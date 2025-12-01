Construindo um Modelo de Restrição de Tendência com Candlestick (Parte 10): Golden Cross e Death Cross Estratégicos (EA)

Introdução

Neste artigo, exploramos a integração das estratégias Golden Cross e Death Cross Estratégicas no Expert Advisor de Restrição de Tendência, desbloqueando o potencial dessas técnicas de cruzamento de médias móveis comprovadas ao longo do tempo. Nosso objetivo é aprimorar as capacidades de acompanhamento de tendência no trading algorítmico, automatizando essas estratégias, garantindo precisão, consistência e compatibilidade perfeita com sistemas de trading mais amplos.

Muitos traders enfrentam desafios para identificar e aproveitar efetivamente tendências fortes de alta e baixa. Enquanto o Golden Cross, sinalizando impulso de alta, e o Death Cross, indicando sentimento de baixa, demonstraram seu valor no trading manual, sua falta de automação frequentemente resulta em oportunidades perdidas e execução inconsistente.

Ao incorporar as estratégias Golden e Death Cross em um Expert Advisor automatizado, os traders podem executar sinais de reversão sistematicamente sem as limitações impostas a outras estratégias de acompanhamento de tendência. Ao contrário de estratégias restritas que dependem do sentimento diário do mercado, essas estratégias de cruzamento operam de forma independente para identificar e agir sobre reversões à medida que ocorrem. Isso garante que potenciais pontos de virada sejam capturados mais cedo, aumentando a capacidade de resposta e o desempenho geral do trading, ao mesmo tempo em que mantém o alinhamento com estratégias de tendência mais amplas.

Entendendo a estratégia Golden e Death Cross

A estratégia Golden Cross e Death Cross é um conceito fundamental na análise técnica usada para sinalizar potenciais tendências de alta ou de baixa no mercado com base em cruzamentos de médias móveis. Um Golden Cross ocorre quando uma média móvel de curto prazo, normalmente a média móvel de 50 dias, cruza acima de uma média móvel de longo prazo, frequentemente a média móvel de 200 dias. Esse evento é considerado um forte sinal de alta, sugerindo que uma tendência de alta de longo prazo pode estar começando. Investidores e traders podem ver isso como uma oportunidade de comprar ou manter ações, antecipando um aumento no preço.

Por outro lado, o Death Cross é o cenário oposto, em que a média móvel de curto prazo cai abaixo da média móvel de longo prazo, sinalizando uma potencial tendência de baixa. Isso é visto como um aviso de que o mercado pode entrar em um declínio prolongado. O Death Cross pode levar investidores a vender ou operar vendido, ou pelo menos a agir com cautela, pois indica o enfraquecimento das condições de mercado. Ambos os sinais não são usados apenas para decisões diretas de negociação, mas também para uma análise mais ampla do sentimento do mercado, embora não sejam infalíveis e devam ser utilizados com outros indicadores ou formas de análise para confirmar tendências.





Analisando sua relevância dentro do contexto mais amplo de acompanhamento de tendência

No contexto mais amplo de estratégias seguidoras de tendência, o Golden Cross e o Death Cross servem como ferramentas fundamentais para identificar o início e a potencial reversão de tendências de mercado. Trend-following é uma estratégia onde os traders buscam lucrar com movimentos sustentados nos preços de mercado, alinhando suas operações com a direção da tendência estabelecida. Aqui está como o Golden e o Death Cross se encaixam nessa abordagem:

1. Identificação de Tendência: A função principal desses cruzamentos é fornecer sinais claros para o início de novas tendências. O Golden Cross sinaliza o início de uma tendência de alta, incentivando seguidores de tendência a entrarem em posições compradas ou aumentarem sua exposição. Por outro lado, o Death Cross indica o início de uma tendência de baixa, sugerindo que é hora de sair de posições compradas ou considerar vendas a descoberto.

2. Confirmação de Tendências: Esses sinais atuam como confirmações dentro de estratégias seguidoras de tendência. Um seguidor de tendência pode usar esses cruzamentos juntamente com outros indicadores como ação de preço, volume ou indicadores de momento para verificar se uma tendência está realmente se desenvolvendo. Essa abordagem com múltiplos indicadores ajuda a reduzir falsos sinais, o que é crucial em trend-following, onde o objetivo é acompanhar a tendência pelo maior tempo possível.



3. Gestão de Risco: Em acompanhamento de tendência, gerenciar risco é essencial, já que tendências podem reverter ou pausar inesperadamente. O Golden e o Death Cross podem ser usados para definir níveis de stop-loss ou para decidir quando reduzir ou aumentar tamanhos de posição. Por exemplo, uma quebra abaixo das médias móveis após um Golden Cross pode sugerir o aperto de stops ou redução de exposição.



4. Perspectiva de Longo Prazo: Esses sinais são inerentemente de longo prazo devido ao uso de períodos mais longos de médias móveis, alinhando-se bem com a filosofia do trend-following de capturar grandes movimentos de mercado em vez de flutuações de curto prazo. Esse foco de longo prazo ajuda a filtrar ruídos do mercado e a concentrar-se em movimentos significativos de preço.



5. Adaptabilidade: Embora tradicionalmente configuradas com médias móveis de 50 e 200 dias, a estratégia pode ser adaptada para diferentes períodos ou condições de mercado. Em mercados de rápida movimentação, traders podem usar períodos menores para sinais mais rápidos, enquanto em mercados mais estáveis, períodos maiores podem ser preferidos para evitar ser enganado por pequenas correções.

No entanto, a relevância do Golden e do Death Cross dentro do trend-following pode ser analisada criticamente da seguinte forma:

Atraso: Uma das principais críticas é o atraso associado às médias móveis. Quando esses cruzamentos ocorrem, partes significativas da tendência podem já ter ocorrido, potencialmente reduzindo a lucratividade de operações baseadas apenas nesses sinais.

O trend-following carrega inerentemente o risco de falsos rompimentos ou reversões prematuras de tendência. O Golden e o Death Cross não estão imunes a isso e, portanto, devem fazer parte de uma estratégia mais ampla que inclua outras formas de análise ou sinais de confirmação. Ambiente de Mercado: Sua eficácia pode variar significativamente com as condições de mercado. Em mercados com tendência definida, esses sinais podem ser altamente eficazes, mas em mercados laterais ou voláteis podem gerar inúmeros falsos começos





Adaptação às Condições de Restrição de Tendência



Em estratégias de longo prazo, impor restrições excessivas pode limitar seu potencial. Por exemplo, considere um cenário onde o sentimento diário do mercado é de baixa. Um sinal de golden cross aparecendo em timeframes menores dentro do mesmo dia pode indicar uma possível reversão, sugerindo que o mercado pode se tornar altista. Quando essas reversões ocorrem, outras estratégias restritas frequentemente se adaptam ao sentimento de tendência emergente, alinhando-se à nova direção do mercado.

Para aproveitar essa dinâmica, as estratégias death cross e golden cross podem ser incorporadas ao EA Trend Constraint como módulos independentes. Ao fazer isso, o EA pode maximizar seu desempenho capturando entradas de reversão que se alinham com a tendência recém-emergente.

Essa abordagem garante:

Flexibilidade entre Timeframes: O EA pode detectar reversões de curto prazo (por exemplo, golden crosses) e alinhá-las com movimentos mais amplos do mercado, aumentando a adaptabilidade. Melhores Pontos de Entrada: Identificar mudanças no sentimento da tendência cedo permite ao EA assumir posições estratégicas, minimizando o atraso na resposta às mudanças do mercado. Sinergia entre Estratégias: Integrar as estratégias golden e death cross de forma independente permite ao EA aproveitar seus pontos fortes sem substituir os mecanismos principais de acompanhamento de tendência

Ao adotar essa abordagem de duas camadas, o EA Trend Constraint ganha a capacidade de navegar reversões de mercado de forma eficaz enquanto mantém a lucratividade de longo prazo. Agora vamos prosseguir para a próxima etapa, onde implementaremos e integraremos essa estratégia.





Implementação da estratégia usando MQL5

Na minha abordagem de desenvolvimento, ao criar um EA com múltiplas estratégias, sempre projeto cada estratégia como um EA independente primeiro. Isso permite testes focados e refinamento antes de mesclar tudo em uma única base de código unificada. Seguindo esse método, primeiro iremos decompor e desenvolver o EA Estratégico Golden e Death Cross de forma independente antes de integrá-lo ao Expert Advisor principal.

Como de costume, abra o aplicativo MetaEditor 5 em sua área de trabalho ou pressione F4 no seu terminal MetaTrader 5 para iniciá-lo diretamente. Siga as etapas de desenvolvimento descritas abaixo. Para iniciantes, é recomendado digitar o código manualmente em vez de copiar e colar, pois isso ajuda a reforçar a habilidade e aprofundar o entendimento.

Começaremos com nosso Golden e Death Cross aqui:

Cabeçalho e Metadados:

Esta é a parte superior do programa; começamos definindo os metadados para garantir clareza e profissionalismo. Os metadados identificam o programa como o EA Estratégico Golden & Death Cross, incluindo detalhes de direitos autorais, uma descrição e o número da versão. Essa etapa nos ajuda a organizar o projeto e garante que nosso trabalho seja devidamente atribuído quando implantado no MetaTrader 5. Ao configurar os metadados dessa forma, estabelecemos uma base profissional e bem documentada para nosso EA.

#property copyright "Clemence Benjamin" #property description "GOLDEN AND DEATH CROSS" #property version "1.0"

Includes e Inicialização do Objeto de Trade:

Para simplificar a execução de operações, incluímos a biblioteca de trade do MQL5 com #include<Trade\Trade.mqh>. Essa biblioteca fornece acesso a funções de negociação poderosas. Instanciamos a classe CTrade como trade, permitindo que o EA execute operações como comprar, vender e fechar posições sem implementar manualmente essas rotinas. Isso reduz a complexidade e torna o código mais confiável. Com essa configuração, podemos focar na estratégia e confiar na biblioteca de gerenciamento de operações para executar nossas ordens.

#include<Trade\Trade.mqh>; CTrade trade;

Parâmetros de Entrada:

Começamos definindo parâmetros ajustáveis pelo usuário para tornar o EA flexível e personalizável.

Por exemplo:

LotSize permite controlar o volume das operações.

Slippage especifica desvios de preço aceitáveis durante a execução.

FastEMAPeriod e SlowEMAPeriod definem os períodos das médias móveis que formam a base da estratégia Golden e Death Cross.

input double LotSize = 1.0 ; input int Slippage = 20 ; input int TimerInterval = 10000 ; input double TakeProfitPips = 100 ; input double StopLossPips = 50 ; input int FastEMAPeriod = 50 ; input int SlowEMAPeriod = 200 ;

Definindo esses parâmetros, permitimos que os usuários ajustem o EA conforme suas condições específicas de negociação.

Inicialização e Configuração do Timer:

Vamos garantir que o EA inicialize corretamente. Na função OnInit(), adicionamos uma verificação para confirmar se há barras suficientes para calcular a EMA lenta. Se não houver, o EA registra um erro e interrompe a execução. Isso garante que a estratégia rode apenas quando houver dados suficientes disponíveis.

int OnInit () { EventSetTimer (TimerInterval); if ( Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT )<SlowEMAPeriod) { Print ( "Not enough bars for EMA calculation" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Além disso, usamos EventSetTimer() para chamar a função OnTimer() periodicamente, executando a lógica de negociação. A função OnDeinit() garante que o timer seja desativado quando o EA for removido, liberando recursos.

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); }

Lógica de Negociação em OnTimer():

Agora vamos ao núcleo da estratégia dentro da função OnTimer():

Cálculo das EMAs:

Começamos criando os handles para as EMAs rápida e lenta usando iMA() e recuperando seus valores com CopyBuffer(). Essas EMAs são essenciais para detectar sinais de entrada.

int fastEMAHandle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , FastEMAPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); int slowEMAHandle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , SlowEMAPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); double fastEMAArray[], slowEMAArray[]; CopyBuffer (fastEMAHandle, 0 , 0 , 2 , fastEMAArray); CopyBuffer (slowEMAHandle, 0 , 0 , 2 , slowEMAArray);

Coleta de Dados de Mercado:

Em seguida, recuperamos dados importantes do mercado, como ask, bid e o valor do point, para garantir cálculos precisos de stop-loss e take-profit.

double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID );

Sinais de Entrada:

Aqui definimos as condições para abrir operações de compra e venda. Um Golden Cross (EMA rápida cruzando acima da lenta) sinaliza compra, enquanto um Death Cross (EMA rápida cruzando abaixo da lenta) sinaliza venda.

if (fastEMAArray[ 0 ] > slowEMAArray[ 0 ] && fastEMAArray[ 1 ] <= slowEMAArray[ 1 ]) { double sl = NormalizeDouble (ask + StopLossPips * point, _Digits ); trade.Sell(LotSize, _Symbol , ask, sl); } else if (fastEMAArray[ 0 ] < slowEMAArray[ 0 ] && fastEMAArray[ 1 ] >= slowEMAArray[ 1 ]) { double sl = NormalizeDouble (bid - StopLossPips * point, _Digits ); trade.Buy(LotSize, _Symbol , bid, sl); }

Sinais de Saída:

Vamos garantir que posições existentes sejam fechadas quando o sinal oposto aparecer aqui. Isso mantém a estratégia alinhada com as mudanças das condições de mercado.

if (( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && fastEMAArray[ 0 ] < slowEMAArray[ 0 ]) || ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && fastEMAArray[ 0 ] > slowEMAArray[ 0 ])) { trade.PositionClose( PositionGetInteger ( POSITION_TICKET )); }

Tratamento de Erros:

Agora adicionamos rotinas de tratamento de erros para registrar qualquer problema com execução de ordens ou fechamento de posições, o que ajuda na depuração e garante um desempenho fluido.

if (!trade.Sell(LotSize, _Symbol , ask, sl)) { Print ( "Sell order error: " , GetLastError ()); }

Aqui está nosso código completo:

#property copyright "Clemence Benjamin" #property description "GOLDEN AND DEATH CROSS" #property version "1.0" #include<Trade\Trade.mqh>; CTrade trade; input double LotSize = 1.0 ; input int Slippage = 20 ; input int TimerInterval = 1000 ; input double StopLossPips = 1500 ; input int FastEMAPeriod = 50 ; input int SlowEMAPeriod = 200 ; int OnInit () { EventSetTimer (TimerInterval); if ( Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT )<SlowEMAPeriod) { Print ( "Not enough bars for EMA calculation" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); } void OnTimer () { bool hasPosition = PositionSelect ( _Symbol ); int fastEMAHandle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , FastEMAPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); int slowEMAHandle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , SlowEMAPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (fastEMAHandle < 0 || slowEMAHandle < 0 ) { Print ( "Failed to create EMA handles. Error: " , GetLastError ()); return ; } double fastEMAArray[], slowEMAArray[]; if ( CopyBuffer (fastEMAHandle, 0 , 0 , 2 , fastEMAArray) <= 0 || CopyBuffer (slowEMAHandle, 0 , 0 , 2 , slowEMAArray) <= 0 ) { Print ( "Failed to copy EMA data. Error: " , GetLastError ()); return ; } double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (!hasPosition) { if (fastEMAArray[ 0 ] > slowEMAArray[ 0 ] && fastEMAArray[ 1 ] <= slowEMAArray[ 1 ]) { double sl = NormalizeDouble (ask + StopLossPips * point, _Digits ); if (!trade.Sell(LotSize, _Symbol , ask, sl )) Print ( "Buy order error " , GetLastError ()); else Print ( "Buy order opened with TP " , " and SL " , StopLossPips, " pips" ); } else if (fastEMAArray[ 0 ] < slowEMAArray[ 0 ] && fastEMAArray[ 1 ] >= slowEMAArray[ 1 ]) { double sl = NormalizeDouble (bid - StopLossPips * point, _Digits ); if (!trade.Buy(LotSize, _Symbol , bid, sl )) Print ( "Sell order error " , GetLastError ()); else Print ( "Sell order opened with TP " , " and SL " , StopLossPips, " pips" ); } } else { if (( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && fastEMAArray[ 0 ] < slowEMAArray[ 0 ]) || ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && fastEMAArray[ 0 ] > slowEMAArray[ 0 ])) { ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if (!trade.PositionClose(ticket)) Print ( "Failed to close position (Ticket: " , ticket, "). Error: " , GetLastError ()); else Print ( "Position closed : " , ticket); } } }





Teste Inicial da Estratégia

Após compilar o código com sucesso, estamos agora prontos para testar o desempenho da estratégia usando o Strategy Tester. Abaixo estão imagens dos resultados do teste antes de integrarmos a estratégia no Expert Advisor de Restrição de Tendência.

Configurações do Strategy Tester: Boom 500 Index

Configurações de Entrada: Boom 500 Index

Boom 500 Index M5: Testando Estratégia Golden & Death Cross

A partir do teste inicial, a lógica de execução de ordens está funcionando bem, mas há necessidade de melhorar a estratégia de saída. Com observação manual no testador de estratégia, notei muitas posições que poderiam ter garantido lucro, mas acabaram sendo fechadas com pequenos ganhos ou até prejuízos. Isso ocorreu porque reversões apresentaram cruzamentos após rebaixamentos significativos, limitando os lucros. Durante consolidação de mercado, muitos cruzamentos falsos resultaram em perdas. Para evitar tais rebaixamentos expressivos, a estratégia de saída precisa ser aprimorada.





Mesclando a nova estratégia na Restrição de Tendência



Finalmente, alcançamos o objetivo de criar um Expert Advisor de Múltiplas Estratégias ao integrar a estratégia que desenvolvemos anteriormente. Para relembrar as estratégias existentes, você pode revisitar (Part 9). Aqui está uma lista das estratégias que já foram integradas:

Trend Following

Rompimento do Canal de Donchian

Estratégia de Divergência

Hoje, estamos adicionando a quarta estratégia, que, como expliquei anteriormente, funciona de forma independente e é livre de condições de restrição, permitindo capturar todas as oportunidades de reversão. Para isso, modificaremos o Expert Advisor Trend Constraint atual, adicionando um interruptor Booleano para a nova estratégia Golden e Death Cross. Além disso, refatoraremos outras seções do código em funções relevantes do código principal.

Para evitar conflitos com outros termos já presentes no programa principal, adicionamos um prefixo exclusivo às variáveis associadas à estratégia Golden e Death Cross. Por exemplo, renomeamos LotSize para GDC_LotSize = 1.0; para garantir clareza e evitar confusão.

Abaixo está o código completo, livre de erros. As novas adições e modificações estão claramente destacadas para melhor compreensão e clareza.

#property copyright "Copyright 2024, Clemence Benjamini" #property link "https://www.mql5.com/en/users/billionaire2024/seller" #property version "1.03" #include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; input bool UseTrendFollowingStrategy = false ; input bool UseBreakoutStrategy = false ; input bool UseDivergenceStrategy = false ; input bool UseGoldenDeathCrossStrategy = true ; input double GDC_LotSize = 1.0 ; input int GDC_Slippage = 20 ; input int GDC_TimerInterval = 1000 ; input double GDC_StopLossPips = 1500 ; input int GDC_FastEMAPeriod = 50 ; input int GDC_SlowEMAPeriod = 200 ; int GDC_fastEMAHandle, GDC_slowEMAHandle; double prevShortMA, prevLongMA; input int RSI_Period = 14 ; input double RSI_Overbought = 70.0 ; input double RSI_Oversold = 30.0 ; input double Lots = 0.1 ; input double StopLoss = 100 ; input double TakeProfit = 200 ; input double TrailingStop = 50 ; input int MagicNumber = 12345678 ; input int OrderLifetime = 43200 ; input int InpDonchianPeriod = 20 ; input double RiskRewardRatio = 1.5 ; input double LotSize = 0.1 ; input double pipsToStopLoss = 15 ; input double pipsToTakeProfit = 30 ; input int DivergenceMACDPeriod = 12 ; input int DivergenceSignalPeriod = 9 ; input double DivergenceLots = 1.0 ; input double DivergenceStopLoss = 300 ; input double DivergenceTakeProfit = 500 ; input int DivergenceMagicNumber = 87654321 ; input int DivergenceLookBack = 8 ; input double profitLockerPoints = 20 ; int rsi_handle; int handle; int macd_handle; double ExtUpBuffer[]; double ExtDnBuffer[]; double ExtMacdBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; int globalMagicNumber; int OnInit () { prevShortMA = 0.0 ; prevLongMA = 0.0 ; rsi_handle = iRSI ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , RSI_Period, PRICE_CLOSE ); if (rsi_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create RSI indicator handle. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } handle = iCustom ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , "Free Indicators\\Donchian Channel" , InpDonchianPeriod); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to load the Donchian Channel indicator. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } globalMagicNumber = DivergenceMagicNumber; macd_handle = iMACD ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceMACDPeriod, 26 , DivergenceSignalPeriod, PRICE_CLOSE ); if (macd_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create MACD indicator handle for divergence strategy. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } if (UseGoldenDeathCrossStrategy) { if ( Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ) < GDC_SlowEMAPeriod) { Print ( "Not enough bars for EMA calculation for Golden Death Cross" ); return INIT_FAILED ; } GDC_fastEMAHandle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , GDC_FastEMAPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); GDC_slowEMAHandle = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , GDC_SlowEMAPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); if (GDC_fastEMAHandle < 0 || GDC_slowEMAHandle < 0 ) { Print ( "Failed to create EMA handles for Golden Death Cross. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } } ArrayResize (ExtMacdBuffer, DivergenceLookBack); ArrayResize (ExtSignalBuffer, DivergenceLookBack); Print ( "Trend Constraint Expert initialized." ); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (rsi_handle); IndicatorRelease (handle); IndicatorRelease (macd_handle); Print ( "Trend Constraint Expert deinitialized." ); } void CheckGoldenDeathCross() { double fastEMAArray[ 2 ], slowEMAArray[ 2 ]; double point = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_POINT ); double ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if ( CopyBuffer (GDC_fastEMAHandle, 0 , 0 , 2 , fastEMAArray) <= 0 || CopyBuffer (GDC_slowEMAHandle, 0 , 0 , 2 , slowEMAArray) <= 0 ) { Print ( "Failed to copy EMA data for Golden Death Cross. Error: " , GetLastError ()); return ; } bool hasPosition = PositionSelect ( _Symbol ); if (!hasPosition) { if (fastEMAArray[ 0 ] > slowEMAArray[ 0 ] && fastEMAArray[ 1 ] <= slowEMAArray[ 1 ]) { double sl = NormalizeDouble (ask + GDC_StopLossPips * point, _Digits ); if (!trade.Sell(GDC_LotSize, _Symbol , ask, sl )) Print ( "Sell order error for Golden Death Cross " , GetLastError ()); else Print ( "Sell order opened for Golden Death Cross with SL " , GDC_StopLossPips, " pips" ); } else if (fastEMAArray[ 0 ] < slowEMAArray[ 0 ] && fastEMAArray[ 1 ] >= slowEMAArray[ 1 ]) { double sl = NormalizeDouble (bid - GDC_StopLossPips * point, _Digits ); if (!trade.Buy(GDC_LotSize, _Symbol , bid, sl )) Print ( "Buy order error for Golden Death Cross " , GetLastError ()); else Print ( "Buy order opened for Golden Death Cross with SL " , GDC_StopLossPips, " pips" ); } } else { if (( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY && fastEMAArray[ 0 ] < slowEMAArray[ 0 ]) || ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL && fastEMAArray[ 0 ] > slowEMAArray[ 0 ])) { ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if (!trade.PositionClose(ticket)) Print ( "Failed to close position for Golden Death Cross (Ticket: " , ticket, "). Error: " , GetLastError ()); else Print ( "Position closed for Golden Death Cross: " , ticket); } } } void CheckTrendFollowing() { if ( PositionsTotal () >= 2 ) return ; double rsi_value; double rsi_values[]; if ( CopyBuffer (rsi_handle, 0 , 0 , 1 , rsi_values) <= 0 ) { Print ( "Failed to get RSI value. Error: " , GetLastError ()); return ; } rsi_value = rsi_values[ 0 ]; double ma_short = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 50 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); double ma_long = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 200 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); bool is_uptrend = ma_short > ma_long; bool is_downtrend = ma_short < ma_long; if (is_uptrend && rsi_value < RSI_Oversold) { double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double stopLossPrice = currentPrice - StopLoss * _Point ; double takeProfitPrice = currentPrice + TakeProfit * _Point ; if (trade.Buy(Lots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Trend Following Buy" )) { Print ( "Trend Following Buy order placed." ); } } else if (is_downtrend && rsi_value > RSI_Overbought) { double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double stopLossPrice = currentPrice + StopLoss * _Point ; double takeProfitPrice = currentPrice - TakeProfit * _Point ; if (trade.Sell(Lots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Trend Following Sell" )) { Print ( "Trend Following Sell order placed." ); } } } void CheckBreakoutTrading() { if ( PositionsTotal () >= 2 ) return ; ArrayResize (ExtUpBuffer, 2 ); ArrayResize (ExtDnBuffer, 2 ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 2 , ExtUpBuffer) <= 0 || CopyBuffer (handle, 2 , 0 , 2 , ExtDnBuffer) <= 0 ) { Print ( "Error reading Donchian Channel buffer. Error: " , GetLastError ()); return ; } double closePrice = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); double lastOpen = iOpen ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); double lastClose = iClose ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); bool isBullishDay = lastClose > lastOpen; bool isBearishDay = lastClose < lastOpen; if (isBullishDay && closePrice > ExtUpBuffer[ 1 ]) { double stopLoss = closePrice - pipsToStopLoss * _Point ; double takeProfit = closePrice + pipsToTakeProfit * _Point ; if (trade.Buy(LotSize, _Symbol , 0 , stopLoss, takeProfit, "Breakout Buy" ) > 0 ) { Print ( "Breakout Buy order placed." ); } } else if (isBearishDay && closePrice < ExtDnBuffer[ 1 ]) { double stopLoss = closePrice + pipsToStopLoss * _Point ; double takeProfit = closePrice - pipsToTakeProfit * _Point ; if (trade.Sell(LotSize, _Symbol , 0 , stopLoss, takeProfit, "Breakout Sell" ) > 0 ) { Print ( "Breakout Sell order placed." ); } } } bool CheckBullishRegularDivergence() { double priceLow1 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceLow2 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdLow1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdLow2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceLow1 < priceLow2 && macdLow1 > macdLow2); } bool CheckBullishHiddenDivergence() { double priceLow1 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceLow2 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdLow1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdLow2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceLow1 > priceLow2 && macdLow1 < macdLow2); } bool CheckBearishRegularDivergence() { double priceHigh1 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceHigh2 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdHigh1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdHigh2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceHigh1 > priceHigh2 && macdHigh1 < macdHigh2); } bool CheckBearishHiddenDivergence() { double priceHigh1 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceHigh2 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdHigh1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdHigh2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceHigh1 < priceHigh2 && macdHigh1 > macdHigh2); } void CheckDivergenceTrading() { if (!UseDivergenceStrategy) return ; int openDivergencePositions = CountOrdersByMagic(DivergenceMagicNumber); if (openDivergencePositions == 0 || openDivergencePositions < 3 ) { int barsAvailable = Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); if (barsAvailable < DivergenceLookBack * 2 ) { Print ( "Not enough data bars for MACD calculation." ); return ; } int attempt = 0 ; while (attempt < 6 ) { if ( CopyBuffer (macd_handle, 0 , 0 , DivergenceLookBack, ExtMacdBuffer) > 0 && CopyBuffer (macd_handle, 1 , 0 , DivergenceLookBack, ExtSignalBuffer) > 0 ) break ; Print ( "Failed to copy MACD buffer, retrying..." ); Sleep ( 1000 ); attempt++; } if (attempt == 6 ) { Print ( "Failed to copy MACD buffers after " , attempt, " attempts." ); return ; } if ( TimeCurrent () == iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 )) { Print ( "Skipping trade due to incomplete bar data." ); return ; } double currentClose = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); double dailyClose = iClose ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ); double dailyOpen = iOpen ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ); bool isDailyBullish = dailyClose > dailyOpen; bool isDailyBearish = dailyClose < dailyOpen; if (isDailyBullish) { if ((CheckBullishRegularDivergence() && ExtMacdBuffer[ 0 ] > ExtSignalBuffer[ 0 ]) || CheckBullishHiddenDivergence()) { ExecuteDivergenceOrder( true ); } } if (isDailyBearish) { if ((CheckBearishRegularDivergence() && ExtMacdBuffer[ 0 ] < ExtSignalBuffer[ 0 ]) || CheckBearishHiddenDivergence()) { ExecuteDivergenceOrder( false ); } } } else { Print ( "Divergence strategy: Maximum number of positions reached." ); } } void ExecuteDivergenceOrder( bool isBuy) { trade.SetExpertMagicNumber(DivergenceMagicNumber); double currentPrice = isBuy ? SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double stopLossPrice = isBuy ? currentPrice - DivergenceStopLoss * _Point : currentPrice + DivergenceStopLoss * _Point ; double takeProfitPrice = isBuy ? currentPrice + DivergenceTakeProfit * _Point : currentPrice - DivergenceTakeProfit * _Point ; if (isBuy) { if (trade.Buy(DivergenceLots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Divergence Buy" )) { Print ( "Divergence Buy order placed." ); } } else { if (trade.Sell(DivergenceLots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Divergence Sell" )) { Print ( "Divergence Sell order placed." ); } } } int CountOrdersByMagic( int magic) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magic) { count++; } } } return count; } void LockProfits() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { double entryPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double currentProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); double currentPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); double profitPoints = MathAbs (currentProfit / _Point ); if (profitPoints >= 100 ) { double newStopLoss; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { newStopLoss = entryPrice + profitLockerPoints * _Point ; } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { newStopLoss = entryPrice - profitLockerPoints * _Point ; } else { continue ; } double currentStopLoss = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { if (currentStopLoss < newStopLoss || currentStopLoss == 0 ) { if (trade.PositionModify(ticket, newStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Profit locking for buy position: Stop Loss moved to " , newStopLoss); } } } else { if (currentStopLoss > newStopLoss || currentStopLoss == 0 ) { if (trade.PositionModify(ticket, newStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Profit locking for sell position: Stop Loss moved to " , newStopLoss); } } } } } } } void OnTick () { if (UseTrendFollowingStrategy) CheckTrendFollowing(); if (UseBreakoutStrategy) CheckBreakoutTrading(); if (UseDivergenceStrategy) CheckDivergenceTrading(); if (UseGoldenDeathCrossStrategy) CheckGoldenDeathCross(); }





Resultados de Teste e Otimização

Expert Trend Constraint: Adicionando ao gráfico nas configurações padrão

Estratégia Golden and Death Cross visualizada como parte de outras estratégias no Strategy Tester





Conclusão

É possível expandir continuamente o código do nosso EA, mas isso pode torná-lo cada vez mais complexo e intensivo em recursos para processar. Isso destaca a necessidade de aprimorarmos nossas técnicas de gerenciamento de recursos. A integração de modelos de IA nesses conceitos é particularmente benéfica, pois eles podem lidar com essas complexidades de forma eficaz. Neste projeto, integramos com sucesso uma das estratégias mais populares para gerenciar oportunidades de reversão — a estratégia Golden and Death Cross — dentro do Expert Advisor Trend Constraint.

As etapas fundamentais que cobrimos desde Part(1) até agora estabeleceram a base para este EA. No entanto, para alcançar resultados ideais, o modelo de EA deve ser refinado, otimizando várias configurações e modificando recursos estruturais específicos. Essa abordagem o torna uma ferramenta valiosa para fins educacionais e experimentais. Observe que este EA não garante lucratividade; ele é destinado exclusivamente a fins educacionais e de pesquisa.

Nas próximas partes, pretendo refinar ainda mais as estratégias estabelecidas e introduzir técnicas de aprendizado de máquina para aprimorar as capacidades e o desempenho do EA.

