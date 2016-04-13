Integración del terminal de cliente de MetaTrader 4 con MS SQL Server

Introducción

El uso de integraciones con otros productos ofrece un reto adicional en el trading.

Puede haber muchos usos al respecto, por lo que daré solo algunos de ellos.

Puede recoger ticks y pasarlos a MS SQL SERVER para un análisis adicional. Tener un largo historial de ticks permite recoger cualquier periodo comenzando desde el mínimo espacio de tiempo y llegando hasta los periodos no estándar. Tener cotizaciones de tick reales permite depurar estrategias dependientes de datos de tick conocidas como 'especuladores'.

Puede usar un almacén para un análisis rápido de datos tomados de otras aplicaciones, por ejemplo, de MS Excel y otro software de terceros o de sus propios productos.

Por ejemplo, puede descargar todo el historial del Centro de Historial del terminal a MS SQL. Posteriormente no necesita almacenar el historial en MT4. Esto ayudará a aliviar la memoria del terminal.

Puede calcular redes neuronales usando cotizaciones almacenadas en MS SQL SERVER: por ejemplo, STATISTICA - 7.8 para poder descargar cotizaciones de SQL que puede resolverse en modo de tiempo real pasando las señales de red a MT4.

Puede desarrollar su propio programa en otro lenguaje y para otro símbolo y pasar las señales usando MS SQL SERVER, habiendo dejado solo las funciones de ejecución para el terminal de cliente y liberándolo de cálculos serios.

Los siguientes productos de software se usaron en este proyecto

MS SQL SERVER 2000 Developer - BASE

VISUAL C++ 6.0 SP5 - para crear la DLL "YZMSSQLExpertSample.dll"

MDAC 7

El conjunto mínimo a instalar:

1 MS SQL SERVER 2000 Developer

2 MDAC 7

Depuré el programa usando MDAC 7. No obstante, es posible que todo funcione correctamente en algunas versiones anteriores. Si no va a compilar la DLL, no necesita instalar ni tener instalado Vicual C++ 6.0. Puede usar una DLL preparada. No obstante, he cableado el nombre de usuario en él, el nombre de DSN y las conexiones. Por lo que tendrá que repetir todo lo listado anteriormente en su versión del programa. No describiré aquí cómo instalar MS SQL SERVER o Visual C++ 6.0, esto queda fuera del alcance de este artículo concreto.

Después de instalar los productos de software necesarios, debemos crear una DSN:

dsn=MT4_SQL_BASE;", "yuraz", "qwerty"

Ejemplo de recepción de tick en MS SQL

Todos los experimentos se realizaron con MS SQL SERVER 2000 Developer. En Visual C++ 6.0, se creó YZMSSQLExpertSample.DLL usando el método de acceso a MS SQL a través de ADO. Debe instalarse MDAC 7 o MDAC 8. Solo describiré los ejemplos sobre cómo crear procedimientos y tablas. El conjunto mínimo de lo que tenemos que crear en MS SQL son la base, las tablas y los procedimientos. Vamos a considerar la tabla y los procedimientos de trabajo con cotizaciones de tick. Puede añadir algunas funciones adicionales si quiere.

Es necesario crear una base y las tablas en MS SQL. Yo creé una nueva base llamada MT4TRADE. Luego debemos crear las tablas en ella:

MT4TICK - Tabla de ticks

CREATE TABLE [dbo].[MT4TICK] ( [idc] [bigint] IDENTITY ( 1 , 1 ) NOT NULL , [ServerDateTime] [ datetime ] NULL , [iDateTime] [bigint] NULL , [sSymbol] [ char ] ( 6 ) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS NULL , [cAsk] [numeric]( 18 , 4 ) NULL , [cBid] [numeric]( 18 , 4 ) NULL ) ON [PRIMARY] GO --- Include automated filling out the ServerDateTime field with the date and time of server MS SQL ALTER TABLE [dbo].[MT4TICK] ADD CONSTRAINT [DF_MT4TICK_ServerDateTime] DEFAULT (getdate()) FOR [ServerDateTime] GO

A continuación se muestra cómo aparece el procedimiento de recepción y tabulación de ticks:

CREATE PROCEDURE dbo.YZ_MT4_TICK @RetCode int out ,@psSymbol char ( 6 ) ,@piDateTime bigint ,@pdAsk float ,@pdBid float AS insert into MT4TICK ( sSymbol, iDateTime, cAsk, cBid ) values ( @psSymbol , @piDateTime, @pdAsk , @pdBid ) select @RetCode= 0 return @RetCode

Podemos ver a partir de la descripción anterior cuáles son los procedimientos que se usan y con qué finalidad.

@RetCode - no tiene ninguna funcionalidad cuando se pasa desde la DLL, sirve solo para recibir el código de finalización.

La configuración de MS SQL SERVER ha terminado. Se adjunta a este artículo un script para crear una configuración estándar.

Vamos a fantasear: Posibles soluciones y ventajas

Podemos crear un almacén de datos y colocar/extraer información de él. De esta forma, podemos liberar al terminal de cliente de MT 4 de la necesidad de guardar el historial de cotizaciones. Ahora el historial de cotizaciones se guarda en MS SQL Server y podemos operar con esta información, extraerla antes y exportarla a otras aplicaciones. Podemos utilizar los datos a analizar en paquetes NEURONALES, la mayoría de los cuales pueden trabajar con almacenes SQL.

En tiempo real, el terminal puede seguir formando señales de los indicadores pasándolas al almacén y fijándolas de esta forma. Una aplicación externa puede extraer la señal y el historial en tiempo real, analizarlos y formar señales realizando la ejecución y el almacenamiento del registro en MS SQL Server y enviarlos al terminal para su ejecución.

De este modo, podemos obtener la integración y distribución funcional entre las aplicaciones involucradas en un complejo de trading automatizado.

Bueno, si ya no es necesario almacenar las cotizaciones históricas podemos hacerlo de la forma siguiente. Establecemos las barras mínimas en Tools>Options>Charts, por ejemplo, para 5000. El terminal comienza a trabajar más rápido ya que no necesita asignar memoria para un historial grande.

Textos fuente

Código DLL:

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN #include <windows.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #define MT4_EXPFUNC __declspec(dllexport) #pragma pack(push, 1 ) struct RateInfo { unsigned int ctm; double open; double low; double high; double close; double vol; double vol1; double vol2; double vol3; double vol4; double vol5; }; #pragma pack(pop) struct MqlStr { int len; char * string ; }; static int CompareMqlStr( const void *left, const void *right); static int SQLexecProcedure( char *nprc ); static int SQLexecProcedureSignal( char *sSymbol, char * sProcedure ); static int _YZSQLprocedure ( char *sSymbol, unsigned int pDateTime, double Ask , double Bid , char *NamePrc ); static int _YZSQLprocedureHISTORYPut( char * Symbol , unsigned int Period , unsigned int DateTime, double Open , double High , double Low , double Close , double Volume , unsigned int Bar , char *Procedure); BOOL APIENTRY DllMain(HANDLE hModule,DWORD ul_reason_for_call,LPVOID lpReserved) { switch (ul_reason_for_call) { case DLL_PROCESS_ATTACH: case DLL_THREAD_ATTACH: case DLL_THREAD_DETACH: case DLL_PROCESS_DETACH: break ; } return ( TRUE ); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureTickPut( char * Symbol , unsigned int DateTime, double Ask , double Bid , char *Procedure) { int ccc = _YZSQLprocedure( Symbol , DateTime , Ask , Bid ,Procedure ); return (ccc); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureHistoryPut( char * Symbol , unsigned int Period , unsigned int DateTime, double Open , double High , double Low , double Close , double Volume , unsigned int Bar , char *Procedure) { int ccc = _YZSQLprocedureHISTORYPut( Symbol , Period ,DateTime, Open , High , Low , Close , Volume ,Bar,Procedure); return (ccc); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureGetInt( char *sProcedure) { int Ret = SQLexecProcedure( sProcedure ); return (( int )Ret); } MT4_EXPFUNC int __stdcall SQLProcedureGetSignal ( char *sSymbol, char *sProcedure) { int Ret = SQLexecProcedureSignal( sSymbol, sProcedure ); return (( int )Ret); } #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #import "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado20.tlb" \ rename( "EOF" , "ADOEOF" ) rename( "BOF" , "ADOBOF" ) using namespace ADODB; inline void TESTHR(HRESULT x) { if FAILED(x) _com_issue_error(x); }; int _YZSQLprocedure( char *sSymbol, unsigned int pDateTime, double Ask , double Bid , char *NamePrc ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pCmd = NULL ; _ConnectionPtr pConnection = NULL ; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize( NULL ); long codRet = - 1 ; try { _ParameterPtr Par1; _ParameterPtr Par2; _ParameterPtr Par3; _ParameterPtr Par4; _ParameterPtr Par5; TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection-> Open ( "dsn=MT4_SQL_BASE;" , "yuraz" , "qwerty" , adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pCmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pCmd->CommandText = NamePrc; pCmd->CommandType = adCmdStoredProc; Par1 = pCmd->CreateParameter( _bstr_t( "@P1" ), adInteger, adParamOutput, 0 , codRet ); pCmd->Parameters->Append( Par1 ); Par1 = pCmd->CreateParameter( "@psSymbol" ,adChar, adParamInput, strlen(sSymbol) ,sSymbol ); pCmd->Parameters->Append(Par1); Par2 = pCmd->CreateParameter( "@piDateTime" , adDouble , adParamInput, sizeof ( double ) , ( double )pDateTime ); pCmd->Parameters->Append(Par2); Par3 = pCmd->CreateParameter( "@pdAsk" , adDouble, adParamInput, 4 , Ask ); pCmd->Parameters->Append(Par3); Par4 = pCmd->CreateParameter( "@pdBid" , adDouble, adParamInput, 4 , Bid ); pCmd->Parameters->Append(Par4); pCmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pCmd->Execute( 0 , 0 , adCmdStoredProc ); if ( FAILED(hr) ) { codRet = - 1 ; } else { Par1 = pCmd->Parameters->GetItem(_bstr_t( "@P1" )); codRet = Par1->GetValue(); } } catch(_com_error ) { codRet = - 1 ; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection-> Close (); ::CoUninitialize(); return (( int )codRet); } int _YZSQLprocedureHISTORYPut( char *pSymbol, unsigned int pPeriod, unsigned int pDateTime, double pOpen, double pHigh, double pLow, double pClose , double pVolume, unsigned int pBar , char *pProcedure ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pCmd = NULL ; _ConnectionPtr pConnection = NULL ; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize( NULL ); long codRet = - 1 ; try { _ParameterPtr ParReturn; _ParameterPtr Par1; _ParameterPtr Par2; _ParameterPtr Par3; _ParameterPtr Par4; _ParameterPtr Par5; _ParameterPtr Par6; _ParameterPtr Par7; _ParameterPtr Par8; _ParameterPtr Par9; TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection-> Open ( "dsn=MT4_SQL_BASE;" , "yuraz" , "qwerty" , adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pCmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pCmd->CommandText = pProcedure; pCmd->CommandType = adCmdStoredProc; ParReturn = pCmd->CreateParameter( _bstr_t( "@P1" ), adInteger, adParamOutput, 0 , codRet ); pCmd->Parameters->Append( ParReturn ); Par1 = pCmd->CreateParameter( "@psSymbol" ,adChar, adParamInput, strlen(pSymbol) ,pSymbol ); pCmd->Parameters->Append(Par1); Par2 = pCmd->CreateParameter( "@piDateTime" , adDouble , adParamInput, sizeof ( double ) , ( double )pPeriod ); pCmd->Parameters->Append(Par2); Par3 = pCmd->CreateParameter( "@piDateTime" , adDouble , adParamInput, sizeof ( double ) , ( double )pDateTime ); pCmd->Parameters->Append(Par3); Par4 = pCmd->CreateParameter( "@pdOpen" , adDouble, adParamInput, 4 , pOpen ); pCmd->Parameters->Append(Par4); Par5 = pCmd->CreateParameter( "@pdHigh" , adDouble, adParamInput, 4 , pHigh ); pCmd->Parameters->Append(Par5); Par6 = pCmd->CreateParameter( "@pdLow" , adDouble, adParamInput, 4 , pLow ); pCmd->Parameters->Append(Par6); Par7 = pCmd->CreateParameter( "@pdClose" , adDouble, adParamInput, 4 , pClose ); pCmd->Parameters->Append(Par7); Par8 = pCmd->CreateParameter( "@pdVolume" , adDouble, adParamInput, 4 , pVolume ); pCmd->Parameters->Append(Par8); Par9 = pCmd->CreateParameter( "@piBar" , adDouble , adParamInput, sizeof ( double ) , ( double )pBar ); pCmd->Parameters->Append(Par9); pCmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pCmd->Execute( 0 , 0 , adCmdStoredProc ); if ( FAILED(hr) ) { codRet = - 1 ; } else { ParReturn = pCmd->Parameters->GetItem(_bstr_t( "@P1" )); codRet = ParReturn->GetValue(); } } catch(_com_error ) { codRet = - 1 ; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection-> Close (); ::CoUninitialize(); return (( int )codRet); } int SQLexecProcedure( char *nprc ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pcmd = NULL ; _ConnectionPtr pConnection = NULL ; _bstr_t strMessage, strAuthorID; ::CoInitialize( NULL ); long codRet = - 1 ; try { TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection-> Open ( "dsn=MT4_SQL_BASE;" , "yuraz" , "qwerty" , adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pcmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pcmd->CommandText = nprc; pcmd->CommandType = adCmdStoredProc; _ParameterPtr pParm1 = pcmd->CreateParameter( _bstr_t( "@P1" ), adInteger, adParamOutput, 0 , codRet ); pcmd->Parameters->Append( pParm1 ); pcmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pcmd->Execute( 0 , 0 , adCmdStoredProc ); if ( FAILED(hr) ) { codRet = - 1 ; } else { pParm1 = pcmd->Parameters->GetItem(_bstr_t( "@P1" )); codRet = pParm1->GetValue(); } } catch(_com_error ) { codRet = - 1 ; } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection-> Close (); ::CoUninitialize(); return (( int )codRet); } int SQLexecProcedureSignal( char *sSymbol, char * sProcedure ) { HRESULT hr = S_OK; _CommandPtr pcmd = NULL ; _ConnectionPtr pConnection = NULL ; _bstr_t strMessage; _bstr_t strAuthorID; ::CoInitialize( NULL ); long codRet = 0 ; try { TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); hr = pConnection-> Open ( "dsn=MT4_SQL_BASE;" , "yuraz" , "qwerty" , adConnectUnspecified); pConnection->CursorLocation = adUseClient; TESTHR(pcmd.CreateInstance(__uuidof(Command))); pcmd->CommandText = sProcedure; pcmd->CommandType = adCmdStoredProc; _ParameterPtr pParm1 = pcmd->CreateParameter( "@psSymbol" ,adChar, adParamInput, strlen(sSymbol) ,sSymbol ); pcmd->Parameters->Append(pParm1); _ParameterPtr pParm2 = pcmd->CreateParameter( _bstr_t( "@P1" ), adInteger, adParamOutput, 0 , codRet ); pcmd->Parameters->Append( pParm2 ); pcmd->ActiveConnection = pConnection; int hr = pcmd->Execute( 0 , 0 , adCmdStoredProc ); if ( FAILED(hr) ) { bool bSuccess = false ; } pParm2 = pcmd->Parameters->GetItem(_bstr_t( "@P1" )); codRet = pParm2->GetValue(); } catch(_com_error ) { } if (pConnection) if (pConnection->State == adStateOpen) pConnection-> Close (); ::CoUninitialize(); return (( int )codRet); }

Ejemplo de llamada desde MQL4:



#property copyright "YURAZ Copyright(C) 2008" #property link "yzy @ mail.ru" #import "YZMSSQLExpertSample.dll" SQLProcedureGetInt int SQLProcedureTickPut( string , int , double , double , string ); int Prc = 0 ; int init() { Prc = SQLProcedureGetInt ( "YZ_MT4_T1" ); return ( 0 ); } int start() { int a; int RetCode = SQLProcedureTickPut( Symbol (), TimeCurrent () , Ask , Bid , "YZ_MT4_TICK" ); Print ( " SQLProcedureTickPut (YZ_MT4_NEWDAY)" + RetCode ); return ( 0 ); }

Script cargando el historial en MS SQL Server:

#import "YZMSSQLExpertSample.dll" int SQLProcedureHistoryPut( string , int , int , double , double , double , double , double , int , string ); static int mPeriod[ 8 ]={ PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 , PERIOD_MN1 }; void start() { PutHistor( "EURUSD" ); PutHistor( "USDCHF" ); Comment ( " LOADING COMPLETE " ); } void PutHistor( string sSymbol) { for ( int iPeriod = 0 ; iPeriod <= 8 ; iPeriod++ ) { int pPERIOD_XX = mPeriod[iPeriod]; int Bar = iBars (sSymbol,pPERIOD_XX ); for ( int iBar = Bar; iBar >= 0 ; iBar--) { Comment ( "WAIT TIMEFRAME " +pPERIOD_XX+ " SYMBOL " +sSymbol+ " BARS " +iBar ); double o = iOpen (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double h = iHigh (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double l = iLow (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double c = iClose (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); double v = iVolume (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); datetime d = iTime (sSymbol,pPERIOD_XX,iBar); int RetCode = SQLProcedureHistoryPut( sSymbol,pPERIOD_XX,d,o,h,l,c,v,iBar, "YZ_MT4_HISTORY" ); } } }

Atención: Por desgracia, todo el historial se carga con bastante lentitud usando el script, pero fija claramente el número de barra y con gran calidad.

La mejor solución sería descargar las cotizaciones en un archivo de texto y cargarlas en MS SQL a través de IMPRT EXPORT DTS. La carga del historial M1 de 1999-2008 para cada símbolo tardará unos minutos.

El índice de la barra no se descarga durante la descarga al archivo de texto. Si decidimos que el índice de la barra será el número de barra, tendremos el problema de barras perdidas y, si modificamos o recargamos, los números de las barras descargadas pueden ser diferentes en MS SQL y en MT 4. No he resuelto este problema aún, pero supongo que puede resolverse recargando el historial después de la actualización del historial en alta calidad en el propio MT 4.

Descripción de los archivos adjuntos

CreateSQLallDate.txt (9.0 Kb)

- Script en formato SQL como ejemplo de cómo crear bases, tablas y procedimientos en MS SQL Server.

SQLGETHISTORY.mq4 (1.4 Kb)

- Script para cargar el historial en MS SQL

YZMSSQLExpertSample.rar (89.9 Kb)

- Proyecto DLL

YZMSSQLSample.mq4 (13.1 Kb) -

Para adjuntarlo como un asesor experto al gráfico del símbolo, cuyos ticks deben recopilarse, podemos adjuntarlo a cualquier periodo de tiempo.

Conclusión

La integración con otros productos de software ampliará la funcionalidad de MetaTrader 4 y permitirá distribuir las tareas y funciones de un sistema de trading automatizado de manera más eficiente.



