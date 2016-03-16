マーチンゲールとは何で、試用するのは妥当なのか?
マーチンゲールとは
検索エンジンに「マーチンゲール」と書き込めば、このシステムの説明に関するページをいくつも返してくるでしょう。面白いことに、その中でこのシステムが作動すると保証するオンラインカジノのウェブサイトに出会うでしょう。クレジットカード番号を入力し、お金をすくい上げるだけでよいのです。おかしい点は、そのカジノはそのお金をそう簡単に渡して良いのか、という点です。もしマーチンゲールが本当にうまく作動しているのであれば、なぜすべてのカジノが破産していないのでしょうか？
一体、マーチンゲールは何なのでしょうか？こちらがWikipediaの定義です:
- ゲームは、特定の最小の掛け金から始まります；
- 負けた後、損失を補填し、少なくも利益を出せるように賭け金は上がります。
- 買った場合、最小の賭け金に戻ります。
マーチンゲールはどこで使用されるのでしょうか？
マーチンゲールを分析するための最もシンプルなギャンブルは、銭投げ遊びです。勝つ確率、負ける確率は等しいです-もしコインが表になれば勝ち、裏になれば負けます。このゲームのためのマーチンゲールシステムは以下のように動きます：
- 小さい賭け金でゲームを開始します；
- 損失後に賭け金を倍増させます；
- 買った場合、最小の賭け金に戻ります。
マーチンゲールは、赤色か黒色に賭けるルーレットにも使用できます。０があるので、確率は50%以下ですが、かなり近いものです。
トレーディングに適用される際、そのゲームの以下のバージョンが使用できます。コインのトスに類似して、トレード価格から等しい距離のストップロスと利食いでいかなる方向にもポジションを持ちます。ランダムな方向にポジションを持つと、利益と損失の可能性は類似し, 50:50です。そのため、損失時に賭け金を倍額にしコインをトスする古典的な問題のみをこの記事では扱います。
数学的な部分
マーチンゲールシステムを用いてコインゲームを行う際の起こりうる利益における損失の確率の数学的計算を行いましょう。以下のシンボルを紹介します：
- Set – 勝つと終了する一連のトスつまり、最後のトスを覗いてすべて負けのトスです。最初のトス時は、賭け金は最小で、そのセットでの次のトスで賭け金は倍額になります；
- Q – 初期デポジット;
- q – 開始賭け金の額；
- k – 破産につながる（k回目のトスの後、デポジットが０になる）１セットにおけるトスの最大数
負けた後賭け金を倍額にするので、以下の方程式を導き出せます：
もしNが非整数であると考えれば (その結果を四捨五入しません)、P(N)はkに依存せず、1/2に等しくなります（(2)を(1)に挿入し、対数を用いることで簡単に修正できます）すなわち、マーチンゲールを用いることは何も利益をもたらしません：資本Qを賭けることができ、その勝率は同じ（1?2)です。
数学的な部分に関する結論
率直に言うと、この記事のために計算を準備している始めに、マーチンゲールは損失の確率を上げることが予想できました。それは間違っており、損失のリスクは上がりません。しかし、この記事は明白にマーチンゲールを使用することの意味のなさを紹介しました。
エキスパートアドバイザー上記の公式を取得したのち、始めにしたことは、銭投げ遊びのプロセスをエミュレートし、係数Kへの損失確率（P）従属性の統計を構成し、小さいプログラムを記述しました。チェック後、そのプログラムの結果は、数学的な計算に一致することを発見しました。
もちろん、理想的には、銭遊びゲームと同じルールによってトレーディングするエキスパートアドバイザーを記述し、理論的なデータと実験のデータが一致することを確認することです。しかし、開始の賭け金がその公式を用いて計算されるため不可能です:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/1481
警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。
この記事はサイトのユーザーによって執筆されたものであり、著者の個人的な見解を反映しています。MetaQuotes Ltdは、提示された情報の正確性や、記載されているソリューション、戦略、または推奨事項の使用によって生じたいかなる結果についても責任を負いません。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。