Statistische Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten in MQL5

Die gesamte Wahrscheinlichkeitstheorie beruht auf der Philosophie der Unerwünschtheit.

(Leonid Suchorukow)

Einleitung

Aufgrund seiner Tätigkeit stößt ein Händler sehr oft auf Kategorien wie Wahrscheinlichkeit und Zufälligkeit. Der Gegenpol zur Zufälligkeit ist die Vorstellung einer "Regelmäßigkeit". Es ist erstaunlich, dass die Zufälligkeit sich dank allgemeinphilosophischer Gesetzmäßigkeiten grundsätzlich zur Regelmäßigkeit hin entwickelt. Über das Gegenteil werden wir an dieser Stelle nicht sprechen. Grundsätzlich ist die Relation zwischen Zufälligkeit und Regelmäßigkeit eine wichtige Relation, da sie – im Kontext des Marktes – sich direkt auf die Höhe des Gewinns auswirkt, den ein Händler erhält.

In diesem Beitrag werde ich die zugrunde liegenden theoretischen Instrumente darlegen, die uns in der Zukunft helfen werden, bestimmte Regelmäßigkeiten des Marktes zu finden.

1. Verteilungen, Essenz, Typen

Um also eine bestimmte zufällige Variable zu beschreiben, brauchen wir eine eindimensionale statistische Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie beschreibt eine Stichprobe von zufälligen Variablen nach einem bestimmten Gesetz, d. h. die Anwendung jedes beliebigen Verteilungsgesetztes wird einen Satz von zufälligen Variablen erfordern.

Warum analysieren wir [theoretische] Verteilungen? Sie erleichtern die Erkennung von Veränderungsmustern der Häufigkeit in Abhängigkeit von den Werten der Variablenattribute. Außerdem kann man bestimmte statistische Parameter der erforderlichen Verteilung erhalten.

Was die Typen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen betrifft, ist es in der Fachliteratur gebräuchlich, die Verteilungsfamilie in kontinuierliche und diskrete Verteilungen aufzuteilen, je nach Typ des Satzes der zufälligen Variablen. Es existieren allerdings auch andere Klassifikationen, zum Beispiel nach Kriterien wie der Symmetrie der Verteilungskurve f(x) in Bezug auf die Linie x=x0, dem Lageparameter, der Anzahl von Modi, zufälligen Variablenintervallen und sonstigen.

Es gibt mehrere Arten, das Verteilungsgesetz zu definieren. Wir sollten auf die geläufigsten darunter eingehen:











2. Theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Versuchen wir nun, im Kontext von MQL5 Klassen zu erstellen, die statistische Verteilungen beschreiben. Ferner möchte ich hinzufügen, dass die Fachliteratur zahlreiche Codebeispiele in C++ bietet, die erfolgreich auf die MQL5-Codierung angewendet werden können. Ich habe also das Rad nicht neu erfunden und habe in manchen Fällen die Best Practices des C++-Codes angewendet.

Die größte Herausforderung war für mich die fehlende Unterstützung einer Mehrfachvererbung in MQL5. Deshalb habe ich es nicht geschafft, komplexe Klassenhierarchien zu benutzen. Das Buch mit dem Titel Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing [2] wurde für mich zur optimalen Quelle von C++-Code, der ich den Großteil der Funktionen entnehme. In den meisten Fällen mussten sie gemäß den Anforderungen von MQL5 verfeinert werden.

2.1.1 Normalverteilung

Traditionell beginnen wir mit der Normalverteilung.

Die Normalverteilung, auch Gauß-Verteilung genannt, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aus der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte:

wobei der Parameter µ der Mittelwert (der erwartete Wert) einer zufälligen Variable ist und auf die höchste Koordinate der Kurve der Verteilungsdichte deutet. σ² ist die Varianz.



Abbildung 1. Dichte der Normalverteilung Nor(0,1)

Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Nor(μ, σ2), wobei:

X eine zufällige Variable aus der Normalverteilung Nor ist;

µ der Parameter des Mittelpunkt ist (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ der Parameter der Varianz ist (0<σ).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Die in diesem Beitrag bereitgestellten Formeln unterscheiden sich möglicherweise von Formeln aus anderen Quellen. Solche Unterschiede sind mathematisch manchmal nicht ausschlaggebend. In manchen Fällen sind sie durch eine unterschiedliche Parametrierung bedingt.



Die Normalverteilung spielt eine wichtige Rolle in der Statistik, da sie Regelmäßigkeit widerspiegelt, die als Ergebnis der Interaktion zwischen einer großen Menge zufälliger Ursachen entsteht, von denen keine überwiegt. Und obwohl die Normalverteilung auf Finanzmärkten nur selten vorkommt, ist es dennoch wichtig, sie mit empirischen Verteilungen zu vergleichen, um das Ausmaß und die Art ihrer Unregelmäßigkeit bestimmen zu können.

Definieren wir die Klasse CNormaldist für die Normalverteilung, wie folgt:

class CNormaldist : CErf { public : double mu, sig; void CNormaldist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Normal Distribution!" ); } double pdf( double x) { return ( 0.398942280401432678 /sig)* exp (- 0.5 * pow ((x-mu)/sig, 2 )); } double cdf( double x) { return 0.5 *erfc(- 0.707106781186547524 *(x-mu)/sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Normal Distribution!" ); return - 1.41421356237309505 *sig*inverfc( 2 .*p)+mu; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Wie Sie sehen können, leitet sich die Klasse CNormaldist von der Basisklasse CErf ab, die ihrerseits die Klasse der Fehlerfunktion definiert. Sie wird bei der Berechnung einiger Methoden der Klasse CNormaldist benötigt. Die Klasse CErf und die Hilfsfunktion erfcc sehen etwa so aus:

class CErf { public : int ncof; double cof[ 28 ]; void CErf() { int Ncof= 28 ; double Cof[ 28 ]= { - 1.3026537197817094 , 6.4196979235649026 e- 1 , 1.9476473204185836 e- 2 ,- 9.561514786808631 e- 3 ,- 9.46595344482036 e- 4 , 3.66839497852761 e- 4 , 4.2523324806907 e- 5 ,- 2.0278578112534 e- 5 , - 1.624290004647 e- 6 , 1.303655835580 e- 6 , 1.5626441722 e- 8 ,- 8.5238095915 e- 8 , 6.529054439 e- 9 , 5.059343495 e- 9 ,- 9.91364156 e- 10 ,- 2.27365122 e- 10 , 9.6467911 e- 11 , 2.394038 e- 12 ,- 6.886027 e- 12 , 8.94487 e- 13 , 3.13092 e- 13 , - 1.12708 e- 13 , 3.81 e- 16 , 7.106 e- 15 ,- 1.523 e- 15 ,- 9.4 e- 17 , 1.21 e- 16 ,- 2.8 e- 17 }; setCErf(Ncof,Cof); }; void setCErf( int Ncof, double &Cof[]) { ncof=Ncof; ArrayCopy (cof,Cof); }; void ~CErf(){}; double erf( double x) { if (x>= 0.0 ) return 1.0 -erfccheb(x); else return erfccheb(-x)- 1.0 ; } double erfc( double x) { if (x>= 0.0 ) return erfccheb(x); else return 2.0 -erfccheb(-x); } double erfccheb( double z) { int j; double t,ty,tmp,d= 0.0 ,dd= 0.0 ; if (z< 0 .) Alert ( "erfccheb requires nonnegative argument!" ); t= 2.0 /( 2.0 +z); ty= 4.0 *t- 2.0 ; for (j=ncof- 1 ;j> 0 ;j--) { tmp=d; d=ty*d-dd+cof[j]; dd=tmp; } return t* exp (-z*z+ 0.5 *(cof[ 0 ]+ty*d)-dd); } double inverfc( double p) { double x,err,t,pp; if (p >= 2.0 ) return - 100.0 ; if (p <= 0.0 ) return 100.0 ; pp=(p< 1.0 )? p : 2.0 -p; t = sqrt (- 2 .* log (pp/ 2.0 )); x = - 0.70711 *(( 2.30753 +t* 0.27061 )/( 1.0 +t*( 0.99229 +t* 0.04481 )) - t); for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { err=erfc(x)-pp; x+=err/( M_2_SQRTPI * exp (- pow (x, 2 ))-x*err); } return (p< 1.0 ? x : -x); } double inverf( double p) { return inverfc( 1.0 -p);} }; double erfcc( const double x) { double t,z= fabs (x),ans; t= 2 ./( 2.0 +z); ans=t* exp (-z*z- 1.26551223 +t*( 1.00002368 +t*( 0.37409196 +t*( 0.09678418 + t*(- 0.18628806 +t*( 0.27886807 +t*(- 1.13520398 +t*( 1.48851587 + t*(- 0.82215223 +t* 0.17087277 ))))))))); return (x>= 0.0 ? ans : 2.0 -ans); }





2.1.2 Lognormalverteilung

Sehen wir uns nun die Lognormalverteilung an.

Die Lognormalverteilung in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine zweiparametrige Familie von absolut kontinuierlichen Verteilungen. Wenn eine zufällige Variable lognormal verteilt ist, hat ihr Logarithmus eine Normalverteilung.

wobei µ der Lageparameter (0<µ) und σ der Skalierungsparameter (0<σ) ist.

Abbildung 2. Dichte der Lognormalverteilung Logn(0,1)

Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Logn(μ, σ2), wobei:

X eine zufällige Variable aus der Lognormalverteilung Logn ist;

µ der Lageparameter ist (0<µ);



σ der Skalierungsparameter ist (0<σ).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ +∞.

Erstellen wir die Klasse CLognormaldist, die die Lognormalverteilung beschreibt. Sie sieht so aus:

class CLognormaldist : CErf { public : double mu, sig; void CLognormaldist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Lognormal Distribution!" ); } double pdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Lognormal Distribution!" ); if (x== 0 .) return 0 .; return ( 0.398942280401432678 /(sig*x))* exp (- 0.5 * pow (( log (x)-mu)/sig, 2 )); } double cdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Lognormal Distribution!" ); if (x== 0 .) return 0 .; return 0.5 *erfc(- 0.707106781186547524 *( log (x)-mu)/sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Lognormal Distribution!" ); return exp (- 1.41421356237309505 *sig*inverfc( 2 .*p)+mu); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Wie Sie sehen können, unterscheidet sich die Lognormalverteilung nicht sehr von der Normalverteilung. Der Unterschied ist, dass der Parameter x durch den Parameter log(x) ersetzt wird.

2.1.3 Cauchy-Verteilung

Die Cauchy-Verteilung in der Wahrscheinlichkeitstheorie (in der Physik auch als Lorentz-Verteilung oder Breit-Wigner-Verteilung bezeichnet) ist eine Klasse von absolut kontinuierlichen Verteilungen. Eine zufällige Variable mit Cauchy-Verteilung ist ein bekanntes Beispiel einer Variable, die keine Erwartung und keine Varianz hat. Die Dichte sieht so aus:



wobei µ der Lageparameter (-∞ ≤ μ ≤ +∞) und σ der Skalierungsparameter (0<σ) ist.

Die Darstellung der Cauchy-Verteilung hat das folgende Format: X ~ Cau(μ, σ), wobei:

X eine zufällige Variable aus der Cauchy-Verteilung Cau ist;

µ der Lageparameter ist (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ der Skalierungsparameter ist (0<σ).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Abbildung 3. Dichte der Cauchy-Verteilung Cau(0,1)

Erstellt mithilfe der Klasse CCauchydist im MQL5-Format, sieht sie so aus:

class CCauchydist { public : double mu, sig; void CCauchydist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Cauchy Distribution!" ); } double pdf( double x) { return 0.318309886183790671 /(sig*( 1 .+ pow ((x-mu)/sig, 2 ))); } double cdf( double x) { return 0.5 + 0.318309886183790671 *atan2(x-mu,sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Cauchy Distribution!" ); return mu+sig* tan ( M_PI *(p- 0.5 )); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Beachten Sie, dass die Funktion atan2() verwendet wird, die den Hauptwert des Arkustangens im Bogenmaß ausgibt:

double atan2( double y, double x) { double a; if ( fabs (x)> fabs (y)) a= atan (y/x); else { a= atan (x/y); if (a< 0 .) a=- 1 .* M_PI_2 -a; else a= M_PI_2 -a; } if (x< 0 .) { if (y< 0 .) a=a- M_PI ; else a=a+ M_PI ; } return a; }

2.1.4 Secans-Hyperbolicus-Verteilung

Die Secans-Hyperbolicus-Verteilung ist für all jene interessant, die mit der Analyse finanzieller Risiken arbeiten.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist die Secans-Hyperbolicus-Verteilung eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung, deren Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte und charakteristische Funktion proportional zur Secans-Hyperbolicus-Funktion sind. Die Dichte wird der folgenden Formel entnommen:

wobei µ der Lageparameter (-∞ ≤ μ ≤ +∞) und σ der Skalierungsparameter (0<σ) ist.





Abbildung 4. Dichte der Secans-Hyperbolicus-Verteilung HS(0,1)

Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ HS(μ, σ), wobei:

X eine zufällige Variable ist;

µ der Lageparameter ist (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ der Skalierungsparameter ist (0<σ).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Beschreiben wir sie mithilfe der Klasse CHypersecdist, wie folgt:

class CHypersecdist { public : double mu, sig; void CHypersecdist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Hyperbolic Secant Distribution!" ); } double pdf( double x) { return sech(( M_PI *(x-mu))/( 2 *sig))/ 2 *sig; } double cdf( double x) { return 2 / M_PI * atan ( exp (( M_PI *(x-mu)/( 2 *sig)))); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Hyperbolic Secant Distribution!" ); return (mu+( 2.0 *sig/ M_PI * log ( tan ( M_PI / 2.0 *p)))); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass diese Verteilung ihren Namen von der Secans-Hyperbolicus-Funktion erhält, deren proportional zur Sekans-Hyperbolicus-Funktion ist.

Die Secans-Hyperbolicus-Funktion sech sieht so aus:

//+------------------------------------------------------------------+ //| Hyperbolic Secant Function | //+------------------------------------------------------------------+ double sech( double x) { return 2 /( pow ( M_E ,x)+ pow ( M_E ,-x)); }

2.1.5 Studentsche t-Verteilung



Die Studentsche t-Verteilung ist eine wichtige Verteilung in der Statistik.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Studentsche t-Verteilung meistens eine einparametrige Familie aus absolut kontinuierlichen Verteilungen. Allerdings kann sie auch als dreiparametrige Verteilung betrachtet werden, die aus der Funktion der Verteilungsdichte hervorgeht:

wobei Г die Eulersche Gammafunktion ist, v der Formparameter (v>0), µ der Lageparameter (-∞ ≤ μ ≤ +∞), σ der Skalierungsparameter (0<σ).

Abbildung 5. Dichte der Studentschent-Verteilung Stt(1,0,1)

Ihre Darstellung hat das folgende Format: t ~ Stt(ν,μ,σ), wobei:

t eine zufällige Variable aus der Studentschent-Verteilung Stt ist;

v der Formparameter ist (v>0);



µ der Lageparameter ist (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ der Skalierungsparameter ist (0<σ).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Häufig, insbesondere bei Hypothesentests, wird eine standardmäßige t-Verteilung mit µ=0 und σ=1 verwendet. Somit wird daraus eine einparametrige Verteilung mit dem Parameter v.

Diese Verteilung wird häufig zum Schätzen der Erwartung, voraussichtlicher Werte und sonstiger Merkmale mithilfe von Konfidenzintervallen beim Testen von Erwartungswerthypothesen, Regressionsverhältniskoeffizienten, Homogenitätshypothesen usw. benutzt.

Beschreiben wir die Verteilung mithilfe der Klasse CStudenttdist:

class CStudenttdist : CBeta { public : int nu; double mu, sig, np, fac; void CStudenttdist() { int Nu= 1 ; double Mu= 0.0 ,Sig= 1.0 ; setCStudenttdist(Nu,Mu,Sig); } void setCStudenttdist( int Nu, double Mu, double Sig) { nu=Nu; mu=Mu; sig=Sig; if (sig<= 0 . || nu<= 0 .) Alert ( "bad sig,nu in Student-t Distribution!" ); np= 0.5 *(nu+ 1 .); fac=gammln(np)-gammln( 0.5 *nu); } double pdf( double x) { return exp (-np* log ( 1 .+ pow ((x-mu)/sig, 2 .)/nu)+fac)/( sqrt ( M_PI *nu)*sig); } double cdf( double t) { double p= 0.5 *betai( 0.5 *nu, 0.5 ,nu/(nu+ pow ((t-mu)/sig, 2 ))); if (t>=mu) return 1 .-p; else return p; } double invcdf( double p) { if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Student-t Distribution!" ); double x=invbetai( 2 .* fmin (p, 1 .-p), 0.5 *nu, 0.5 ); x=sig* sqrt (nu*( 1 .-x)/x); return (p>= 0.5 ? mu+x : mu-x); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } double aa( double t) { if (t < 0 .) Alert ( "bad t in Student-t Distribution!" ); return 1 .-betai( 0.5 *nu, 0.5 ,nu/(nu+ pow (t, 2 .))); } double invaa( double p) { if (!(p>= 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Student-t Distribution!" ); double x=invbetai( 1 .-p, 0.5 *nu, 0.5 ); return sqrt (nu*( 1 .-x)/x); } };

Die Liste der Klasse CStudenttdist zeigt, dass CBeta eine Basisklasse ist, die die unvollständige Betafunktion beschreibt.

CBeta sieht so aus:

class CBeta : public CGauleg18 { private : int Switch; double Eps,Fpmin; public : void CBeta() { int swi= 3000 ; setCBeta(swi,EPS,FPMIN); }; void setCBeta( int swi, double eps, double fpmin) { Switch=swi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double betai( const double a, const double b, const double x); double betacf( const double a, const double b, const double x); double betaiapprox( double a, double b, double x); double invbetai( double p, double a, double b); };

Diese Klasse hat auch die Basisklasse CGauleg18, die Koeffizienten für numerische Integrationsmethoden wie die Gauß-Legendre-Quadratur bereitstellt.

2.1.6 Logistische Verteilung

Ich schlage vor, dass wir als Nächstes die logistische Verteilung betrachten.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist die logistische Verteilung eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ihre kumulative Verteilungsfunktion ist die logistische Funktion. Ihre Form erinnert an die Normalverteilung, allerdings mit schwereren Enden. Verteilungsdichte: wobei α der Lageparameter ist (-∞ ≤ α ≤ +∞), β der Skalierungsparameter (0<β).

Abbildung 6. Dichte derlogistischen Verteilung Logi(0,1)

Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Logi(α,β), wobei:

X eine zufällige Variable ist;

α der Lageparameter ist (-∞ ≤ α ≤ +∞);



β der Skalierungsparameter ist (0<β).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

CLogisticdist ist die Umsetzung der oben beschriebenen Verteilung:

class CLogisticdist { public : double alph, bet; void CLogisticdist() { alph= 0.0 ;bet= 1.0 ; if (bet<= 0 .) Alert ( "bad bet in Logistic Distribution!" ); } double pdf( double x) { return exp (-(x-alph)/bet)/(bet* pow ( 1 .+ exp (-(x-alph)/bet), 2 )); } double cdf( double x) { double et= exp (- 1 .* fabs ( 1.81379936423421785 *(x-alph)/bet)); if (x>=alph) return 1 ./( 1 .+et); else return et/( 1 .+et); } double invcdf( double p) { if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Logistic Distribution!" ); return alph+ 0.551328895421792049 *bet* log (p/( 1 .-p)); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

2.1.7 Exponentielle Verteilung

Sehen wir uns auch die exponentielle Verteilung einer zufälligen Variable an.

Eine zufällige Variable X hat die exponentielle Verteilung mit dem Parameter λ > 0, wenn ihre Dichte so aussieht:

wobei λ der (λ>0).

Abbildung 7. Dichte derexponentiellen Verteilung Exp(1)

Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Exp(λ), wobei:

X eine zufällige Variable ist;

λ der (λ>0).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ +∞.

Diese Verteilung ist deshalb interessant, weil sie eine Sequenz von Ereignissen beschreibt, die zu bestimmten Zeiten eines nach dem anderen auftreten. Somit kann ein Händler mithilfe dieser Verteilung eine Reihe von Verlustgeschäften und Sonstiges analysieren.

In MQL5-Code wird diese Verteilung über die Klasse CExpondist beschrieben:

class CExpondist { public : double lambda; void CExpondist() { lambda= 1.0 ; if (lambda<= 0 .) Alert ( "bad lambda in Exponential Distribution!" ); } double pdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Exponential Distribution!" ); return lambda* exp (-lambda*x); } double cdf( double x) { if (x < 0 .) Alert ( "bad x in Exponential Distribution!" ); return 1 .- exp (-lambda*x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Exponential Distribution!" ); return - log ( 1 .-p)/lambda; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

2.1.8 Gammaverteilung

Ich habe mich für die Gammaverteilung als nächsten Typ der kontinuierlichen Verteilung einer zufälligen Variable entschieden.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Gammaverteilung eine zweiparametrige Familie aus absolut kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Wenn der Parameter α ganzzahlig ist, wird eine solche Gammaverteilung auch als Erlang-Verteilung bezeichnet. Die Dichte sieht so aus: wobei Г die Eulersche Gammafunktion ist, α der Formparameter (0<α), β der Skalierungsparameter (0<β).







Abbildung 8. Dichte der Gammaverteilung Gam(1,1).

Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Gam(α,β), wobei:

X eine zufällige Variable ist;

α der Formparameter ist (0<α);



β der Skalierungsparameter ist (0<β).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ +∞.

In der durch die Klasse CGammadist definierten Variante sieht es so aus:

class CGammadist : CGamma { public : double alph, bet, fac; void CGammadist() { setCGammadist(); } void setCGammadist( double Alph= 1.0 , double Bet= 1.0 ) { alph=Alph; bet=Bet; if (alph<= 0 . || bet<= 0 .) Alert ( "bad alph,bet in Gamma Distribution!" ); fac=alph* log (bet)-gammln(alph); } double pdf( double x) { if (x<= 0 .) Alert ( "bad x in Gamma Distribution!" ); return exp (-bet*x+(alph- 1 .)* log (x)+fac); } double cdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Gamma Distribution!" ); return gammp(alph,bet*x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Gamma Distribution!" ); return invgammp(p,alph)/bet; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Die Klasse der Gammaverteilung wird von der Klasse CGamma abgeleitet, die die unvollständige Gammafunktion beschreibt.



Die Klasse CGamma ist auf folgende Art definiert:

class CGamma : public CGauleg18 { private : int ASWITCH; double Eps, Fpmin, gln; public : void CGamma() { int aswi= 100 ; setCGamma(aswi,EPS,FPMIN); }; void setCGamma( int aswi, double eps, double fpmin) { ASWITCH=aswi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double gammp( const double a, const double x); double gammq( const double a, const double x); void gser( double &gamser, double a, double x, double &gln); double gcf( const double a, const double x); double gammpapprox( double a, double x, int psig); double invgammp( double p, double a); };

Die Klassen CGamma und CBeta basieren auf CGauleg18 als Basisklasse.





2.1.9 Betaverteilung

Sehen wir uns nun die Betaverteilung an.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist die Betaverteilung eine zweiparametrige Familie aus absolut kontinuierlichen Verteilungen. Sie wird zum Beschreiben von zufälligen Variablen genutzt, deren Werte in einem endlichen Intervall definiert sind. Ihre Dichte ist auf folgende Art definiert: wobei B die Betafunktion ist, α der 1. Formparameter (0<α), β der 2. Formparameter (0<β).

Abbildung 9. Dichte der Betaverteilung Beta(0.5,0.5)

Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Beta(α,β), wobei:

X eine zufällige Variable ist;

α der 1. Formparameter ist (0<α);



β der 2. Formparameter ist (0<β).



Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ 1.

Die Klasse CBetadist beschreibt diese Verteilung folgendermaßen:

class CBetadist : CBeta { public : double alph, bet, fac; void CBetadist() { setCBetadist(); } void setCBetadist( double Alph= 0.5 , double Bet= 0.5 ) { alph=Alph; bet=Bet; if (alph<= 0 . || bet<= 0 .) Alert ( "bad alph,bet in Beta Distribution!" ); fac=gammln(alph+bet)-gammln(alph)-gammln(bet); } double pdf( double x) { if (x<= 0 . || x>= 1 .) Alert ( "bad x in Beta Distribution!" ); return exp ((alph- 1 .)* log (x)+(bet- 1 .)* log ( 1 .-x)+fac); } double cdf( double x) { if (x< 0 . || x> 1 .) Alert ( "bad x in Beta Distribution" ); return betai(alph,bet,x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p> 1 .) Alert ( "bad p in Beta Distribution!" ); return invbetai(p,alph,bet); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

2.1.10 Laplace-Verteilung

Eine weitere bemerkenswerte kontinuierliche Verteilung ist die Laplace-Verteilung (doppelte Exponentialverteilung).

Die Laplace-Verteilung (doppelte Exponentialverteilung) ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine kontinuierliche Verteilung einer zufälligen Variable mit der folgenden Wahrscheinlichkeitsdichte: wobei α der Lageparameter ist (-∞ ≤ α ≤ +∞), β der Skalierungsparameter (0<β).

Abbildung 10. Dichte der Laplace-Verteilung Lap(0,1)

Ihre Darstellung hat das folgende Format:X ~ Lap(α,β), wobei:

X eine zufällige Variable ist;

α der Lageparameter ist (-∞ ≤ α ≤ +∞);

β der Skalierungsparameter ist (0<β).

Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Für die Zwecke dieser Verteilung ist die Klasse CLaplacedist folgendermaßen definiert:

class CLaplacedist { public : double alph; double bet; void CLaplacedist() { alph=. 0 ; bet= 1 .; if (bet<= 0 .) Alert ( "bad bet in Laplace Distribution!" ); } double pdf( double x) { return exp (- fabs ((x-alph)/bet))/ 2 *bet; } double cdf( double x) { double temp; if (x< 0 ) temp= 0.5 * exp (- fabs ((x-alph)/bet)); else temp= 1 .- 0.5 * exp (- fabs ((x-alph)/bet)); return temp; } double invcdf( double p) { double temp; if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Laplace Distribution!" ); if (p< 0.5 ) temp=bet* log ( 2 *p)+alph; else temp=- 1 .*(bet* log ( 2 *( 1 .-p))+alph); return temp; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Und so haben wir mithilfe von MQL5-Code 10 Klassen für die zehn kontinuierlichen Verteilungen erstellt. Davon abgesehen wurden noch einige weitere Klassen erstellt, die sozusagen ergänzender Art sind, da sie in bestimmten Funktionen und Methoden benötigt wurden (z. B. CBeta und CGamma).

Fahren wir nun mit diskreten Verteilungen fort und erstellen ein paar Klassen für diese Kategorie der Verteilungen.

2.2.1 Binomialverteilung

Fangen wir mit der Binomialverteilung an.

In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Binomialverteilung eine Verteilung der Anzahl der Erfolge in einer Sequenz aus unabhängigen zufälligen Experimenten, wobei die Erfolgswahrscheinlichkeit für jedes einzelne gleich hoch ist. Die Wahrscheinlichkeitsdichte wird der folgenden Formel entnommen: wobei (n k) der Binomialkoeffizient ist, n die Menge der Versuche (0 ≤ n), p die Erfolgswahrscheinlichkeit (0 ≤ p ≤1).

Abbildung 11. Dichte der Binomialverteilung Bin(100,0.5).

Ihre Darstellung hat das folgende Format: k ~ Bin(n,p), wobei:

k eine zufällige Variable ist;

n die Anzahl der Versuche ist (0 ≤ n);

p die Erfolgswahrscheinlichkeit ist (0 ≤ p ≤1).

Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 oder 1.

Bringt Sie der Bereich der möglichen Werte der zufälligen Variable X auf irgendeinen Gedanken? Tatsächlich, diese Verteilung kann uns helfen, die angesammelten Gewinne (1) und Verluste (0) im Handelssystem zu analysieren.

Erstellen wir die Klasse CBinomialdist auf die folgende Weise:

class CBinomialdist : CBeta { public : int n; double pe, fac; void CBinomialdist() { setCBinomialdist(); } void setCBinomialdist( int N= 100 , double Pe= 0.5 ) { n=N; pe=Pe; if (n<= 0 || pe<= 0 . || pe>= 1 .) Alert ( "bad args in Binomial Distribution!" ); fac=gammln(n+ 1 .); } double pdf( int k) { if (k< 0 ) Alert ( "bad k in Binomial Distribution!" ); if (k>n) return 0 .; return exp (k* log (pe)+(n-k)* log ( 1 .-pe)+fac-gammln(k+ 1 .)-gammln(n-k+ 1 .)); } double cdf( int k) { if (k< 0 ) Alert ( "bad k in Binomial Distribution!" ); if (k== 0 ) return 0 .; if (k>n) return 1 .; return 1 .-betai(( double )k,n-k+ 1 .,pe); } int invcdf( double p) { int k,kl,ku,inc= 1 ; if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Binomial Distribution!" ); k= fmax ( 0 , fmin (n,( int )(n*pe))); if (p<cdf(k)) { do { k= fmax (k-inc, 0 ); inc*= 2 ; } while (p<cdf(k)); kl=k; ku=k+inc/ 2 ; } else { do { k= fmin (k+inc,n+ 1 ); inc*= 2 ; } while (p>cdf(k)); ku=k; kl=k-inc/ 2 ; } while (ku-kl> 1 ) { k=(kl+ku)/ 2 ; if (p<cdf(k)) ku=k; else kl=k; } return kl; } double sf( int k) { return 1 .-cdf(k); } };

2.2.2 Poisson-Verteilung



Die nächste zu betrachtende Verteilung ist die Poisson-Verteilung.

Die Poisson-Verteilung modelliert eine zufällige Variable, die durch eine Anzahl von Ereignissen dargestellt wird, die über einen festen Zeitraum eintreten. Die Voraussetzung ist, dass diese Ereignisse mit einer festen durchschnittlichen Intensität und Unabhängigkeit voneinander eintreten. Die Dichte sieht so aus: wobei k! die Fakultät ist, λ der Lageparameter (0 < λ).



Abbildung 12. Dichteder Poisson-Verteilung Pois(10).

Ihre Darstellung hat das folgende Format: k ~ Pois(λ), wobei:

k eine zufällige Variable ist;

λ der Lageparameter ist (0 < λ).

Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ +∞.

Die Poisson-Verteilung beschreibt das "Gesetz der seltenen Ereignisse", das für die Beurteilung des Risikogrades von Bedeutung ist.

Die Klasse CPoissondist dient den Zwecken dieser Verteilung:

class CPoissondist : CGamma { public : double lambda; void CPoissondist() { lambda= 15 .; if (lambda<= 0 .) Alert ( "bad lambda in Poisson Distribution!" ); } double pdf( int n) { if (n< 0 ) Alert ( "bad n in Poisson Distribution!" ); return exp (-lambda+n* log (lambda)-gammln(n+ 1 .)); } double cdf( int n) { if (n< 0 ) Alert ( "bad n in Poisson Distribution!" ); if (n== 0 ) return 0 .; return gammq(( double )n,lambda); } int invcdf( double p) { int n,nl,nu,inc= 1 ; if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Poisson Distribution!" ); if (p< exp (-lambda)) return 0 ; n=( int ) fmax ( sqrt (lambda), 5 .); if (p<cdf(n)) { do { n= fmax (n-inc, 0 ); inc*= 2 ; } while (p<cdf(n)); nl=n; nu=n+inc/ 2 ; } else { do { n+=inc; inc*= 2 ; } while (p>cdf(n)); nu=n; nl=n-inc/ 2 ; } while (nu-nl> 1 ) { n=(nl+nu)/ 2 ; if (p<cdf(n)) nu=n; else nl=n; } return nl; } double sf( int n) { return 1 .-cdf(n); } };

Natürlich ist es unmöglich, innerhalb eines Beitrags auf alle statistischen Verteilungen einzugehen, und wahrscheinlich ist es auch nicht notwendig. Wenn der Benutzer es wünscht, kann er die oben dargelegte Verteilungsgalerie erweitern. Die erstellten Verteilungen finden Sie in der Datei Distribution_class.mqh.

3. Erstellen von Verteilungsdiagrammen

Ich schlage vor, dass wir uns nun ansehen, wie die Klassen, die wir für die Verteilung erstellt haben, für unsere zukünftige Arbeit genutzt werden können.

Hier habe ich unter erneuter Zuhilfenahme der OOP die Klasse CDistributionFigure erstellt, die benutzerdefinierte Parameterverteilungen verarbeitet und sie mit den im Beitrag "Diagramme in HTML" beschriebenen Mitteln auf dem Bildschirm abbildet.

class CDistributionFigure { private : Dist_type type; Dist_mode mode; double x; double x11; double x12; int d; double st; public : double xAr[]; double p1[]; void CDistributionFigure(); void setDistribution(Dist_type Type,Dist_mode Mode, double X11, double X12, double St); void calculateDistribution( double nn, double mm, double ss); void filesave(); };

Die Umsetzung lasse ich aus. Beachten Sie, dass diese Klasse Datenmitglieder wie type und mode hat, die sich entsprechend auf Dist_type und Dist_mode beziehen. Diese Typen sind Aufzählungen der beobachteten Verteilungen und deren Typen.

Versuchen wir nun endlich, ein Diagramm für eine Verteilung zu erstellen.

Ich habe das Script continuousDistribution.mq5 für kontinuierliche Verteilungen geschrieben, seine wichtigsten Zeilen sind die folgenden:

input Dist_type dist; input Dist_mode distM; input int nn= 1 ; input double mm= 0 ., ss= 1 .; void OnStart () { double Xx1, //left side limit Xx2, //right side limit st= 0.05 ; //step if (dist== 0 ) { Xx1=mm- 5.0 *ss/ 1.25 ; Xx2=mm+ 5.0 *ss/ 1.25 ; } if (dist== 2 || dist== 4 || dist== 5 ) { Xx1=mm- 5.0 *ss/ 0.35 ; Xx2=mm+ 5.0 *ss/ 0.35 ; } else if (dist== 1 || dist== 6 || dist== 7 ) { Xx1= 0.001 ; Xx2= 7.75 ; } else if (dist== 8 ) { Xx1= 0.0001 ; Xx2= 0.9999 ; st= 0.001 ; } else { Xx1=mm- 5.0 *ss; Xx2=mm+ 5.0 *ss; } CDistributionFigure F; //creation of the CDistributionFigure class instance F.setDistribution(dist,distM,Xx1,Xx2,st); F.calculateDistribution(nn,mm,ss); F.filesave(); string path= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\MQL5\\Files\\Distribution_function.htm" ; ShellExecuteW( NULL , "open" ,path, NULL , NULL , 1 ); }

Für diskrete Verteilungen wurde das Script discreteDistribution.mq5 geschrieben.

Ich habe das Script mit Standardparametern für die Cauchy-Verteilung ausgeführt und ein Diagramm wie im nachfolgend eingebetteten Video erhalten.







Fazit

Dieser Beitrag stellt einige theoretische Verteilungen einer zufälligen Variable im MQL5-Format vor. Ich bin überzeugt, dass der Handel auf dem Markt und somit auch die Arbeit eines Handelssystems auf den grundlegenden Gesetzen der Wahrscheinlichkeit basieren sollten.

Ich hoffe, dass dieser Beitrag für den interessierten Leser von praktischem Interesse sein wird. Ich werde meinerseits dieses Thema weiter verfolgen und praktische Beispiele aufführen, um zu zeigen, wie statistische Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Analyse von Wahrscheinlichkeitsmodellen genutzt werden können.

Ablageort der Dateien:

#

Datei

Pfad

Beschreibung

1

Distribution_class.mqh

%MetaTrader%\MQL5\Include Galerie von Verteilungsklassen

2 DistributionFigure_class.mqh

%MetaTrader%\MQL5\Include

Klassen für die grafische Darstellung von Verteilungen

3 continuousDistribution.mq5 %MetaTrader%\MQL5\Scripts Script für die Erstellung einer kontinuierlichen Verteilung

4

discreteDistribution.mq5

%MetaTrader%\MQL5\Scripts Script für die Erstellung einer diskreten Verteilung

5

dataDist.txt

%MetaTrader%\MQL5\Files Daten für die Darstellung der Verteilung

6

Distribution_function.htm

%MetaTrader%\MQL5\Files HTML-Diagramm für kontinuierliche Verteilungen

7 Distribution_function_discr.htm

%MetaTrader%\MQL5\Files HTML-Diagramm für diskrete Verteilungen

8 exporting.js

%MetaTrader%\MQL5\Files Java-Script für den Export eines Diagramms

9 highcharts.js

%MetaTrader%\MQL5\Files JavaScript-Bibliothek 10 jquery.min.js %MetaTrader%\MQL5\Files JavaScript-Bibliothek

