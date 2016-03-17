将 MetaTrader 4 客户终端与 MS SQL Server 相集成

MetaTrader 4 / 示例
Yuriy Zaytsev
简介

与其他产品的集成将带来更多的交易挑战。

可以有很多用法，下面我将介绍其中一些用法。

你可以收集价格变动并将变动传递给 MS SQL SERVER 进行进一步分析。基于大量价格变动历史记录，你可以取从最小时间片段到任何非标准期的任何时间段。基于真实的价格变动报价，你可以调试依赖于价格变动数据的策略，这些策略被称为“剥头皮策略”。

你可以存储从其他应用程序（例如 MS Excel、其他第三方软件或你自己的产品）获取的数据进行快速分析。

例如，你可以从终端的历史记录中心将整个历史记录上传到 MS SQL 中。这样，你无需在 MT4 中存储历史记录。这有助于减少终端的内存使用。

你可以使用 MS SQL SERVER 中存储的报价计算神经网络：例如，STATISTICA - 7.8，以便能够从 SQL 下载报价，在实时模式下，这可通过将网络信号传递给 MT4 来解决。

你可以针对另一个交易品种用另一种语言开发你自己的程序，并使用 MS SQL SERVER 传递信号，仅保留客户终端的执行函数，将其从大量计算中解放出来。


此项目使用了以下软件产品

  • MS SQL SERVER 2000 Developer - 库
  • VISUAL C++ 6.0 SP5 - 创建 DLL“YZMSSQLExpertSample.dll”
  • MDAC 7

要安装的最低限度的集合：

1 MS SQL SERVER 2000 Developer
2 MDAC 7

我使用 MDAC 7 调试了此程序。然而，在某些较旧版本中，运行一切正常。如果你不打算编译 DLL，则无需安装 Visual C++ 6.0。你可以使用一个现成的 DLL。但是，我硬连接了其中的用户名、DSN 名称和接线。因此，你需要在你的程序版本中重复上面列出的所有步骤。我不在这里介绍如何安装 MS SQL SERVER 或 Visual C++ 6.0，这些内容不在本文的讨论范围之列。

在安装了必要的软件产品之后，我们应创建一个 DSN：

dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty"

在 MS SQL 中接收价格变动的示例

所有试验都是使用 MS SQL SERVER 2000 Developer 执行的。在 Visual C++ 6.0 中，使用通过 ADO 访问 MS SQL 的方法创建 YZMSSQLExpertSample.DLL。必须安装 MDAC 7 或 MDAC 8。我只介绍如何创建程序和表格的示例。我们需要在 MS SQL 中创建的最低限度的集合为库、表格和程序。我们来考虑用于处理价格变动报价的表格和程序。如果需要，你可以添加一些其他函数。


需要在 MS SQL 中创建库和表格。我创建了一个名为 MT4TRADE 的新库。然后，我们应在其中创建表格：

MT4TICK - 价格变动表

//-----------------------------------------------------------------------------------
//
//  Structure of MT4TICK Base
//
//    idc             - formed automatically, unique number of record
//    ServerDateTime  - Filled out automatically, when adding a record
//                        Server local time - time when the quote was placed in the table 
//                        (it doesn't have anything in common with the date and time passed by MT4)
//                        it is the time counted by the server itself - it will be the same as the time
//                        of the machine, on which the server has been launched. 
//--- 
//    iDateTime       - date and time in MT4 format, passed from MT4
//    sSymbol         - symbol
//    cAsk            - quote Ask
//    cBid            - quote Bid
//
CREATE TABLE [dbo].[MT4TICK] (
    [idc] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
    [ServerDateTime] [datetime] NULL ,
    [iDateTime] [bigint] NULL ,
    [sSymbol] [char] (6) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS NULL ,
    [cAsk] [numeric](18, 4) NULL ,
    [cBid] [numeric](18, 4) NULL 
) ON [PRIMARY]
GO
 
--- Include automated filling out the ServerDateTime field with the date and time of server MS SQL
ALTER TABLE [dbo].[MT4TICK] ADD 
    CONSTRAINT [DF_MT4TICK_ServerDateTime] DEFAULT (getdate()) FOR [ServerDateTime]
GO

下面是价格变动接收和制表的程序：

// 
//    @RetCode int out          --- used for returning
//   ,@psSymbol char(6)         --- symbol
//   ,@piDateTime  bigint       --- date and time of tick arrival
//   ,@pdAsk  float             --- Ask 
//   ,@pdBid  float             --- Bid
//  
//   The procedure just returns 0 
//     if we analyze the code of returning to MQL4, we can see that the quote has reached the procedure and has been tabulated
//     
//
CREATE PROCEDURE dbo.YZ_MT4_TICK
    @RetCode int out          
   ,@psSymbol char(6)
   ,@piDateTime  bigint
   ,@pdAsk  float
   ,@pdBid  float
AS
insert into  MT4TICK   ( sSymbol, iDateTime, cAsk, cBid   )  values  ( @psSymbol , @piDateTime,  @pdAsk ,  @pdBid  )
select @RetCode=0
return @RetCode

根据上述描述，我们可以了解使用了哪些程序以及它们的用途。

@RetCode - 它在从 DLL 进行传递时没有承担任何功能，它仅用于接收终止代码。

MS SQL SERVER 设置完成。本文已附上用于创建标准配置的脚本。


我们来设想一下：可能的解决方案和好处

我们可以创建一个数据存储区，在其中放置/提取信息。这样，我们可以免除 MT 4 客户终端存储报价历史的必要性。现在，报价历史存储在 MS SQL Server 上，我们可以使用此信息进行操作，稍后提取此信息并将其导出到其他应用程序中。我们可以使用将在 NEURAL 包中进行分析的数据，其中大部分数据可使用 SQL 存储。

在实时情况下，终端可能会继续根据指标形成信号，同时将信号传递给存储区并以此方式对它们进行确定。外部应用程序可实时提取信号和历史记录，对它们进行分析，形成用于确定 MS SQL Server 日志的执行和存储的信号，然后将这些信号发送到终端进行执行。

因此，我们在自动交易综合体所涉及的应用程序中实现了整合和功能分配。

如果不再需要存储历史报价，我们可以按照以下方式进行设置。在“工具”>“选项”>“图表”中设置最少柱数，例如 5000。由于无需为大量历史记录分配内存，终端的运行速度将变得更快。




源文本

DLL 代码：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Sample DLL for MQL4 |
//|                 Copyright c 2004-2008, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
 
//+------------------------------------------------------------------+
//
//  YURAZ 2008  YZMSSQLExpertSample
//
//  Example DLL Integrating  MT4 with MS SQL 2000
//
//  ADO  MS SQL SERVER
//
//  software used
//
//  VISUAL C++ 6 , SP5 ,  MDAC 7 ,  MS SQL2000 + SP4
//
//+------------------------------------------------------------------+
  
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN  // Exclude rarely-used stuff from Windows headers
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
//----
#define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport)
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#pragma pack(push,1)
 
struct RateInfo
  {
   unsigned int      ctm;
   double            open;
   double            low;
   double            high;
   double            close;
   double            vol;
   double            vol1;
   double            vol2;
   double            vol3;
   double            vol4;
   double            vol5;
 
  };
 
#pragma pack(pop)
   
struct MqlStr
  {
   int               len;
   char             *string;
  };
  
static int CompareMqlStr(const void *left,const void *right);
   
static int SQLexecProcedure( char *nprc );
static int SQLexecProcedureSignal( char *sSymbol, char* sProcedure );
// static int _YZSQLsqlstrinsql( char *Symbol , unsigned int DateTime , double Ask, double Bid, char *NamePrc );
static int _YZSQLprocedure  ( char *sSymbol, unsigned int pDateTime, double Ask, double Bid, char *NamePrc );
static int _YZSQLprocedureHISTORYPut(char *Symbol,unsigned int Period, unsigned int DateTime,double Open,
                        double High,double  Low, double Close ,double Volume, unsigned int Bar ,char *Procedure);
 
                                                                                                             
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule,DWORD ul_reason_for_call,LPVOID lpReserved)
  {
//----
   switch(ul_reason_for_call)
     {
      case DLL_PROCESS_ATTACH:
      case DLL_THREAD_ATTACH:
      case DLL_THREAD_DETACH:
      case DLL_PROCESS_DETACH:
         break;
     }
//----
   return(TRUE);
  }
 
 // place ticks in MS SQL
 // call the procedure as an SQL line passing parameters   "exec YZ_MT4_TICK ?,?,?,?"
/*
  MT4_EXPFUNC int  __stdcall SQLsqlstringTickPut(char *Symbol,unsigned int DateTime,double Ask,double Bid,char *sSQLstring)
 {
    int ccc =  _YZSQLsqlstrinsql( Symbol  , DateTime ,  Ask , Bid  , sSQLstring  );
    return(ccc);
 }
*/
 
 // call as a procedure passing parameters
  MT4_EXPFUNC int  __stdcall SQLProcedureTickPut(char *Symbol,unsigned int DateTime,double Ask,double Bid,char *Procedure)
 {
    int ccc =  _YZSQLprocedure( Symbol  , DateTime ,  Ask , Bid  ,Procedure );
    return(ccc);
 }
 
 // place a specific candlestick in MS SQL history
 MT4_EXPFUNC int  __stdcall SQLProcedureHistoryPut(char *Symbol,unsigned int Period , unsigned int DateTime,
                double Open,double High,double  Low, double Close ,double Volume,unsigned int Bar ,char *Procedure)
 {
    int ccc  =  _YZSQLprocedureHISTORYPut(Symbol,Period,DateTime,Open,High,Low,Close,Volume,Bar,Procedure);
    return(ccc);
 }
 
 
 // call procedure sProcedure
 // 
 // return -1 error
 //
 MT4_EXPFUNC int  __stdcall SQLProcedureGetInt(char *sProcedure)
 {
        int Ret =    SQLexecProcedure( sProcedure );
     return((int)Ret);
 }
 
 
 MT4_EXPFUNC int  __stdcall SQLProcedureGetSignal  (char *sSymbol, char *sProcedure)
 {
     
     int Ret =    SQLexecProcedureSignal( sSymbol, sProcedure );
     return((int)Ret);
 }
  
//////////////////////////////////
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#import "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado20.tlb" \
        rename("EOF","ADOEOF") rename("BOF","ADOBOF")
 
using namespace ADODB;
  
inline void TESTHR(HRESULT x) { if FAILED(x) _com_issue_error(x); };
 
// procedure call method
int _YZSQLprocedure( char *sSymbol, unsigned int pDateTime, double Ask, double Bid,   char *NamePrc )
{
  
   HRESULT hr = S_OK;
   _CommandPtr pCmd = NULL;
   _ConnectionPtr pConnection = NULL;
   _bstr_t strMessage, strAuthorID;
 
       ::CoInitialize(NULL);
 
   long codRet = -1;
 
   try {
      
      _ParameterPtr Par1;
      _ParameterPtr Par2;
      _ParameterPtr Par3;
      _ParameterPtr Par4;
      _ParameterPtr Par5;
 
      TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection)));
      hr = pConnection->Open("dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty", adConnectUnspecified);
      pConnection->CursorLocation = adUseClient;
      TESTHR(pCmd.CreateInstance(__uuidof(Command)));
      pCmd->CommandText = NamePrc;  // procedure name
      pCmd->CommandType = adCmdStoredProc;
     
      Par1 = pCmd->CreateParameter( _bstr_t("@P1"), adInteger,   adParamOutput,0,    codRet );
      pCmd->Parameters->Append( Par1 );
      Par1 = pCmd->CreateParameter("@psSymbol",adChar, adParamInput, strlen(sSymbol) ,sSymbol );
         pCmd->Parameters->Append(Par1);
      Par2 = pCmd->CreateParameter("@piDateTime", adDouble , adParamInput, sizeof(double) ,  (double)pDateTime );
      pCmd->Parameters->Append(Par2);
      Par3 = pCmd->CreateParameter("@pdAsk", adDouble, adParamInput, 4, Ask );
      pCmd->Parameters->Append(Par3);
      Par4 = pCmd->CreateParameter("@pdBid", adDouble, adParamInput, 4, Bid );
      pCmd->Parameters->Append(Par4);
 
      
      pCmd->ActiveConnection = pConnection;
      int hr = pCmd->Execute( 0, 0, adCmdStoredProc );
      if( FAILED(hr) )
      {
                codRet = -1;
      }
      else
      {
         Par1 = pCmd->Parameters->GetItem(_bstr_t("@P1"));     // obtain from the procedure
         codRet = Par1->GetValue();
      }
   }
   catch(_com_error  ) {
       //
       // if necessary, process the execution error
          //
       codRet = -1;
 
   }
   if (pConnection)
      if (pConnection->State == adStateOpen)
         pConnection->Close();
 
   ::CoUninitialize();
    return((int)codRet);
}
 
 
 
// place in history Symbol , Period . DateTime, Open , High , Low , Close , Value , Bar
int _YZSQLprocedureHISTORYPut(char *pSymbol,unsigned int pPeriod, unsigned int pDateTime,double pOpen,double pHigh,
                                        double  pLow, double pClose ,double pVolume, unsigned int pBar ,char *pProcedure )
{
 
 
        HRESULT hr = S_OK;
   _CommandPtr pCmd = NULL;
   _ConnectionPtr pConnection = NULL;
   _bstr_t strMessage, strAuthorID;
 
       ::CoInitialize(NULL);
 
   long codRet = -1;
 
   try {
 
      _ParameterPtr ParReturn; // 
      _ParameterPtr Par1; // SYMBOL
      _ParameterPtr Par2; // PERIOD
      _ParameterPtr Par3; // DATETIME
      _ParameterPtr Par4; // OPEN
      _ParameterPtr Par5; // HIGH
      _ParameterPtr Par6; // LOW
      _ParameterPtr Par7; // CLOSE
      _ParameterPtr Par8; // VOLUME
      _ParameterPtr Par9; // BAR
 
 
      TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection)));
      hr = pConnection->Open("dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty", adConnectUnspecified);
      pConnection->CursorLocation = adUseClient;
      TESTHR(pCmd.CreateInstance(__uuidof(Command)));
      pCmd->CommandText = pProcedure;  // procedure name
      pCmd->CommandType = adCmdStoredProc;
     
      ParReturn = pCmd->CreateParameter( _bstr_t("@P1"), adInteger,   adParamOutput,0,    codRet );
      pCmd->Parameters->Append( ParReturn );
 
      Par1 = pCmd->CreateParameter("@psSymbol",adChar, adParamInput, strlen(pSymbol) ,pSymbol );
         pCmd->Parameters->Append(Par1);
 
      Par2 = pCmd->CreateParameter("@piDateTime", adDouble , adParamInput, sizeof(double) ,  (double)pPeriod );
      pCmd->Parameters->Append(Par2);
 
      Par3 = pCmd->CreateParameter("@piDateTime", adDouble , adParamInput, sizeof(double) ,  (double)pDateTime );
      pCmd->Parameters->Append(Par3);
 
      Par4 = pCmd->CreateParameter("@pdOpen", adDouble, adParamInput, 4, pOpen );
      pCmd->Parameters->Append(Par4);
 
      Par5 = pCmd->CreateParameter("@pdHigh", adDouble, adParamInput, 4, pHigh );
      pCmd->Parameters->Append(Par5);
 
      Par6 = pCmd->CreateParameter("@pdLow", adDouble, adParamInput, 4, pLow );
      pCmd->Parameters->Append(Par6);
 
      Par7 = pCmd->CreateParameter("@pdClose", adDouble, adParamInput, 4, pClose );
      pCmd->Parameters->Append(Par7);
      
      Par8 = pCmd->CreateParameter("@pdVolume", adDouble, adParamInput, 4, pVolume );
      pCmd->Parameters->Append(Par8);
 
      Par9 = pCmd->CreateParameter("@piBar", adDouble , adParamInput, sizeof(double) ,  (double)pBar );
      pCmd->Parameters->Append(Par9);
 
 
      pCmd->ActiveConnection = pConnection;
      int hr = pCmd->Execute( 0, 0, adCmdStoredProc );
      if( FAILED(hr) )
      {
                codRet = -1;
      }
      else
      {
         ParReturn = pCmd->Parameters->GetItem(_bstr_t("@P1"));     // obtain from the procedure
         codRet = ParReturn->GetValue();
      }
   }
   catch(_com_error  ) {
       //
       // if necessary, process the execution error
          //
       codRet = -1;
 
   }
   if (pConnection)
      if (pConnection->State == adStateOpen)
         pConnection->Close();
 
   ::CoUninitialize();
    return((int)codRet);
}
 
 
//
// return the value returned by the procedure
//
int  SQLexecProcedure( char *nprc )
{
   
    HRESULT hr = S_OK;
   _CommandPtr pcmd = NULL;
   _ConnectionPtr pConnection = NULL;
   _bstr_t strMessage, strAuthorID;
 
       ::CoInitialize(NULL);
 
   long codRet = -1;
 
   try {
      TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection)));
      hr = pConnection->Open("dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty", adConnectUnspecified);
      pConnection->CursorLocation = adUseClient;
      TESTHR(pcmd.CreateInstance(__uuidof(Command)));
      pcmd->CommandText = nprc;  // procedure name
      pcmd->CommandType = adCmdStoredProc;
     
      _ParameterPtr  pParm1 = pcmd->CreateParameter( _bstr_t("@P1"), adInteger,   adParamOutput,0,    codRet );
      pcmd->Parameters->Append( pParm1 );
      pcmd->ActiveConnection = pConnection;
      int hr = pcmd->Execute( 0, 0, adCmdStoredProc );
      if( FAILED(hr) )
      {
                codRet = -1;
      }
      else
      {
         pParm1 = pcmd->Parameters->GetItem(_bstr_t("@P1"));     // obtain from the procedure
         codRet = pParm1->GetValue();
      }
   }
   catch(_com_error  ) {
       //
       // if necessary, process the execution error
          //
       codRet = -1;
 
   }
   if (pConnection)
      if (pConnection->State == adStateOpen)
         pConnection->Close();
 
   ::CoUninitialize();
    return((int)codRet);
}
 
//
//
//
int  SQLexecProcedureSignal( char *sSymbol, char* sProcedure )
{
   
    HRESULT hr = S_OK;
   _CommandPtr pcmd = NULL;
   _ConnectionPtr pConnection = NULL;
   _bstr_t strMessage;
   _bstr_t strAuthorID;
 
       ::CoInitialize(NULL);
 
   long codRet = 0;
 
   try {
      TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection)));
      hr = pConnection->Open("dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty", adConnectUnspecified);
      pConnection->CursorLocation = adUseClient;
      TESTHR(pcmd.CreateInstance(__uuidof(Command)));
      pcmd->CommandText = sProcedure;  // procedure name
      pcmd->CommandType = adCmdStoredProc;
 
      _ParameterPtr pParm1 = pcmd->CreateParameter("@psSymbol",adChar, adParamInput, strlen(sSymbol) ,sSymbol );
      pcmd->Parameters->Append(pParm1);
      _ParameterPtr pParm2 = pcmd->CreateParameter( _bstr_t("@P1"), adInteger,   adParamOutput,0,    codRet );
      pcmd->Parameters->Append( pParm2 );
      pcmd->ActiveConnection = pConnection;
      int hr = pcmd->Execute( 0, 0, adCmdStoredProc );
            if( FAILED(hr) )
            {
                bool bSuccess = false;
            }
            pParm2 = pcmd->Parameters->GetItem(_bstr_t("@P1"));     // obtain from the procedure
            codRet = pParm2->GetValue();
 
//             printf("\n [%d] \n",codRet );       // OBTAINING from the procedure
   }
   catch(_com_error  ) {
       //
       // if necessary, process the execution error
          //
   }
   if (pConnection)
      if (pConnection->State == adStateOpen)
         pConnection->Close();
 
   ::CoUninitialize();
    return((int)codRet);
}

从 MQL4 调用的示例 -

// Comments are reduced to make it appear simpler, the comments in the attached files are complete
 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//|                 Copyright c 1999-2006, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                         http://www.metaquotes.ru |
//|                                                YZMSSQLSample.mq4 |
//|                                                   Yuriy Zaitsev  |
//+------------------------------------------------------------------+
// Example of integrating with MS SQL                                |
//+------------------------------------------------------------------+
 
#property copyright "YURAZ Copyright(C) 2008"
#property link      "yzy @ mail.ru"
 
//+------------------------------------------------------------------+
// DLL function library 
//+------------------------------------------------------------------+
#import "YZMSSQLExpertSample.dll"
// Performing any actions on MS SQL Server, procedure is called
SQLProcedureGetInt 
// Collecting ticks
int SQLProcedureTickPut( string,  int , double , double ,string );  
 
int Prc = 0;
int init()
  {
 
//
// SQLProcedureGetInt The function, once having called a certain procedure, 
// will return into MT4 int value, for example, parameters
// stored on MS SQL server, formed by another software
//
   Prc =     SQLProcedureGetInt ("YZ_MT4_T1"); 
   return(0);
  }
 
int start()
  {
   int a;
 
   int RetCode = SQLProcedureTickPut( Symbol(), TimeCurrent() , Ask, Bid ,"YZ_MT4_TICK"); // call to the tick collecting procedure
   Print(" SQLProcedureTickPut (YZ_MT4_NEWDAY)"+ RetCode );
 
// Example:
//    on MS SQL server, you can filter signals formed using third-party software
//    neural networks 
//    other software products 
//
/*
   int Signal = SQLProcedureGetSignal (Symbol() , "YZ_MT4_SIGNAL" ); // procedure MS SQL , will return signal
   Print(" SQLProcedureGetSignal (Symbol() , YZ_MT4_SIGNAL )"+ Signal );
   if ( Signal == OP_BUY )
   {
       // the procedure has returned the signal and is recommending to buy
   }
   if ( Signal == OP_SELL )
   {
       // the procedure has returned the signal and is recommending to sell
   }
*/
 
   return(0);
  }

用于将历史记录加载到 MS SQL Server 的脚本

//
// YURAZ  2008 yzh @ mail.ru
//
// script loading history onto MS SQL
// reload all history for all currency pairs and for all TIMEFRAMES
// in MS SQL
//
 
#import "YZMSSQLExpertSample.dll"
int SQLProcedureHistoryPut( string,  int  , int, double , double ,double , double ,double ,int,  string );  
 
static int mPeriod[8]={PERIOD_M1,PERIOD_M5,PERIOD_M15,PERIOD_M30,PERIOD_H1,PERIOD_H4,PERIOD_D1,PERIOD_W1,PERIOD_MN1};
 
void start()
{
    PutHistor("EURUSD"); 
    PutHistor("USDCHF"); 
    Comment(" LOADING COMPLETE " );
}
 
void PutHistor(string sSymbol)
{
  for ( int iPeriod = 0; iPeriod <= 8 ; iPeriod++ )
  {
     int pPERIOD_XX = mPeriod[iPeriod];
      int Bar = iBars(sSymbol,pPERIOD_XX ); // obtain the depth of history for the given timeframe
 // no progress bar organized 
     for ( int iBar = Bar; iBar >= 0 ; iBar--)
     {
     Comment( "WAIT  TIMEFRAME "+pPERIOD_XX+" SYMBOL "+sSymbol+" BARS "+iBar );
       double   o = iOpen  (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar);
       double   h = iHigh  (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar);
       double   l = iLow   (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar);
       double   c = iClose (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar);
       double   v = iVolume(sSymbol,pPERIOD_XX,iBar);
       datetime d = iTime  (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar);
       int RetCode = SQLProcedureHistoryPut( sSymbol,pPERIOD_XX,d,o,h,l,c,v,iBar, "YZ_MT4_HISTORY");
       // Print ( " YZ_MT4_HITSRY "+RetCode);
      }
  }
}

注意：遗憾的是，使用此脚本加载所有历史记录的速度相当慢，但它可以清晰、高质量地确定柱号。

最好的解决方案是，将报价释放到文本文件中并通过 IMPRT EXPORT DTS 将它们加载到 MS SQL 中。加载每个交易品种从 1999 到 2008 年的 M1 历史记录需要花几分钟的时间。
在释放到文本文件的过程中，不会上传柱索引。如果你认为柱指数只是行号，你将面临缺失柱的问题，如果进行了修改或重新加载，MS SQL 和 MT 4 中的已释放柱数量可能会不同。我尚未解决此问题，但我认为，在 MT 4 中高质量地更新历史记录之后，可通过重新加载历史记录解决此问题。


附件说明

CreateSQLallDate.txt (9.0 Kb)

- SQL 格式的脚本，作为用于说明如何在 MS SQL Server 上创建库、表格和程序的示例。

SQLGETHISTORY.mq4 (1.4 Kb)

- 用于在 MS SQL 中加载历史记录的脚本

YZMSSQLExpertSample.rar (89.9 Kb)

- DLL 项目

YZMSSQLSample.mq4 (13.1 Kb) -

作为要连接到交易品种图表的 EA，将收集其价格变动情况；你可以将其连接到任何时间范围。

总结

与其他软件产品相集成将扩展 MetaTrader 4 的功能，并能够更有效地分配自动交易系统的任务和功能。

本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/1533

注意: MetaQuotes Ltd.将保留所有关于这些材料的权利。全部或部分复制或者转载这些材料将被禁止。

本文由网站的一位用户撰写，反映了他们的个人观点。MetaQuotes Ltd 不对所提供信息的准确性负责，也不对因使用所述解决方案、策略或建议而产生的任何后果负责。

