MetaTrader 4 / Exemplos
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Exibição de um novo calendário

Exibição de um novo calendário

MetaTrader 4Exemplos |
1 291 0
Slobodov Gleb
Slobodov Gleb

Introdução

Este artigo contém a descrição para escrever um indicador simples e conveniente exibindo em uma área de trabalho os principais eventos econômicos a partir de recursos externos da Internet. O funcionamento do indicador se parece com isto:

Aqui está uma lista de requisitos para o indicador:
  • O indicador deve, de forma independente (sem a ajuda de um usuário), baixar um arquivo necessário do calendário de eventos para a semana em curso.
  • O indicador deve exibir todos os eventos (tanto passados quanto futuros) a partir deste arquivo na forma de linhas verticais com novos títulos.
  • O indicador deve rastrear a atualização dos eventos no recurso externo.

Depois de termos especificado a tarefa, podemos analisar alguns detalhes técnicos.


Parte técnica

Vamos utilizar o website http://www.dailyfx.com/calendar/ como uma fonte externa de pesquisa. A conveniência deste recurso é que ele permite o download de um calendário com extensão .csv, portanto, evitamos dificuldades de trabalhar com arquivos html. Aqui está um link de novidades para a semana em curso: http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv.

Agora trataremos sobre o processo de download do arquivo da Internet. Isso pode ser feito usando um programa bem conhecido, o GetRight. Ele pode ser baixado em: http://www.getright.com/get.html ou da lista de anexos deste artigo.

Depois de ter baixado o programa, configure o GetRight para baixar arquivos para um diretório necessário. Isto é o diretório arquivos\html na pasta de seu terminal de trading. Para fazer isso, pressione F8 e mude a escrita no campo conforme descrito abaixo:



Escrever um indicador

Agora, tendo respondido algumas perguntas, podemos começar a escrever o indicador. 
extern string HtmlAdress = "http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv";
extern string GetrightAdress = "c:\progra~1\getright\getright.exe";
 
#include <Time.mqh>
#import "kernel32.dll"
int WinExec(string NameEx, int dwFlags);

Existem apenas duas variáveis externas: o endereço do recurso externo (na verdade, você não tem que mudar este parâmetro) e o endereço do programa GetRight (se você tiver baixado o programa em outro diretório, recomendo alterar o valor inicial no indicador de modo a não alterar o valor da variável constantemente no início do indicador). Para iniciar o arquivo GetRight.exe teremos de usar a função WinExec que pode ser importado da biblioteca Kernel32.dll. A biblioteca Time.mqh contém funções para trabalhar com GMT.

void DownloadCalendar()
{
 Print("Downloading "+HtmlAdress+" to experts\files\html\Calendar.csv");
 WinExec(GetrightAdress+" /URL:"+HtmlAdress+" /FILE:Calendar.csv /W /O",0);
}

Como você pode ver, devido ao uso do programa GetRight a função de baixar o arquivo do recurso externo parece muito simples.O parâmetro /W indica que o processo não será devolvido para o programa a menos que o download do arquivo seja concluído. O parâmetro /O denota que, se houver um arquivo com o mesmo nome, ele será substituído. Lembre-se, se você tiver alterado as configurações do GetRight corretamente, o calendário será baixado para \arquivos\html\. E aqui estão duas funções adicionais:

datetime PerviousMonday(datetime d)
{
 datetime res = d - (TimeDayOfWeek(d)-1)*24*60*60;
 return(res);
}
datetime ToDate(string stDate,string stTime)  
{
 string WeekDay = StringSubstr(stDate,0,3);
 int WeekPlus = 0;
 if (WeekDay=="Mon") WeekPlus=0;
 if (WeekDay=="Tue") WeekPlus=1;
 if (WeekDay=="Wed") WeekPlus=2;
 if (WeekDay=="Thu") WeekPlus=3;
 if (WeekDay=="Fri") WeekPlus=4;
 if (WeekDay=="Sat") WeekPlus=5;
 if (WeekDay=="Sun") WeekPlus=-1;
 datetime Res = PerviousMonday(GetTimeGMT())+WeekPlus*24*60*60;
 datetime Tm = StrToTime(stTime);
 Res=Res+TimeHour(Tm )*60*60+TimeMinute(Tm )*60+TimeSeconds(Tm )
 -TimeHour(Res)*60*60-TimeMinute(Res)*60-TimeSeconds(Res);  
 if (StringFind(stTime,"PM")>=0)  
 Res+=12*60*60;
 Res=Res-GetShiftGMT();
 return (Res);
}
A função PerviousMonday() retorna a data de início da semana atual. O função ToDate() transfere a data e a hora do formato do calendário na data e hora. 
void GrabNews()  
{
 int file = FileOpen("\Html\Calendar.csv",FILE_READ|FILE_CSV,',');
 if (file==-1||FileSize(file)==0)
 return;
 int i=0;
 while (!FileIsEnding(file))
 {
 string stDate="";
 while (!FileIsEnding(file)&&stDate=="")
 stDate = FileReadString(file);
 string stTime = FileReadString(file);
 string stTimeZone = FileReadString(file);
 string stCurrency = FileReadString(file);
 string stDescription = FileReadString(file);
 string stImportance = FileReadString(file);
 string stActual = FileReadString(file);
 string stForecast = FileReadString(file);
 string stPrevious = FileReadString(file);
 datetime Date = ToDate(stDate,stTime);
 color c=Green;
 if (stImportance=="Low") c = Yellow;
 if (stImportance=="Medium") c = Orange;
 if (stImportance=="High") c = Red;
 ObjectCreate("CalendarText"+i, OBJ_TEXT, 0, Date, Close[0]);
 ObjectSet("CalendarText"+i, OBJPROP_COLOR, c);  
 ObjectSetText("CalendarText"+i, stDate + " : "+ stDescription, 8);  
 ObjectSet("CalendarText"+i, OBJPROP_ANGLE, 90);  
 ObjectCreate("CalendarLine"+i, OBJ_VLINE, 0, Date, Close[0]);
 ObjectSet("CalendarLine"+i, OBJPROP_COLOR, c);  
 ObjectSet("CalendarLine"+i, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);  
 ObjectSet("CalendarLine"+i, OBJPROP_BACK, true);  
 ObjectSetText("CalendarLine"+i, stDescription, 8);  
 i++;
 }
 Max = i;
 if (file!=-1)
 FileClose(file);
}
O principal procedimento GrabNews() abre o arquivo baixado \Html\Calendar.csv, lê todos os parâmetros de evento e cria dois objetos para cada novidade: uma linha vertical e um texto. O calendário de eventos é atualizado a cada 15 minutos: 
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   if (TimeCurrent()>LastTimeDownloading+15*60)
     {
       DeleteObjects();
       DownloadCalendar();
       LastTimeDownloading = TimeCurrent();
       
       int file=-1;
       while (file==-1)
         file = FileOpen("\Html\Calendar.csv",FILE_READ|FILE_CSV,',');
       FileClose(file);
 
       GrabNews();
     }
//----
   return(0);
  }


Conclusão

O artigo explica como exibir um calendário de eventos a partir de um recurso externo para uma área de trabalho na forma de linhas verticais. O indicador foi intencionalmente escrito sem quaisquer parâmetros excessivos como filtragem de novidades de acordo com sua relevância ou correspondência de um evento e do símbolo da janela atual.

Observação Eu gostaria de apontar para um erro na operação de calendário http://www.dailyfx.com/calendar/. Por favor, note que, por vezes eventos no arquivo .csv, do endereço http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv não são iguais aos da página http://www.dailyfx.com/calendar/. Isso pode acontecer com notícias divulgadas da 00:00 até 01:00 (GMT). No arquivo .csv tais notícias são indicadas 12 horas depois.

Também vale lembrar, que o indicador usa dll externo (kernel32.dll), por isso não se esqueça de habilitar o parâmetro correspondente nas configurações do indicador.

O arquivo CalendarArticle.mq4 deve ser armazenado na pasta \experts\indicadores. Time.mq4 deve ser armazenado em experts\biblioteca, Time.mqh - em experts\incluir.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1502

Arquivos anexados |
Baixar como ZIP
CalendarArticle.mq4 (4.89 KB)
getright_setup.zip (4763.33 KB)
Time.mq4 (2.03 KB)
Time.mqh (0.73 KB)

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.

Outros artigos do autor

Ir para discussão
Linguagem MQL4 para Iniciantes. Indicadores personalizados (Parte 2) Linguagem MQL4 para Iniciantes. Indicadores personalizados (Parte 2)
Este é o quinto artigo da série "Linguagem MQL4 para Iniciantes". Hoje vamos aprender a usar objetos gráficos - uma ferramenta de desenvolvimento muito poderosa que permite aumentar substancialmente as possibilidades de utilização de indicadores. Além disso, eles podem ser usados em scripts e Expert Advisors. Vamos aprender a criar objetos, alterar seus parâmetros e verificar erros. Claro que eu não posso descrever em detalhes todos os objetos, há um monte deles. Mas você terá todo o conhecimento necessário para estudá-los. Este artigo também contém um guia de exemplo passo-a-passo de criação de um indicador de sinal complexo. Lá, muitos parâmetros serão ajustáveis, o que tornará possível alterar com facilidade a aparência do indicador.
Indicador Taichi - uma ideia simples de formalizar os valores do Ichimoku Kinko Hyo Indicador Taichi - uma ideia simples de formalizar os valores do Ichimoku Kinko Hyo
Dificuldades para interpretar os sinais Ichimoku? Este artigo apresenta alguns princípios de formalização de valores e sinais de Ichimoku Kinko Hyo. Para visualização de seu uso o autor escolheu o par de moedas EURUSD com base em suas próprias preferências. No entanto, o indicador pode ser usado em qualquer par de moedas.
Modelagem de Apostas como meio de desenvolver "Intuição de Mercado" Modelagem de Apostas como meio de desenvolver "Intuição de Mercado"
O artigo trata sobre a noção de “intuição de mercado” e as formas de desenvolvê-la. O método descrito no artigo baseia-se na modelagem de apostas financeira na forma de um simples jogo.
Linguagem MQL4 para Iniciantes. Indicadores personalizados (Parte 1) Linguagem MQL4 para Iniciantes. Indicadores personalizados (Parte 1)
Este é o quarto artigo da série "Linguagem MQL4 para Iniciantes". Hoje aprenderemos a escrever indicadores personalizados. Iremos nos familiarizar com a classificação das características indicadoras, veremos como essas características influenciam o indicador, aprenderemos sobre novas funções e otimização, e, finalmente, escreveremos nossos próprios indicadores. Além disso, no final do artigo você vai encontrará dicas sobre o estilo de programação. Se este é o primeiro artigo "para iniciantes" que você está lendo, talvez seja melhor você ler os anteriores. Além disso, certifique-se que você tenha entendido corretamente o material anterior pois este artigo não explica o básico.