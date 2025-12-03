MetaTrader 5 / Exemplos
Gerenciamento de riscos (Parte 1): Fundamentos da construção de uma classe de gerenciamento de riscos

Gerenciamento de riscos (Parte 1): Fundamentos da construção de uma classe de gerenciamento de riscos

Niquel Mendoza
Niquel Mendoza



Introdução 

Neste artigo, analisaremos o que é gerenciamento de riscos no trading e sua importância na negociação automática. Começaremos pelos conceitos básicos, estabelecendo a base para entender como um gerenciamento de riscos adequado pode determinar a diferença entre sucesso e fracasso nos mercados financeiros. 

Em seguida, criaremos passo a passo uma classe em MQL5, que implementa um gerenciamento de riscos completo, permitindo controlar aspectos essenciais, como tamanho do lote, perdas máximas e lucro esperado.


O que é gerenciamento de riscos 

O gerenciamento de riscos é um princípio fundamental de qualquer estratégia de negociação. Seu objetivo principal é monitorar e controlar as posições abertas, garantindo que as perdas não ultrapassem os limites definidos pelo trader, como limites diários, semanais ou gerais.

Além disso, o gerenciamento de riscos permite determinar o tamanho adequado do lote para cada operação com base nas regras e preferências do usuário. Isso não apenas protege o capital, mas também otimiza a eficiência da estratégia, garantindo que as operações estejam alinhadas ao perfil de risco estabelecido.

De modo geral, um gerenciamento de riscos competente não só reduz a probabilidade de perdas catastróficas, como também assegura uma abordagem disciplinada na tomada de decisões financeiras sensatas.


Importância para a negociação automática  

O gerenciamento de riscos desempenha um papel decisivo na negociação automática, pois funciona como um sistema de controle que impede erros custosos, como excesso de operações ou exposição a riscos desnecessários. No contexto de bots de negociação, em que as decisões são tomadas de forma totalmente automática, um gerenciamento de riscos adequado garante uma execução disciplinada e eficiente das estratégias.

Isso é especialmente valioso em situações como a seleção para financiamento, pois o cumprimento rigoroso dos limites de perdas diárias, semanais ou gerais pode se tornar um fator decisivo para o sucesso ou o fracasso. O gerenciamento de riscos permite estabelecer com precisão essas barreiras, protegendo o capital do usuário e otimizando suas atividades em um ambiente competitivo.

Além disso, isso ajuda o bot a agir de maneira mais estratégica, estabelecendo limites claros para evitar excesso de operações ou a aceitação de riscos desproporcionais. Graças ao cálculo automático dos tamanhos de lote e à limitação das perdas por operação, o gerenciamento de riscos não apenas protege o capital, mas também proporciona ao trader tranquilidade, pois ele sabe que seu bot opera dentro de limites controlados e seguros.


Conceitos introdutórios de gerenciamento de riscos 

Antes de iniciar a programação, é importante entender as principais variáveis e conceitos que utilizaremos no gerenciamento de riscos. Esses conceitos são fundamentais para desenvolver um sistema eficaz, que proteja o capital do usuário e garanta uma negociação controlada. A seguir, analisaremos cada um deles:

1. Perda máxima diária

É o limite máximo de perda que o bot pode acumular em um único dia (24 horas). Se esse limite for alcançado, o bot provavelmente fechará todas as posições abertas e suspenderá qualquer atividade de negociação até o próximo dia. Essa abordagem ajuda a evitar que uma sequência de operações malsucedidas cause impacto significativo no capital.

2. Perda máxima semanal

Funciona de forma semelhante à perda diária, mas aplicada ao intervalo de uma semana. Se o bot ultrapassar o limite definido, ele encerrará as operações até o início da semana seguinte. Esse parâmetro é ideal para impedir perdas significativas em horizontes temporais mais longos.

3. Perda máxima geral

É o limite absoluto de perdas, atingido o qual é ativada uma estratégia especial de recuperação. Ela pode incluir a reduçãao dos tamanhos dos lotes e uma negociação mais cautelosa, com o objetivo de recuperar gradualmente o capital perdido. Esse conceito permite controlar o risco total da conta.

4. Perda máxima por operação

Define a perda máxima que pode ser permitida em uma única operação. Esse valor é crucial, pois permite calcular automaticamente o tamanho ideal do lote para cada negociação conforme o nível de risco que o usuário está disposto a assumir.

5. Lucro diário, semanal e geral

Essas variáveis registram o lucro acumulado em diferentes períodos de tempo. Essas métricas são úteis para avaliar a eficiência do bot e ajustar estratégias com base nos resultados obtidos.


Criação do arquivo incluível e descrição do plano 

Nesta seção, começaremos a programar o arquivo incluível.

1. Na parte superior da nossa plataforma Metatrader, encontramos o item "IDE" e clicamos nele:

IDE-1

2. No canto superior esquerdo do MetaEditor, selecionamos a aba "Arquivo", depois "Novo", e deve aparecer algo como o seguinte:

IDE-2

3. Selecionamos "Include" e clicamos em "Avançar":

IDE-3

4. Configuramos o arquivo incluível, definindo para ele um nome e o autor:

IDE-4

Com isso, a criação do arquivo é concluída, embora este seja apenas o começo. Agora descreverei detalhadamente o plano de funcionamento do sistema de gerenciamento de riscos.

A seguir é apresentada uma representação esquemática de como o gerenciamento de riscos irá funcionar:

Map-1

Seção
Descrição   Frequência de execução
1. Variáveis de configuração do cálculo Nesse estágio inicial, executado apenas uma vez, são definidas todas as variáveis necessárias para calcular perdas e lucros.

As principais tarefas incluem:
  • definir o número mágico para identificar operações específicas do EA;
  • estabelecer o saldo inicial, algo especialmente relevante ao operar em contas financiadas ou em prop firms;
  • indicar os valores percentuais de risco aplicáveis e decidir se a perda será calculada em dinheiro ou como percentual do saldo/capital.
Se for escolhida a opção por percentual, o usuário deve indicar o valor-base ao qual o percentual será aplicado (por exemplo, saldo total, equity, lucro total ou margem livre).		 Executado apenas uma vez ou ao configurar o EA.
2.
Cálculo de lucros e perdas
Neste estágio, calcula-se o estado atual de lucros e perdas da conta. Inclui:
  • o cálculo do total de perdas acumuladas;
  • o registro de lucros por dia, semana ou por operação;
  • a comparação das perdas acumuladas com os limites definidos na seção anterior.
Esse processo é executado periodicamente conforme a necessidade do usuário.		 Executado diariamente, na abertura de uma operação, ou semanalmente — conforme as configurações.
3.
Verificação em tempo real 		No modo em tempo real, o EA realiza uma verificação constante em cada tick, para garantir que as perdas atuais não ultrapassem os limites definidos.

Se algum dos valores de perda for excedido, o EA fechará imediatamente todas as posições abertas, para impedir novas perdas. 		A cada tick (processo em tempo real).

Com tudo o que foi exposto, passamos à criação das primeiras funções.


Criação de funções para calcular o tamanho do lote 

Antes de começar o desenvolvimento da classe, é necessário primeiro criar as funções que permitirão calcular o lote.

Cálculo do lote ideal

Para determinar o lote ideal, precisamos inicialmente calcular o tamanho total do lote, isto é, o máximo que nossa conta pode comprar ou vender. Esse cálculo é baseado no conhecimento da margem necessária para negociar um lote na moeda da conta. Depois de obter esse valor, dividimos a margem livre da conta pela margem inicial exigida, ajustamos o resultado por arredondamento e assim obtemos o lote máximo permitido para nossa conta.

Requisitos preliminares

Antes de iniciar os cálculos, é necessário determinar a margem exigida para um lote de qualquer símbolo. Neste exemplo, o símbolo utilizado será o ouro, porém esse processo se aplica a qualquer outro símbolo financeiro.

O objetivo principal é obter uma base confiável para o cálculo eficiente dos lotes, adaptada ao saldo e à margem disponível em nossa conta de negociação.

MARGEM-1

Como podemos ver, a margem inicial aproximada para comprar um lote de ouro é de 1 326 USD. Portanto, para calcular o lote máximo permitido, basta dividir a margem livre disponível na conta pela margem inicial exigida. Essa relação pode ser representada da seguinte forma:

MARGEM-2

Margem livre:

  • Este é o capital disponível em sua conta que pode ser utilizado para abrir novas operações. No MetaTrader, ele é calculado da seguinte maneira:

MARGEM-3

Cálculo do preço para qualquer tipo de ordem
Agora que sabemos como calcular o tamanho máximo do lote, o próximo passo será implementar essa funcionalidade programaticamente. No entanto, antes de fazer isso, precisamos determinar o preço pelo qual a ordem será executada. Para isso, criaremos uma função chamada PriceByOrderType, que calculará e retornará o preço correspondente conforme o tipo de ordem.

double PriceByOrderType(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double DEVIATION = 100, double STOP_LIMIT = 50)

Parâmetros:

  1. symbol — o símbolo de negociação (por exemplo, "EURUSD") no qual a ordem será executada,
  2. order_type — o tipo de ordem, baseado no enumerador ENUM_ORDER_TYPE,
  3. DEVIATION — o desvio permitido em pontos,
  4. STOP_LIMIT — a distância em pontos para ordens do tipo STOP_LIMIT.

Passo 1. Criação das variáveis necessárias

Primeiro, declararemos as variáveis que armazenarão a quantidade de dígitos do símbolo, o valor de um ponto e os preços atuais (bid e ask) na estrutura MqlTick.

int     digits=0; 
double  point=0; 
MqlTick tick={};

Passo 2. Atribuição de valores às variáveis

Utilizamos funções para obter informações sobre o símbolo, como quantidade de dígitos, valor do ponto e preços atuais.

Obtenção do valor SYMBOL_POINT: 
ResetLastError(); 
if(!SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT, point)) 
  { 
   Print("SymbolInfoDouble() failed. Error ", GetLastError()); 
   return 0; 
  }

Obtenção do valor SYMBOL_DIGITS:

long value=0; 
if(!SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS, value)) 
  { 
   Print("SymbolInfoInteger() failed. Error ", GetLastError()); 
   return 0; 
  } 
digits=(int)value;

Obtenção dos preços atuais do símbolo:

if(!SymbolInfoTick(symbol, tick)) 
  { 
   Print("SymbolInfoTick() failed. Error ", GetLastError()); 
   return 0; 
  }

Passo 3. Cálculo do preço com base no tipo de ordem

Dependendo do tipo de ordem, retornamos o preço correspondente, utilizando a construção switch:

switch(order_type) 
  { 
   case ORDER_TYPE_BUY              :  return(tick.ask); 
   case ORDER_TYPE_SELL             :  return(tick.bid); 
   case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return(NormalizeDouble(tick.ask - DEVIATION * point, digits)); 
   case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return(NormalizeDouble(tick.bid + DEVIATION * point, digits)); 
   case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * point, digits)); 
   case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * point, digits)); 
   case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * point - STOP_LIMIT * point, digits)); 
   case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * point + STOP_LIMIT * point, digits)); 
   default                          :  return(0); 
  }

Aqui está a implementação final da função: 

double PriceByOrderType(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double DEVIATION = 100, double STOP_LIMIT = 50) 
  {
   int     digits=0; 
   double  point=0; 
   MqlTick tick={}; 

//--- we get the Point value of the symbol
   ResetLastError(); 
   if(!SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_POINT, point)) 
     { 
      Print("SymbolInfoDouble() failed. Error ", GetLastError()); 
      return 0; 
     } 

//--- we get the Digits value of the symbol
   long value=0; 
   if(!SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS, value)) 
     { 
      Print("SymbolInfoInteger() failed. Error ", GetLastError()); 
      return 0; 
     } 
   digits=(int)value; 

//--- we get the latest prices of the symbol
   if(!SymbolInfoTick(symbol, tick)) 
     { 
      Print("SymbolInfoTick() failed. Error ", GetLastError()); 
      return 0; 
     } 

//--- Depending on the type of order, we return the price
   switch(order_type) 
     { 
      case ORDER_TYPE_BUY              :  return(tick.ask); 
      case ORDER_TYPE_SELL             :  return(tick.bid); 
      case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT        :  return(NormalizeDouble(tick.ask - DEVIATION * point, digits)); 
      case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT       :  return(NormalizeDouble(tick.bid + DEVIATION * point, digits)); 
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP         :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * point, digits)); 
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP        :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * point, digits)); 
      case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT   :  return(NormalizeDouble(tick.ask + DEVIATION * point - STOP_LIMIT * point, digits)); 
      case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT  :  return(NormalizeDouble(tick.bid - DEVIATION * point + STOP_LIMIT * point, digits)); 
      default                          :  return(0); 
     } 
  }

Além disso, será necessária uma função para obter o tipo de ordem a mercado com base no tipo de ordem, algo que é feito de forma simples:

ENUM_ORDER_TYPE MarketOrderByOrderType(ENUM_ORDER_TYPE type) 
  { 
   switch(type) 
     { 
      case ORDER_TYPE_BUY  : case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT  : case ORDER_TYPE_BUY_STOP  : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT  : 
        return(ORDER_TYPE_BUY); 
      case ORDER_TYPE_SELL : case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : 
        return(ORDER_TYPE_SELL); 
     } 
   return(WRONG_VALUE); 
  }

Cálculo do lote máximo
A função GetMaxLot calcula o tamanho máximo do lote que pode ser aberto com base na margem livre disponível e no tipo de ordem especificado. Trata-se de uma ferramenta fundamental para o gerenciamento de riscos, pois garante que as operações respeitem os requisitos de margem estabelecidos pela corretora.

1. Criação dos parâmetros da função

A função recebe os seguintes parâmetros:

double GetMaxLote(ENUM_ORDER_TYPE type, double DEVIATION = 100, double STOP_LIMIT = 50)
  • Type — define o tipo de ordem, como ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL. Esse parâmetro é essencial para o cálculo correto do preço e da margem.
  • DEVIATION — indica o desvio permitido em pontos para ordens pendentes. O valor padrão é 100.
  • STOP_LIMIT — representa a distância em pontos para ordens do tipo STOP_LIMIT. O valor padrão é 50.

2. Inicialização das variáveis necessárias

São declaradas quatro variáveis do tipo double e um enumerador ORDER_TYPE, que serão utilizados nos cálculos:

   //--- Set variables
   double VOLUME = 1.0; //Initial volume size
   ENUM_ORDER_TYPE new_type = MarketOrderByOrderType(type); 
   double price = PriceByOrderType(_Symbol, type, DEVIATION, STOP_LIMIT); // Price for the given order type
   double volume_step = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP); // Volume step for the symbol
   double margin = EMPTY_VALUE; // Required margin, initialized as empty

3. Cálculo da margem necessária para um lote

Para determinar a margem exigida para abrir um lote nas condições de mercado atuais, utiliza-se a função OrderCalcMargin. Em caso de falha, uma mensagem de erro é exibida e retorna-se 0:

ResetLastError(); 
if (!OrderCalcMargin(new_type, _Symbol, VOLUME, price, margin)) 
  { 
   Print("OrderCalcMargin() failed. Error ", GetLastError()); 
   return 0; // Exit the function if margin calculation fails
  }

4. Cálculo do tamanho máximo do lote

Para calcular o tamanho máximo do lote, utiliza-se a fórmula apresentada acima. Isso inclui dividir a margem livre pela margem exigida, normalizar o resultado de acordo com o passo de volume permitido e arredondar para baixo, evitando erros:

double result = MathFloor((AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE) / margin) / volume_step) * volume_step;

5. Retorno do resultado

Por fim, é retornado o tamanho máximo de lote calculado:

return result; // Return the maximum lot size

Função completa:

double GetMaxLote(ENUM_ORDER_TYPE type, double DEVIATION = 100, double STOP_LIMIT = 50) 
  { 
   //--- Set variables
   double VOLUME = 1.0; // Initial volume size
   ENUM_ORDER_TYPE new_type = MarketOrderByOrderType(type); 
   double price = PriceByOrderType(_Symbol, type, DEVIATION, STOP_LIMIT); // Price for the given order type
   double volume_step = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);    // Volume step for the symbol
   double margin = EMPTY_VALUE; // Required margin, initialized as empty
  
   //--- Get margin for one lot
   ResetLastError(); 
   if (!OrderCalcMargin(new_type, _Symbol, VOLUME, price, margin)) 
     { 
      Print("OrderCalcMargin() failed. Error ", GetLastError()); 
      return 0; // Exit the function if margin calculation fails
     }
   //--- Calculate the maximum lot size
   double result = MathFloor((AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE) / margin) / volume_step) * volume_step; 
   return result; // Return the maximum lot size
  }


Criação de funções para obter o lucro 

Após concluir o desenvolvimento das funções para calcular o tamanho máximo do lote, o próximo passo é desenvolver funções que calculem o lucro desde uma data específica até o momento atual. Isso é fundamental, pois, na avaliação a cada tick, precisamos determinar se a variável de perda máxima foi ultrapassada. Para isso, dependemos das variáveis que armazenam informações sobre o lucro. Por exemplo, para verificar se a perda máxima diária foi excedida, é necessário conhecer o lucro acumulado do dia e também a equity atual.

O cálculo do lucro atual será realizado utilizando as funções disponíveis para trabalhar com o histórico de ordens e transações. Isso nos permitirá obter dados precisos e atualizados sobre lucros e perdas em um determinado período.

Descrição detalhada da função

1. Inicialização de variáveis e limpeza de erros:

double total_net_profit = 0.0; // Initialize the total net profit
ResetLastError(); // Reset any previous errors
  • total_net_profit — é inicializada com o valor 0,0, indicando que o lucro líquido ainda não foi calculado.
  • ResetLastError — garante a limpeza de quaisquer erros anteriores que possam ter ocorrido no código antes do início da execução.

2. Verificação da data inicial (start_date):

if((start_date > 0 || start_date != D'1971.01.01 00:00'))

Esta linha verifica se a data indicada como start_date é válida, pois ela não pode ser uma data inválida padrão, como 1971.01.01, ou uma data nula. Se a data for válida, o código prossegue com a seleção do histórico de negociações.

3. Seleção do histórico de negociações:

if(!HistorySelect(start_date, TimeCurrent())) 
{
   Print("Error when selecting orders: ", _LastError); 
   return 0.0; // Exit if unable to select the history
}
  • HistorySelect — seleciona o histórico de negociações desde a data indicada (start_date) até o momento atual (TimeCurrent).
  • Se a seleção do histórico falhar, uma mensagem de erro é exibida e a função termina retornando 0.

4. Obtenção do número total de negociações: 

int total_deals = HistoryDealsTotal(); // Get the total number of deals in history

  • HistoryDealsTotal — retorna a quantidade total de negociações no histórico, permitindo determinar quantas negociações precisam ser processadas.

5. Iteração por todas as negociações: 

for(int i = 0; i < total_deals; i++)
{
   ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket(i); // Retrieve the deal ticket
  • Nesta etapa, é iniciado um laço for que percorre todas as negociações do histórico.
  • HistoryDealGetTicket — obtém o ticket único da negociação na posição i, necessário para acessar os detalhes completos daquela negociação.

6. Filtragem das negociações do tipo "balance": 

if(HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BALANCE) continue;

Se o tipo da negociação for balance (ajuste de balanço, não sendo uma operação real), ela é ignorada, e o laço continua para a próxima.

7. Obtenção dos detalhes da negociação: 

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ENTRY); // Get deal entry type
long deal_close_time_long = HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TIME);                    // Get deal close time (as long)
datetime deal_close_time = (datetime)deal_close_time_long;                                    // Explicit conversion to datetime
ulong position_id = HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_POSITION_ID);                     // Get the position ID
  • deal_entry — determina se a negociação foi uma entrada ou saída, útil para identificar se a operação se refere à abertura ou ao fechamento.
  • deal_close_time — o horário de fechamento da negociação. Para facilitar o processamento, ele é convertido para o tipo datetime.
  • position_id — o identificador da posição associada à negociação, usado para verificar o magic number.

8. Filtragem por data e tipo de negociação: 

if(deal_close_time >= start_date && (deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT || deal_entry == DEAL_ENTRY_IN))

A condição garante que apenas negociações cujo horário de fechamento seja maior ou igual a start_date, e que sejam negociações de entrada ou saída válidas, sejam consideradas.

9. Filtragem de negociações por Magic Number e tipo de inclusão: 

if((HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_MAGIC) == specific_magic || specific_magic == GetMagic(position_id)) 
   || include_all_magic == true)

  • HistoryDealGetInteger — obtém o magic number da negociação.
  • Se o magic number da operação corresponde ao especificado (specific_magic), ou se todas as negociações foram autorizadas para inclusão (quando include_all_magic é true), então o cálculo do lucro líquido da negociação é realizado.

10. Cálculo do lucro líquido por negociação:

double deal_profit = HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_PROFIT);         // Retrieve profit from the deal
double deal_commission = HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_COMMISSION); // Retrieve commission
double deal_swap = HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_SWAP);             // Retrieve swap fees
                  
double deal_net_profit = deal_profit + deal_commission + deal_swap;          // Calculate net profit for the deal
total_net_profit += deal_net_profit;                                         // Add to the total net profit
  • deal_profit — obtém o lucro da negociação.
  • deal_commission — obtém a comissão da negociação.
  • deal_swap — obtém o swap da negociação, isto é, a taxa de juros ou custo pelo carregamento da posição para o dia seguinte.

O lucro líquido da negociação é calculado como a soma desses três valores e adicionado a total_net_profit.

11. Retorno do lucro líquido total: 

return NormalizeDouble(total_net_profit, 2); // Return the total net profit rounded to 2 decimals

Ao final, é retornado o lucro líquido total, arredondado para 2 casas decimais com a ajuda de NormalizeDouble, garantindo que o valor possua o formato correto para uso posterior.

Função completa:

double GetNetProfitSince(bool include_all_magic, ulong specific_magic, datetime start_date)
{
   double total_net_profit = 0.0; // Initialize the total net profit
   ResetLastError();              // Reset any previous errors

   // Check if the start date is valid
   if((start_date > 0 || start_date != D'1971.01.01 00:00'))
   {   
      // Select the order history from the given start date to the current time
      if(!HistorySelect(start_date, TimeCurrent())) 
      {
         Print("Error when selecting orders: ", _LastError); 
         return 0.0; // Exit if unable to select the history
      }

      int total_deals = HistoryDealsTotal(); // Get the total number of deals in history
  
      // Iterate through all deals
      for(int i = 0; i < total_deals; i++)
      {
         ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket(i); // Retrieve the deal ticket

         // Skip balance-type deals
         if(HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TYPE) == DEAL_TYPE_BALANCE) continue;            

         ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ENTRY); // Get deal entry type
         long deal_close_time_long = HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TIME);                    // Get deal close time (as long)
         datetime deal_close_time = (datetime)deal_close_time_long;                                    // Explicit conversion to datetime
         ulong position_id = HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_POSITION_ID);                     // Get the position ID

         // Check if the deal is within the specified date range and is a valid entry/exit deal
         if(deal_close_time >= start_date && (deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT || deal_entry == DEAL_ENTRY_IN))
         {             
            // Check if the deal matches the specified magic number or if all deals are to be included
            if((HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_MAGIC) == specific_magic || specific_magic == GetMagic(position_id)) 
               || include_all_magic == true)
            {
               double deal_profit = HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_PROFIT);         // Retrieve profit from the deal
               double deal_commission = HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_COMMISSION); // Retrieve commission
               double deal_swap = HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_SWAP);             // Retrieve swap fees
               
               double deal_net_profit = deal_profit + deal_commission + deal_swap; // Calculate net profit for the deal
               total_net_profit += deal_net_profit; // Add to the total net profit
            }
         }
      }
   }
     
   return NormalizeDouble(total_net_profit, 2); // Return the total net profit rounded to 2 decimals
}

Função adicional para obter o magic number de uma ordem:

ulong GetMagic(const ulong ticket)
{
HistoryOrderSelect(ticket);
return HistoryOrderGetInteger(ticket,ORDER_MAGIC); 
}


Verificação na prática com a criação de um script simples com arquivo incluível 

Agora vamos criar uma função que converte uma distância absoluta em unidades de pontos do símbolo atual. Essa conversão é essencial no trading, pois os pontos são a unidade padrão utilizada para calcular níveis de preço, stops e objetivos.

Fórmula matemática
A fórmula para calcular a distância em pontos é simples:

ЭКСТРА-1

Onde:

  • dist — é a distância absoluta que desejamos converter,
  • pointSize — é o tamanho de um ponto do instrumento financeiro (por exemplo, 0,0001 para EUR/USD).

Representação da fórmula no código
Para implementar essa fórmula em MQL5, precisamos realizar as seguintes etapas:

  1. Obter o tamanho do ponto (pointSize).

    Utilizamos a função SymbolInfoDouble para obter o valor do ponto do símbolo atual. O parâmetro _Symbol representa o símbolo no qual o script está sendo executado, e SYMBOL_POINT retorna o tamanho do ponto.

    2. double pointSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
  2. Dividir a distância pelo tamanho do ponto e converter para um número inteiro.

    Para calcular a quantidade de pontos, dividimos a distância (dist) pelo tamanho do ponto (pointSize). Em seguida, convertemos o resultado para um valor inteiro usando int, pois pontos são sempre números inteiros. 

    3. return (int)(dist / pointSize);

Função completa
Abaixo apresentamos a função em sua forma final:

int DistanceToPoint(double dist)
{
  double pointSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT); // Get the point size for the current symbol
  return (int)(dist / pointSize); // Calculate and return the distance in points 
}

Para aplicar na prática tudo o que foi exposto neste artigo, criaremos dois scripts.

Agora criaremos duas funções importantes: uma para calcular o lote ideal com base na perda permitida por operação, e outra para calcular o stop loss ideal em pontos do símbolo com base no lote especificado e no risco por operação.  

Função para calcular o lote ideal com base no risco por operação
A função GetIdealLot calcula o tamanho ideal do lote (nlot) levando em consideração a perda máxima permitida por operação e a distância até o stop loss (StopLoss). Isso garante que cada operação cumpra o limite de risco definido pelo usuário.

void GetIdealLot(
    double& nlot,                     // Calculated ideal lot
    double glot,                      // Gross Lot (max lot accorsing to the balance)
    double max_risk_per_operation,    // Maximum allowed risk per trade (in account currency)
    double& new_risk_per_operation,   // Calculated risk for the adjusted lot (in account currency)
    long StopLoss                     // Stop Loss distance (in points)
)

Descrição dos parâmetros:

  1. nlot — este será o lote ideal, ajustado pela função.
  2. glot — este é o lote máximo possível que pode ser aberto utilizando todos os fundos disponíveis na conta.
  3. max_risk_per_operation — representa o risco máximo permitido por operação, expresso na moeda da conta.
  4. new_risk_per_operation — indica o risco real da operação ajustada com base no lote calculado (nlot), mostrando quanto será perdido se o preço atingir o stop loss.
  5. StopLoss — a distância até o stop loss em pontos.

1. Verificação inicial

A função verifica que o valor de "StopLoss" é maior que 0, pois um stop loss inválido tornaria impossível o cálculo correto do risco.

if(StopLoss <= 0)
{
    Print("[ERROR SL] Stop Loss distance is less than or equal to zero, now correct the stoploss distance: ", StopLoss);
    nlot = 0.0; 
    return;   
}

2. Inicialização das variáveis

São inicializados os valores necessários para os cálculos posteriores:

  • spread — o spread atual do símbolo.
  • tick_value — o valor de um tick, que indica quanto vale a menor variação de preço na moeda da conta.
  • step — o incremento mínimo permitido no tamanho do lote.
new_risk_per_operation = 0;  // Initialize the new risk
long spread = (long)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SPREAD);
double tick_value = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
double step = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);

3. Cálculo do risco atual (rpo)

O risco atual por operação (rpo) é calculado utilizando a fórmula:

RISCO-1

No código:

double rpo = (glot * (spread + 1 + (StopLoss * tick_value)));

4. Verificação do risco máximo

A função avalia se o risco atual (rpo) ultrapassa o risco máximo permitido por operação (max_risk_per_operation):

Caso 1. O risco excede o valor máximo permitido

  • O tamanho do lote é ajustado proporcionalmente ao risco máximo permitido.
  • O lote ajustado é arredondado para o incremento permitido mais próximo (step).
  • Um novo risco é calculado de acordo com esse lote corrigido.
if(rpo > max_risk_per_operation)
{
    double new_lot = (max_risk_per_operation / rpo) * glot;
    new_lot = MathFloor(new_lot / step) * step;
    new_risk_per_operation = new_lot * (spread + 1 + (StopLoss * tick_value));
    nlot = new_lot; 
}

Caso 2. O risco está dentro do limite permitido

  • Se o risco atual não ultrapassar o limite estabelecido, os valores originais são mantidos:
else
{
    new_risk_per_operation = rpo; // Current risk
    nlot = glot;                  // Gross lot
}

Por fim, criaremos a função final para calcular o stop loss com base no prejuízo máximo permitido por operação e no volume de lote definido pelo usuário:

long GetSL(const ENUM_ORDER_TYPE type , double risk_per_operation , double lot) 
{
 long spread = (long)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_SPREAD);
 double tick_value = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
 double result = ((risk_per_operation/lot)-spread-1)/tick_value;
 
return long(MathRound(result));
}  

Descrição dos parâmetros:

  1. type — o tipo de ordem (compra ou venda), embora nesta função ele não seja usado diretamente.
  2. risk_per_operation — a perda máxima permitida por operação, expressa na moeda da conta.
  3. lot — o tamanho do lote definido pelo usuário.

Lógica passo a passo

1. Fórmula básica:

A fórmula original de cálculo do risco por operação (rpo) é a seguinte:

RISCO-1

Nesta função, expressaremos o stop loss de forma a calcular seu valor com base em rpo, no tamanho do lote e em outros fatores.

2. Expressando o stop loss:

  • Ambos os lados da equação são divididos pelo valor do lote:

RISCO-2

  • Subtraímos o spread e 1 de ambos os lados da equação:

RISCO-3

  • Dividimos por tick_value para isolar o StopLoss:

RISCO-4

Implementação no código
A fórmula acima é aplicada diretamente nos cálculos dentro da função:

double result = ((risk_per_operation / lot) - spread - 1) / tick_value;
  • risk_per_operation/lot — calcula o risco por unidade de lote,
  • - spread - 1 — subtrai o spread e uma margem adicional,
  • /tick_value — converte o resultado para pontos dividindo pelo valor de um tick.

O resultado é arredondado e convertido para o tipo long, para corresponder ao formato exigido: 

return long(MathRound(result));

Finalmente, criaremos dois scripts para calcular o lote ideal e o stop loss (sl) ideal de acordo com o risco definido para a operação. Ambos os scripts utilizam uma lógica simples, porém eficaz, para automatizar esses cálculos com base no saldo da conta e nos parâmetros fornecidos pelo usuário.

Primeiro script: cálculo do lote ideal
Esse script calculará o tamanho ideal do lote com base no percentual de risco por operação, no stop loss (sl) especificado em pontos e no tipo de ordem.

  1. Propriedades do script:

    • #property strict garante que o código siga regras rígidas de compilação.
    • #property script_show_inputs permite que o usuário insira parâmetros por meio da interface gráfica.
  2. Parâmetros de entrada (Inputs):

input double percentage_risk_per_operation = 1.0; //Risk per operation in %
input long   sl = 600; //Stops Loss in points
input ENUM_ORDER_TYPE Order_Type = ORDER_TYPE_BUY; //Order Type

Cálculo do risco por operação:

A fórmula calcula o valor em dólares que pode ser colocado em risco em uma única operação, com base no percentual definido:

double risk_per_operation = ((percentage_risk_per_operation/100.0) * AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));

Chamada da função de cálculo do lote ideal:

GetIdealLot(new_lot, GetMaxLote(Order_Type), risk_per_operation, new_risk_per_operation, sl);

Mensagens ao usuário: informações detalhadas sobre os valores calculados, como o lote ideal e o risco ajustado, são exibidas no console e no gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                             Get Lot By Risk Per Trade and SL.mq5 |
//|                                                        Your name |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+ 
#property copyright "Your name"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs

input double percentage_risk_per_operation = 1.0; // Risk per operation in %
input long   sl = 600; // Stop Loss in points
input ENUM_ORDER_TYPE Order_Type = ORDER_TYPE_BUY; // Order Type

#include <Risk Management.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//| Main script function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   // Calculate the maximum allowable risk per operation in account currency
   double risk_per_operation = ((percentage_risk_per_operation / 100.0) * AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
   
   // Print input and calculated risk details
   Print("Risk Per operation: ", risk_per_operation);
   Print("SL in points: ", sl);
   Print("Order type: ", EnumToString(Order_Type));
   
   double new_lot;
   double new_risk_per_operation;
   
   // Calculate the ideal lot size
   GetIdealLot(new_lot, GetMaxLote(Order_Type), risk_per_operation, new_risk_per_operation, sl);
   
   // Check if the lot size is valid
   if (new_lot <= 0)
     {
      Print("The stop loss is too large or the risk per operation is low. Increase the risk or decrease the stop loss.");
     }
   else
     {
      // Display calculated values
      Print("Ideal Lot: ", new_lot);
      Print("Maximum loss with SL: ", sl, " | Lot: ", new_lot, " is: ", new_risk_per_operation);
      Comment("Ideal Lot: ", new_lot);
     }
   
   Sleep(1000);
   Comment(" ");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Segundo script: cálculo do SL ideal
Esse script calcula o stop loss em pontos com base no lote especificado pelo usuário e no risco máximo permitido por operação.

input double percentage_risk_per_operation = 1.0; //Risk per operation in %
input double Lot = 0.01; //lot
input ENUM_ORDER_TYPE Order_Type = ORDER_TYPE_BUY; //Order Type

Cálculo do sl ideal: a função get sl é usada para determinar o stop loss em pontos: 

long new_sl = GetSL(Order_Type, risk_per_operation, Lot);

Verificação do resultado: se o valor calculado de sl for inválido (new_sl menor ou igual a 0), o usuário recebe uma notificação correspondente. 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                         Get Sl by risk per operation and lot.mq5 |
//|                                                        Your name |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Your name"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs

input double percentage_risk_per_operation = 1.0; // Risk per operation in %
input double Lot = 0.01; // Lot size
input ENUM_ORDER_TYPE Order_Type = ORDER_TYPE_BUY; // Order Type

#include <Risk Management.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//| Main script function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   // Calculate the maximum allowable risk per operation in account currency
   double risk_per_operation = ((percentage_risk_per_operation / 100.0) * AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
   
   // Print input and calculated risk details
   Print("Risk Per operation: ", risk_per_operation);
   Print("Lot size: ", Lot);
   Print("Order type: ", EnumToString(Order_Type));
   
   // Calculate the ideal stop loss
   long new_sl = GetSL(Order_Type, risk_per_operation, Lot);
   
   // Check if the SL is valid
   if (new_sl <= 0)
     {
      Print("The lot size is too high or the risk per operation is too low. Increase the risk or decrease the lot size.");
     }
   else
     {
      // Display calculated values
      Print("For lot: ", Lot, ", and risk: ", risk_per_operation, ", the ideal SL is: ", new_sl);
      Comment("Ideal SL: ", new_sl);
     }
   
   Sleep(1000);
   Comment(" ");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Agora, para aplicar o script na prática, utilizaremos ele para obter o tamanho ideal do lote com base no risco definido por operação. O teste será realizado no símbolo XAUUSD, que corresponde ao ouro.

SCRIPT-RISCO-1

Com parâmetros como um stop loss de 200 pontos, risco por operação de 1,0% do saldo da conta e tipo de ordem definido como ORDER_TYPE_BUY, o resultado será o seguinte:

SCRIPT-RISCO-2

O resultado exibido na aba "Experts" corresponde a um tamanho de lote de 0,01 com um stop loss de 200 pontos e um risco por operação de 3,81, que equivale a 1% do saldo da conta.



Considerações finais 

Concluímos a primeira parte desta série, na qual nos concentramos no desenvolvimento das funções principais que serão utilizadas na construção da classe gerenciamento de riscos. Essas funções são fundamentais para obter lucro e realizar cálculos adicionais. Na próxima parte, veremos como integrar tudo o que aprendemos à interface gráfica, utilizando as bibliotecas de elementos de controle do MQL5.

Traduzido do espanhol pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/es/articles/16820

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.

