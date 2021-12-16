MQL5'te İstatistiksel Olasılık Dağılımları

Tüm olasılık teorisi, istenmeyenlik felsefesine dayanır.

Tanıtım

Aktivite doğası gereği, bir tüccar çok sık olasılık ve rastgelelik gibi kategorilerle uğraşmak zorundadır. Rastgelelik antipot bir "düzenlilik" kavramıdır. Genel felsefi yasalar sayesinde, bir kural olarak rastgeleliğin düzenliliğe dönüşmesi dikkat çekicidir. Bu noktada zıt durumu incelemeyeceğiz. Temel olarak, rastgelelik-düzenlilik korelasyonu önemli bir ilişkidir, çünkü piyasa bağlamında alınırsa, bir satıcı tarafından alınan kar miktarını doğrudan etkiler.



Bu yazıda, gelecekte bazı piyasa düzenliliklerini bulmamıza yardımcı olacak temel teorik araçları ortaya çıkaracağım.

1. Dağılımlar, Öz, Türler

Bu nedenle, bazı rastgele değişkenleri tanımlamak için tek boyutlu bir istatistiksel olasılık dağılımına ihtiyacımız olacak. Belirli bir yasa ile rastgele değişkenlerin bir örneğini tanımlayacaktır, yani herhangi bir dağılım yasasının uygulanması bir dizi rastgele değişken gerektirecektir.

Neden [teorik] dağılımları analiz etmelisiniz? Değişken öznitelik değerlerine bağlı olarak frekans değişim desenlerini tanımlamayı kolaylaştırırlar. Ayrıca, gerekli dağılımın bazı istatistiksel parametrelerini alabilirsiniz.

Olasılık dağılımlarının türlerine gelince, rastgele değişken kümesinin türüne bağlı olarak dağılım ailesini sürekli ve ayrık olarak bölmek profesyonel literatürde gelenekseldir. Bununla birlikte, örneğin, x=x0, satırına göre f(x) dağılım eğrisinin simetrisi , konum parametresi, mod sayısı, rastgele değişken aralığı ve diğerleri gibi ölçütlere göre başka sınıflandırmalar da vardır.

Dağılım yasasını tanımlamanın birkaç yolu vardır. Aralarındaki en popüler olanları belirtmeliyiz:











2. Teorik Olasılık Dağılımları

Şimdi, MQL5 bağlamında istatistiksel dağılımları tanımlayan sınıflar oluşturmaya çalışalım. Ayrıca, profesyonel literatürün MQL5 kodlamasına başarıyla uygulanabilen C++ ile yazılmış birçok kod örneği sağladığını da eklemek isterim. Bu yüzden tekerleği yeniden icat etmedim ve bazı durumlarda C++ kodunu en iyi uygulamaları kullandım.



Karşılaştığım en büyük zorluk, MQL5'te birden fazla miras desteğinin olmamasıydı. Bu yüzden karmaşık sınıf hiyerarşilerini kullanamadım. Tarifler http://www.nr.com/ adlı kitap: Bilimsel Bilgi İşlem Sanatı [2] benim için işlevlerin çoğunu ödünç aldığım en uygun C++ kodu kaynağı haline geldi. Çoğu zaman MQL5'in ihtiyaçlarına göre rafine edildiler.

2.1.1 Normal Dağılım

Geleneksel olarak, dağılımıhttp://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distributionile başlıyoruz.

Gauss dağılımı olarak da adlandırılan normal dağılım, olasılık yoğunluğu fonksiyonu tarafından verilen bir olasılık dağılımıdır:

burada parametre μ — rastgele bir değişkenin ortalamasıdır (beklentisi) ve dağılım yoğunluğu eğrisinin maksimum koordinatını gösterir ve σ² varyanstır.







Şekil 1. Normal dağılım yoğunluğu Nor(0,1)



Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ Nor(μ, σ2), burada:

X, normal dağılımdan seçilen rastgele bir değişkendir Nor;

μ ortalama parametredir (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ varyans parametresidir (0<σ).



Rastgele X değişkeninin geçerli aralığı: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Bu makalede kullanılan formüller diğer kaynaklarda sağlananlardan farklı olabilir. Böyle bir fark bazen matematiksel olarak çok önemli değildir. Bazı durumlarda parametre haline getirirken görülen farklılıklara göre koşulludur.



Normal dağılım, hiçbiri geçerli bir güce sahip olmayan çok sayıda rastgele neden arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan düzenliliği yansıttığı için istatistiklerde önemli bir rol oynar. Ve normal dağılım finansal piyasalarda nadir bir örnek olmasına rağmen, anormalliklerinin kapsamını ve doğasını belirlemek için ampirik dağılımlarla karşılaştırmak önemlidir.

Şimdi CNormaldist sınıfını normal dağılımı için aşağıdaki gibi tanımlayalım:

class CNormaldist : CErf { public : double mu, sig; void CNormaldist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Normal Distribution!" ); } double pdf( double x) { return ( 0.398942280401432678 /sig)* exp (- 0.5 * pow ((x-mu)/sig, 2 )); } double cdf( double x) { return 0.5 *erfc(- 0.707106781186547524 *(x-mu)/sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Normal Distribution!" ); return - 1.41421356237309505 *sig*inverfc( 2 .*p)+mu; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Fark ettiğiniz gibi, CNormaldist sınıfı, hata işlev sınıfını tanımlayan СErf temel sınıfından türemiştir. Bazı CNormaldist sınıf yöntemlerinin hesaplanmasında gerekli olacaktır. СErf sınıfı ve yardımcı işlev erfcc aşağıyukarı şöyle görünür:

class CErf { public : int ncof; double cof[ 28 ]; void CErf() { int Ncof= 28 ; double Cof[ 28 ]= { - 1.3026537197817094 , 6.4196979235649026 e- 1 , 1.9476473204185836 e- 2 ,- 9.561514786808631 e- 3 ,- 9.46595344482036 e- 4 , 3.66839497852761 e- 4 , 4.2523324806907 e- 5 ,- 2.0278578112534 e- 5 , - 1.624290004647 e- 6 , 1.303655835580 e- 6 , 1.5626441722 e- 8 ,- 8.5238095915 e- 8 , 6.529054439 e- 9 , 5.059343495 e- 9 ,- 9.91364156 e- 10 ,- 2.27365122 e- 10 , 9.6467911 e- 11 , 2.394038 e- 12 ,- 6.886027 e- 12 , 8.94487 e- 13 , 3.13092 e- 13 , - 1.12708 e- 13 , 3.81 e- 16 , 7.106 e- 15 ,- 1.523 e- 15 ,- 9.4 e- 17 , 1.21 e- 16 ,- 2.8 e- 17 }; setCErf(Ncof,Cof); }; void setCErf( int Ncof, double &Cof[]) { ncof=Ncof; ArrayCopy (cof,Cof); }; void ~CErf(){}; double erf( double x) { if (x>= 0.0 ) return 1.0 -erfccheb(x); else return erfccheb(-x)- 1.0 ; } double erfc( double x) { if (x>= 0.0 ) return erfccheb(x); else return 2.0 -erfccheb(-x); } double erfccheb( double z) { int j; double t,ty,tmp,d= 0.0 ,dd= 0.0 ; if (z< 0 .) Alert ( "erfccheb requires nonnegative argument!" ); t= 2.0 /( 2.0 +z); ty= 4.0 *t- 2.0 ; for (j=ncof- 1 ;j> 0 ;j--) { tmp=d; d=ty*d-dd+cof[j]; dd=tmp; } return t* exp (-z*z+ 0.5 *(cof[ 0 ]+ty*d)-dd); } double inverfc( double p) { double x,err,t,pp; if (p >= 2.0 ) return - 100.0 ; if (p <= 0.0 ) return 100.0 ; pp=(p< 1.0 )? p : 2.0 -p; t = sqrt (- 2 .* log (pp/ 2.0 )); x = - 0.70711 *(( 2.30753 +t* 0.27061 )/( 1.0 +t*( 0.99229 +t* 0.04481 )) - t); for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { err=erfc(x)-pp; x+=err/( M_2_SQRTPI * exp (- pow (x, 2 ))-x*err); } return (p< 1.0 ? x : -x); } double inverf( double p) { return inverfc( 1.0 -p);} }; double erfcc( const double x) { double t,z= fabs (x),ans; t= 2 ./( 2.0 +z); ans=t* exp (-z*z- 1.26551223 +t*( 1.00002368 +t*( 0.37409196 +t*( 0.09678418 + t*(- 0.18628806 +t*( 0.27886807 +t*(- 1.13520398 +t*( 1.48851587 + t*(- 0.82215223 +t* 0.17087277 ))))))))); return (x>= 0.0 ? ans : 2.0 -ans); }





2.1.2 Günlük-Normal Dağılım

Şimdi log normal dağılımına bir göz atalım.

Olasılık teorisinde log-normal dağılım, kesinlikle sürekli dağılımlardan oluşan iki parametreli bir ailedir. Rasgele bir değişken günlük normalde dağıtılırsa, logaritmasının normal bir dağılım vardır.

burada μ konum parametresi (0<μ), σ ölçek parametresi (0<σ) ise.





Şekil 2. Log-normal dağılım yoğunluğu Logn(0,1)

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ Logn(μ, σ2), burada:

X, log-normal dağılım Logn'den seçilen rastgele bir değişkendir;

konum parametresi (0<μ) μ);



σ ölçek parametresidir (0<σ).



Rastgele değişken X'in geçerli aralığı: 0 ≤ X ≤ +∞.

Şimdi CLognormaldist sınıfını oluşturalım (log normal dağılımını açıklamaktadır). Aşağıdaki gibi görünecektir:

class CLognormaldist : CErf { public : double mu, sig; void CLognormaldist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Lognormal Distribution!" ); } double pdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Lognormal Distribution!" ); if (x== 0 .) return 0 .; return ( 0.398942280401432678 /(sig*x))* exp (- 0.5 * pow (( log (x)-mu)/sig, 2 )); } double cdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Lognormal Distribution!" ); if (x== 0 .) return 0 .; return 0.5 *erfc(- 0.707106781186547524 *( log (x)-mu)/sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Lognormal Distribution!" ); return exp (- 1.41421356237309505 *sig*inverfc( 2 .*p)+mu); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Görüldüğü gibi, günlük-normal dağılımı normal dağılımdan çok farklı değildir. Fark, x parametresinin log(x) parametresiyle değiştirilmesidir.





2.1.3 Cauchy Dağılımı

Olasılık teorisinde cauchy dağılımı (fizikte Lorentz dağılımı veya Breit-Wigner dağılımı olarak da adlandırılır) kesinlikle sürekli dağılımların bir sınıfıdır. Cauchy dağıtılmış rasgele değişken, beklentisi ve varyansı olmayan bir değişkenin yaygın bir örneğidir. Yoğunluk aşağıdaki formu alır:



burada μ konum parametresi (-∞ ≤ μ ≤ +∞) ve σ ölçek parametresidir (0<σ).

Cauchy dağılımının notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ Cau(μ, σ), burada:

X, Cauchy dağılımı Cau'dan seçilen rastgele bir değişkendir;

μ konum parametresidir (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ ölçek parametresidir (0<σ).



Rastgele X değişkeninin geçerli aralığı: -∞ ≤ X ≤ +∞.





Şekil 3. Cauchy dağılım yoğunluğu Cau(0,1)

CCauchydist sınıfınınyardımıylaoluşturulan MQL5 formatında aşağıdaki gibi görünür:

class CCauchydist { public : double mu, sig; void CCauchydist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Cauchy Distribution!" ); } double pdf( double x) { return 0.318309886183790671 /(sig*( 1 .+ pow ((x-mu)/sig, 2 ))); } double cdf( double x) { return 0.5 + 0.318309886183790671 *atan2(x-mu,sig); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Cauchy Distribution!" ); return mu+sig* tan ( M_PI *(p- 0.5 )); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Radyanlardaark teğetinin ana değerini döndürenatan2() işlevinin kullanıldığı burada belirtilmelidir:

double atan2( double y, double x) { double a; if ( fabs (x)> fabs (y)) a= atan (y/x); else { a= atan (x/y); if (a< 0 .) a=- 1 .* M_PI_2 -a; else a= M_PI_2 -a; } if (x< 0 .) { if (y< 0 .) a=a- M_PI ; else a=a+ M_PI ; } return a; }





2.1.4HiperbolikSekant Dağılımı

Hiperbolik sekant dağılımı finansal rütbe analizi ile ilgilenenlerin ilgisini çekecektir.

Olasılık kuramı ve istatistiklerinde hiperbolik sekant dağılımı, olasılık yoğunluk fonksiyonu ve karakteristik fonksiyonu hiperbolik sekant fonksiyonu ile orantılı olan sürekli bir olasılık dağılımıdır. Yoğunluk formül tarafından verilir:

burada μ konum parametresi (-∞ ≤ μ ≤ +∞) ve σ ölçek parametresidir (0<σ).





Şekil 4. Hiperbolik sekant dağılım yoğunluğu HS(0,1)

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ HS(μ, σ), burada:

X rastgele bir değişkendir;

μ konum parametresidir (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ ölçek parametresidir (0<σ).



Rastgele X değişkeninin geçerli aralığı: -∞ ≤ X ≤ +∞.

CHypersecdist sınıfını kullanarak aşağıdaki gibi tanımlayalım:

class CHypersecdist { public : double mu, sig; void CHypersecdist() { mu= 0.0 ;sig= 1.0 ; if (sig<= 0 .) Alert ( "bad sig in Hyperbolic Secant Distribution!" ); } double pdf( double x) { return sech(( M_PI *(x-mu))/( 2 *sig))/ 2 *sig; } double cdf( double x) { return 2 / M_PI * atan ( exp (( M_PI *(x-mu)/( 2 *sig)))); } double invcdf( double p) { if (!(p> 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Hyperbolic Secant Distribution!" ); return (mu+( 2.0 *sig/ M_PI * log ( tan ( M_PI / 2.0 *p)))); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Bu dağılımın fonksiyonu hiperbolik sekant işleviyle orantılı olan hiperbolik sekant işlevinden aldığını görmek zor değildir.

Hiperbolik sekant fonksiyonu sechaşağıdaki gibidir:

//+------------------------------------------------------------------+ //| Hyperbolic Secant Function | //+------------------------------------------------------------------+ double sech( double x) { return 2 /( pow ( M_E ,x)+ pow ( M_E ,-x)); }





2.1.5Öğrenci t-Dağılımı



Öğrencinin t dağılımı istatistiklerde önemli bir dağılımdır.

Olasılık teorisinde, Öğrencinin t dağılımı genellikle tamamen sürekli dağılımlardan oluşan tek parametreli bir ailedir. Bununla birlikte, dağılım yoğunluğu işlevi tarafından verilen üç parametreli bir dağılım olarak da kabul edilebilir:

Burada Г Euler'in Gama işlevidir, ν şekil parametresidir (ν>0), μ konum parametresidir (-∞ ≤ μ ≤ +∞), σ ölçek parametresidir (0<σ).





Şekil 5. Öğrencinin t-dağılımyoğunluğu Stt(1,0,1)

Bunun notasyonu şu biçime sahiptir: t ~ Stt (ν,μ,σ), burada:

t, Öğrencinin t dağılımı Stt ’sinden seçilen rastgele bir değişkendir;

ν şekil parametresidir (ν>0)



μ konum parametresidir (-∞ ≤ μ ≤ +∞);



σ ölçek parametresidir (0<σ).



Rastgele X değişkeninin geçerli aralığı: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Genellikle, özellikle hipotez testinde standart bir t dağılımı μ=0 ve σ=1 ile kullanılır. Böylece, parametre ν ile tek parametreli bir dağılıma dönüşür.



Bu dağılım genellikle beklenti değeri hipotezlerini, regresyon ilişki katsayılarını, homojenlik hipotezlerini vb. test ederken, güven aralıkları aracılığıyla beklenti, öngörülen değerler ve diğer özelliklerin tahmin edilmesinde kullanılır.

Dağılımı CStudenttdist sınıfı aracılığıyla tanımlayalım:

class CStudenttdist : CBeta { public : int nu; double mu, sig, np, fac; void CStudenttdist() { int Nu= 1 ; double Mu= 0.0 ,Sig= 1.0 ; setCStudenttdist(Nu,Mu,Sig); } void setCStudenttdist( int Nu, double Mu, double Sig) { nu=Nu; mu=Mu; sig=Sig; if (sig<= 0 . || nu<= 0 .) Alert ( "bad sig,nu in Student-t Distribution!" ); np= 0.5 *(nu+ 1 .); fac=gammln(np)-gammln( 0.5 *nu); } double pdf( double x) { return exp (-np* log ( 1 .+ pow ((x-mu)/sig, 2 .)/nu)+fac)/( sqrt ( M_PI *nu)*sig); } double cdf( double t) { double p= 0.5 *betai( 0.5 *nu, 0.5 ,nu/(nu+ pow ((t-mu)/sig, 2 ))); if (t>=mu) return 1 .-p; else return p; } double invcdf( double p) { if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Student-t Distribution!" ); double x=invbetai( 2 .* fmin (p, 1 .-p), 0.5 *nu, 0.5 ); x=sig* sqrt (nu*( 1 .-x)/x); return (p>= 0.5 ? mu+x : mu-x); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } double aa( double t) { if (t < 0 .) Alert ( "bad t in Student-t Distribution!" ); return 1 .-betai( 0.5 *nu, 0.5 ,nu/(nu+ pow (t, 2 .))); } double invaa( double p) { if (!(p>= 0 . && p< 1 .)) Alert ( "bad p in Student-t Distribution!" ); double x=invbetai( 1 .-p, 0.5 *nu, 0.5 ); return sqrt (nu*( 1 .-x)/x); } };

CStudenttdist sınıf listesi, CBeta'nın tamamlanmamış beta işleviniaçıklayanbir temel sınıf olduğunu gösterir.

CBeta sınıfı aşağıdaki gibigörünür:

class CBeta : public CGauleg18 { private : int Switch; double Eps,Fpmin; public : void CBeta() { int swi= 3000 ; setCBeta(swi,EPS,FPMIN); }; void setCBeta( int swi, double eps, double fpmin) { Switch=swi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double betai( const double a, const double b, const double x); double betacf( const double a, const double b, const double x); double betaiapprox( double a, double b, double x); double invbetai( double p, double a, double b); };

Bu sınıf ayrıca CGauleg18 temel sınıfına sahiptir ve bu sınıf, Gauss-Legendre dörtgeni gibi sayısal entegrasyon yöntemi için katsayılar sağlar.







2.1.6 Lojistik Dağılım

Çalışmamızda lojistik dağılımın bir sonrakini göz önünde bulundurmayı öneriyorum.



Olasılık kuramı ve istatistikte lojistik dağılım sürekli bir olasılık dağılımıdır. Kümülatif dağılım fonksiyonu lojistik fonksiyonudur. Şekil olarak normal dağılımı andırır, ancak daha ağır taraflara sahiptir. Dağılım yoğunluğu: Burada α konum parametresi (-∞ ≤ α ≤ +∞), β ölçek parametresi (0<β).





Şekil 6. Lojistik dağılım yoğunluğu Logi(0,1)

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ Logi (α,β), durumunda:

X rastgele bir değişkendir;

konum parametresi (-∞ ≤ α ≤ +∞) α);



konum parametresi (-∞ ≤ α ≤ +∞) α); β ölçek parametresidir (0< β ).



Rastgele X değişkeninin geçerli aralığı: -∞ ≤ X ≤ +∞.

CLogisticdist sınıfı, yukarıda açıklanan dağılımın uygulanmasıdır:

class CLogisticdist { public : double alph, bet; void CLogisticdist() { alph= 0.0 ;bet= 1.0 ; if (bet<= 0 .) Alert ( "bad bet in Logistic Distribution!" ); } double pdf( double x) { return exp (-(x-alph)/bet)/(bet* pow ( 1 .+ exp (-(x-alph)/bet), 2 )); } double cdf( double x) { double et= exp (- 1 .* fabs ( 1.81379936423421785 *(x-alph)/bet)); if (x>=alph) return 1 ./( 1 .+et); else return et/( 1 .+et); } double invcdf( double p) { if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Logistic Distribution!" ); return alph+ 0.551328895421792049 *bet* log (p/( 1 .-p)); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.7 Üstel Dağılım

Rastgele bir değişkenin üstel dağılımına da bir göz atalım.

Rastgele birdeğişken X, yoğunluğu aşağıdakiler tarafından verilmişse, φ parametresi φ > 0, olan üstel dağılımdır:

burada λ (λ>0).





Şekil 7. Üstel dağılımyoğunluğu Exp(1)

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ Exp(λ), burada:

X rastgele bir değişkendir;

λ , ( λ>0 ).



Rastgele değişken X'in geçerli aralığı: 0 ≤ X ≤ +∞.

Bu dağılım, belirli zamanlarda meydana gelen bir dizi olayı tek tek tanımlaması açısından dikkat çekicidir. Böylece, bu dağılımı kullanarak bir tüccar bir dizi kayıp anlaşmasını ve diğerlerini analiz edebilir.

MQL5 kodunda, dağılım CExpondist sınıfı aracılığıyla açıklanmıştır:

class CExpondist { public : double lambda; void CExpondist() { lambda= 1.0 ; if (lambda<= 0 .) Alert ( "bad lambda in Exponential Distribution!" ); } double pdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Exponential Distribution!" ); return lambda* exp (-lambda*x); } double cdf( double x) { if (x < 0 .) Alert ( "bad x in Exponential Distribution!" ); return 1 .- exp (-lambda*x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Exponential Distribution!" ); return - log ( 1 .-p)/lambda; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.8 Gama Dağılımı

gama dağılımını rastgele değişken sürekli dağılımının bir sonraki türü olarak seçtim.

Olasılık teorisinde gama dağılımı, kesinlikle sürekli olasılık dağılımlarından oluşan iki parametreli bir ailedir. Parametre α bir tam sayıysa, bu tür gama dağılımı Erlang dağılımı olarak da adlandırılır. Yoğunluk aşağıdaki formu alır: burada Г Euler'in Gama işlevidir, α şekil parametresidir (0<α), β ölçek parametresidir (0<β).







Şekil 8. Gama dağılımı yoğunluğu Gam(1,1).

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ Gam (α,β), olduğunda:

X rastgele bir değişkendir;

α şekil parametresidir (0< α);



α şekil parametresidir (0< α); β ölçek parametresidir (0< β ).



Rastgele değişken X'in geçerli aralığı: 0 ≤ X ≤ +∞.

CGammadist sınıf tanımlı varyantta aşağıdaki gibi görünür:

class CGammadist : CGamma { public : double alph, bet, fac; void CGammadist() { setCGammadist(); } void setCGammadist( double Alph= 1.0 , double Bet= 1.0 ) { alph=Alph; bet=Bet; if (alph<= 0 . || bet<= 0 .) Alert ( "bad alph,bet in Gamma Distribution!" ); fac=alph* log (bet)-gammln(alph); } double pdf( double x) { if (x<= 0 .) Alert ( "bad x in Gamma Distribution!" ); return exp (-bet*x+(alph- 1 .)* log (x)+fac); } double cdf( double x) { if (x< 0 .) Alert ( "bad x in Gamma Distribution!" ); return gammp(alph,bet*x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Gamma Distribution!" ); return invgammp(p,alph)/bet; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Gama dağılım sınıfı, tamamlanmamış gama işlevini açıklayan CGamma sınıfından türemiştir.



CGamma sınıfı aşağıdaki gibitanımlanır:

class CGamma : public CGauleg18 { private : int ASWITCH; double Eps, Fpmin, gln; public : void CGamma() { int aswi= 100 ; setCGamma(aswi,EPS,FPMIN); }; void setCGamma( int aswi, double eps, double fpmin) { ASWITCH=aswi; Eps=eps; Fpmin=fpmin; }; double gammp( const double a, const double x); double gammq( const double a, const double x); void gser( double &gamser, double a, double x, double &gln); double gcf( const double a, const double x); double gammpapprox( double a, double x, int psig); double invgammp( double p, double a); };

Hem CGamma sınıfı hem de CBeta sınıfıtemel sınıf olarak CGauleg18'e sahiptir.





2.1.9 Beta Dağılımı

Şimdi beta dağılımını gözden geçirelim.



Olasılık teorisi ve istatistikte, beta dağılımı kesinlikle sürekli dağılımlardan oluşan iki parametreli bir ailedir. Değerleri sınırlı bir aralıkta tanımlanan rasgele değişkenleri tanımlamak için kullanılır. Yoğunluk aşağıdaki gibi tanımlanır: burada B beta işlevidir, α 1. şekil parametresidir (0<α), β 2. şekil parametresidir (0<β).





Şekil 9. Beta dağılım yoğunluğu Beta(0.5,0.5)

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ Beta (α,β), olduğunda:

X rastgele bir değişkendir;

α 1. şekil parametresidir (0< α);



α 1. şekil parametresidir (0< α); β 2. şekil parametresidir (0< β ).



Rastgele değişken X'in geçerli aralığı: 0 ≤ X ≤ 1.

CBetadist sınıfı bu dağılımı aşağıdaki şekilde açıklar:

class CBetadist : CBeta { public : double alph, bet, fac; void CBetadist() { setCBetadist(); } void setCBetadist( double Alph= 0.5 , double Bet= 0.5 ) { alph=Alph; bet=Bet; if (alph<= 0 . || bet<= 0 .) Alert ( "bad alph,bet in Beta Distribution!" ); fac=gammln(alph+bet)-gammln(alph)-gammln(bet); } double pdf( double x) { if (x<= 0 . || x>= 1 .) Alert ( "bad x in Beta Distribution!" ); return exp ((alph- 1 .)* log (x)+(bet- 1 .)* log ( 1 .-x)+fac); } double cdf( double x) { if (x< 0 . || x> 1 .) Alert ( "bad x in Beta Distribution" ); return betai(alph,bet,x); } double invcdf( double p) { if (p< 0 . || p> 1 .) Alert ( "bad p in Beta Distribution!" ); return invbetai(p,alph,bet); } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };





2.1.10Laplace Dağılımı

Bir diğer dikkat çekici sürekli dağılım, Laplace dağılımıdır (çift üstel dağılım).

Olasılık teorisindeki Laplace dağılımı (çift üstel dağılım), olasılık yoğunluğunun olduğu rastgele bir değişkenin sürekli dağılımıdır: Burada α konum parametresi (-∞ ≤ α ≤ +∞), β ölçek parametresi (0<β).





Şekil 10. Laplace dağılımıyoğunluğu Lap(0,1)

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: X ~ Lap (α,β), olduğunda:

X rastgele bir değişkendir;

konum parametresi (-∞ ≤ α ≤ +∞) α);

+∞) α); β ölçek parametresidir (0< β ).

Rastgele X değişkeninin geçerli aralığı: -∞ ≤ X ≤ +∞.

Bu dağılımın amaçları doğrultusundaCLaplacedist sınıfı aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

class CLaplacedist { public : double alph; double bet; void CLaplacedist() { alph=. 0 ; bet= 1 .; if (bet<= 0 .) Alert ( "bad bet in Laplace Distribution!" ); } double pdf( double x) { return exp (- fabs ((x-alph)/bet))/ 2 *bet; } double cdf( double x) { double temp; if (x< 0 ) temp= 0.5 * exp (- fabs ((x-alph)/bet)); else temp= 1 .- 0.5 * exp (- fabs ((x-alph)/bet)); return temp; } double invcdf( double p) { double temp; if (p< 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Laplace Distribution!" ); if (p< 0.5 ) temp=bet* log ( 2 *p)+alph; else temp=- 1 .*(bet* log ( 2 *( 1 .-p))+alph); return temp; } double sf( double x) { return 1 -cdf(x); } };

Bu nedenle, MQL5 kodunu kullanarak on sürekli dağılım için 10 sınıf oluşturduk. Bunların dışında, belirli işlev ve yöntemlere ihtiyaç olduğu için tamamlayıcı olan bazı sınıflar oluşturuldu (örneğin CBeta ve CGamma).

Şimdi ayrık dağılımlara devam edelim ve bu dağılım kategorisi için birkaç sınıf oluşturalım.





2.2.1 Binom Dağılımı

Şimdi binom dağılımı ile başlayalım.

Olasılık teorisinde, binom dağılımı, her birinde başarı olasılığının eşit olduğu bir dizi bağımsız rastgele deneydeki başarı sayısının dağılımıdır. Olasılık yoğunluğu aşağıdaki formülle verilmiştir: burada (n k) binom katsayısıdır, n deneme sayısıdır (0 ≤ n), p başarı olasılığıdır (0 ≤ p ≤1).





Şekil 11. Binom dağılımı yoğunluğu Bin(100,0,5).

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: k ~ Bin (n,p), olduğunda:

k rastgele bir değişkendir;

n deneme sayısıdır (0 ≤ n);

n); p başarı olasılığıdır (0 ≤ p ≤1 ).

Rastgele değişken X'in geçerli aralığı: 0 veya 1.

Rastgele X değişkeninin olası değerleri size bir şey gösteriyor mu? Gerçekten de, bu dağılım ticaret sistemindeki kazanma (1) ve kayıp (0) anlaşmalarının toplamını analiz etmemize yardımcı olabilir.



СBinomialdist sınıfını aşağıdaki gibi oluşturalım:

class CBinomialdist : CBeta { public : int n; double pe, fac; void CBinomialdist() { setCBinomialdist(); } void setCBinomialdist( int N= 100 , double Pe= 0.5 ) { n=N; pe=Pe; if (n<= 0 || pe<= 0 . || pe>= 1 .) Alert ( "bad args in Binomial Distribution!" ); fac=gammln(n+ 1 .); } double pdf( int k) { if (k< 0 ) Alert ( "bad k in Binomial Distribution!" ); if (k>n) return 0 .; return exp (k* log (pe)+(n-k)* log ( 1 .-pe)+fac-gammln(k+ 1 .)-gammln(n-k+ 1 .)); } double cdf( int k) { if (k< 0 ) Alert ( "bad k in Binomial Distribution!" ); if (k== 0 ) return 0 .; if (k>n) return 1 .; return 1 .-betai(( double )k,n-k+ 1 .,pe); } int invcdf( double p) { int k,kl,ku,inc= 1 ; if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Binomial Distribution!" ); k= fmax ( 0 , fmin (n,( int )(n*pe))); if (p<cdf(k)) { do { k= fmax (k-inc, 0 ); inc*= 2 ; } while (p<cdf(k)); kl=k; ku=k+inc/ 2 ; } else { do { k= fmin (k+inc,n+ 1 ); inc*= 2 ; } while (p>cdf(k)); ku=k; kl=k-inc/ 2 ; } while (ku-kl> 1 ) { k=(kl+ku)/ 2 ; if (p<cdf(k)) ku=k; else kl=k; } return kl; } double sf( int k) { return 1 .-cdf(k); } };





2.2.2 Poisson Dağılımı



İncelenen bir sonraki dağılım, Poisson dağılımıdır.



Poisson dağılımı, bu olayların sabit bir ortalama yoğunlukta ve birbirinden bağımsız olarak gerçekleşmesi koşuluyla, belirli bir süre boyunca meydana gelen bir dizi olayla temsil edilen rastgele bir değişkeni modeller. Yoğunluk aşağıdaki formu alır: k! olan durumda faktöryel, λ konum parametresidir (0 < λ).







Şekil 12. Poisson dağılım yoğunluğu Pois(10).

Bunun notasyonu aşağıdaki biçime sahiptir: k ~ Pois(λ), burada:

k rastgele bir değişkendir;

φ konum parametresidir (0 < λ).

Rastgele değişken X'in geçerli aralığı: 0 ≤ X ≤ +∞.

Poisson dağılımı, risk derecesini tahmin ederken önemli olan "nadir olaylar yasasını" açıklar.



CPoissondist sınıfı bu dağılımın amaçlarına hizmet edecektir:

class CPoissondist : CGamma { public : double lambda; void CPoissondist() { lambda= 15 .; if (lambda<= 0 .) Alert ( "bad lambda in Poisson Distribution!" ); } double pdf( int n) { if (n< 0 ) Alert ( "bad n in Poisson Distribution!" ); return exp (-lambda+n* log (lambda)-gammln(n+ 1 .)); } double cdf( int n) { if (n< 0 ) Alert ( "bad n in Poisson Distribution!" ); if (n== 0 ) return 0 .; return gammq(( double )n,lambda); } int invcdf( double p) { int n,nl,nu,inc= 1 ; if (p<= 0 . || p>= 1 .) Alert ( "bad p in Poisson Distribution!" ); if (p< exp (-lambda)) return 0 ; n=( int ) fmax ( sqrt (lambda), 5 .); if (p<cdf(n)) { do { n= fmax (n-inc, 0 ); inc*= 2 ; } while (p<cdf(n)); nl=n; nu=n+inc/ 2 ; } else { do { n+=inc; inc*= 2 ; } while (p>cdf(n)); nu=n; nl=n-inc/ 2 ; } while (nu-nl> 1 ) { n=(nl+nu)/ 2 ; if (p<cdf(n)) nu=n; else nl=n; } return nl; } double sf( int n) { return 1 .-cdf(n); } };

Tüm istatistiksel dağılımları bir makale içinde düşünmek açıkça imkansızdır ve muhtemelen gerekli bile değildir. Kullanıcı, istenirse, yukarıda belirtilen dağılım galerisini genişletebilir. Oluşturulan dağılımlar Distribution_class.mqh dosyasında bulunabilir.







3. Dağılım Grafikleri Oluşturma

Şimdi dağılımlar için oluşturduğumuz sınıfların gelecekteki çalışmalarımızda nasıl kullanılabileceğini görmemizi öneriyorum.



Bu noktada, yine OOP'yi kullanarak, kullanıcı tanımlı parametre dağılımlarını işleyen ve bunları ekranda görüntüleyen CDistributionFigure sınıfını oluşturdum"HTML'de Grafikler ve Diyagramlar"makalesinde açıklanan yollarla .



class CDistributionFigure { private : Dist_type type; Dist_mode mode; double x; double x11; double x12; int d; double st; public : double xAr[]; double p1[]; void CDistributionFigure(); void setDistribution(Dist_type Type,Dist_mode Mode, double X11, double X12, double St); void calculateDistribution( double nn, double mm, double ss); void filesave(); };

Uygulama atlanma. Bu sınıfın Dist_type ve buna bağlı olarak Dist_mode ilgili tür ve mod gibi veri üyelerine sahip olduğunu unutmayın. Bu tipler, incelenmekte olan dağılımların ve türlerinin numaralandırmalarıdır.

Bu yüzden, sonunda bazı dağılımların bir grafiğini oluşturmaya çalışalım.



Sürekli dağılımlar için continuousDistribution.mq5 komut dosyası yazdım, anahtar satırları aşağıdaki gibi:

input Dist_type dist; input Dist_mode distM; input int nn= 1 ; input double mm= 0 ., ss= 1 .; void OnStart () { double Xx1, //left side limit Xx2, //right side limit st= 0.05 ; //step if (dist== 0 ) { Xx1=mm- 5.0 *ss/ 1.25 ; Xx2=mm+ 5.0 *ss/ 1.25 ; } if (dist== 2 || dist== 4 || dist== 5 ) { Xx1=mm- 5.0 *ss/ 0.35 ; Xx2=mm+ 5.0 *ss/ 0.35 ; } else if (dist== 1 || dist== 6 || dist== 7 ) { Xx1= 0.001 ; Xx2= 7.75 ; } else if (dist== 8 ) { Xx1= 0.0001 ; Xx2= 0.9999 ; st= 0.001 ; } else { Xx1=mm- 5.0 *ss; Xx2=mm+ 5.0 *ss; } CDistributionFigure F; //creation of the CDistributionFigure class instance F.setDistribution(dist,distM,Xx1,Xx2,st); F.calculateDistribution(nn,mm,ss); F.filesave(); string path= TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH )+ "\\MQL5\\Files\\Distribution_function.htm" ; ShellExecuteW( NULL , "open" ,path, NULL , NULL , 1 ); }

Ayrık dağılımlar için discreteDistribution.mq5 komutdosyası yazıldı.

Cauchy dağılımı için standart parametrelerle komut dosyasını çalıştırdım ve aşağıdaki videoda gösterildiği gibi aşağıdaki grafiği aldım.













Sonuç

Bu makalede, MQL5'te de kodlanmış rastgele bir değişkenin birkaç teorik dağılımı tanıtılmıştır. Piyasa ticaretinin tek başına ve dolayısıyla bir ticaret sisteminin çalışmasının temel olasılık yasalarına dayanması gerektiğine inanıyorum.



Ve bu makalenin ilgili okuyucular için pratik bir değere sahip olacağını umuyorum. Bu konuda, kendi açımdan, daha fazla konuya değineceğim ve istatistiksel olasılık dağılımlarının olasılık modeli analizinde nasıl kullanılabileceğini göstermek için pratik örnekler vereceğim.





