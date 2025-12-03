Gerenciamento de riscos (Parte 1): Fundamentos da construção de uma classe de gerenciamento de riscos





Introdução

Neste artigo, analisaremos o que é gerenciamento de riscos no trading e sua importância na negociação automática. Começaremos pelos conceitos básicos, estabelecendo a base para entender como um gerenciamento de riscos adequado pode determinar a diferença entre sucesso e fracasso nos mercados financeiros.

Em seguida, criaremos passo a passo uma classe em MQL5, que implementa um gerenciamento de riscos completo, permitindo controlar aspectos essenciais, como tamanho do lote, perdas máximas e lucro esperado.





O que é gerenciamento de riscos

O gerenciamento de riscos é um princípio fundamental de qualquer estratégia de negociação. Seu objetivo principal é monitorar e controlar as posições abertas, garantindo que as perdas não ultrapassem os limites definidos pelo trader, como limites diários, semanais ou gerais.

Além disso, o gerenciamento de riscos permite determinar o tamanho adequado do lote para cada operação com base nas regras e preferências do usuário. Isso não apenas protege o capital, mas também otimiza a eficiência da estratégia, garantindo que as operações estejam alinhadas ao perfil de risco estabelecido.

De modo geral, um gerenciamento de riscos competente não só reduz a probabilidade de perdas catastróficas, como também assegura uma abordagem disciplinada na tomada de decisões financeiras sensatas.





Importância para a negociação automática

O gerenciamento de riscos desempenha um papel decisivo na negociação automática, pois funciona como um sistema de controle que impede erros custosos, como excesso de operações ou exposição a riscos desnecessários. No contexto de bots de negociação, em que as decisões são tomadas de forma totalmente automática, um gerenciamento de riscos adequado garante uma execução disciplinada e eficiente das estratégias.

Isso é especialmente valioso em situações como a seleção para financiamento, pois o cumprimento rigoroso dos limites de perdas diárias, semanais ou gerais pode se tornar um fator decisivo para o sucesso ou o fracasso. O gerenciamento de riscos permite estabelecer com precisão essas barreiras, protegendo o capital do usuário e otimizando suas atividades em um ambiente competitivo.

Além disso, isso ajuda o bot a agir de maneira mais estratégica, estabelecendo limites claros para evitar excesso de operações ou a aceitação de riscos desproporcionais. Graças ao cálculo automático dos tamanhos de lote e à limitação das perdas por operação, o gerenciamento de riscos não apenas protege o capital, mas também proporciona ao trader tranquilidade, pois ele sabe que seu bot opera dentro de limites controlados e seguros.





Conceitos introdutórios de gerenciamento de riscos

Antes de iniciar a programação, é importante entender as principais variáveis e conceitos que utilizaremos no gerenciamento de riscos. Esses conceitos são fundamentais para desenvolver um sistema eficaz, que proteja o capital do usuário e garanta uma negociação controlada. A seguir, analisaremos cada um deles:

1. Perda máxima diária

É o limite máximo de perda que o bot pode acumular em um único dia (24 horas). Se esse limite for alcançado, o bot provavelmente fechará todas as posições abertas e suspenderá qualquer atividade de negociação até o próximo dia. Essa abordagem ajuda a evitar que uma sequência de operações malsucedidas cause impacto significativo no capital.

2. Perda máxima semanal

Funciona de forma semelhante à perda diária, mas aplicada ao intervalo de uma semana. Se o bot ultrapassar o limite definido, ele encerrará as operações até o início da semana seguinte. Esse parâmetro é ideal para impedir perdas significativas em horizontes temporais mais longos.

3. Perda máxima geral

É o limite absoluto de perdas, atingido o qual é ativada uma estratégia especial de recuperação. Ela pode incluir a reduçãao dos tamanhos dos lotes e uma negociação mais cautelosa, com o objetivo de recuperar gradualmente o capital perdido. Esse conceito permite controlar o risco total da conta.

4. Perda máxima por operação

Define a perda máxima que pode ser permitida em uma única operação. Esse valor é crucial, pois permite calcular automaticamente o tamanho ideal do lote para cada negociação conforme o nível de risco que o usuário está disposto a assumir.

5. Lucro diário, semanal e geral

Essas variáveis registram o lucro acumulado em diferentes períodos de tempo. Essas métricas são úteis para avaliar a eficiência do bot e ajustar estratégias com base nos resultados obtidos.





Criação do arquivo incluível e descrição do plano

Nesta seção, começaremos a programar o arquivo incluível.

1. Na parte superior da nossa plataforma Metatrader, encontramos o item "IDE" e clicamos nele:

2. No canto superior esquerdo do MetaEditor, selecionamos a aba "Arquivo", depois "Novo", e deve aparecer algo como o seguinte:

3. Selecionamos "Include" e clicamos em "Avançar":

4. Configuramos o arquivo incluível, definindo para ele um nome e o autor:

Com isso, a criação do arquivo é concluída, embora este seja apenas o começo. Agora descreverei detalhadamente o plano de funcionamento do sistema de gerenciamento de riscos.

A seguir é apresentada uma representação esquemática de como o gerenciamento de riscos irá funcionar:

Seção

Descrição Frequência de execução

1. Variáveis de configuração do cálculo Nesse estágio inicial, executado apenas uma vez, são definidas todas as variáveis necessárias para calcular perdas e lucros.



As principais tarefas incluem:

definir o número mágico para identificar operações específicas do EA;

estabelecer o saldo inicial, algo especialmente relevante ao operar em contas financiadas ou em prop firms;

indicar os valores percentuais de risco aplicáveis e decidir se a perda será calculada em dinheiro ou como percentual do saldo/capital. Se for escolhida a opção por percentual, o usuário deve indicar o valor-base ao qual o percentual será aplicado (por exemplo, saldo total, equity, lucro total ou margem livre). Executado apenas uma vez ou ao configurar o EA. 2.

Cálculo de lucros e perdas

Neste estágio, calcula-se o estado atual de lucros e perdas da conta. Inclui:

o cálculo do total de perdas acumuladas;

o registro de lucros por dia, semana ou por operação;

a comparação das perdas acumuladas com os limites definidos na seção anterior. Esse processo é executado periodicamente conforme a necessidade do usuário. Executado diariamente, na abertura de uma operação, ou semanalmente — conforme as configurações.

3.

Verificação em tempo real No modo em tempo real, o EA realiza uma verificação constante em cada tick, para garantir que as perdas atuais não ultrapassem os limites definidos.



Se algum dos valores de perda for excedido, o EA fechará imediatamente todas as posições abertas, para impedir novas perdas. A cada tick (processo em tempo real).

Com tudo o que foi exposto, passamos à criação das primeiras funções.





Criação de funções para calcular o tamanho do lote



Antes de começar o desenvolvimento da classe, é necessário primeiro criar as funções que permitirão calcular o lote.

Cálculo do lote ideal

Para determinar o lote ideal, precisamos inicialmente calcular o tamanho total do lote, isto é, o máximo que nossa conta pode comprar ou vender. Esse cálculo é baseado no conhecimento da margem necessária para negociar um lote na moeda da conta. Depois de obter esse valor, dividimos a margem livre da conta pela margem inicial exigida, ajustamos o resultado por arredondamento e assim obtemos o lote máximo permitido para nossa conta.

Requisitos preliminares

Antes de iniciar os cálculos, é necessário determinar a margem exigida para um lote de qualquer símbolo. Neste exemplo, o símbolo utilizado será o ouro, porém esse processo se aplica a qualquer outro símbolo financeiro.

O objetivo principal é obter uma base confiável para o cálculo eficiente dos lotes, adaptada ao saldo e à margem disponível em nossa conta de negociação.

Como podemos ver, a margem inicial aproximada para comprar um lote de ouro é de 1 326 USD. Portanto, para calcular o lote máximo permitido, basta dividir a margem livre disponível na conta pela margem inicial exigida. Essa relação pode ser representada da seguinte forma:

Margem livre:

Este é o capital disponível em sua conta que pode ser utilizado para abrir novas operações. No MetaTrader, ele é calculado da seguinte maneira:

Cálculo do preço para qualquer tipo de ordem

Agora que sabemos como calcular o tamanho máximo do lote, o próximo passo será implementar essa funcionalidade programaticamente. No entanto, antes de fazer isso, precisamos determinar o preço pelo qual a ordem será executada. Para isso, criaremos uma função chamada PriceByOrderType, que calculará e retornará o preço correspondente conforme o tipo de ordem.

double PriceByOrderType( const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double DEVIATION = 100 , double STOP_LIMIT = 50 )

Parâmetros:

symbol — o símbolo de negociação (por exemplo, "EURUSD") no qual a ordem será executada, order_type — o tipo de ordem, baseado no enumerador ENUM_ORDER_TYPE, DEVIATION — o desvio permitido em pontos, STOP_LIMIT — a distância em pontos para ordens do tipo STOP_LIMIT.

Passo 1. Criação das variáveis necessárias

Primeiro, declararemos as variáveis que armazenarão a quantidade de dígitos do símbolo, o valor de um ponto e os preços atuais (bid e ask) na estrutura MqlTick.

int digits= 0 ; double point= 0 ; MqlTick tick={};

Passo 2. Atribuição de valores às variáveis

Utilizamos funções para obter informações sobre o símbolo, como quantidade de dígitos, valor do ponto e preços atuais.

ResetLastError (); if (! SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT , point)) { Print ( "SymbolInfoDouble() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; }

Obtenção do valor SYMBOL_POINT:

Obtenção do valor SYMBOL_DIGITS:

long value= 0 ; if (! SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS , value)) { Print ( "SymbolInfoInteger() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; } digits=( int )value;

Obtenção dos preços atuais do símbolo:

if (! SymbolInfoTick (symbol, tick)) { Print ( "SymbolInfoTick() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; }

Passo 3. Cálculo do preço com base no tipo de ordem

Dependendo do tipo de ordem, retornamos o preço correspondente, utilizando a construção switch:

switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY : return (tick.ask); case ORDER_TYPE_SELL : return (tick.bid); case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return ( NormalizeDouble (tick.ask - DEVIATION * point, digits)); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return ( NormalizeDouble (tick.bid + DEVIATION * point, digits)); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return ( NormalizeDouble (tick.ask + DEVIATION * point, digits)); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return ( NormalizeDouble (tick.bid - DEVIATION * point, digits)); case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return ( NormalizeDouble (tick.ask + DEVIATION * point - STOP_LIMIT * point, digits)); case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return ( NormalizeDouble (tick.bid - DEVIATION * point + STOP_LIMIT * point, digits)); default : return ( 0 ); }

Aqui está a implementação final da função:

double PriceByOrderType( const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, double DEVIATION = 100 , double STOP_LIMIT = 50 ) { int digits= 0 ; double point= 0 ; MqlTick tick={}; ResetLastError (); if (! SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT , point)) { Print ( "SymbolInfoDouble() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; } long value= 0 ; if (! SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS , value)) { Print ( "SymbolInfoInteger() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; } digits=( int )value; if (! SymbolInfoTick (symbol, tick)) { Print ( "SymbolInfoTick() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; } switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY : return (tick.ask); case ORDER_TYPE_SELL : return (tick.bid); case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : return ( NormalizeDouble (tick.ask - DEVIATION * point, digits)); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : return ( NormalizeDouble (tick.bid + DEVIATION * point, digits)); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : return ( NormalizeDouble (tick.ask + DEVIATION * point, digits)); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : return ( NormalizeDouble (tick.bid - DEVIATION * point, digits)); case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return ( NormalizeDouble (tick.ask + DEVIATION * point - STOP_LIMIT * point, digits)); case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return ( NormalizeDouble (tick.bid - DEVIATION * point + STOP_LIMIT * point, digits)); default : return ( 0 ); } }

Além disso, será necessária uma função para obter o tipo de ordem a mercado com base no tipo de ordem, algo que é feito de forma simples:

ENUM_ORDER_TYPE MarketOrderByOrderType( ENUM_ORDER_TYPE type) { switch (type) { case ORDER_TYPE_BUY : case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : return ( ORDER_TYPE_BUY ); case ORDER_TYPE_SELL : case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : return ( ORDER_TYPE_SELL ); } return ( WRONG_VALUE ); }

Cálculo do lote máximo

A função GetMaxLot calcula o tamanho máximo do lote que pode ser aberto com base na margem livre disponível e no tipo de ordem especificado. Trata-se de uma ferramenta fundamental para o gerenciamento de riscos, pois garante que as operações respeitem os requisitos de margem estabelecidos pela corretora.

1. Criação dos parâmetros da função

A função recebe os seguintes parâmetros:

double GetMaxLote( ENUM_ORDER_TYPE type, double DEVIATION = 100 , double STOP_LIMIT = 50 )

Type — define o tipo de ordem, como ORDER_TYPE_BUY ou ORDER_TYPE_SELL. Esse parâmetro é essencial para o cálculo correto do preço e da margem.

DEVIATION — indica o desvio permitido em pontos para ordens pendentes. O valor padrão é 100.

STOP_LIMIT — representa a distância em pontos para ordens do tipo STOP_LIMIT. O valor padrão é 50.

2. Inicialização das variáveis necessárias

São declaradas quatro variáveis do tipo double e um enumerador ORDER_TYPE, que serão utilizados nos cálculos:

double VOLUME = 1.0 ; ENUM_ORDER_TYPE new_type = MarketOrderByOrderType(type); double price = PriceByOrderType( _Symbol , type, DEVIATION, STOP_LIMIT); double volume_step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); double margin = EMPTY_VALUE ;

3. Cálculo da margem necessária para um lote

Para determinar a margem exigida para abrir um lote nas condições de mercado atuais, utiliza-se a função OrderCalcMargin. Em caso de falha, uma mensagem de erro é exibida e retorna-se 0:

ResetLastError (); if (! OrderCalcMargin (new_type, _Symbol , VOLUME, price, margin)) { Print ( "OrderCalcMargin() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; }

4. Cálculo do tamanho máximo do lote

Para calcular o tamanho máximo do lote, utiliza-se a fórmula apresentada acima. Isso inclui dividir a margem livre pela margem exigida, normalizar o resultado de acordo com o passo de volume permitido e arredondar para baixo, evitando erros:

double result = MathFloor (( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ) / margin) / volume_step) * volume_step;

5. Retorno do resultado

Por fim, é retornado o tamanho máximo de lote calculado:

return result;

Função completa:

double GetMaxLote( ENUM_ORDER_TYPE type, double DEVIATION = 100 , double STOP_LIMIT = 50 ) { double VOLUME = 1.0 ; ENUM_ORDER_TYPE new_type = MarketOrderByOrderType(type); double price = PriceByOrderType( _Symbol , type, DEVIATION, STOP_LIMIT); double volume_step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); double margin = EMPTY_VALUE ; ResetLastError (); if (! OrderCalcMargin (new_type, _Symbol , VOLUME, price, margin)) { Print ( "OrderCalcMargin() failed. Error " , GetLastError ()); return 0 ; } double result = MathFloor (( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ) / margin) / volume_step) * volume_step; return result; }





Criação de funções para obter o lucro



Após concluir o desenvolvimento das funções para calcular o tamanho máximo do lote, o próximo passo é desenvolver funções que calculem o lucro desde uma data específica até o momento atual. Isso é fundamental, pois, na avaliação a cada tick, precisamos determinar se a variável de perda máxima foi ultrapassada. Para isso, dependemos das variáveis que armazenam informações sobre o lucro. Por exemplo, para verificar se a perda máxima diária foi excedida, é necessário conhecer o lucro acumulado do dia e também a equity atual.

O cálculo do lucro atual será realizado utilizando as funções disponíveis para trabalhar com o histórico de ordens e transações. Isso nos permitirá obter dados precisos e atualizados sobre lucros e perdas em um determinado período.

Descrição detalhada da função

1. Inicialização de variáveis e limpeza de erros:

double total_net_profit = 0.0 ; ResetLastError ();

total_net_profit — é inicializada com o valor 0,0, indicando que o lucro líquido ainda não foi calculado.

ResetLastError — garante a limpeza de quaisquer erros anteriores que possam ter ocorrido no código antes do início da execução.

2. Verificação da data inicial (start_date):

if ((start_date > 0 || start_date != D'1971.01.01 00:00' ))

Esta linha verifica se a data indicada como start_date é válida, pois ela não pode ser uma data inválida padrão, como 1971.01.01, ou uma data nula. Se a data for válida, o código prossegue com a seleção do histórico de negociações.

3. Seleção do histórico de negociações:

if (! HistorySelect (start_date, TimeCurrent ())) { Print ( "Error when selecting orders: " , _LastError ); return 0.0 ; }

HistorySelect — seleciona o histórico de negociações desde a data indicada (start_date) até o momento atual (TimeCurrent).

Se a seleção do histórico falhar, uma mensagem de erro é exibida e a função termina retornando 0.

4. Obtenção do número total de negociações:

int total_deals = HistoryDealsTotal ();

HistoryDealsTotal — retorna a quantidade total de negociações no histórico, permitindo determinar quantas negociações precisam ser processadas.

5. Iteração por todas as negociações:

for ( int i = 0 ; i < total_deals; i++) { ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket (i);

Nesta etapa, é iniciado um laço for que percorre todas as negociações do histórico.

HistoryDealGetTicket — obtém o ticket único da negociação na posição i, necessário para acessar os detalhes completos daquela negociação.

6. Filtragem das negociações do tipo "balance":

if ( HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_BALANCE ) continue ;

Se o tipo da negociação for balance (ajuste de balanço, não sendo uma operação real), ela é ignorada, e o laço continua para a próxima.

7. Obtenção dos detalhes da negociação:

ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); long deal_close_time_long = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); datetime deal_close_time = ( datetime )deal_close_time_long; ulong position_id = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_POSITION_ID );

deal_entry — determina se a negociação foi uma entrada ou saída, útil para identificar se a operação se refere à abertura ou ao fechamento.

deal_close_time — o horário de fechamento da negociação. Para facilitar o processamento, ele é convertido para o tipo datetime.

position_id — o identificador da posição associada à negociação, usado para verificar o magic number.

8. Filtragem por data e tipo de negociação:

if (deal_close_time >= start_date && (deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT || deal_entry == DEAL_ENTRY_IN ))

A condição garante que apenas negociações cujo horário de fechamento seja maior ou igual a start_date, e que sejam negociações de entrada ou saída válidas, sejam consideradas.

9. Filtragem de negociações por Magic Number e tipo de inclusão:

if (( HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ) == specific_magic || specific_magic == GetMagic(position_id)) || include_all_magic == true )

HistoryDealGetInteger — obtém o magic number da negociação.

Se o magic number da operação corresponde ao especificado (specific_magic), ou se todas as negociações foram autorizadas para inclusão (quando include_all_magic é true), então o cálculo do lucro líquido da negociação é realizado.

10. Cálculo do lucro líquido por negociação:

double deal_profit = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT ); double deal_commission = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); double deal_swap = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_SWAP ); double deal_net_profit = deal_profit + deal_commission + deal_swap; total_net_profit += deal_net_profit;

deal_profit — obtém o lucro da negociação.

deal_commission — obtém a comissão da negociação.

deal_swap — obtém o swap da negociação, isto é, a taxa de juros ou custo pelo carregamento da posição para o dia seguinte.

O lucro líquido da negociação é calculado como a soma desses três valores e adicionado a total_net_profit.

11. Retorno do lucro líquido total:

return NormalizeDouble (total_net_profit, 2 );

Ao final, é retornado o lucro líquido total, arredondado para 2 casas decimais com a ajuda de NormalizeDouble, garantindo que o valor possua o formato correto para uso posterior.

Função completa:

double GetNetProfitSince( bool include_all_magic, ulong specific_magic, datetime start_date) { double total_net_profit = 0.0 ; ResetLastError (); if ((start_date > 0 || start_date != D'1971.01.01 00:00' )) { if (! HistorySelect (start_date, TimeCurrent ())) { Print ( "Error when selecting orders: " , _LastError ); return 0.0 ; } int total_deals = HistoryDealsTotal (); for ( int i = 0 ; i < total_deals; i++) { ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket (i); if ( HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ) == DEAL_TYPE_BALANCE ) continue ; ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); long deal_close_time_long = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); datetime deal_close_time = ( datetime )deal_close_time_long; ulong position_id = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_POSITION_ID ); if (deal_close_time >= start_date && (deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT || deal_entry == DEAL_ENTRY_IN )) { if (( HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ) == specific_magic || specific_magic == GetMagic(position_id)) || include_all_magic == true ) { double deal_profit = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT ); double deal_commission = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); double deal_swap = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_SWAP ); double deal_net_profit = deal_profit + deal_commission + deal_swap; total_net_profit += deal_net_profit; } } } } return NormalizeDouble (total_net_profit, 2 ); }

Função adicional para obter o magic number de uma ordem:

ulong GetMagic( const ulong ticket) { HistoryOrderSelect (ticket); return HistoryOrderGetInteger (ticket, ORDER_MAGIC ); }





Verificação na prática com a criação de um script simples com arquivo incluível

Agora vamos criar uma função que converte uma distância absoluta em unidades de pontos do símbolo atual. Essa conversão é essencial no trading, pois os pontos são a unidade padrão utilizada para calcular níveis de preço, stops e objetivos.

Fórmula matemática

A fórmula para calcular a distância em pontos é simples:

Onde:

dist — é a distância absoluta que desejamos converter,

pointSize — é o tamanho de um ponto do instrumento financeiro (por exemplo, 0,0001 para EUR/USD).

Representação da fórmula no código

Para implementar essa fórmula em MQL5, precisamos realizar as seguintes etapas:

Obter o tamanho do ponto (pointSize). Utilizamos a função SymbolInfoDouble para obter o valor do ponto do símbolo atual. O parâmetro _Symbol representa o símbolo no qual o script está sendo executado, e SYMBOL_POINT retorna o tamanho do ponto. double pointSize = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); Dividir a distância pelo tamanho do ponto e converter para um número inteiro. Para calcular a quantidade de pontos, dividimos a distância (dist) pelo tamanho do ponto (pointSize). Em seguida, convertemos o resultado para um valor inteiro usando int, pois pontos são sempre números inteiros. return ( int )(dist / pointSize);

Função completa

Abaixo apresentamos a função em sua forma final:

int DistanceToPoint( double dist) { double pointSize = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); return ( int )(dist / pointSize); }

Para aplicar na prática tudo o que foi exposto neste artigo, criaremos dois scripts.

Agora criaremos duas funções importantes: uma para calcular o lote ideal com base na perda permitida por operação, e outra para calcular o stop loss ideal em pontos do símbolo com base no lote especificado e no risco por operação.

Função para calcular o lote ideal com base no risco por operação

A função GetIdealLot calcula o tamanho ideal do lote (nlot) levando em consideração a perda máxima permitida por operação e a distância até o stop loss (StopLoss). Isso garante que cada operação cumpra o limite de risco definido pelo usuário.

void GetIdealLot( double & nlot, double glot, double max_risk_per_operation, double & new_risk_per_operation, long StopLoss )

Descrição dos parâmetros:

nlot — este será o lote ideal, ajustado pela função. glot — este é o lote máximo possível que pode ser aberto utilizando todos os fundos disponíveis na conta. max_risk_per_operation — representa o risco máximo permitido por operação, expresso na moeda da conta. new_risk_per_operation — indica o risco real da operação ajustada com base no lote calculado (nlot), mostrando quanto será perdido se o preço atingir o stop loss. StopLoss — a distância até o stop loss em pontos.

1. Verificação inicial

A função verifica que o valor de "StopLoss" é maior que 0, pois um stop loss inválido tornaria impossível o cálculo correto do risco.

if (StopLoss <= 0 ) { Print( "[ERROR SL] Stop Loss distance is less than or equal to zero, now correct the stoploss distance: " , StopLoss); nlot = 0.0 ; return ; }

2. Inicialização das variáveis

São inicializados os valores necessários para os cálculos posteriores:

spread — o spread atual do símbolo.

tick_value — o valor de um tick, que indica quanto vale a menor variação de preço na moeda da conta.

step — o incremento mínimo permitido no tamanho do lote.

new_risk_per_operation = 0 ; long spread = ( long ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); double tick_value = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP );

3. Cálculo do risco atual (rpo)

O risco atual por operação (rpo) é calculado utilizando a fórmula:

No código:

double rpo = (glot * (spread + 1 + (StopLoss * tick_value)));

4. Verificação do risco máximo

A função avalia se o risco atual (rpo) ultrapassa o risco máximo permitido por operação (max_risk_per_operation):

Caso 1. O risco excede o valor máximo permitido

O tamanho do lote é ajustado proporcionalmente ao risco máximo permitido.

O lote ajustado é arredondado para o incremento permitido mais próximo (step).

Um novo risco é calculado de acordo com esse lote corrigido.

if (rpo > max_risk_per_operation) { double new_lot = (max_risk_per_operation / rpo) * glot; new_lot = MathFloor (new_lot / step) * step; new_risk_per_operation = new_lot * (spread + 1 + (StopLoss * tick_value)); nlot = new_lot; }

Caso 2. O risco está dentro do limite permitido

Se o risco atual não ultrapassar o limite estabelecido, os valores originais são mantidos:

else { new_risk_per_operation = rpo; nlot = glot; }

Por fim, criaremos a função final para calcular o stop loss com base no prejuízo máximo permitido por operação e no volume de lote definido pelo usuário:

long GetSL( const ENUM_ORDER_TYPE type , double risk_per_operation , double lot) { long spread = ( long ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); double tick_value = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double result = ((risk_per_operation/lot)-spread- 1 )/tick_value; return long ( MathRound (result)); }

Descrição dos parâmetros:

type — o tipo de ordem (compra ou venda), embora nesta função ele não seja usado diretamente. risk_per_operation — a perda máxima permitida por operação, expressa na moeda da conta. lot — o tamanho do lote definido pelo usuário.

Lógica passo a passo

1. Fórmula básica:

A fórmula original de cálculo do risco por operação (rpo) é a seguinte:

Nesta função, expressaremos o stop loss de forma a calcular seu valor com base em rpo, no tamanho do lote e em outros fatores.

2. Expressando o stop loss:

Ambos os lados da equação são divididos pelo valor do lote:

Subtraímos o spread e 1 de ambos os lados da equação:



Dividimos por tick_value para isolar o StopLoss:

Implementação no código

A fórmula acima é aplicada diretamente nos cálculos dentro da função:

double result = ((risk_per_operation / lot) - spread - 1 ) / tick_value;

risk_per_operation/lot — calcula o risco por unidade de lote,

- spread - 1 — subtrai o spread e uma margem adicional,

/tick_value — converte o resultado para pontos dividindo pelo valor de um tick.

O resultado é arredondado e convertido para o tipo long, para corresponder ao formato exigido:

return long ( MathRound (result));

Finalmente, criaremos dois scripts para calcular o lote ideal e o stop loss (sl) ideal de acordo com o risco definido para a operação. Ambos os scripts utilizam uma lógica simples, porém eficaz, para automatizar esses cálculos com base no saldo da conta e nos parâmetros fornecidos pelo usuário.

Primeiro script: cálculo do lote ideal

Esse script calculará o tamanho ideal do lote com base no percentual de risco por operação, no stop loss (sl) especificado em pontos e no tipo de ordem.

Propriedades do script: #property strict garante que o código siga regras rígidas de compilação.

#property script_show_inputs permite que o usuário insira parâmetros por meio da interface gráfica. Parâmetros de entrada (Inputs):

input double percentage_risk_per_operation = 1.0 ; input long sl = 600 ; input ENUM_ORDER_TYPE Order_Type = ORDER_TYPE_BUY ;

Cálculo do risco por operação:

A fórmula calcula o valor em dólares que pode ser colocado em risco em uma única operação, com base no percentual definido:

double risk_per_operation = ((percentage_risk_per_operation/ 100.0 ) * AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ));

Chamada da função de cálculo do lote ideal:

GetIdealLot(new_lot, GetMaxLote(Order_Type), risk_per_operation, new_risk_per_operation, sl);

Mensagens ao usuário: informações detalhadas sobre os valores calculados, como o lote ideal e o risco ajustado, são exibidas no console e no gráfico.

//+------------------------------------------------------------------+ //| Get Lot By Risk Per Trade and SL.mq5 | //| Your name | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Your name" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #property script_show_inputs input double percentage_risk_per_operation = 1.0 ; input long sl = 600 ; input ENUM_ORDER_TYPE Order_Type = ORDER_TYPE_BUY ; #include <Risk Management.mqh> void OnStart () { double risk_per_operation = ((percentage_risk_per_operation / 100.0 ) * AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); Print ( "Risk Per operation: " , risk_per_operation); Print ( "SL in points: " , sl); Print ( "Order type: " , EnumToString (Order_Type)); double new_lot; double new_risk_per_operation; GetIdealLot(new_lot, GetMaxLote(Order_Type), risk_per_operation, new_risk_per_operation, sl); if (new_lot <= 0 ) { Print ( "The stop loss is too large or the risk per operation is low. Increase the risk or decrease the stop loss." ); } else { Print ( "Ideal Lot: " , new_lot); Print ( "Maximum loss with SL: " , sl, " | Lot: " , new_lot, " is: " , new_risk_per_operation); Comment ( "Ideal Lot: " , new_lot); } Sleep ( 1000 ); Comment ( " " ); }

Segundo script: cálculo do SL ideal

Esse script calcula o stop loss em pontos com base no lote especificado pelo usuário e no risco máximo permitido por operação.

input double percentage_risk_per_operation = 1.0 ; input double Lot = 0.01 ; input ENUM_ORDER_TYPE Order_Type = ORDER_TYPE_BUY ;

Cálculo do sl ideal: a função get sl é usada para determinar o stop loss em pontos:

long new_sl = GetSL(Order_Type, risk_per_operation, Lot);

Verificação do resultado: se o valor calculado de sl for inválido (new_sl menor ou igual a 0), o usuário recebe uma notificação correspondente.

#property copyright "Your name" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict #property script_show_inputs input double percentage_risk_per_operation = 1.0 ; input double Lot = 0.01 ; input ENUM_ORDER_TYPE Order_Type = ORDER_TYPE_BUY ; #include <Risk Management.mqh> void OnStart () { double risk_per_operation = ((percentage_risk_per_operation / 100.0 ) * AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); Print ( "Risk Per operation: " , risk_per_operation); Print ( "Lot size: " , Lot); Print ( "Order type: " , EnumToString (Order_Type)); long new_sl = GetSL(Order_Type, risk_per_operation, Lot); if (new_sl <= 0 ) { Print ( "The lot size is too high or the risk per operation is too low. Increase the risk or decrease the lot size." ); } else { Print ( "For lot: " , Lot, ", and risk: " , risk_per_operation, ", the ideal SL is: " , new_sl); Comment ( "Ideal SL: " , new_sl); } Sleep ( 1000 ); Comment ( " " ); }

Agora, para aplicar o script na prática, utilizaremos ele para obter o tamanho ideal do lote com base no risco definido por operação. O teste será realizado no símbolo XAUUSD, que corresponde ao ouro.

Com parâmetros como um stop loss de 200 pontos, risco por operação de 1,0% do saldo da conta e tipo de ordem definido como ORDER_TYPE_BUY, o resultado será o seguinte:

O resultado exibido na aba "Experts" corresponde a um tamanho de lote de 0,01 com um stop loss de 200 pontos e um risco por operação de 3,81, que equivale a 1% do saldo da conta.





Considerações finais

Concluímos a primeira parte desta série, na qual nos concentramos no desenvolvimento das funções principais que serão utilizadas na construção da classe. Essas funções são fundamentais para obter lucro e realizar cálculos adicionais. Na próxima parte, veremos como integrar tudo o que aprendemos à interface gráfica, utilizando as bibliotecas de elementos de controle do MQL5.