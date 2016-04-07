Statistische Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten in MQL5
Die gesamte Wahrscheinlichkeitstheorie beruht auf der Philosophie der Unerwünschtheit.
(Leonid Suchorukow)
Einleitung
Aufgrund seiner Tätigkeit stößt ein Händler sehr oft auf Kategorien wie Wahrscheinlichkeit und Zufälligkeit. Der Gegenpol zur Zufälligkeit ist die Vorstellung einer "Regelmäßigkeit". Es ist erstaunlich, dass die Zufälligkeit sich dank allgemeinphilosophischer Gesetzmäßigkeiten grundsätzlich zur Regelmäßigkeit hin entwickelt. Über das Gegenteil werden wir an dieser Stelle nicht sprechen. Grundsätzlich ist die Relation zwischen Zufälligkeit und Regelmäßigkeit eine wichtige Relation, da sie – im Kontext des Marktes – sich direkt auf die Höhe des Gewinns auswirkt, den ein Händler erhält.
In diesem Beitrag werde ich die zugrunde liegenden theoretischen Instrumente darlegen, die uns in der Zukunft helfen werden, bestimmte Regelmäßigkeiten des Marktes zu finden.
1. Verteilungen, Essenz, Typen
Um also eine bestimmte zufällige Variable zu beschreiben, brauchen wir eine eindimensionale statistische Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie beschreibt eine Stichprobe von zufälligen Variablen nach einem bestimmten Gesetz, d. h. die Anwendung jedes beliebigen Verteilungsgesetztes wird einen Satz von zufälligen Variablen erfordern.
Warum analysieren wir [theoretische] Verteilungen? Sie erleichtern die Erkennung von Veränderungsmustern der Häufigkeit in Abhängigkeit von den Werten der Variablenattribute. Außerdem kann man bestimmte statistische Parameter der erforderlichen Verteilung erhalten.
Was die Typen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen betrifft, ist es in der Fachliteratur gebräuchlich, die Verteilungsfamilie in kontinuierliche und diskrete Verteilungen aufzuteilen, je nach Typ des Satzes der zufälligen Variablen. Es existieren allerdings auch andere Klassifikationen, zum Beispiel nach Kriterien wie der Symmetrie der Verteilungskurve f(x) in Bezug auf die Linie x=x0, dem Lageparameter, der Anzahl von Modi, zufälligen Variablenintervallen und sonstigen.
Es gibt mehrere Arten, das Verteilungsgesetz zu definieren. Wir sollten auf die geläufigsten darunter eingehen:
- Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte;
- Funktion der Verteilung;
- Umgekehrte Funktion der Verteilung;
- Funktion der Zuverlässigkeit;
- und andere.
2. Theoretische Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Versuchen wir nun, im Kontext von MQL5 Klassen zu erstellen, die statistische Verteilungen beschreiben. Ferner möchte ich hinzufügen, dass die Fachliteratur zahlreiche Codebeispiele in C++ bietet, die erfolgreich auf die MQL5-Codierung angewendet werden können. Ich habe also das Rad nicht neu erfunden und habe in manchen Fällen die Best Practices des C++-Codes angewendet.
Die größte Herausforderung war für mich die fehlende Unterstützung einer Mehrfachvererbung in MQL5. Deshalb habe ich es nicht geschafft, komplexe Klassenhierarchien zu benutzen. Das Buch mit dem Titel Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing [2] wurde für mich zur optimalen Quelle von C++-Code, der ich den Großteil der Funktionen entnehme. In den meisten Fällen mussten sie gemäß den Anforderungen von MQL5 verfeinert werden.
2.1.1 Normalverteilung
Traditionell beginnen wir mit der Normalverteilung.
Die Normalverteilung, auch Gauß-Verteilung genannt, ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aus der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte:
wobei der Parameter µ der Mittelwert (der erwartete Wert) einer zufälligen Variable ist und auf die höchste Koordinate der Kurve der Verteilungsdichte deutet. σ² ist die Varianz.
Abbildung 1. Dichte der Normalverteilung Nor(0,1)
Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Nor(μ, σ2), wobei:
- X eine zufällige Variable aus der Normalverteilung Nor ist;
- µ der Parameter des Mittelpunkt ist (-∞ ≤ μ ≤ +∞);
- σ der Parameter der Varianz ist (0<σ).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.
Die in diesem Beitrag bereitgestellten Formeln unterscheiden sich möglicherweise von Formeln aus anderen Quellen. Solche Unterschiede sind mathematisch manchmal nicht ausschlaggebend. In manchen Fällen sind sie durch eine unterschiedliche Parametrierung bedingt.
Die Normalverteilung spielt eine wichtige Rolle in der Statistik, da sie Regelmäßigkeit widerspiegelt, die als Ergebnis der Interaktion zwischen einer großen Menge zufälliger Ursachen entsteht, von denen keine überwiegt. Und obwohl die Normalverteilung auf Finanzmärkten nur selten vorkommt, ist es dennoch wichtig, sie mit empirischen Verteilungen zu vergleichen, um das Ausmaß und die Art ihrer Unregelmäßigkeit bestimmen zu können.
Definieren wir die Klasse CNormaldist für die Normalverteilung, wie folgt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Normal Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CNormaldist : CErf // Erf class inheritance { public: double mu, //mean parameter (μ) sig; //variance parameter (σ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CNormaldist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CNormaldist() { mu=0.0;sig=1.0; //default parameters μ and σ if(sig<=0.) Alert("bad sig in Normal Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return(0.398942280401432678/sig)*exp(-0.5*pow((x-mu)/sig,2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { return 0.5*erfc(-0.707106781186547524*(x-mu)/sig); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) | //| quantile function | //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(!(p>0. && p<1.)) Alert("bad p in Normal Distribution!"); return -1.41421356237309505*sig*inverfc(2.*p)+mu; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Wie Sie sehen können, leitet sich die Klasse CNormaldist von der Basisklasse CErf ab, die ihrerseits die Klasse der Fehlerfunktion definiert. Sie wird bei der Berechnung einiger Methoden der Klasse CNormaldist benötigt. Die Klasse CErf und die Hilfsfunktion erfcc sehen etwa so aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Error Function class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CErf { public: int ncof; // coefficient array size double cof[28]; // Chebyshev coefficient array //+------------------------------------------------------------------+ //| CErf class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CErf() { int Ncof=28; double Cof[28]=//Chebyshev coefficients { -1.3026537197817094,6.4196979235649026e-1, 1.9476473204185836e-2,-9.561514786808631e-3,-9.46595344482036e-4, 3.66839497852761e-4,4.2523324806907e-5,-2.0278578112534e-5, -1.624290004647e-6,1.303655835580e-6,1.5626441722e-8,-8.5238095915e-8, 6.529054439e-9,5.059343495e-9,-9.91364156e-10,-2.27365122e-10, 9.6467911e-11, 2.394038e-12,-6.886027e-12,8.94487e-13, 3.13092e-13, -1.12708e-13,3.81e-16,7.106e-15,-1.523e-15,-9.4e-17,1.21e-16,-2.8e-17 }; setCErf(Ncof,Cof); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Set-method for ncof | //+------------------------------------------------------------------+ void setCErf(int Ncof,double &Cof[]) { ncof=Ncof; ArrayCopy(cof,Cof); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CErf class destructor | //+------------------------------------------------------------------+ void ~CErf(){}; //+------------------------------------------------------------------+ //| Error function | //+------------------------------------------------------------------+ double erf(double x) { if(x>=0.0) return 1.0-erfccheb(x); else return erfccheb(-x)-1.0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Complementary error function | //+------------------------------------------------------------------+ double erfc(double x) { if(x>=0.0) return erfccheb(x); else return 2.0-erfccheb(-x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Chebyshev approximations for the error function | //+------------------------------------------------------------------+ double erfccheb(double z) { int j; double t,ty,tmp,d=0.0,dd=0.0; if(z<0.) Alert("erfccheb requires nonnegative argument!"); t=2.0/(2.0+z); ty=4.0*t-2.0; for(j=ncof-1;j>0;j--) { tmp=d; d=ty*d-dd+cof[j]; dd=tmp; } return t*exp(-z*z+0.5*(cof[0]+ty*d)-dd); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse complementary error function | //+------------------------------------------------------------------+ double inverfc(double p) { double x,err,t,pp; if(p >= 2.0) return -100.0; if(p <= 0.0) return 100.0; pp=(p<1.0)? p : 2.0-p; t = sqrt(-2.*log(pp/2.0)); x = -0.70711*((2.30753+t*0.27061)/(1.0+t*(0.99229+t*0.04481)) - t); for(int j=0;j<2;j++) { err=erfc(x)-pp; x+=err/(M_2_SQRTPI*exp(-pow(x,2))-x*err); } return(p<1.0? x : -x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse error function | //+------------------------------------------------------------------+ double inverf(double p) {return inverfc(1.0-p);} }; //+------------------------------------------------------------------+ double erfcc(const double x) /* complementary error function erfc(x) with a relative error of 1.2 * 10^(-7) */ { double t,z=fabs(x),ans; t=2./(2.0+z); ans=t*exp(-z*z-1.26551223+t*(1.00002368+t*(0.37409196+t*(0.09678418+ t*(-0.18628806+t*(0.27886807+t*(-1.13520398+t*(1.48851587+ t*(-0.82215223+t*0.17087277))))))))); return(x>=0.0 ? ans : 2.0-ans); } //+------------------------------------------------------------------+
2.1.2 Lognormalverteilung
Sehen wir uns nun die Lognormalverteilung an.
Die Lognormalverteilung in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist eine zweiparametrige Familie von absolut kontinuierlichen Verteilungen. Wenn eine zufällige Variable lognormal verteilt ist, hat ihr Logarithmus eine Normalverteilung.
wobei µ der Lageparameter (0<µ) und σ der Skalierungsparameter (0<σ) ist.
Abbildung 2. Dichte der Lognormalverteilung Logn(0,1)
Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Logn(μ, σ2), wobei:
- X eine zufällige Variable aus der Lognormalverteilung Logn ist;
- µ der Lageparameter ist (0<µ);
- σ der Skalierungsparameter ist (0<σ).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ +∞.
Erstellen wir die Klasse CLognormaldist, die die Lognormalverteilung beschreibt. Sie sieht so aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Lognormal Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CLognormaldist : CErf // Erf class inheritance { public: double mu, //location parameter (μ) sig; //scale parameter (σ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CLognormaldist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CLognormaldist() { mu=0.0;sig=1.0; //default parameters μ and σ if(sig<=0.) Alert("bad sig in Lognormal Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { if(x<0.) Alert("bad x in Lognormal Distribution!"); if(x==0.) return 0.; return(0.398942280401432678/(sig*x))*exp(-0.5*pow((log(x)-mu)/sig,2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { if(x<0.) Alert("bad x in Lognormal Distribution!"); if(x==0.) return 0.; return 0.5*erfc(-0.707106781186547524*(log(x)-mu)/sig); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf)(quantile) | //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(!(p>0. && p<1.)) Alert("bad p in Lognormal Distribution!"); return exp(-1.41421356237309505*sig*inverfc(2.*p)+mu); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Wie Sie sehen können, unterscheidet sich die Lognormalverteilung nicht sehr von der Normalverteilung. Der Unterschied ist, dass der Parameter x durch den Parameter log(x) ersetzt wird.
2.1.3 Cauchy-Verteilung
Die Cauchy-Verteilung in der Wahrscheinlichkeitstheorie (in der Physik auch als Lorentz-Verteilung oder Breit-Wigner-Verteilung bezeichnet) ist eine Klasse von absolut kontinuierlichen Verteilungen. Eine zufällige Variable mit Cauchy-Verteilung ist ein bekanntes Beispiel einer Variable, die keine Erwartung und keine Varianz hat. Die Dichte sieht so aus:
wobei µ der Lageparameter (-∞ ≤ μ ≤ +∞) und σ der Skalierungsparameter (0<σ) ist.
Die Darstellung der Cauchy-Verteilung hat das folgende Format: X ~ Cau(μ, σ), wobei:
- X eine zufällige Variable aus der Cauchy-Verteilung Cau ist;
- µ der Lageparameter ist (-∞ ≤ μ ≤ +∞);
- σ der Skalierungsparameter ist (0<σ).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.
Abbildung 3. Dichte der Cauchy-Verteilung Cau(0,1)
Erstellt mithilfe der Klasse CCauchydist im MQL5-Format, sieht sie so aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Cauchy Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CCauchydist // { public: double mu,//location parameter (μ) sig; //scale parameter (σ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CCauchydist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CCauchydist() { mu=0.0;sig=1.0; //default parameters μ and σ if(sig<=0.) Alert("bad sig in Cauchy Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return 0.318309886183790671/(sig*(1.+pow((x-mu)/sig,2))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { return 0.5+0.318309886183790671*atan2(x-mu,sig); //todo } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(!(p>0. && p<1.)) Alert("bad p in Cauchy Distribution!"); return mu+sig*tan(M_PI*(p-0.5)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Beachten Sie, dass die Funktion atan2() verwendet wird, die den Hauptwert des Arkustangens im Bogenmaß ausgibt:
double atan2(double y,double x) /* Returns the principal value of the arc tangent of y/x, expressed in radians. To compute the value, the function uses the sign of both arguments to determine the quadrant. y - double value representing an y-coordinate. x - double value representing an x-coordinate. */ { double a; if(fabs(x)>fabs(y)) a=atan(y/x); else { a=atan(x/y); // pi/4 <= a <= pi/4 if(a<0.) a=-1.*M_PI_2-a; //a is negative, so we're adding else a=M_PI_2-a; } if(x<0.) { if(y<0.) a=a-M_PI; else a=a+M_PI; } return a; }
2.1.4 Secans-Hyperbolicus-Verteilung
Die Secans-Hyperbolicus-Verteilung ist für all jene interessant, die mit der Analyse finanzieller Risiken arbeiten.
In der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist die Secans-Hyperbolicus-Verteilung eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung, deren Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte und charakteristische Funktion proportional zur Secans-Hyperbolicus-Funktion sind. Die Dichte wird der folgenden Formel entnommen:
wobei µ der Lageparameter (-∞ ≤ μ ≤ +∞) und σ der Skalierungsparameter (0<σ) ist.
Abbildung 4. Dichte der Secans-Hyperbolicus-Verteilung HS(0,1)
Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ HS(μ, σ), wobei:
- X eine zufällige Variable ist;
- µ der Lageparameter ist (-∞ ≤ μ ≤ +∞);
- σ der Skalierungsparameter ist (0<σ).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.
Beschreiben wir sie mithilfe der Klasse CHypersecdist, wie folgt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Hyperbolic Secant Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CHypersecdist // { public: double mu,// location parameter (μ) sig; //scale parameter (σ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CHypersecdist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CHypersecdist() { mu=0.0;sig=1.0; //default parameters μ and σ if(sig<=0.) Alert("bad sig in Hyperbolic Secant Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return sech((M_PI*(x-mu))/(2*sig))/2*sig; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { return 2/M_PI*atan(exp((M_PI*(x-mu)/(2*sig)))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(!(p>0. && p<1.)) Alert("bad p in Hyperbolic Secant Distribution!"); return(mu+(2.0*sig/M_PI*log(tan(M_PI/2.0*p)))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Es ist nicht schwer zu erkennen, dass diese Verteilung ihren Namen von der Secans-Hyperbolicus-Funktion erhält, deren Funktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung proportional zur Sekans-Hyperbolicus-Funktion ist.
Die Secans-Hyperbolicus-Funktion sech sieht so aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Hyperbolic Secant Function | //+------------------------------------------------------------------+ double sech(double x) // Hyperbolic Secant Function { return 2/(pow(M_E,x)+pow(M_E,-x)); }
2.1.5 Studentsche t-Verteilung
Die Studentsche t-Verteilung ist eine wichtige Verteilung in der Statistik.
In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Studentsche t-Verteilung meistens eine einparametrige Familie aus absolut kontinuierlichen Verteilungen. Allerdings kann sie auch als dreiparametrige Verteilung betrachtet werden, die aus der Funktion der Verteilungsdichte hervorgeht:
wobei Г die Eulersche Gammafunktion ist, v der Formparameter (v>0), µ der Lageparameter (-∞ ≤ μ ≤ +∞), σ der Skalierungsparameter (0<σ).
Abbildung 5. Dichte der Studentschent-Verteilung Stt(1,0,1)
Ihre Darstellung hat das folgende Format: t ~ Stt(ν,μ,σ), wobei:
- t eine zufällige Variable aus der Studentschent-Verteilung Stt ist;
- v der Formparameter ist (v>0);
- µ der Lageparameter ist (-∞ ≤ μ ≤ +∞);
- σ der Skalierungsparameter ist (0<σ).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.
Häufig, insbesondere bei Hypothesentests, wird eine standardmäßige t-Verteilung mit µ=0 und σ=1 verwendet. Somit wird daraus eine einparametrige Verteilung mit dem Parameter v.
Diese Verteilung wird häufig zum Schätzen der Erwartung, voraussichtlicher Werte und sonstiger Merkmale mithilfe von Konfidenzintervallen beim Testen von Erwartungswerthypothesen, Regressionsverhältniskoeffizienten, Homogenitätshypothesen usw. benutzt.
Beschreiben wir die Verteilung mithilfe der Klasse CStudenttdist:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Student's t-distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CStudenttdist : CBeta // CBeta class inheritance { public: int nu; // shape parameter (ν) double mu, // location parameter (μ) sig, // scale parameter (σ) np, // 1/2*(ν+1) fac; // Г(1/2*(ν+1))-Г(1/2*ν) //+------------------------------------------------------------------+ //| CStudenttdist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CStudenttdist() { int Nu=1;double Mu=0.0,Sig=1.0; //default parameters ν, μ and σ setCStudenttdist(Nu,Mu,Sig); } void setCStudenttdist(int Nu,double Mu,double Sig) { nu=Nu; mu=Mu; sig=Sig; if(sig<=0. || nu<=0.) Alert("bad sig,nu in Student-t Distribution!"); np=0.5*(nu+1.); fac=gammln(np)-gammln(0.5*nu); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return exp(-np*log(1.+pow((x-mu)/sig,2.)/nu)+fac)/(sqrt(M_PI*nu)*sig); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double t) { double p=0.5*betai(0.5*nu,0.5,nu/(nu+pow((t-mu)/sig,2))); if(t>=mu) return 1.-p; else return p; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<=0. || p>=1.) Alert("bad p in Student-t Distribution!"); double x=invbetai(2.*fmin(p,1.-p),0.5*nu,0.5); x=sig*sqrt(nu*(1.-x)/x); return(p>=0.5? mu+x : mu-x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Two-tailed cumulative distribution function (aa) A(t|ν) | //+------------------------------------------------------------------+ double aa(double t) { if(t < 0.) Alert("bad t in Student-t Distribution!"); return 1.-betai(0.5*nu,0.5,nu/(nu+pow(t,2.))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse two-tailed cumulative distribution function (invaa) | //| p=A(t|ν) | //+------------------------------------------------------------------+ double invaa(double p) { if(!(p>=0. && p<1.)) Alert("bad p in Student-t Distribution!"); double x=invbetai(1.-p,0.5*nu,0.5); return sqrt(nu*(1.-x)/x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Die Liste der Klasse CStudenttdist zeigt, dass CBeta eine Basisklasse ist, die die unvollständige Betafunktion beschreibt.
CBeta sieht so aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Incomplete Beta Function class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CBeta : public CGauleg18 { private: int Switch; //when to use the quadrature method double Eps,Fpmin; public: //+------------------------------------------------------------------+ //| CBeta class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CBeta() { int swi=3000; setCBeta(swi,EPS,FPMIN); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| CBeta class set-method | //+------------------------------------------------------------------+ void setCBeta(int swi,double eps,double fpmin) { Switch=swi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double betai(const double a,const double b,const double x); //incomplete beta function Ix(a,b) double betacf(const double a,const double b,const double x);//continued fraction for incomplete beta function double betaiapprox(double a,double b,double x); //Incomplete beta by quadrature double invbetai(double p,double a,double b); //Inverse of incomplete beta function };
Diese Klasse hat auch die Basisklasse CGauleg18, die Koeffizienten für numerische Integrationsmethoden wie die Gauß-Legendre-Quadratur bereitstellt.
2.1.6 Logistische Verteilung
Ich schlage vor, dass wir als Nächstes die logistische Verteilung betrachten.
In der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist die logistische Verteilung eine kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ihre kumulative Verteilungsfunktion ist die logistische Funktion. Ihre Form erinnert an die Normalverteilung, allerdings mit schwereren Enden. Verteilungsdichte:
wobei α der Lageparameter ist (-∞ ≤ α ≤ +∞), β der Skalierungsparameter (0<β).
Abbildung 6. Dichte derlogistischen Verteilung Logi(0,1)
Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Logi(α,β), wobei:
- X eine zufällige Variable ist;
- α der Lageparameter ist (-∞ ≤ α ≤ +∞);
- β der Skalierungsparameter ist (0<β).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.
CLogisticdist ist die Umsetzung der oben beschriebenen Verteilung:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Logistic Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CLogisticdist { public: double alph,//location parameter (α) bet; //scale parameter (β) //+------------------------------------------------------------------+ //| CLogisticdist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CLogisticdist() { alph=0.0;bet=1.0; //default parameters μ and σ if(bet<=0.) Alert("bad bet in Logistic Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return exp(-(x-alph)/bet)/(bet*pow(1.+exp(-(x-alph)/bet),2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { double et=exp(-1.*fabs(1.81379936423421785*(x-alph)/bet)); if(x>=alph) return 1./(1.+et); else return et/(1.+et); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<=0. || p>=1.) Alert("bad p in Logistic Distribution!"); return alph+0.551328895421792049*bet*log(p/(1.-p)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
2.1.7 Exponentielle Verteilung
Sehen wir uns auch die exponentielle Verteilung einer zufälligen Variable an.
Eine zufällige Variable X hat die exponentielle Verteilung mit dem Parameter λ > 0, wenn ihre Dichte so aussieht:
wobei λ der Skalierungsparameter ist (λ>0).
Abbildung 7. Dichte derexponentiellen Verteilung Exp(1)
Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Exp(λ), wobei:
- X eine zufällige Variable ist;
- λ der Skalierungsparameter ist (λ>0).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ +∞.
Diese Verteilung ist deshalb interessant, weil sie eine Sequenz von Ereignissen beschreibt, die zu bestimmten Zeiten eines nach dem anderen auftreten. Somit kann ein Händler mithilfe dieser Verteilung eine Reihe von Verlustgeschäften und Sonstiges analysieren.
In MQL5-Code wird diese Verteilung über die Klasse CExpondist beschrieben:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Exponential Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CExpondist { public: double lambda; //scale parameter (λ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CExpondist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CExpondist() { lambda=1.0; //default parameter λ if(lambda<=0.) Alert("bad lambda in Exponential Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { if(x<0.) Alert("bad x in Exponential Distribution!"); return lambda*exp(-lambda*x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { if(x < 0.) Alert("bad x in Exponential Distribution!"); return 1.-exp(-lambda*x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<0. || p>=1.) Alert("bad p in Exponential Distribution!"); return -log(1.-p)/lambda; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
2.1.8 Gammaverteilung
Ich habe mich für die Gammaverteilung als nächsten Typ der kontinuierlichen Verteilung einer zufälligen Variable entschieden.
In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Gammaverteilung eine zweiparametrige Familie aus absolut kontinuierlichen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Wenn der Parameter α ganzzahlig ist, wird eine solche Gammaverteilung auch als Erlang-Verteilung bezeichnet. Die Dichte sieht so aus:
wobei Г die Eulersche Gammafunktion ist, α der Formparameter (0<α), β der Skalierungsparameter (0<β).
Abbildung 8. Dichte der Gammaverteilung Gam(1,1).
Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Gam(α,β), wobei:
- X eine zufällige Variable ist;
- α der Formparameter ist (0<α);
- β der Skalierungsparameter ist (0<β).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ +∞.
In der durch die Klasse CGammadist definierten Variante sieht es so aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Gamma Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CGammadist : CGamma // CGamma class inheritance { public: double alph,//continuous shape parameter (α>0) bet, //continuous scale parameter (β>0) fac; //factor //+------------------------------------------------------------------+ //| CGammaldist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CGammadist() { setCGammadist(); } void setCGammadist(double Alph=1.0,double Bet=1.0)//default parameters α and β { alph=Alph; bet=Bet; if(alph<=0. || bet<=0.) Alert("bad alph,bet in Gamma Distribution!"); fac=alph*log(bet)-gammln(alph); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { if(x<=0.) Alert("bad x in Gamma Distribution!"); return exp(-bet*x+(alph-1.)*log(x)+fac); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { if(x<0.) Alert("bad x in Gamma Distribution!"); return gammp(alph,bet*x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<0. || p>=1.) Alert("bad p in Gamma Distribution!"); return invgammp(p,alph)/bet; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Die Klasse der Gammaverteilung wird von der Klasse CGamma abgeleitet, die die unvollständige Gammafunktion beschreibt.
Die Klasse CGamma ist auf folgende Art definiert:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Incomplete Gamma Function class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CGamma : public CGauleg18 { private: int ASWITCH; double Eps, Fpmin, gln; public: //+------------------------------------------------------------------+ //| CGamma class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CGamma() { int aswi=100; setCGamma(aswi,EPS,FPMIN); }; void setCGamma(int aswi,double eps,double fpmin) //CGamma set-method { ASWITCH=aswi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double gammp(const double a,const double x); //incomplete gamma function double gammq(const double a,const double x); //incomplete gamma function Q(a,x) void gser(double &gamser,double a,double x,double &gln); //incomplete gamma function P(a,x) double gcf(const double a,const double x); //incomplete gamma function Q(a,x) double gammpapprox(double a,double x,int psig); //incomplete gamma by quadrature double invgammp(double p,double a); //inverse of incomplete gamma function }; //+------------------------------------------------------------------+
Die Klassen CGamma und CBeta basieren auf CGauleg18 als Basisklasse.
2.1.9 Betaverteilung
Sehen wir uns nun die Betaverteilung an.
In der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik ist die Betaverteilung eine zweiparametrige Familie aus absolut kontinuierlichen Verteilungen. Sie wird zum Beschreiben von zufälligen Variablen genutzt, deren Werte in einem endlichen Intervall definiert sind. Ihre Dichte ist auf folgende Art definiert:
wobei B die Betafunktion ist, α der 1. Formparameter (0<α), β der 2. Formparameter (0<β).
Abbildung 9. Dichte der Betaverteilung Beta(0.5,0.5)
Ihre Darstellung hat das folgende Format: X ~ Beta(α,β), wobei:
- X eine zufällige Variable ist;
- α der 1. Formparameter ist (0<α);
- β der 2. Formparameter ist (0<β).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ 1.
Die Klasse CBetadist beschreibt diese Verteilung folgendermaßen:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Beta Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CBetadist : CBeta // CBeta class inheritance { public: double alph,//continuous shape parameter (α>0) bet, //continuous shape parameter (β>0) fac; //factor //+------------------------------------------------------------------+ //| CBetadist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CBetadist() { setCBetadist(); } void setCBetadist(double Alph=0.5,double Bet=0.5)//default parameters α and β { alph=Alph; bet=Bet; if(alph<=0. || bet<=0.) Alert("bad alph,bet in Beta Distribution!"); fac=gammln(alph+bet)-gammln(alph)-gammln(bet); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { if(x<=0. || x>=1.) Alert("bad x in Beta Distribution!"); return exp((alph-1.)*log(x)+(bet-1.)*log(1.-x)+fac); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { if(x<0. || x>1.) Alert("bad x in Beta Distribution"); return betai(alph,bet,x); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { if(p<0. || p>1.) Alert("bad p in Beta Distribution!"); return invbetai(p,alph,bet); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
2.1.10 Laplace-Verteilung
Eine weitere bemerkenswerte kontinuierliche Verteilung ist die Laplace-Verteilung (doppelte Exponentialverteilung).
Die Laplace-Verteilung (doppelte Exponentialverteilung) ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine kontinuierliche Verteilung einer zufälligen Variable mit der folgenden Wahrscheinlichkeitsdichte:
wobei α der Lageparameter ist (-∞ ≤ α ≤ +∞), β der Skalierungsparameter (0<β).
Abbildung 10. Dichte der Laplace-Verteilung Lap(0,1)
Ihre Darstellung hat das folgende Format:X ~ Lap(α,β), wobei:
- X eine zufällige Variable ist;
- α der Lageparameter ist (-∞ ≤ α ≤ +∞);
- β der Skalierungsparameter ist (0<β).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: -∞ ≤ X ≤ +∞.
Für die Zwecke dieser Verteilung ist die Klasse CLaplacedist folgendermaßen definiert:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Laplace Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CLaplacedist { public: double alph; //location parameter (α) double bet; //scale parameter (β) //+------------------------------------------------------------------+ //| CLaplacedist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CLaplacedist() { alph=.0; //default parameter α bet=1.; //default parameter β if(bet<=0.) Alert("bad bet in Laplace Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(double x) { return exp(-fabs((x-alph)/bet))/2*bet; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(double x) { double temp; if(x<0) temp=0.5*exp(-fabs((x-alph)/bet)); else temp=1.-0.5*exp(-fabs((x-alph)/bet)); return temp; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ double invcdf(double p) { double temp; if(p<0. || p>=1.) Alert("bad p in Laplace Distribution!"); if(p<0.5) temp=bet*log(2*p)+alph; else temp=-1.*(bet*log(2*(1.-p))+alph); return temp; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(double x) { return 1-cdf(x); } }; //+------------------------------------------------------------------+
Und so haben wir mithilfe von MQL5-Code 10 Klassen für die zehn kontinuierlichen Verteilungen erstellt. Davon abgesehen wurden noch einige weitere Klassen erstellt, die sozusagen ergänzender Art sind, da sie in bestimmten Funktionen und Methoden benötigt wurden (z. B. CBeta und CGamma).
Fahren wir nun mit diskreten Verteilungen fort und erstellen ein paar Klassen für diese Kategorie der Verteilungen.
2.2.1 Binomialverteilung
Fangen wir mit der Binomialverteilung an.
In der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die Binomialverteilung eine Verteilung der Anzahl der Erfolge in einer Sequenz aus unabhängigen zufälligen Experimenten, wobei die Erfolgswahrscheinlichkeit für jedes einzelne gleich hoch ist. Die Wahrscheinlichkeitsdichte wird der folgenden Formel entnommen:
wobei (n k) der Binomialkoeffizient ist, n die Menge der Versuche (0 ≤ n), p die Erfolgswahrscheinlichkeit (0 ≤ p ≤1).
Abbildung 11. Dichte der Binomialverteilung Bin(100,0.5).
Ihre Darstellung hat das folgende Format: k ~ Bin(n,p), wobei:
- k eine zufällige Variable ist;
- n die Anzahl der Versuche ist (0 ≤ n);
- p die Erfolgswahrscheinlichkeit ist (0 ≤ p ≤1).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 oder 1.
Bringt Sie der Bereich der möglichen Werte der zufälligen Variable X auf irgendeinen Gedanken? Tatsächlich, diese Verteilung kann uns helfen, die angesammelten Gewinne (1) und Verluste (0) im Handelssystem zu analysieren.
Erstellen wir die Klasse CBinomialdist auf die folgende Weise:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Binomial Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CBinomialdist : CBeta // CBeta class inheritance { public: int n; //number of trials double pe, //success probability fac; //factor //+------------------------------------------------------------------+ //| CBinomialdist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CBinomialdist() { setCBinomialdist(); } void setCBinomialdist(int N=100,double Pe=0.5)//default parameters n and pe { n=N; pe=Pe; if(n<=0 || pe<=0. || pe>=1.) Alert("bad args in Binomial Distribution!"); fac=gammln(n+1.); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(int k) { if(k<0) Alert("bad k in Binomial Distribution!"); if(k>n) return 0.; return exp(k*log(pe)+(n-k)*log(1.-pe)+fac-gammln(k+1.)-gammln(n-k+1.)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(int k) { if(k<0) Alert("bad k in Binomial Distribution!"); if(k==0) return 0.; if(k>n) return 1.; return 1.-betai((double)k,n-k+1.,pe); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ int invcdf(double p) { int k,kl,ku,inc=1; if(p<=0. || p>=1.) Alert("bad p in Binomial Distribution!"); k=fmax(0,fmin(n,(int)(n*pe))); if(p<cdf(k)) { do { k=fmax(k-inc,0); inc*=2; } while(p<cdf(k)); kl=k; ku=k+inc/2; } else { do { k=fmin(k+inc,n+1); inc*=2; } while(p>cdf(k)); ku=k; kl=k-inc/2; } while(ku-kl>1) { k=(kl+ku)/2; if(p<cdf(k)) ku=k; else kl=k; } return kl; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(int k) { return 1.-cdf(k); } }; //+------------------------------------------------------------------+
2.2.2 Poisson-Verteilung
Die nächste zu betrachtende Verteilung ist die Poisson-Verteilung.
Die Poisson-Verteilung modelliert eine zufällige Variable, die durch eine Anzahl von Ereignissen dargestellt wird, die über einen festen Zeitraum eintreten. Die Voraussetzung ist, dass diese Ereignisse mit einer festen durchschnittlichen Intensität und Unabhängigkeit voneinander eintreten. Die Dichte sieht so aus:
wobei k! die Fakultät ist, λ der Lageparameter (0 < λ).
Abbildung 12. Dichteder Poisson-Verteilung Pois(10).
Ihre Darstellung hat das folgende Format: k ~ Pois(λ), wobei:
- k eine zufällige Variable ist;
- λ der Lageparameter ist (0 < λ).
Gültiger Bereich der zufälligen Variable X: 0 ≤ X ≤ +∞.
Die Poisson-Verteilung beschreibt das "Gesetz der seltenen Ereignisse", das für die Beurteilung des Risikogrades von Bedeutung ist.
Die Klasse CPoissondist dient den Zwecken dieser Verteilung:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Poisson Distribution class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CPoissondist : CGamma // CGamma class inheritance { public: double lambda; //location parameter (λ) //+------------------------------------------------------------------+ //| CPoissondist class constructor | //+------------------------------------------------------------------+ void CPoissondist() { lambda=15.; if(lambda<=0.) Alert("bad lambda in Poisson Distribution!"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Probability density function (pdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double pdf(int n) { if(n<0) Alert("bad n in Poisson Distribution!"); return exp(-lambda+n*log(lambda)-gammln(n+1.)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cumulative distribution function (cdf) | //+------------------------------------------------------------------+ double cdf(int n) { if(n<0) Alert("bad n in Poisson Distribution!"); if(n==0) return 0.; return gammq((double)n,lambda); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Inverse cumulative distribution function (invcdf) (quantile func)| //+------------------------------------------------------------------+ int invcdf(double p) { int n,nl,nu,inc=1; if(p<=0. || p>=1.) Alert("bad p in Poisson Distribution!"); if(p<exp(-lambda)) return 0; n=(int)fmax(sqrt(lambda),5.); if(p<cdf(n)) { do { n=fmax(n-inc,0); inc*=2; } while(p<cdf(n)); nl=n; nu=n+inc/2; } else { do { n+=inc; inc*=2; } while(p>cdf(n)); nu=n; nl=n-inc/2; } while(nu-nl>1) { n=(nl+nu)/2; if(p<cdf(n)) nu=n; else nl=n; } return nl; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Reliability (survival) function (sf) | //+------------------------------------------------------------------+ double sf(int n) { return 1.-cdf(n); } }; //+=====================================================================+
Natürlich ist es unmöglich, innerhalb eines Beitrags auf alle statistischen Verteilungen einzugehen, und wahrscheinlich ist es auch nicht notwendig. Wenn der Benutzer es wünscht, kann er die oben dargelegte Verteilungsgalerie erweitern. Die erstellten Verteilungen finden Sie in der Datei Distribution_class.mqh.
3. Erstellen von Verteilungsdiagrammen
Ich schlage vor, dass wir uns nun ansehen, wie die Klassen, die wir für die Verteilung erstellt haben, für unsere zukünftige Arbeit genutzt werden können.
Hier habe ich unter erneuter Zuhilfenahme der OOP die Klasse CDistributionFigure erstellt, die benutzerdefinierte Parameterverteilungen verarbeitet und sie mit den im Beitrag "Diagramme in HTML" beschriebenen Mitteln auf dem Bildschirm abbildet.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Distribution Figure class definition | //+------------------------------------------------------------------+ class CDistributionFigure { private: Dist_type type; //distribution type Dist_mode mode; //distribution mode double x; //step start double x11; //left side limit double x12; //right side limit int d; //number of points double st; //step public: double xAr[]; //array of random variables double p1[]; //array of probabilities void CDistributionFigure(); //constructor void setDistribution(Dist_type Type,Dist_mode Mode,double X11,double X12,double St); //set-method void calculateDistribution(double nn,double mm,double ss); //distribution parameter calculation void filesave(); //saving distribution parameters }; //+------------------------------------------------------------------+
Die Umsetzung lasse ich aus. Beachten Sie, dass diese Klasse Datenmitglieder wie type und mode hat, die sich entsprechend auf Dist_type und Dist_mode beziehen. Diese Typen sind Aufzählungen der beobachteten Verteilungen und deren Typen.
Versuchen wir nun endlich, ein Diagramm für eine Verteilung zu erstellen.
Ich habe das Script continuousDistribution.mq5 für kontinuierliche Verteilungen geschrieben, seine wichtigsten Zeilen sind die folgenden:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Input variables | //+------------------------------------------------------------------+ input Dist_type dist; //Distribution Type input Dist_mode distM; //Distribution Mode input int nn=1; //Nu input double mm=0., //Mu ss=1.; //Sigma //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //(Normal #0,Lognormal #1,Cauchy #2,Hypersec #3,Studentt #4,Logistic #5,Exponential #6,Gamma #7,Beta #8 , Laplace #9) double Xx1, //left side limit Xx2, //right side limit st=0.05; //step if(dist==0) //Normal { Xx1=mm-5.0*ss/1.25; Xx2=mm+5.0*ss/1.25; } if(dist==2 || dist==4 || dist==5) //Cauchy,Studentt,Logistic { Xx1=mm-5.0*ss/0.35; Xx2=mm+5.0*ss/0.35; } else if(dist==1 || dist==6 || dist==7) //Lognormal,Exponential,Gamma { Xx1=0.001; Xx2=7.75; } else if(dist==8) //Beta { Xx1=0.0001; Xx2=0.9999; st=0.001; } else { Xx1=mm-5.0*ss; Xx2=mm+5.0*ss; } //--- CDistributionFigure F; //creation of the CDistributionFigure class instance F.setDistribution(dist,distM,Xx1,Xx2,st); F.calculateDistribution(nn,mm,ss); F.filesave(); string path=TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH)+"\\MQL5\\Files\\Distribution_function.htm"; ShellExecuteW(NULL,"open",path,NULL,NULL,1); } //+------------------------------------------------------------------+
Für diskrete Verteilungen wurde das Script discreteDistribution.mq5 geschrieben.
Ich habe das Script mit Standardparametern für die Cauchy-Verteilung ausgeführt und ein Diagramm wie im nachfolgend eingebetteten Video erhalten.
Fazit
Dieser Beitrag stellt einige theoretische Verteilungen einer zufälligen Variable im MQL5-Format vor. Ich bin überzeugt, dass der Handel auf dem Markt und somit auch die Arbeit eines Handelssystems auf den grundlegenden Gesetzen der Wahrscheinlichkeit basieren sollten.
Ich hoffe, dass dieser Beitrag für den interessierten Leser von praktischem Interesse sein wird. Ich werde meinerseits dieses Thema weiter verfolgen und praktische Beispiele aufführen, um zu zeigen, wie statistische Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Analyse von Wahrscheinlichkeitsmodellen genutzt werden können.
Ablageort der Dateien:
| #
|Datei
|Pfad
|Beschreibung
| 1
| Distribution_class.mqh
|%MetaTrader%\MQL5\Include
| Galerie von Verteilungsklassen
|2
| DistributionFigure_class.mqh
| %MetaTrader%\MQL5\Include
| Klassen für die grafische Darstellung von Verteilungen
|3
|continuousDistribution.mq5
|%MetaTrader%\MQL5\Scripts
| Script für die Erstellung einer kontinuierlichen Verteilung
| 4
| discreteDistribution.mq5
|%MetaTrader%\MQL5\Scripts
| Script für die Erstellung einer diskreten Verteilung
| 5
| dataDist.txt
|%MetaTrader%\MQL5\Files
| Daten für die Darstellung der Verteilung
| 6
| Distribution_function.htm
|%MetaTrader%\MQL5\Files
| HTML-Diagramm für kontinuierliche Verteilungen
|7
| Distribution_function_discr.htm
|%MetaTrader%\MQL5\Files
| HTML-Diagramm für diskrete Verteilungen
|8
| exporting.js
|%MetaTrader%\MQL5\Files
| Java-Script für den Export eines Diagramms
|9
| highcharts.js
|%MetaTrader%\MQL5\Files
|JavaScript-Bibliothek
|10
|jquery.min.js
|%MetaTrader%\MQL5\Files
|JavaScript-Bibliothek
Literatur:
- K. Krishnamoorthy. Handbook of Statistical Distributions with Applications, Chapman and Hall/CRC 2006.
- W.H. Press, et al. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, Dritte Edition, Cambridge University Press: 2007. - 1256 pp.
- S.V. Bulaschew Statistics for Traders. - M.: Kompania Sputnik +, 2003. - 245 pp.
- I. Gaidyschew Datenanalyse und -verarbeitung: Spezielles Nachschlagewerk - SPb: Piter, 2001. - 752 pp.: Ill.
- A.I. Kibzun, E.R. Gorjainowa – Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik. Basiskurs mit Beispielen und Aufgaben
- N.Sh. KremerProbability Theory and Mathematical Statistics.M.: Unity-Dana, 2004. — 573 pp.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/271
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ich danke Ihnen für Ihre Meinung.
1) Bitte präzisieren. Am besten mit einem Beispiel :-)))2) Was meinen Sie, inwieweit unterscheidet sich die empirische Verteilung von der theoretischen?
1) Eine tabellarisch angegebene Funktion bedeutet, dass es einen Datensatz (z.B. ein Array) gibt, bei dem jedes x mit y korrespondiert, aber die Abhängigkeitsformel nicht bekannt ist.
Eine solche Funktion ist in der Tat zitiert. Und genau darum geht es mir: die Wahrscheinlichkeitsverteilung solcher Daten zu berechnen.
2) Ja. Welche der theoretischen Verteilungen ist der empirischen am ähnlichsten. Oder einfach der Korrelationskoeffizient zwischen empirischer und theoretischer Verteilung.
1) Eine tabellarisch definierte Funktion bedeutet, dass es einen Datensatz (z. B. ein Array) gibt, bei dem jedes x mit y korrespondiert, aber die Abhängigkeitsformel nicht bekannt ist.
Eine solche Funktion ist in der Tat ein Zitat. Und genau darum geht es mir: die Wahrscheinlichkeitsverteilung solcher Daten zu berechnen.
Entweder verstehe ich etwas falsch oder... in der Regel werden in tabellarischer Form bereits bekannte theoretische Verteilungen angegeben. Ich persönlich mag Tabellen nicht so sehr. Ich sehe sozusagen besser in einem Diagramm... und ich kann die Form der Verteilung sehen... In dem im Artikel gezeigten Video können Sie sehen, wie sich die Werte ändern, wenn Sie den Cursor bewegen. Und das ist nur eine Möglichkeit, das Verteilungsgesetz darzustellen... man braucht eine Menge Tabellen, um alles zu erfassen... und ein Diagramm kann.....
2) Ja. Welche der theoretischen Verteilungen entspricht eher der empirischen Verteilung. Oder nur der Korrelationskoeffizient zwischen der empirischen und der theoretischen Verteilung.
In der Schlussfolgerung des Artikels habe ich das so geschrieben:
Ich für meinen Teil werde dieses Thema weiterentwickeln und anhand praktischer Beispiele zeigen, wie statistische Wahrscheinlichkeitsverteilungen bei der Analyse probabilistischer Modelle verwendet werden können.
Mehr dazu etwas später.
Entweder habe ich etwas falsch verstanden oder.... in der Regel in tabellarischer Form bereits bekannte theoretische Verteilungen angegeben werden. Ich persönlich mag Tabellen nicht so sehr. Ich sehe sozusagen besser in einem Diagramm... und ich kann die Form der Verteilung sehen... In dem im Artikel gezeigten Video können Sie sehen, wie sich die Werte ändern, wenn Sie den Cursor bewegen. Und das ist nur eine Möglichkeit, das Verteilungsgesetz darzustellen... Man braucht eine Menge Tabellen, um alles zu erfassen... und ein Diagramm kann....
Am Ende des Artikels habe ich dies geschrieben:
Ich für meinen Teil werde dieses Thema weiterentwickeln und anhand praktischer Beispiele zeigen, wie statistische Wahrscheinlichkeitsverteilungen bei der Analyse probabilistischer Modelle verwendet werden können.
Mehr dazu etwas später.
Nein, nein, Sie müssen keine analytischen Funktionen als Tabelle zeichnen, ich wollte eine Methode (Programmfunktion) erstellen, um die Wahrscheinlichkeitsverteilung von Quotes zu berechnen. Quotes ist eine tabellarisch definierte Funktion, ohne die Formel zu kennen, mit der die Umrechnung von x nach y erfolgt.
OK, warten wir auf die Fortsetzung.
Nein, es ist nicht notwendig, analytische (als Formel definierte) Funktionen als Tabelle zu zeichnen, ich wollte eine Methode (Programmfunktion) zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Kursen erstellen. Quotes ist eine tabellarisch definierte Funktion, ohne die Formel zu kennen, mit der die Umrechnung von x nach y erfolgt.
OK, warten wir die Fortsetzung ab.
Einer der besten Artikel der MQL5.com-Community!
Vielen Dank, Dennis!