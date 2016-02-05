Integrando o terminal do cliente do MetaTrader 4 com o MS SQL SERVER

Introdução

O uso de integrações com outros produtos oferece um desafio adicional no trading.

Pode haver muitos usos do mesmo, então darei alguns deles abaixo.



Você pode coletar ticks e passá-los para análise mais abrangente no MS SQL SERVER. Tendo um histórico grande de ticks você pode coletar qualquer período começando do menor período até períodos não padronizados. Tendo cotações de ticks reais, você pode depurar estratégias dependentes de dados de tick conhecidas como 'scalpers'.



Você pode usar uma loja para uma análise rápida de dados tirados de outros aplicativos, por exemplo, do MS Excel ou outro software de terceiros ou dos seus próprios produtos.



Por exemplo, você pode descarregar todo o histórico do seu centro de histórico do terminal para o MS SQL. Então, você não vai precisar armazenar o histórico no MT4. Isso vai ajudar a aliviar a memória do terminal.



Você pode calcular as redes neurais usando cotações armazenadas no MS SQL SERVER: por exemplo, STATISTICA - 7.8 permite você baixar cotações do SQL e podem ser resolvidas em tempo real transmitindo os sinais de rede para o MT4.

Você pode desenvolver seu próprio programa em outra língua e para outro símbolo e transmitir sinais usando o servidor do MS SQL, tendo sobrado apenas funções de execução para o terminal do cliente e o livrando de sérios cálculos.



Os seguintes produtos de software foram usados para esse projeto

MS SQL SERVER 2000 Developer - BASE

VISUAL C++ 6.0 SP5 - para criar DLL "YZMSSQLExpertSample.dll"

MDAC 7







A configuração mínima que precisa estar instalada:



1 MS SQL SERVER 2000 Developer

2 MDAC 7



Depurei o programa usando MDAC 7. Entretanto, é possível que tudo funcione bem em algumas versões antigas. Se você não for compilar o DLL, você não precisa instalar ou ter o Visual C++ 6.0 instalado. Você pode usar um DLL pronto. Entretanto, fiz uma conexão física com o nome de usuário, o nome do DSN e as conexões. Então, você terá que repetir tudo o que foi listado acima na sua versão do programa. Não vou descrever aqui como instalar o MS SQL SERVER ou o Visual C++ 6.0. Esses assuntos estão fora do escopo do artigo específico.

Depois que os produtos de software necessários foram instalados, devemos criar um DSN:



dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty"





Exemplo de recebimento de tick no MS SQL



Todos os experimentos foram conduzidos com o MS SQL SERVER 2000 Developer. No Visual C++ 6.0, o YZMSSQLExpertSample.DLL foi criado usando o método de acesso ao MS SQL via ADO. O MDAC 7 ou MDAC 8 deve estar instalado. Somente descreverei os exemplos de como criar procedimentos e tabelas. A configuração mínima para o que temos que criar no MS SQL é a base, tabelas e procedimentos. Vamos considerar a tabela e os procedimentos de trabalho com cotações de tick. Você pode adicionar algumas outras funções, se quiser.

É necessário criar uma base e tabelas no MS SQL. Criei uma base nova chamada MT4TRADE. Então, devemos criar tabelas nela:



MT4TICK - Tabela de Ticks

CREATE TABLE [dbo].[MT4TICK] ( [idc] [bigint] IDENTITY ( 1 , 1 ) NOT NULL , [ServerDateTime] [ datetime ] NULL , [iDateTime] [bigint] NULL , [sSymbol] [ char ] ( 6 ) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS NULL , [cAsk] [numeric]( 18 , 4 ) NULL , [cBid] [numeric]( 18 , 4 ) NULL ) ON [PRIMARY] GO --- Include automated filling out the ServerDateTime field with the date and time of server MS SQL ALTER TABLE [dbo].[MT4TICK] ADD CONSTRAINT [DF_MT4TICK_ServerDateTime] DEFAULT (getdate()) FOR [ServerDateTime] GO

Abaixo está como o recebimento de tick e o procedimento de tabulação aparecem:

CREATE PROCEDURE dbo.YZ_MT4_TICK @RetCode int out ,@psSymbol char ( 6 ) ,@piDateTime bigint ,@pdAsk float ,@pdBid float AS insert into MT4TICK ( sSymbol, iDateTime, cAsk, cBid ) values ( @psSymbol , @piDateTime, @pdAsk , @pdBid ) select @RetCode= 0 return @RetCode





Podemos ver pela descrição acima quais procedimentos e para quais propósitos são usados.



@RetCode - não suporta qualquer funcionalidade quando está sendo transmitido do DLL, serve para recebimento do código de terminação apenas.

A configuração do MS SQL SERVER terminou. Um script para criar uma configuração padrão anexada a esse artigo.

Vamos fantasiar: Possíveis soluções e adicionais



Podemos criar um armazenamento de dados e colocar/extrair informação dele. Dessa forma, podemos livrar o terminal do cliente do MT4 da necessidade de armazenar históricos de cotações. Agora, o histórico de cotações é armazenado no servidor do MS SQL e podemos operar com essa informação, extraí-la mais cedo e exportá-la para outros aplicativos. Podemos usar os dados para ser analisados em pacotes NEURAL, a maioria deles pode trabalhar com armazenamentos no SQL.

Em tempo real, o terminal pode continuar formando sinais a partir dos indicadores, transmitindo-os para o armazenamento e fixando-os dessa forma. Um aplicativo externo pode extrair o sinal e o histórico em tempo real, analisá-los e formar sinais fixando a execução e o armazenamento do registro no servidor MS SQL, e enviá-los para o terminal executar.



Assim, podemos obter integração e distribuição funcional entre os aplicativos envolvidos no complexo de trading automatizado.

Bem, se não há mais necessidade de armazenar cotações de histórico, podemos configurá-lo da seguinte forma. Configure as barras mínimas em Tools(Ferramentas)>Options(Opções)>Charts (Gráficos), por exemplo, para 5000. O terminal começa a funcionar mais rápido uma vez que não precisa compartilhar memória para um histórico grande.





Textos fonte



Código DLL:



#define WIN32_LEAN_AND_MEAN #include <windows.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport) #pragma pack(push, 1 ) struct RateInfo { unsigned int ctm; double open; double low; double high; double close; double vol; double vol1; double vol2; double vol3; double vol4; double vol5; }; #pragma pack(pop) struct MqlStr { int len; char * string ; }; static int CompareMqlStr( const void *left, const void *right); static int SQLexecProcedure( char *nprc ); static int SQLexecProcedureSignal( char *sSymbol, char * sProcedure ); static int _YZSQLprocedure ( char *sSymbol, unsigned int pDateTime, double Ask, double Bid, char *NamePrc ); static int _YZSQLprocedureHISTORYPut( char * Symbol , unsigned int Period , unsigned int DateTime, double Open, double High, double Low, double Close , double Volume, unsigned int Bar , char *Procedure); BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule,DWORD ul_reason_for_call,LPVOID lpReserved) { switch (ul_reason_for_call) { case DLL_PROCESS_ATTACH: case DLL_THREAD_ATTACH: case DLL_THREAD_DETACH: case DLL_PROCESS_DETACH: break ; } return (TRUE); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureTickPut( char * Symbol , unsigned int DateTime, double Ask, double Bid, char *Procedure) { int ccc = _YZSQLprocedure( Symbol , DateTime , Ask , Bid ,Procedure ); return (ccc); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureHistoryPut( char * Symbol , unsigned int Period , unsigned int DateTime, double Open, double High, double Low, double Close , double Volume, unsigned int Bar , char *Procedure) { int ccc = _YZSQLprocedureHISTORYPut( Symbol , Period ,DateTime,Open,High,Low,Close,Volume,Bar,Procedure); return (ccc); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureGetInt( char *sProcedure) { int Ret = SQLexecProcedure( sProcedure ); return (( int )Ret); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureGetSignal ( char *sSymbol, char *sProcedure) { int Ret = SQLexecProcedureSignal( sSymbol, sProcedure ); return (( int )Ret); } #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #import "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado20.tlb" \ rename( "EOF" , "ADOEOF" ) rename( "BOF" , "ADOBOF" ) using namespace ADODB; inline void TESTHR(HRESULT x) { if FAILED(x) _com_issue_error(x); }; int _YZSQLprocedure( char *sSymbol, unsigned int pDateTime, double Ask, double Bid, char *NamePrc ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pCmd = NULL ; _ConnectionPtr pConnection = NULL ; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize( NULL ); long codRet = - 1 ; try { _ParameterPtr Par1; _ParameterPtr Par2; _ParameterPtr Par3; _ParameterPtr Par4; _ParameterPtr Par5; TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection->Open( "dsn=MT4_SQL_BASE;" , "yuraz" , "qwerty" , adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pCmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pCmd->CommandText = NamePrc; pCmd->CommandType = adCmdStoredProc; Par1 = pCmd->CreateParameter( _bstr_t( "@P1" ), adInteger, adParamOutput, 0 , codRet ); pCmd->Parameters->Append( Par1 ); Par1 = pCmd->CreateParameter( "@psSymbol" ,adChar, adParamInput, strlen(sSymbol) ,sSymbol ); pCmd->Parameters->Append(Par1); Par2 = pCmd->CreateParameter( "@piDateTime" , adDouble , adParamInput, sizeof ( double ) , ( double )pDateTime ); pCmd->Parameters->Append(Par2); Par3 = pCmd->CreateParameter( "@pdAsk" , adDouble, adParamInput, 4 , Ask ); pCmd->Parameters->Append(Par3); Par4 = pCmd->CreateParameter( "@pdBid" , adDouble, adParamInput, 4 , Bid ); pCmd->Parameters->Append(Par4); pCmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pCmd->Execute( 0 , 0 , adCmdStoredProc ); if ( FAILED(hr) ) { codRet = - 1 ; } else { Par1 = pCmd->Parameters->GetItem(_bstr_t( "@P1" )); codRet = Par1->GetValue(); } } catch(_com_error ) { codRet = - 1 ; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection->Close(); ::CoUninitialize(); return (( int )codRet); } int _YZSQLprocedureHISTORYPut( char *pSymbol, unsigned int pPeriod, unsigned int pDateTime, double pOpen, double pHigh, double pLow, double pClose , double pVolume, unsigned int pBar , char *pProcedure ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pCmd = NULL ; _ConnectionPtr pConnection = NULL ; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize( NULL ); long codRet = - 1 ; try { _ParameterPtr ParReturn; _ParameterPtr Par1; _ParameterPtr Par2; _ParameterPtr Par3; _ParameterPtr Par4; _ParameterPtr Par5; _ParameterPtr Par6; _ParameterPtr Par7; _ParameterPtr Par8; _ParameterPtr Par9; TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection->Open( "dsn=MT4_SQL_BASE;" , "yuraz" , "qwerty" , adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pCmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pCmd->CommandText = pProcedure; pCmd->CommandType = adCmdStoredProc; ParReturn = pCmd->CreateParameter( _bstr_t( "@P1" ), adInteger, adParamOutput, 0 , codRet ); pCmd->Parameters->Append( ParReturn ); Par1 = pCmd->CreateParameter( "@psSymbol" ,adChar, adParamInput, strlen(pSymbol) ,pSymbol ); pCmd->Parameters->Append(Par1); Par2 = pCmd->CreateParameter( "@piDateTime" , adDouble , adParamInput, sizeof ( double ) , ( double )pPeriod ); pCmd->Parameters->Append(Par2); Par3 = pCmd->CreateParameter( "@piDateTime" , adDouble , adParamInput, sizeof ( double ) , ( double )pDateTime ); pCmd->Parameters->Append(Par3); Par4 = pCmd->CreateParameter( "@pdOpen" , adDouble, adParamInput, 4 , pOpen ); pCmd->Parameters->Append(Par4); Par5 = pCmd->CreateParameter( "@pdHigh" , adDouble, adParamInput, 4 , pHigh ); pCmd->Parameters->Append(Par5); Par6 = pCmd->CreateParameter( "@pdLow" , adDouble, adParamInput, 4 , pLow ); pCmd->Parameters->Append(Par6); Par7 = pCmd->CreateParameter( "@pdClose" , adDouble, adParamInput, 4 , pClose ); pCmd->Parameters->Append(Par7); Par8 = pCmd->CreateParameter( "@pdVolume" , adDouble, adParamInput, 4 , pVolume ); pCmd->Parameters->Append(Par8); Par9 = pCmd->CreateParameter( "@piBar" , adDouble , adParamInput, sizeof ( double ) , ( double )pBar ); pCmd->Parameters->Append(Par9); pCmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pCmd->Execute( 0 , 0 , adCmdStoredProc ); if ( FAILED(hr) ) { codRet = - 1 ; } else { ParReturn = pCmd->Parameters->GetItem(_bstr_t( "@P1" )); codRet = ParReturn->GetValue(); } } catch(_com_error ) { codRet = - 1 ; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection->Close(); ::CoUninitialize(); return (( int )codRet); } int SQLexecProcedure( char *nprc ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pcmd = NULL ; _ConnectionPtr pConnection = NULL ; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize( NULL ); long codRet = - 1 ; try { TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection->Open( "dsn=MT4_SQL_BASE;" , "yuraz" , "qwerty" , adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pcmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pcmd->CommandText = nprc; pcmd->CommandType = adCmdStoredProc; _ParameterPtr pParm1 = pcmd->CreateParameter( _bstr_t( "@P1" ), adInteger, adParamOutput, 0 , codRet ); pcmd->Parameters->Append( pParm1 ); pcmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pcmd->Execute( 0 , 0 , adCmdStoredProc ); if ( FAILED(hr) ) { codRet = - 1 ; } else { pParm1 = pcmd->Parameters->GetItem(_bstr_t( "@P1" )); codRet = pParm1->GetValue(); } } catch(_com_error ) { codRet = - 1 ; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection->Close(); ::CoUninitialize(); return (( int )codRet); } int SQLexecProcedureSignal( char *sSymbol, char * sProcedure ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pcmd = NULL ; _ConnectionPtr pConnection = NULL ; _bstr_t strMessage; _bstr_t strAuthorID; ::CoInitialize( NULL ); long codRet = 0 ; try { TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection->Open( "dsn=MT4_SQL_BASE;" , "yuraz" , "qwerty" , adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pcmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pcmd->CommandText = sProcedure; pcmd->CommandType = adCmdStoredProc; _ParameterPtr pParm1 = pcmd->CreateParameter( "@psSymbol" ,adChar, adParamInput, strlen(sSymbol) ,sSymbol ); pcmd->Parameters->Append(pParm1); _ParameterPtr pParm2 = pcmd->CreateParameter( _bstr_t( "@P1" ), adInteger, adParamOutput, 0 , codRet ); pcmd->Parameters->Append( pParm2 ); pcmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pcmd->Execute( 0 , 0 , adCmdStoredProc ); if ( FAILED(hr) ) { bool bSuccess = false ; } pParm2 = pcmd->Parameters->GetItem(_bstr_t( "@P1" )); codRet = pParm2->GetValue(); } catch(_com_error ) { } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection->Close(); ::CoUninitialize(); return (( int )codRet); }





Exemplo de ligação de MQL4 -



#property copyright "YURAZ Copyright(C) 2008" #property link "yzy @ mail.ru" #import "YZMSSQLExpertSample.dll" SQLProcedureGetInt int SQLProcedureTickPut( string , int , double , double , string ); int Prc = 0 ; int init() { Prc = SQLProcedureGetInt ( "YZ_MT4_T1" ); return ( 0 ); } int start() { int a; int RetCode = SQLProcedureTickPut( Symbol (), TimeCurrent () , Ask, Bid , "YZ_MT4_TICK" ); Print ( " SQLProcedureTickPut (YZ_MT4_NEWDAY)" + RetCode ); return ( 0 ); }

Script carregando histórico para o servidor MS SQL:

#import "YZMSSQLExpertSample.dll" int SQLProcedureHistoryPut( string , int , int , double , double , double , double , double , int , string ); static int mPeriod[ 8 ]={ PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 , PERIOD_MN1 }; void start() { PutHistor( "EURUSD" ); PutHistor( "USDCHF" ); Comment ( " LOADING COMPLETE " ); } void PutHistor( string sSymbol) { for ( int iPeriod = 0 ; iPeriod <= 8 ; iPeriod++ ) { int pPERIOD_XX = mPeriod[iPeriod]; int Bar = iBars(sSymbol,pPERIOD_XX ); for ( int iBar = Bar; iBar >= 0 ; iBar--) { Comment ( "WAIT TIMEFRAME " +pPERIOD_XX+ " SYMBOL " +sSymbol+ " BARS " +iBar ); double o = iOpen (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double h = iHigh (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double l = iLow (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double c = iClose (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double v = iVolume(sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); datetime d = iTime (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); int RetCode = SQLProcedureHistoryPut( sSymbol,pPERIOD_XX,d,o,h,l,c,v,iBar, "YZ_MT4_HISTORY" ); } } }

Atenção: Infelizmente, todo o histórico é carregado lentamente usando o script, mas fixa o número da barra claramente e com alta qualidade.

A melhor solução seria descarregar as cotações em arquivos texto e carregá-las no MS SQL através do IMPRT EXPORT DTS. Carregar o histórico M1 de 1999-2008 para cada símbolo vai levar alguns minutos.

O índice da barra não é descarregado ao descarregar para um arquivo texto. Se você decidir que o índice da barra será apenas o número de linha, você terá o problema de barras perdidas, se modificar ou recarregar, os números das barras não descarregadas podem ser diferentes no MS SQL e no MT4. Ainda não resolvi esse problema, mas suponho que pode ser resolvido através de recarregamento do histórico depois de uma atualização de alta qualidade do histórico no próprio MT4.

Descrição dos arquivos em anexo



CreateSQLallDate.txt (9.0 Kb)

- Script no formato SQL como exemplo de como criar bases, tabelas, procedimentos no servidor MS SQL Server.

SQLGETHISTORY.mq4 (1.4 Kb)

- Script para carregar o histórico no MS SQL

YZMSSQLExpertSample.rar (89.9 Kb)

Projeto DLL



YZMSSQLSample.mq4 (13.1 Kb) -

Para serem anexados aos gráficos de símbolo como EA, os ticks que devem ser coletados, você pode anexá-los a qualquer timeframe.





Conclusão

A integração com outros produtos de software vai expandir a funcionalidade do MetaTrader 4 e permitir a distribuição de tarefas e funções de um sistema de trading automatizado com mais eficiência.