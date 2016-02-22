Exibição de um novo calendário

Introdução







O indicador deve, de forma independente (sem a ajuda de um usuário), baixar um arquivo necessário do calendário de eventos para a semana em curso.

O indicador deve exibir todos os eventos (tanto passados quanto futuros) a partir deste arquivo na forma de linhas verticais com novos títulos.

O indicador deve rastrear a atualização dos eventos no recurso externo.

Depois de termos especificado a tarefa, podemos analisar alguns detalhes técnicos.

Parte técnica



Este artigo contém a descrição para escrever um indicador simples e conveniente exibindo em uma área de trabalho os principais eventos econômicos a partir de recursos externos da Internet. O funcionamento do indicador se parece com isto:Aqui está uma lista de requisitos para o indicador:

Vamos utilizar o website http://www.dailyfx.com/calendar/ como uma fonte externa de pesquisa. A conveniência deste recurso é que ele permite o download de um calendário com extensão .csv, portanto, evitamos dificuldades de trabalhar com arquivos html. Aqui está um link de novidades para a semana em curso: http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv.

Agora trataremos sobre o processo de download do arquivo da Internet. Isso pode ser feito usando um programa bem conhecido, o GetRight. Ele pode ser baixado em: http://www.getright.com/get.html ou da lista de anexos deste artigo.

Depois de ter baixado o programa, configure o GetRight para baixar arquivos para um diretório necessário. Isto é o diretório arquivos\html na pasta de seu terminal de trading. Para fazer isso, pressione F8 e mude a escrita no campo conforme descrito abaixo:



Depois de ter baixado o programa, configure o GetRight para baixar arquivos para um diretório necessário. Isto é o diretório arquivos\html na pasta de seu terminal de trading. Para fazer isso, pressione F8 e mude a escrita no campo conforme descrito abaixo:

Escrever um indicador



extern string HtmlAdress = "http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv" ; extern string GetrightAdress = "c:\progra~1\getright\getright.exe" ; #include < Time .mqh> #import "kernel32.dll" int WinExec( string NameEx, int dwFlags);

Agora, tendo respondido algumas perguntas, podemos começar a escrever o indicador.

Existem apenas duas variáveis externas: o endereço do recurso externo (na verdade, você não tem que mudar este parâmetro) e o endereço do programa GetRight (se você tiver baixado o programa em outro diretório, recomendo alterar o valor inicial no indicador de modo a não alterar o valor da variável constantemente no início do indicador). Para iniciar o arquivo GetRight.exe teremos de usar a função WinExec que pode ser importado da biblioteca Kernel32.dll. A biblioteca Time.mqh contém funções para trabalhar com GMT.



void DownloadCalendar() { Print ( "Downloading " +HtmlAdress+ " to experts\files\html\Calendar.csv" ); WinExec(GetrightAdress+ " /URL:" +HtmlAdress+ " /FILE:Calendar.csv /W /O" , 0 ); }

Como você pode ver, devido ao uso do programa GetRight a função de baixar o arquivo do recurso externo parece muito simples.O parâmetro /W indica que o processo não será devolvido para o programa a menos que o download do arquivo seja concluído. O parâmetro /O denota que, se houver um arquivo com o mesmo nome, ele será substituído. Lembre-se, se você tiver alterado as configurações do GetRight corretamente, o calendário será baixado para \arquivos\html\. E aqui estão duas funções adicionais:



datetime PerviousMonday( datetime d) { datetime res = d - ( TimeDayOfWeek (d)- 1 )* 24 * 60 * 60 ; return (res); } datetime ToDate( string stDate, string stTime) { string WeekDay = StringSubstr (stDate, 0 , 3 ); int WeekPlus = 0 ; if (WeekDay== "Mon" ) WeekPlus= 0 ; if (WeekDay== "Tue" ) WeekPlus= 1 ; if (WeekDay== "Wed" ) WeekPlus= 2 ; if (WeekDay== "Thu" ) WeekPlus= 3 ; if (WeekDay== "Fri" ) WeekPlus= 4 ; if (WeekDay== "Sat" ) WeekPlus= 5 ; if (WeekDay== "Sun" ) WeekPlus=- 1 ; datetime Res = PerviousMonday(GetTimeGMT())+WeekPlus* 24 * 60 * 60 ; datetime Tm = StrToTime (stTime); Res=Res+ TimeHour (Tm )* 60 * 60 + TimeMinute (Tm )* 60 + TimeSeconds (Tm ) - TimeHour (Res)* 60 * 60 - TimeMinute (Res)* 60 - TimeSeconds (Res); if ( StringFind (stTime, "PM" )>= 0 ) Res+= 12 * 60 * 60 ; Res=Res-GetShiftGMT(); return (Res); }

void GrabNews() { int file = FileOpen ( "\Html\Calendar.csv" , FILE_READ | FILE_CSV , ',' ); if (file==- 1 || FileSize (file)== 0 ) return ; int i= 0 ; while (! FileIsEnding (file)) { string stDate= "" ; while (! FileIsEnding (file)&&stDate== "" ) stDate = FileReadString (file); string stTime = FileReadString (file); string stTimeZone = FileReadString (file); string stCurrency = FileReadString (file); string stDescription = FileReadString (file); string stImportance = FileReadString (file); string stActual = FileReadString (file); string stForecast = FileReadString (file); string stPrevious = FileReadString (file); datetime Date = ToDate(stDate,stTime); color c=Green; if (stImportance== "Low" ) c = Yellow; if (stImportance== "Medium" ) c = Orange; if (stImportance== "High" ) c = Red; ObjectCreate ( "CalendarText" +i, OBJ_TEXT , 0 , Date, Close [ 0 ]); ObjectSet ( "CalendarText" +i, OBJPROP_COLOR , c); ObjectSetText ( "CalendarText" +i, stDate + " : " + stDescription, 8 ); ObjectSet ( "CalendarText" +i, OBJPROP_ANGLE , 90 ); ObjectCreate ( "CalendarLine" +i, OBJ_VLINE , 0 , Date, Close [ 0 ]); ObjectSet ( "CalendarLine" +i, OBJPROP_COLOR , c); ObjectSet ( "CalendarLine" +i, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet ( "CalendarLine" +i, OBJPROP_BACK , true ); ObjectSetText ( "CalendarLine" +i, stDescription, 8 ); i++; } Max = i; if (file!=- 1 ) FileClose (file); }

int start() { int counted_bars= IndicatorCounted (); if ( TimeCurrent ()>LastTimeDownloading+ 15 * 60 ) { DeleteObjects(); DownloadCalendar(); LastTimeDownloading = TimeCurrent (); int file=- 1 ; while (file==- 1 ) file = FileOpen ( "\Html\Calendar.csv" , FILE_READ | FILE_CSV , ',' ); FileClose (file); GrabNews(); } return ( 0 ); }





Conclusão



A função PerviousMonday() retorna a data de início da semana atual. O função ToDate() transfere a data e a hora do formato do calendário na data e hora.O principal procedimento GrabNews() abre o arquivo baixado \Html\Calendar.csv, lê todos os parâmetros de evento e cria dois objetos para cada novidade: uma linha vertical e um texto. O calendário de eventos é atualizado a cada 15 minutos:

O artigo explica como exibir um calendário de eventos a partir de um recurso externo para uma área de trabalho na forma de linhas verticais. O indicador foi intencionalmente escrito sem quaisquer parâmetros excessivos como filtragem de novidades de acordo com sua relevância ou correspondência de um evento e do símbolo da janela atual.



Observação Eu gostaria de apontar para um erro na operação de calendário http://www.dailyfx.com/calendar/. Por favor, note que, por vezes eventos no arquivo .csv, do endereço http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv não são iguais aos da página http://www.dailyfx.com/calendar/. Isso pode acontecer com notícias divulgadas da 00:00 até 01:00 (GMT). No arquivo .csv tais notícias são indicadas 12 horas depois.



Também vale lembrar, que o indicador usa dll externo (kernel32.dll), por isso não se esqueça de habilitar o parâmetro correspondente nas configurações do indicador.

O arquivo CalendarArticle.mq4 deve ser armazenado na pasta \experts\indicadores. Time.mq4 deve ser armazenado em experts\biblioteca, Time.mqh - em experts\incluir.