니다: X ~ HS(μ, σ):
- X 는 랜덤 변수입니다;
- μ 는 위치 패러미터입니다 (-∞ ≤ μ ≤ +∞ );
- σ 는 배율 패러미터입니다 (0<σ).
랜덤 변수 X의 범위: -∞ ≤ X ≤ +∞.
다음처럼 CHypersecdist 클래스를 활용하여 설명해봅시다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Hyperbolic Secant Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CHypersecdist // { public: double mu,// location parameter (μ) sig; //scale parameter (σ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CHypersecdist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CHypersecdist() { mu=0.0;sig=1.0; //default parameters μ and σ if(sig<=0.) Alert("bad sig in Hyperbolic Secant Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return sech((M_PI*(x-mu))/(2*sig))/2*sig; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { return 2/M_PI*atan(exp((M_PI*(x-mu)/(2*sig)))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(!(p>0. && p<1.)) Alert("bad p in Hyperbolic Secant Distribution!"); return(mu+(2.0*sig/M_PI*log(tan(M_PI/2.0*p)))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
확률 밀도 함수가 쌍곡선 시컨트 함수에 비례하는 쌍곡선 시컨트 함수에서 이 분포의 이름을 얻었다고 보는 것은 쉬운 예상입니다.
쌍곡 시컨트 함수 sech 는 이하와 같습니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Hyperbolic Secant Function | //+------------------------------------------------------------------+ double sech(double x) // Hyperbolic Secant Function { return 2/(pow(M_E,x)+pow(M_E,-x)); }
2.1.5 스튜던트 t 분포
스튜던트 t 분포는 통계학에서 중요한 분포입니다.
확률 이론에서 스튜던트 t 분포는 대부분 절대 연속 분포의 단일 모수 군이다. 그러나 분포 밀도 함수에 의해 주어진 3-모수 분포로도 간주할 수 있습니다.
Г 는 오일러 감마 함수, ν 는 형상 패러미터 (ν>0), μ 는 위치 패러미터이며 (-∞ ≤ μ ≤ +∞ ), σ 는 배율 패러미터입니다 (0<σ).
5번 그림. 스튜던트 t 분포 밀도 Stt(1,0,1)
이 표현은 다음의 형식을 따릅니다: t ~ Stt(ν,μ,σ), where:
- t 는 스튜던트의 t 분산 Stt에서 선택된 랜덤 변수입니다;
- ν 는 형태 패러미터입니다 (ν>0)
- μ 는 위치 패러미터입니다 (-∞ ≤ μ ≤ +∞ );
- σ 는 배율 패러미터입니다 (0<σ).
랜덤 변수 X의 범위: -∞ ≤ X ≤ +∞.
특히 가설 검정에서 표준 t-분포는 μ=0 및 σ=1과 함께 사용되는 경우가 많습니다. 따라서 모수 v를 갖는 단일 모수 분포로 변합니다.
이 분포는 종종 기대값 가설, 회귀 관계 계수, 동질성 가설 등을 테스트할 때 신뢰 구간을 통해 기대값, 추정값 및 기타 특성을 추정하는 데 사용됩니다.
스튜던트 분포를 CStudenttdist 클래스를 통해 설명해봅시다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Student's t-distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CStudenttdist : CBeta // CBeta class inheritance { public: int nu; // shape parameter (ν) double mu, // location parameter (μ) sig, // scale parameter (σ) np, // 1/2*(ν+1) fac; // Г(1/2*(ν+1))-Г(1/2*ν) //+------------------------------------------------------------------+ //| CStudenttdist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CStudenttdist() { int Nu=1;double Mu=0.0,Sig=1.0; //default parameters ν, μ and σ setCStudenttdist(Nu,Mu,Sig); } void setCStudenttdist(int Nu,double Mu,double Sig) { nu=Nu; mu=Mu; sig=Sig; if(sig<=0. || nu<=0.) Alert("bad sig,nu in Student-t Distribution!"); np=0.5*(nu+1.); fac=gammln(np)-gammln(0.5*nu); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return exp(-np*log(1.+pow((x-mu)/sig,2.)/nu)+fac)/(sqrt(M_PI*nu)*sig); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double t) { double p=0.5*betai(0.5*nu,0.5,nu/(nu+pow((t-mu)/sig,2))); if(t>=mu) return 1.-p; else return p; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<=0. || p>=1.) Alert("bad p in Student-t Distribution!"); double x=invbetai(2.*fmin(p,1.-p),0.5*nu,0.5); x=sig*sqrt(nu*(1.-x)/x); return(p>=0.5? mu+x : mu-x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Two-tailed cumulative distribution function (aa) A(t|ν) | //+------------------------------------------------------------------+ double aa(double t) { if(t < 0.) Alert("bad t in Student-t Distribution!"); return 1.-betai(0.5*nu,0.5,nu/(nu+pow(t,2.))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse two-tailed cumulative distribution function (invaa) | //| p=A(t|ν) | //+------------------------------------------------------------------+ double invaa(double p) { if(!(p>=0. && p<1.)) Alert("bad p in Student-t Distribution!"); double x=invbetai(1.-p,0.5*nu,0.5); return sqrt(nu*(1.-x)/x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
CStudenttdist 클래스 리스트는 CBeta가 기반 클래스이며 불완전한 베타 함수를 다루는 것을 보여줍니다.
CBeta 클래스는 다음과 같이 보입니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Incomplete Beta Function class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CBeta : public CGauleg18 { private: int Switch; //when to use the quadrature method double Eps,Fpmin; public: //+------------------------------------------------------------------+ //| CBeta class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CBeta() { int swi=3000; setCBeta(swi,EPS,FPMIN); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CBeta class set-method | //+------------------------------------------------------------------+ void setCBeta(int swi,double eps,double fpmin) { Switch=swi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double betai(const double a,const double b,const double x); //incomplete beta function Ix(a,b) double betacf(const double a,const double b,const double x);//continued fraction for incomplete beta function double betaiapprox(double a,double b,double x); //Incomplete beta by quadrature double invbetai(double p,double a,double b); //Inverse of incomplete beta function };
이 클래스는 또한 CGauleg18클래스를 기반으로 두고 있으며 이 클래스는 가우스-르장드르 사분법같은 수치적분법에 대한 계수를 제공합니다.
2.1.6 로그분포
저는 로그 분포를 다음 순서로 다루는 것을 추천드립니다.
확률 이론과 통계에서 로그 분포는 연속 확률 분포입니다. 이것의 누적 분포 함수는 로그 함수입니다. 모양은 정규 분포와 유사하지만 뒤로 갈 수록 더 무겁습니다. 분포 밀도:
α 는 위치 패러미터 (-∞ ≤ α ≤ +∞ ), β 는 배율 패러미터 (0<β).
6번 그림 로그 분포 두께Logi(0,1)
표현은 다음과 같이 이루어집니다: X ~ Logi(α,β):
- X 는 랜덤 변수입니다;
- α 는 위치 패러미터입니다. (-∞ ≤ α ≤ +∞ );
- β 는 배율 패러미터입니다 (0<β).
랜덤 변수 X의 범위: -∞ ≤ X ≤ +∞.
CLogisticdist 클래스가 상술한 분포의 구현입니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Logistic Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CLogisticdist { public: double alph,//location parameter (α) bet; //scale parameter (β) //+------------------------------------------------------------------+ //| CLogisticdist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogisticdist() { alph=0.0;bet=1.0; //default parameters μ and σ if(bet<=0.) Alert("bad bet in Logistic Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return exp(-(x-alph)/bet)/(bet*pow(1.+exp(-(x-alph)/bet),2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { double et=exp(-1.*fabs(1.81379936423421785*(x-alph)/bet)); if(x>=alph) return 1./(1.+et); else return et/(1.+et); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<=0. || p>=1.) Alert("bad p in Logistic Distribution!"); return alph+0.551328895421792049*bet*log(p/(1.-p)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
2.1.7 지수분포
랜덤 변수의 지수 분포에 대해 알아봅시다.
랜덤 변수 X 는 밀도가 주어졌을 때 모수 λ > 0에서 지수 분포를 가집니다:
λ 는 배율 패러미터 (λ>0).
7번 그림. 지수 분포 밀도 Exp(1)
이는 아래와 같이 표현 가능합니다: X ~ Exp(λ):
- X 는 랜덤 변수입니다;
- λ 는 배율 패러미터입니다 (λ>0).
랜덤 변수 X의 범위: 0 ≤ X ≤ +∞.
이러한 분포는 특정 시간에 일어나는 일련의 사건을 하나씩 기술한다는 점에서 주목할 만합니다. 따라서, 트레이더는 이러한 분배를 사용하여 일련의 손실 거래 및 기타 정보를 분석할 수 있습니다.
MQL5 코드에서는 이 분포는 CExpondist 클래스를 통해 처리됩니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Exponential Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CExpondist { public: double lambda; //scale parameter (λ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CExpondist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CExpondist() { lambda=1.0; //default parameter λ if(lambda<=0.) Alert("bad lambda in Exponential Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { if(x<0.) Alert("bad x in Exponential Distribution!"); return lambda*exp(-lambda*x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { if(x < 0.) Alert("bad x in Exponential Distribution!"); return 1.-exp(-lambda*x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<0. || p>=1.) Alert("bad p in Exponential Distribution!"); return -log(1.-p)/lambda; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
2.1.8 감마분포
저는 감마 분포를 다음 랜덤 변수 연속 분포의 타입으로 결정했습니다.
확률론에서 감마 분포는 절대 연속 확률 분포의 2-모수 군입니다. 만약 모수 α 이 정수라면 그런 감마 분포는 얼랑 분포라고 불리기도 합니다. 그 밀도는 다음을 통해 구해집니다:
Г 는 오일러의 감마 함수이며, α는 형태 패러미터입니다 (0<α), β 는 배율 패러미터입니다 (0<β).
8번 그림. 감마 분포 두께 Gam(1,1).
다음과 같은 표현으로 나타낼 수 있습니다: X ~ Gam(α,β):
- X 는 랜덤 변수입니다;
- α 는 형태 패러미터입니다 (0<α);
- β 는 배율 패러미터입니다 (0<β).
랜덤 변수 X의 범위: 0 ≤ X ≤ +∞.
CGammadist 클래스에서 정의된 변형은 다음과 같습니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Gamma Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CGammadist : CGamma // CGamma class inheritance { public: double alph,//continuous shape parameter (α>0) bet, //continuous scale parameter (β>0) fac; //factor //+------------------------------------------------------------------+ //| CGammaldist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CGammadist() { setCGammadist(); } void setCGammadist(double Alph=1.0,double Bet=1.0)//default parameters α and β { alph=Alph; bet=Bet; if(alph<=0. || bet<=0.) Alert("bad alph,bet in Gamma Distribution!"); fac=alph*log(bet)-gammln(alph); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { if(x<=0.) Alert("bad x in Gamma Distribution!"); return exp(-bet*x+(alph-1.)*log(x)+fac); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { if(x<0.) Alert("bad x in Gamma Distribution!"); return gammp(alph,bet*x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<0. || p>=1.) Alert("bad p in Gamma Distribution!"); return invgammp(p,alph)/bet; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
감마 분포는 CGamma 클래스에서 분화되었으며 이는 불완전 감마 함수를 다룹니다.
CGamma 클래스는 다음과 같이 정의되어 있습니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Incomplete Gamma Function class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CGamma : public CGauleg18 { private: int ASWITCH; double Eps, Fpmin, gln; public: //+------------------------------------------------------------------+ //| CGamma class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CGamma() { int aswi=100; setCGamma(aswi,EPS,FPMIN); }; void setCGamma(int aswi,double eps,double fpmin) //CGamma set-method { ASWITCH=aswi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double gammp(const double a,const double x); //incomplete gamma function double gammq(const double a,const double x); //incomplete gamma function Q(a,x) void gser(double &gamser,double a,double x,double &gln); //incomplete gamma function P(a,x) double gcf(const double a,const double x); //incomplete gamma function Q(a,x) double gammpapprox(double a,double x,int psig); //incomplete gamma by quadrature double invgammp(double p,double a); //inverse of incomplete gamma function }; //+------------------------------------------------------------------+
CGamma 클래스와 CBeta 클래스 모두 CGauleg18가 기본 클래스입니다.
2.1.9 베타 분포
이제 베타 분포를 짚어봅시다.
확률 이론과 통계에서 베타 분포는 절대 연속 분포의 2-모수 군입니다. 유한한 간격으로 값이 정의되는 랜덤 변수를 설명하는 데 사용됩니다. 밀도는 다음과 같이 표현됩니다:
B 는베타 함수, α 는 첫번째 형상 패러미터 (0<α), β 는 두번째 형상 패러미터 (0<β).
9번 그림. 베타 분산 밀도 Beta(0.5,0.5)
다음과 같이 표현됩니다: X ~ Beta(α,β):
- X 는 랜덤 변수입니다;
- α 는 첫번째 형태 패러미터입니다 (0<α);
- β 는 두번째 형태 패러미터입니다 (0<β).
랜덤 변수 X의 범위: 0 ≤ X ≤ 1.
CBetadist 클래스가 베타 분산을 다음과 같이 다룹니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Beta Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CBetadist : CBeta // CBeta class inheritance { public: double alph,//continuous shape parameter (α>0) bet, //continuous shape parameter (β>0) fac; //factor //+------------------------------------------------------------------+ //| CBetadist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CBetadist() { setCBetadist(); } void setCBetadist(double Alph=0.5,double Bet=0.5)//default parameters α and β { alph=Alph; bet=Bet; if(alph<=0. || bet<=0.) Alert("bad alph,bet in Beta Distribution!"); fac=gammln(alph+bet)-gammln(alph)-gammln(bet); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { if(x<=0. || x>=1.) Alert("bad x in Beta Distribution!"); return exp((alph-1.)*log(x)+(bet-1.)*log(1.-x)+fac); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { if(x<0. || x>1.) Alert("bad x in Beta Distribution"); return betai(alph,bet,x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<0. || p>1.) Alert("bad p in Beta Distribution!"); return invbetai(p,alph,bet); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
2.1.10 라플라스 분포
또 하나의 위대한 연속 분포는 라플라스 분포입니다 (이중 지수 분포).
확률 이론에서 라플라스 분포(이중 지수 분포)는 확률 밀도가 다음과 같은 랜덤 변수의 연속 분포입니다.
α 는 위치 패러미터 (-∞ ≤ α ≤ +∞ ), β 는 배율 패러미터 (0<β).
10번 그림. 라플라스 분산 밀도 Lap(0,1)
이는 다음과 같이 표현될 수 있습니다: X ~ Lap(α,β):
- X 는 랜덤 변수입니다;
- α 는 위치 패러미터입니다. (-∞ ≤ α ≤ +∞ );
- β 는 배율 패러미터입니다 (0<β).
랜덤 변수 X의 범위: -∞ ≤ X ≤ +∞.
CLaplacedist 클래스는 이 목적을 위해 만들어졌습니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Laplace Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CLaplacedist { public: double alph; //location parameter (α) double bet; //scale parameter (β) //+------------------------------------------------------------------+ //| CLaplacedist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CLaplacedist() { alph=.0; //default parameter α bet=1.; //default parameter β if(bet<=0.) Alert("bad bet in Laplace Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return exp(-fabs((x-alph)/bet))/2*bet; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { double temp; if(x<0) temp=0.5*exp(-fabs((x-alph)/bet)); else temp=1.-0.5*exp(-fabs((x-alph)/bet)); return temp; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { double temp; if(p<0. || p>=1.) Alert("bad p in Laplace Distribution!"); if(p<0.5) temp=bet*log(2*p)+alph; else temp=-1.*(bet*log(2*(1.-p))+alph); return temp; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
MQL5 코드를 활용하여 10개의 연속 배포에 대해 10개의 클래스를 만들었습니다. 이것들 외에도, 예를 들어, 특정 기능과 방법 (예시, CBeta 및 CGamma)에 대한 필요성이 있었기 때문에 보완적인 몇 개의 클래스가 만들어졌습니다.
이제 이항 배포로 이동하여 이 분포 그룹에 대한 몇 가지 클래스를 생성하겠습니다.
2.2.1 이항 분포
이항분포로 시작해봅시다.
확률 이론에서 이항 분포는 모든 성공 확률이 동일한 독립 랜덤 실험 시퀀스의 성공 횟수에 대한 분포입니다. 확률 밀도는 다음 공식으로 구합니다:
(n k) 는 이항 계수, n 는 시행 회수 (0 ≤ n), p 는 성공 확률 (0 ≤ p ≤1).
11번 그림. 이항 분포 밀도 Bin(100,0.5).
이는 다음과 같이 표현될 수 있습니다: k ~ Bin(n,p):
- k 는 랜덤 변수입니다;
- n 는 시도 회수입니다 (0 ≤ n);
- p 는 성공 확률입니다 (0 ≤ p ≤1).
랜덤 변수 X의 범위: 0 or 1.
랜덤 변수 X의 가능한 값 범위가 당신에게는 어떤 의미를 가집니까? 실제로, 이러한 분포는 거래 시스템의 성공 (1) 및 실패 (0) 거래를 분석할때 도와주는 역할을 합니다.
СBinomialdist 클래스를 다음과 같이 만들어봅시다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Binomial Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CBinomialdist : CBeta // CBeta class inheritance { public: int n; //number of trials double pe, //success probability fac; //factor //+------------------------------------------------------------------+ //| CBinomialdist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CBinomialdist() { setCBinomialdist(); } void setCBinomialdist(int N=100,double Pe=0.5)//default parameters n and pe { n=N; pe=Pe; if(n<=0 || pe<=0. || pe>=1.) Alert("bad args in Binomial Distribution!"); fac=gammln(n+1.); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(int k) { if(k<0) Alert("bad k in Binomial Distribution!"); if(k>n) return 0.; return exp(k*log(pe)+(n-k)*log(1.-pe)+fac-gammln(k+1.)-gammln(n-k+1.)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(int k) { if(k<0) Alert("bad k in Binomial Distribution!"); if(k==0) return 0.; if(k>n) return 1.; return 1.-betai((double)k,n-k+1.,pe); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ int invcdf(double p) { int k,kl,ku,inc=1; if(p<=0. || p>=1.) Alert("bad p in Binomial Distribution!"); k=fmax(0,fmin(n,(int)(n*pe))); if(p<cdf(k)) { do { k=fmax(k-inc,0); inc*=2; } while(p<cdf(k)); kl=k; ku=k+inc/2; } else { do { k=fmin(k+inc,n+1); inc*=2; } while(p>cdf(k)); ku=k; kl=k-inc/2; } while(ku-kl>1) { k=(kl+ku)/2; if(p<cdf(k)) ku=k; else kl=k; } return kl; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(int k) { return 1.-cdf(k); } }; //+------------------------------------------------------------------+
2.2.2 푸아송 분포
다음으로 검토할 분포는 푸아송 분포입니다.
푸아송 분포는 고정된 평균 강도로 서로 독립적으로 발생한다는 전제 하에 정해진 기간 동안 발생한 여러 사건들로 표현되는 랜덤 변수를 모델링한다. 밀도는 이하의 형태를 취합니다:
k! 는 팩토리얼이며, λ 는 위치 패러미터입니다 (0 < λ).
12번 그림. 푸아송 분포 밀도 Pois(10).
이는 다음과 같이 표현될 수 있습니다: k ~ Pois(λ),:
- k 는 랜덤 변수입니다;
- λ 는 위치 변수입니다 (0 < λ).
랜덤 변수 X의 범위: 0 ≤ X ≤ +∞.
푸아송 분포는 위험 정도를 추정할 때 중요한 "희귀 사건의 법칙"을 설명합니다.
CPoissondist 클래스가 이 작업을 처리합니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Poisson Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CPoissondist : CGamma // CGamma class inheritance { public: double lambda; //location parameter (λ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CPoissondist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CPoissondist() { lambda=15.; if(lambda<=0.) Alert("bad lambda in Poisson Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(int n) { if(n<0) Alert("bad n in Poisson Distribution!"); return exp(-lambda+n*log(lambda)-gammln(n+1.)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(int n) { if(n<0) Alert("bad n in Poisson Distribution!"); if(n==0) return 0.; return gammq((double)n,lambda); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ int invcdf(double p) { int n,nl,nu,inc=1; if(p<=0. || p>=1.) Alert("bad p in Poisson Distribution!"); if(p<exp(-lambda)) return 0; n=(int)fmax(sqrt(lambda),5.); if(p<cdf(n)) { do { n=fmax(n-inc,0); inc*=2; } while(p<cdf(n)); nl=n; nu=n+inc/2; } else { do { n+=inc; inc*=2; } while(p>cdf(n)); nu=n; nl=n-inc/2; } while(nu-nl>1) { n=(nl+nu)/2; if(p<cdf(n)) nu=n; else nl=n; } return nl; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(int n) { return 1.-cdf(n); } }; //+=====================================================================+
문서 하나 안에서 모든 통계학적 분포를 다루는 것은 불가능하고, 필요하지도 않습니다. 사용자는 만약 원한다면 위에서 지정한 분포 갤러리를 확장할 수 있습니다. 만들어진 분포들은 Distribution_class.mqh 파일에서 확인할 수 있습니다.
3. 분포 그래프 생성하기
이제 우리가 만든 클래스가 향후 작업에 어떻게 활용될 수 있는지 알아보자고 제안합니다.
이 시점에서 다시 객체 지향 프로그래밍을 활용하여 저는 유저 지정 패러미터 분포를 처리하고 "HTML의 차트와 도표" 문서에 설명된대로 스크린 상에 표시하는 기능을 수행하는 CDistributionFigure 클래스를 작성했습니다..
//+------------------------------------------------------------------+ //| Distribution Figure class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CDistributionFigure { private: Dist_type type; //distribution type Dist_mode mode; //distribution mode double x; //step start double x11; //left side limit double x12; //right side limit int d; //number of points double st; //step public: double xAr[]; //array of random variables double p1[]; //array of probabilities void CDistributionFigure(); //constructor void setDistribution(Dist_type Type,Dist_mode Mode,double X11,double X12,double St); //set-method void calculateDistribution(double nn,double mm,double ss); //distribution parameter calculation void filesave(); //saving distribution parameters }; //+------------------------------------------------------------------+
구현과정 생략. 이 클래스는 각각 Dist_type 및 Dist_mode에 대응되는 type 및 mode와 같은 데이터 멤버를 가지고 있는 점에 주목하시기 바랍니다. 이 타입들은 연구 중인 분포와 분포 타입의 열거들입니다.
자 이제 몇몇 분포에 대한 그래프틀 만들어 봅시다.
저는 연속 분산을 위한 스크립트로 continuousDistribution.mq5를 작성했고, 주요 라인은 아래와 같습니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Input variables | //+------------------------------------------------------------------+ input Dist_type dist; //Distribution Type input Dist_mode distM; //Distribution Mode input int nn=1; //Nu input double mm=0., //Mu ss=1.; //Sigma //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //(Normal #0,Lognormal #1,Cauchy #2,Hypersec #3,Studentt #4,Logistic #5,Exponential #6,Gamma #7,Beta #8 , Laplace #9) double Xx1, //left side limit Xx2, //right side limit st=0.05; //step if(dist==0) //Normal { Xx1=mm-5.0*ss/1.25; Xx2=mm+5.0*ss/1.25; } if(dist==2 || dist==4 || dist==5) //Cauchy,Studentt,Logistic { Xx1=mm-5.0*ss/0.35; Xx2=mm+5.0*ss/0.35; } else if(dist==1 || dist==6 || dist==7) //Lognormal,Exponential,Gamma { Xx1=0.001; Xx2=7.75; } else if(dist==8) //Beta { Xx1=0.0001; Xx2=0.9999; st=0.001; } else { Xx1=mm-5.0*ss; Xx2=mm+5.0*ss; } //--- CDistributionFigure F; //creation of the CDistributionFigure class instance F.setDistribution(dist,distM,Xx1,Xx2,st); F.calculateDistribution(nn,mm,ss); F.filesave(); string path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files\\Distribution_function.htm"; ShellExecuteW(NULL,"open",path,NULL,NULL,1); } //+------------------------------------------------------------------+
이산 분포를 위하여 discreteDistribution.mq5 스크립트를 작성했습니다.
저는 코시 분산을 위한 표준 패러미터로 스크립트를 기동시켰고, 아래의 비디오에서 보실 수 있는 그래프를 얻었습니다.
마치며
이 문서에서는 MQL5에서도 코드화된 랜덤 변수의 몇 가지 이론적 분포를 다뤄봤습니다. 저는 시장거래 그 자체와 결과적으로 매매 시스템의 작업은 확률의 법칙에 기초해야 한다고 믿습니다.
이 문서가 그런 분야에 관심있으신 독자분들께 실질적인 도움이 되었기를 바랍니다. 저는 앞으로 이 주제에 대해 좀 더 자세히 살펴보고 확률 모델 분석에서 통계적 확률 분포가 어떻게 사용될 수 있는지를 보여주는 실제 사례를 제시하려합니다.
파일 위치:
| #
|파일
|경로
|설명
| 1
| Distribution_class.mqh
|%MetaTrader%\MQL5\Include
| 분포 클래스 갤러리
|2
| DistributionFigure_class.mqh
| %MetaTrader%\MQL5\Include
| 분포 그래픽 표시 클래스
|3
|continuousDistribution.mq5
|%MetaTrader%\MQL5\Scripts
| 연속 분포 생성 스크립트
| 4
| discreteDistribution.mq5
|%MetaTrader%\MQL5\Scripts
| 이산 분포 생성 스크립트
| 5
| dataDist.txt
|%MetaTrader%\MQL5\Files
| 분포 표시 데이터
| 6
| Distribution_function.htm
|%MetaTrader%\MQL5\Files
| 연속 분포 HTML 그래프
|7
| Distribution_function_discr.htm
|%MetaTrader%\MQL5\Files
| 이산 분포 HTML 그래프
|8
| exporting.js
|%MetaTrader%\MQL5\Files
| 그래프 익스포트용 JavaScript
|9
| highcharts.js
|%MetaTrader%\MQL5\Files
|JavaScript 라이브러리
|10
|jquery.min.js
|%MetaTrader%\MQL5\Files
|JavaScript 라이브러리
의견을 보내주셔서 감사합니다.
1) 명확히 설명해 주세요. 예를 들면 더 좋습니다 :-)))2) 무슨 뜻인가요? 경험적 분포가 이론적 분포와 어느 정도 차이가 있나요?
1) 표로 주어진 함수는 각 x가 y에 해당하는 데이터 세트(예: 배열)가 있지만 의존성 공식은 알 수 없음을 의미합니다.
이러한 함수는 사실 따옴표입니다. 그리고 이것이 바로 그러한 데이터의 확률 분포를 계산하는 것입니다.
2) 예. 이론적 분포 중 어느 것이 경험적 분포와 더 유사합니까? 또는 경험적 분포와 이론적 분포 사이의 상관 계수입니다.
1) 표로 정의된 함수는 각 x가 y에 대응하는 데이터 집합(예: 배열)이 있지만 종속성 공식은 알 수 없음을 의미합니다.
이러한 함수는 사실 따옴표입니다. 그리고 이것이 바로 제가 말하는 것입니다: 그러한 데이터의 확률 분포를 계산하는 것입니다.
내가 뭔가를 오해하거나 ... 일반적으로 표 형식으로 이미 알려진 이론적 분포가 제공됩니다. 개인적으로 저는 표를 별로 좋아하지 않습니다. 말하자면 그래프가 더 잘 보이고... 분포의 모양이 더 잘 보이거든요... 기사에 표시된 비디오에서 커서를 움직일 때 값이 어떻게 변하는 지 확인할 수 있습니다. 그리고 이것은 분포 법칙을 표현하는 한 가지 방법일 뿐입니다... 모든 것을 다루려면 많은 표가 필요합니다... 그리고 그래프는.....
2) 예. 이론적 분포 중 어떤 것이 경험적 분포와 더 비슷할까요? 또는 경험적 분포와 이론적 분포의 상관 계수입니다.
기사의 결론에서 저는 이렇게 썼습니다:
저는 이 주제를 발전시켜 확률 모델을 분석하는 데 통계적 확률 분포를 어떻게 사용할 수 있는지 실제 사례를 통해 보여드리겠습니다.
자세한 내용은 잠시 후에 설명하겠습니다.
내가 뭔가 잘못 이해했거나.... 일반적으로 표 형식으로 이미 알려진 이론적 분포가 지정되어 있습니다. 개인적으로 저는 표를 별로 좋아하지 않습니다. 말하자면 그래프에서 더 잘 볼 수 있고... 분포의 모양이 더 잘 보이거든요... 기사에 표시된 비디오에서 커서를 움직일 때 값이 어떻게 변하는지 확인할 수 있습니다. 그리고 이것은 분포 법칙을 표현하는 한 가지 방법일 뿐입니다... 모든 것을 다루기에는 많은 표가 필요하고 그래프는....
글의 결론에서 저는 이렇게 썼습니다:
저는 이 주제를 발전시켜 확률 모델을 분석할 때 통계적 확률 분포를 어떻게 사용할 수 있는지 실제 예제를 통해 보여드리겠습니다.
자세한 내용은 잠시 후에 설명하겠습니다.
아니요, 분석 함수를 표로 그릴 필요는 없으며, 따옴표의 확률 분포를 계산하는 방법(프로그램 함수)을 만들려고 합니다. 따옴표는 x에서 y로 변환하는 공식을 몰라도 표로 정의된 함수입니다.
자, 계속해 보겠습니다.
아니요, 분석(수식으로 정의된) 함수를 표로 그리는 것이 아니라 따옴표의 확률 분포를 계산하는 방법(프로그램 함수)을 만들자는 뜻입니다. 따옴표는 x에서 y로 변환하는 공식을 몰라도 표로 정의된 함수입니다.
자, 계속 이어서 설명하겠습니다.
MQL5.com 커뮤니티에서 가장 훌륭한 글 중 하나입니다!
정말 감사합니다, Dennis!