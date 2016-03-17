将 MetaTrader 4 客户终端与 MS SQL Server 相集成
简介
与其他产品的集成将带来更多的交易挑战。
可以有很多用法，下面我将介绍其中一些用法。
你可以收集价格变动并将变动传递给 MS SQL SERVER 进行进一步分析。基于大量价格变动历史记录，你可以取从最小时间片段到任何非标准期的任何时间段。基于真实的价格变动报价，你可以调试依赖于价格变动数据的策略，这些策略被称为“剥头皮策略”。
你可以存储从其他应用程序（例如 MS Excel、其他第三方软件或你自己的产品）获取的数据进行快速分析。
例如，你可以从终端的历史记录中心将整个历史记录上传到 MS SQL 中。这样，你无需在 MT4 中存储历史记录。这有助于减少终端的内存使用。
你可以使用 MS SQL SERVER 中存储的报价计算神经网络：例如，STATISTICA - 7.8，以便能够从 SQL 下载报价，在实时模式下，这可通过将网络信号传递给 MT4 来解决。
你可以针对另一个交易品种用另一种语言开发你自己的程序，并使用 MS SQL SERVER 传递信号，仅保留客户终端的执行函数，将其从大量计算中解放出来。
此项目使用了以下软件产品
- MS SQL SERVER 2000 Developer - 库
- VISUAL C++ 6.0 SP5 - 创建 DLL“YZMSSQLExpertSample.dll”
- MDAC 7
要安装的最低限度的集合：
1 MS SQL SERVER 2000 Developer
2 MDAC 7
我使用 MDAC 7 调试了此程序。然而，在某些较旧版本中，运行一切正常。如果你不打算编译 DLL，则无需安装 Visual C++ 6.0。你可以使用一个现成的 DLL。但是，我硬连接了其中的用户名、DSN 名称和接线。因此，你需要在你的程序版本中重复上面列出的所有步骤。我不在这里介绍如何安装 MS SQL SERVER 或 Visual C++ 6.0，这些内容不在本文的讨论范围之列。
在安装了必要的软件产品之后，我们应创建一个 DSN：
dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty"
在 MS SQL 中接收价格变动的示例
所有试验都是使用 MS SQL SERVER 2000 Developer 执行的。在 Visual C++ 6.0 中，使用通过 ADO 访问 MS SQL 的方法创建 YZMSSQLExpertSample.DLL。必须安装 MDAC 7 或 MDAC 8。我只介绍如何创建程序和表格的示例。我们需要在 MS SQL 中创建的最低限度的集合为库、表格和程序。我们来考虑用于处理价格变动报价的表格和程序。如果需要，你可以添加一些其他函数。
需要在 MS SQL 中创建库和表格。我创建了一个名为 MT4TRADE 的新库。然后，我们应在其中创建表格：
MT4TICK - 价格变动表
//----------------------------------------------------------------------------------- // // Structure of MT4TICK Base // // idc - formed automatically, unique number of record // ServerDateTime - Filled out automatically, when adding a record // Server local time - time when the quote was placed in the table // (it doesn't have anything in common with the date and time passed by MT4) // it is the time counted by the server itself - it will be the same as the time // of the machine, on which the server has been launched. //--- // iDateTime - date and time in MT4 format, passed from MT4 // sSymbol - symbol // cAsk - quote Ask // cBid - quote Bid // CREATE TABLE [dbo].[MT4TICK] ( [idc] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , [ServerDateTime] [datetime] NULL , [iDateTime] [bigint] NULL , [sSymbol] [char] (6) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS NULL , [cAsk] [numeric](18, 4) NULL , [cBid] [numeric](18, 4) NULL ) ON [PRIMARY] GO --- Include automated filling out the ServerDateTime field with the date and time of server MS SQL ALTER TABLE [dbo].[MT4TICK] ADD CONSTRAINT [DF_MT4TICK_ServerDateTime] DEFAULT (getdate()) FOR [ServerDateTime] GO
下面是价格变动接收和制表的程序：
// // @RetCode int out --- used for returning // ,@psSymbol char(6) --- symbol // ,@piDateTime bigint --- date and time of tick arrival // ,@pdAsk float --- Ask // ,@pdBid float --- Bid // // The procedure just returns 0 // if we analyze the code of returning to MQL4, we can see that the quote has reached the procedure and has been tabulated // // CREATE PROCEDURE dbo.YZ_MT4_TICK @RetCode int out ,@psSymbol char(6) ,@piDateTime bigint ,@pdAsk float ,@pdBid float AS insert into MT4TICK ( sSymbol, iDateTime, cAsk, cBid ) values ( @psSymbol , @piDateTime, @pdAsk , @pdBid ) select @RetCode=0 return @RetCode
根据上述描述，我们可以了解使用了哪些程序以及它们的用途。
@RetCode - 它在从 DLL 进行传递时没有承担任何功能，它仅用于接收终止代码。
MS SQL SERVER 设置完成。本文已附上用于创建标准配置的脚本。
我们来设想一下：可能的解决方案和好处
我们可以创建一个数据存储区，在其中放置/提取信息。这样，我们可以免除 MT 4 客户终端存储报价历史的必要性。现在，报价历史存储在 MS SQL Server 上，我们可以使用此信息进行操作，稍后提取此信息并将其导出到其他应用程序中。我们可以使用将在 NEURAL 包中进行分析的数据，其中大部分数据可使用 SQL 存储。
在实时情况下，终端可能会继续根据指标形成信号，同时将信号传递给存储区并以此方式对它们进行确定。外部应用程序可实时提取信号和历史记录，对它们进行分析，形成用于确定 MS SQL Server 日志的执行和存储的信号，然后将这些信号发送到终端进行执行。
因此，我们在自动交易综合体所涉及的应用程序中实现了整合和功能分配。
如果不再需要存储历史报价，我们可以按照以下方式进行设置。在“工具”>“选项”>“图表”中设置最少柱数，例如 5000。由于无需为大量历史记录分配内存，终端的运行速度将变得更快。
源文本
DLL 代码：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Sample DLL for MQL4 | //| Copyright c 2004-2008, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ // // YURAZ 2008 YZMSSQLExpertSample // // Example DLL Integrating MT4 with MS SQL 2000 // // ADO MS SQL SERVER // // software used // // VISUAL C++ 6 , SP5 , MDAC 7 , MS SQL2000 + SP4 // //+------------------------------------------------------------------+ #define WIN32_LEAN_AND_MEAN // Exclude rarely-used stuff from Windows headers #include <windows.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> //---- #define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport) //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ #pragma pack(push,1) struct RateInfo { unsigned int ctm; double open; double low; double high; double close; double vol; double vol1; double vol2; double vol3; double vol4; double vol5; }; #pragma pack(pop) struct MqlStr { int len; char *string; }; static int CompareMqlStr(const void *left,const void *right); static int SQLexecProcedure( char *nprc ); static int SQLexecProcedureSignal( char *sSymbol, char* sProcedure ); // static int _YZSQLsqlstrinsql( char *Symbol , unsigned int DateTime , double Ask, double Bid, char *NamePrc ); static int _YZSQLprocedure ( char *sSymbol, unsigned int pDateTime, double Ask, double Bid, char *NamePrc ); static int _YZSQLprocedureHISTORYPut(char *Symbol,unsigned int Period, unsigned int DateTime,double Open, double High,double Low, double Close ,double Volume, unsigned int Bar ,char *Procedure); //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule,DWORD ul_reason_for_call,LPVOID lpReserved) { //---- switch(ul_reason_for_call) { case DLL_PROCESS_ATTACH: case DLL_THREAD_ATTACH: case DLL_THREAD_DETACH: case DLL_PROCESS_DETACH: break; } //---- return(TRUE); } // place ticks in MS SQL // call the procedure as an SQL line passing parameters "exec YZ_MT4_TICK ?,?,?,?" /* MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLsqlstringTickPut(char *Symbol,unsigned int DateTime,double Ask,double Bid,char *sSQLstring) { int ccc = _YZSQLsqlstrinsql( Symbol , DateTime , Ask , Bid , sSQLstring ); return(ccc); } */ // call as a procedure passing parameters MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureTickPut(char *Symbol,unsigned int DateTime,double Ask,double Bid,char *Procedure) { int ccc = _YZSQLprocedure( Symbol , DateTime , Ask , Bid ,Procedure ); return(ccc); } // place a specific candlestick in MS SQL history MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureHistoryPut(char *Symbol,unsigned int Period , unsigned int DateTime, double Open,double High,double Low, double Close ,double Volume,unsigned int Bar ,char *Procedure) { int ccc = _YZSQLprocedureHISTORYPut(Symbol,Period,DateTime,Open,High,Low,Close,Volume,Bar,Procedure); return(ccc); } // call procedure sProcedure // // return -1 error // MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureGetInt(char *sProcedure) { int Ret = SQLexecProcedure( sProcedure ); return((int)Ret); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureGetSignal (char *sSymbol, char *sProcedure) { int Ret = SQLexecProcedureSignal( sSymbol, sProcedure ); return((int)Ret); } ////////////////////////////////// #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #import "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado20.tlb" \ rename("EOF","ADOEOF") rename("BOF","ADOBOF") using namespace ADODB; inline void TESTHR(HRESULT x) { if FAILED(x) _com_issue_error(x); }; // procedure call method int _YZSQLprocedure( char *sSymbol, unsigned int pDateTime, double Ask, double Bid, char *NamePrc ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pCmd = NULL; _ConnectionPtr pConnection = NULL; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize(NULL); long codRet = -1; try { _ParameterPtr Par1; _ParameterPtr Par2; _ParameterPtr Par3; _ParameterPtr Par4; _ParameterPtr Par5; TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection->Open("dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty", adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pCmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pCmd->CommandText = NamePrc; // procedure name pCmd->CommandType = adCmdStoredProc; Par1 = pCmd->CreateParameter( _bstr_t("@P1"), adInteger, adParamOutput,0, codRet ); pCmd->Parameters->Append( Par1 ); Par1 = pCmd->CreateParameter("@psSymbol",adChar, adParamInput, strlen(sSymbol) ,sSymbol ); pCmd->Parameters->Append(Par1); Par2 = pCmd->CreateParameter("@piDateTime", adDouble , adParamInput, sizeof(double) , (double)pDateTime ); pCmd->Parameters->Append(Par2); Par3 = pCmd->CreateParameter("@pdAsk", adDouble, adParamInput, 4, Ask ); pCmd->Parameters->Append(Par3); Par4 = pCmd->CreateParameter("@pdBid", adDouble, adParamInput, 4, Bid ); pCmd->Parameters->Append(Par4); pCmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pCmd->Execute( 0, 0, adCmdStoredProc ); if( FAILED(hr) ) { codRet = -1; } else { Par1 = pCmd->Parameters->GetItem(_bstr_t("@P1")); // obtain from the procedure codRet = Par1->GetValue(); } } catch(_com_error ) { // // if necessary, process the execution error // codRet = -1; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection->Close(); ::CoUninitialize(); return((int)codRet); } // place in history Symbol , Period . DateTime, Open , High , Low , Close , Value , Bar int _YZSQLprocedureHISTORYPut(char *pSymbol,unsigned int pPeriod, unsigned int pDateTime,double pOpen,double pHigh, double pLow, double pClose ,double pVolume, unsigned int pBar ,char *pProcedure ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pCmd = NULL; _ConnectionPtr pConnection = NULL; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize(NULL); long codRet = -1; try { _ParameterPtr ParReturn; // _ParameterPtr Par1; // SYMBOL _ParameterPtr Par2; // PERIOD _ParameterPtr Par3; // DATETIME _ParameterPtr Par4; // OPEN _ParameterPtr Par5; // HIGH _ParameterPtr Par6; // LOW _ParameterPtr Par7; // CLOSE _ParameterPtr Par8; // VOLUME _ParameterPtr Par9; // BAR TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection->Open("dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty", adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pCmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pCmd->CommandText = pProcedure; // procedure name pCmd->CommandType = adCmdStoredProc; ParReturn = pCmd->CreateParameter( _bstr_t("@P1"), adInteger, adParamOutput,0, codRet ); pCmd->Parameters->Append( ParReturn ); Par1 = pCmd->CreateParameter("@psSymbol",adChar, adParamInput, strlen(pSymbol) ,pSymbol ); pCmd->Parameters->Append(Par1); Par2 = pCmd->CreateParameter("@piDateTime", adDouble , adParamInput, sizeof(double) , (double)pPeriod ); pCmd->Parameters->Append(Par2); Par3 = pCmd->CreateParameter("@piDateTime", adDouble , adParamInput, sizeof(double) , (double)pDateTime ); pCmd->Parameters->Append(Par3); Par4 = pCmd->CreateParameter("@pdOpen", adDouble, adParamInput, 4, pOpen ); pCmd->Parameters->Append(Par4); Par5 = pCmd->CreateParameter("@pdHigh", adDouble, adParamInput, 4, pHigh ); pCmd->Parameters->Append(Par5); Par6 = pCmd->CreateParameter("@pdLow", adDouble, adParamInput, 4, pLow ); pCmd->Parameters->Append(Par6); Par7 = pCmd->CreateParameter("@pdClose", adDouble, adParamInput, 4, pClose ); pCmd->Parameters->Append(Par7); Par8 = pCmd->CreateParameter("@pdVolume", adDouble, adParamInput, 4, pVolume ); pCmd->Parameters->Append(Par8); Par9 = pCmd->CreateParameter("@piBar", adDouble , adParamInput, sizeof(double) , (double)pBar ); pCmd->Parameters->Append(Par9); pCmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pCmd->Execute( 0, 0, adCmdStoredProc ); if( FAILED(hr) ) { codRet = -1; } else { ParReturn = pCmd->Parameters->GetItem(_bstr_t("@P1")); // obtain from the procedure codRet = ParReturn->GetValue(); } } catch(_com_error ) { // // if necessary, process the execution error // codRet = -1; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection->Close(); ::CoUninitialize(); return((int)codRet); } // // return the value returned by the procedure // int SQLexecProcedure( char *nprc ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pcmd = NULL; _ConnectionPtr pConnection = NULL; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize(NULL); long codRet = -1; try { TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection->Open("dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty", adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pcmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pcmd->CommandText = nprc; // procedure name pcmd->CommandType = adCmdStoredProc; _ParameterPtr pParm1 = pcmd->CreateParameter( _bstr_t("@P1"), adInteger, adParamOutput,0, codRet ); pcmd->Parameters->Append( pParm1 ); pcmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pcmd->Execute( 0, 0, adCmdStoredProc ); if( FAILED(hr) ) { codRet = -1; } else { pParm1 = pcmd->Parameters->GetItem(_bstr_t("@P1")); // obtain from the procedure codRet = pParm1->GetValue(); } } catch(_com_error ) { // // if necessary, process the execution error // codRet = -1; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection->Close(); ::CoUninitialize(); return((int)codRet); } // // // int SQLexecProcedureSignal( char *sSymbol, char* sProcedure ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pcmd = NULL; _ConnectionPtr pConnection = NULL; _bstr_t strMessage; _bstr_t strAuthorID; ::CoInitialize(NULL); long codRet = 0; try { TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection->Open("dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty", adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pcmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pcmd->CommandText = sProcedure; // procedure name pcmd->CommandType = adCmdStoredProc; _ParameterPtr pParm1 = pcmd->CreateParameter("@psSymbol",adChar, adParamInput, strlen(sSymbol) ,sSymbol ); pcmd->Parameters->Append(pParm1); _ParameterPtr pParm2 = pcmd->CreateParameter( _bstr_t("@P1"), adInteger, adParamOutput,0, codRet ); pcmd->Parameters->Append( pParm2 ); pcmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pcmd->Execute( 0, 0, adCmdStoredProc ); if( FAILED(hr) ) { bool bSuccess = false; } pParm2 = pcmd->Parameters->GetItem(_bstr_t("@P1")); // obtain from the procedure codRet = pParm2->GetValue(); // printf("\n [%d] \n",codRet ); // OBTAINING from the procedure } catch(_com_error ) { // // if necessary, process the execution error // } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection->Close(); ::CoUninitialize(); return((int)codRet); }
从 MQL4 调用的示例 -
// Comments are reduced to make it appear simpler, the comments in the attached files are complete //+------------------------------------------------------------------+ //| | //| Copyright c 1999-2006, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.ru | //| YZMSSQLSample.mq4 | //| Yuriy Zaitsev | //+------------------------------------------------------------------+ // Example of integrating with MS SQL | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "YURAZ Copyright(C) 2008" #property link "yzy @ mail.ru" //+------------------------------------------------------------------+ // DLL function library //+------------------------------------------------------------------+ #import "YZMSSQLExpertSample.dll" // Performing any actions on MS SQL Server, procedure is called SQLProcedureGetInt // Collecting ticks int SQLProcedureTickPut( string, int , double , double ,string ); int Prc = 0; int init() { // // SQLProcedureGetInt The function, once having called a certain procedure, // will return into MT4 int value, for example, parameters // stored on MS SQL server, formed by another software // Prc = SQLProcedureGetInt ("YZ_MT4_T1"); return(0); } int start() { int a; int RetCode = SQLProcedureTickPut( Symbol(), TimeCurrent() , Ask, Bid ,"YZ_MT4_TICK"); // call to the tick collecting procedure Print(" SQLProcedureTickPut (YZ_MT4_NEWDAY)"+ RetCode ); // Example: // on MS SQL server, you can filter signals formed using third-party software // neural networks // other software products // /* int Signal = SQLProcedureGetSignal (Symbol() , "YZ_MT4_SIGNAL" ); // procedure MS SQL , will return signal Print(" SQLProcedureGetSignal (Symbol() , YZ_MT4_SIGNAL )"+ Signal ); if ( Signal == OP_BUY ) { // the procedure has returned the signal and is recommending to buy } if ( Signal == OP_SELL ) { // the procedure has returned the signal and is recommending to sell } */ return(0); }
用于将历史记录加载到 MS SQL Server 的脚本
// // YURAZ 2008 yzh @ mail.ru // // script loading history onto MS SQL // reload all history for all currency pairs and for all TIMEFRAMES // in MS SQL // #import "YZMSSQLExpertSample.dll" int SQLProcedureHistoryPut( string, int , int, double , double ,double , double ,double ,int, string ); static int mPeriod[8]={PERIOD_M1,PERIOD_M5,PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4,PERIOD_D1,PERIOD_W1,PERIOD_MN1}; void start() { PutHistor("EURUSD"); PutHistor("USDCHF"); Comment(" LOADING COMPLETE " ); } void PutHistor(string sSymbol) { for ( int iPeriod = 0; iPeriod <= 8 ; iPeriod++ ) { int pPERIOD_XX = mPeriod[iPeriod]; int Bar = iBars(sSymbol,pPERIOD_XX ); // obtain the depth of history for the given timeframe // no progress bar organized for ( int iBar = Bar; iBar >= 0 ; iBar--) { Comment( "WAIT TIMEFRAME "+pPERIOD_XX+" SYMBOL "+sSymbol+" BARS "+iBar ); double o = iOpen (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double h = iHigh (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double l = iLow (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double c = iClose (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double v = iVolume(sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); datetime d = iTime (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); int RetCode = SQLProcedureHistoryPut( sSymbol,pPERIOD_XX,d,o,h,l,c,v,iBar, "YZ_MT4_HISTORY"); // Print ( " YZ_MT4_HITSRY "+RetCode); } } }
注意：遗憾的是，使用此脚本加载所有历史记录的速度相当慢，但它可以清晰、高质量地确定柱号。
最好的解决方案是，将报价释放到文本文件中并通过 IMPRT EXPORT DTS 将它们加载到 MS SQL 中。加载每个交易品种从 1999 到 2008 年的 M1 历史记录需要花几分钟的时间。
在释放到文本文件的过程中，不会上传柱索引。如果你认为柱指数只是行号，你将面临缺失柱的问题，如果进行了修改或重新加载，MS SQL 和 MT 4 中的已释放柱数量可能会不同。我尚未解决此问题，但我认为，在 MT 4 中高质量地更新历史记录之后，可通过重新加载历史记录解决此问题。
附件说明CreateSQLallDate.txt (9.0 Kb)
- SQL 格式的脚本，作为用于说明如何在 MS SQL Server 上创建库、表格和程序的示例。SQLGETHISTORY.mq4 (1.4 Kb)
- 用于在 MS SQL 中加载历史记录的脚本YZMSSQLExpertSample.rar (89.9 Kb)
- DLL 项目YZMSSQLSample.mq4 (13.1 Kb) -
作为要连接到交易品种图表的 EA，将收集其价格变动情况；你可以将其连接到任何时间范围。
总结
与其他软件产品相集成将扩展 MetaTrader 4 的功能，并能够更有效地分配自动交易系统的任务和功能。
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1533
注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。
本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。