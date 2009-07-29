СМС-извещения о состоянии Советника

Введение

Работа частенько отвлекает меня от того, чтобы быть рядом и наблюдать за Терминалом. Иногда это - 20-30 минут, иногда - сутки. Поэтому я решил организовать себе систему СМС-извещений о критических ситуациях, будь-то отключение света или если компьютер не смог "проснуться" после выходных. Уверен, что даже в том варианте готовности, в котором система представлена, она сможет помочь многим трейдерам, а те, кому её как таковой мало, смогут на базе этой идеи сформировать свой "шедевр".

В статье собираюсь продемонстрировать разработку рабочего решения поставленной задачи. Должен сделать оговорку: в Java разработке я не являюсь даже полупрофесионалом, настройку и вытягивание моего "вылетающего" кода мне помогал делать мой товарищ java-девелопер.





План

Возможности Google Calendar Немного об установке Google Data API Блок-схема работы системы Код Java приложения Код .bat файла Код в Советнике Слабые стороны Заключение





Возможности Google Calendar

С целью создания СМС-извещений был выбран именно этот сервис, так как он позволяет создавать события в своем бесплатном Органайзере, а способом извещения о событии может служить СМС. Для целей системы я решил зарегистрировать отдельный, специальный, профиль на Google.

Если вкратце объяснить принцип работы, то выйдет так: если до 9:59 (по скриншоту) ничто не удалит данное событие, то есть если Терминал не выйдет на связь с Сервером Google и не заменит это событие на следующее, то на телефон отправится СМС с "тревогой".





Немного об установке Google Data API

Для программной работы со своими сервисами Google предоставляет документацию API данных Google.

Документация Java-разработчику по работе с Календарем находится по следующей ссылке Google Calendar APIs and Tools.

Для программирования вам потребуется установить Google Data Java Client Library. На этой же страничке есть ссылка на документацию о настройке библиотеки для Eclipse, сам использовал именно этот способ, поэтому и вам рекомендую Using Eclipse with Google Data APIs.





Блок-схема работы системы



Считаю нужным сперва немного прокомментировать блок-схему:

событие с заголовком StopTXT нужно, чтобы удаленно вручную можно было прекратить поток СМС на всякий случай;

нужно, чтобы удаленно вручную можно было прекратить поток СМС на всякий случай; событие с заголовком ReanimationTXT нужно для извещения о том, что по какой-то причине Терминал смог выйти на связь, а вам уже была отправлена СМС с "тревогой";









Код Java-приложения



Все исходники и дистрибутив, которыми я пользуюсь, есть в конце статьи.

package Calendar; import com.google.gdata.client.GoogleService; import com.google.gdata.client.Query; import com.google.gdata.client.calendar.CalendarService; import com.google.gdata.data.DateTime; import com.google.gdata.data.PlainTextConstruct; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventFeed; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarFeed; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder; import com.google.gdata.data.extensions.When; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder.Method; import com.google.gdata.util.AuthenticationException; import com.google.gdata.util.ServiceException; import java.io.IOException; import java.net.MalformedURLException; import java.net.URL; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import java.util.GregorianCalendar; import java.util.List; public class Calendar { public static void main(String[] args) { try { String alertTxt = args[ 2 ]; String reanimationTxt = args[ 3 ]; String stopSMS = args[ 4 ]; int timePeriod = Integer.parseInt(args[ 5 ]); int mode = Integer.parseInt(args[ 6 ]); int startHour = Integer.parseInt(args[ 7 ]); int startMin = Integer.parseInt(args[ 8 ]); URL feedUrl = new URL( "http://www.google.com/calendar/feeds/default/private/full" ); URL calendarUrl = new URL( "http://www.google.com/calendar/feeds/default/allcalendars/full" ); System. out .println( ">>---------- Start ----------<<" ); CalendarService myService = new CalendarService( "My Application" ); myService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); Query myQuery = new Query(feedUrl); CalendarEventFeed myResultsFeed; CalendarEventEntry firstMatchEntry = null ; String myEntryTitle; URL deleteUrl; When timeVar; SimpleDateFormat formater = new SimpleDateFormat( "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss" ); Date newDate = new Date(); CalendarEventEntry myEntry; When eventTimes = new When(); DateTime startTime = null ; DateTime endTime = null ; int reminderMinutes; Method methodType = Method.SMS; Reminder reminder = new Reminder(); CalendarEventEntry insertedEntry; myQuery.setFullTextQuery(stopSMS); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> STOP event found.

>> Finish" ); return ; } myQuery.setFullTextQuery(reanimationTxt); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> REANIMATION event found" ); firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries(). get ( 0 ); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> ...deleting REANIMATION event" ); } myQuery.setFullTextQuery(alertTxt); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> >> ALERT event found" ); firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries(). get ( 0 ); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); timeVar = firstMatchEntry.getTimes(). get ( 0 ); System. out .println( ">> >> event start&stop time : " + timeVar.getStartTime() + "

>> >> : " + timeVar.getEndTime()); System. out .println( ">> >> event start (milliseconds): " + timeVar.getStartTime().getValue()); System. out .println( ">> >> new event start (milliseconds): " + (newDate.getTime() - ( 1000 * 60 * timePeriod))); if (timeVar.getStartTime().getValue() > newDate.getTime() - ( 1000 * 60 * 0 )) { deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> >> event start > new event start" ); System. out .println( ">> >> ...deleting event" ); System. out .println( ">> >> #M### ##M #M# " ); System. out .println( ">> >> ######## ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> M## ### ######M " ); System. out .println( ">> >> ### ### #### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### #M# ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ######## ### ### " ); System. out .println( ">> >> #### ### ### " ); } else { deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> >> SMS has gone already" ); System. out .println( ">> >> event start < new event start" ); System. out .println( ">> >> ...deleting event" ); System. out .println( ">> >> .M#### M##M ###M .##### " ); System. out .println( ">> >> ######## #### #### ######## " ); System. out .println( ">> >> ### ### #### #### #M# ### " ); System. out .println( ">> >> ### ###M# ##### ### " ); System. out .println( ">> >> #M#### ##### ##### ###### " ); System. out .println( ">> >> ###### ### # # @## #M#### " ); System. out .println( ">> >> ##### ### # # ### ##### " ); System. out .println( ">> >> #M# ### ### # # ### M## ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ###### ### ### ### ###### " ); System. out .println( ">> >> #### ### # ### #### " ); myEntry = new CalendarEventEntry(); myEntry.setTitle( new PlainTextConstruct(reanimationTxt)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 1 ); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System. out .println( ">> >> creating REANIMATION event" ); System. out .println( ">> >> event starttime: " + formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0 ); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System. out .println( ">> >> event stoptime : " + formater.format(newDate)); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); myEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0 ; reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); myEntry.getReminder().add(reminder); CalendarService tempService = new CalendarService( "My Application" ); tempService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); tempService.insert(feedUrl, myEntry); } } CalendarService basicService = new CalendarService( "basic Application" ); basicService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); CalendarEventEntry basicEntry = new CalendarEventEntry(); basicEntry.setTitle( new PlainTextConstruct(alertTxt)); if (mode == 0 ) { newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * timePeriod); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0 ); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); } if (mode == 1 ) { Date curDate = new Date(); GregorianCalendar gDate = new GregorianCalendar(); gDate.setTime(curDate); gDate. set (GregorianCalendar.HOUR_OF_DAY, startHour); gDate. set (GregorianCalendar.MINUTE, startMin); gDate. set (GregorianCalendar.SECOND, 0 ); if (gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK) < 6 ) { gDate. set (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 1 ); } else { gDate. set (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 3 ); } startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); gDate. set (GregorianCalendar.MINUTE, gDate. get (GregorianCalendar.MINUTE) + timePeriod); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); System. out .println( ">> nextday event should be created" ); } System. out .println( ">> creating ALERT event" ); System. out .println( ">> event starttime: " + startTime.toString()); System. out .println( ">> event stoptime : " + endTime.toString()); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); basicEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0 ; reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); basicEntry.getReminder().add(reminder); basicService.insert(feedUrl, basicEntry); System. out .println( ">>---------- Finish ----------<<" ); } catch (AuthenticationException e) { e.printStackTrace(); } catch (MalformedURLException e) { e.printStackTrace(); } catch (ServiceException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }





Код .bat файла

Так как создание бат-файлов в MQL4 пока невозможно, то на практике я использую 2 бат-файла, которые отличаются Режимом(Mode).

@rem +------------------------------------------------------------------+ @rem | Прикладное приложение производит отправку СМСок | @rem | ------------------------------------------------------ | @rem | Правила: | @rem | | @rem | USER - учетная запись отправителя | @rem | PASS - пароль отправителя | @rem | ALER - Alert, тестовка предупредительного сообщения | @rem | (использовать только латиницу) | @rem | REAN - Reanimated, текст сообщения о восстановлении связи | @rem | (использовать только латиницу) | @rem | STOP - STOP, заголовок события, которое запрещает выполнение | @rem | действий программы | @rem | (использовать только латиницу) | @rem | PERI - Period, период-таймер на отправку сообщения Alert | @rem | MODE - Режим | @rem | ( 0 - обычная работа, | @rem | 1 - отправка сообщения на завтрашнее утро или | @rem | утро понедельника) | @rem | HOUR - Час "завтрашнего утра, или утра понедельника" , на | @rem | который необходимо поставить сообщение. | @rem | MINU - Minutes, минуты "завтрашнего утра..." | @rem +------------------------------------------------------------------+ @rem ECHO off set USER=forex.myaccount set PASS=mypassword set ALER=Terminal_Alert set REAN=Trading_Resolved set STOP=STOP set PERI= 5 set MODE= 0 set HOUR= 8 set MINU= 20 set ARGS= %USER% %PASS% %ALER% %REAN% %STOP% %PERI% %MODE% %HOUR% %MINU% java -jar "d:\Documents\forex\Deltabank Trader 4\TerminalWatch\terminalWatcher.jar" %ARGS% @rem ECHO %ARGS%





Код в советнике

По правилам вашей Торговой Системы в блоке "действий по расписанию" вам понадобится вызывать функции, код которых приведен ниже.

Ну а в конце торговой сессии я вызываю функцию для установки СМС на следующее утро.

В ссылках используются именно ярлыки .lnk, чтобы можно было назначить режим вызова окошка консоли "Свернутое в значок", дабы не пугать своим выскакиванием.

int sendSMS() { string destination = StringConcatenate (TerminalPath(), "\TerminalWatch\launch.lnk" ); ShellExecuteA(WindowHandle( Symbol (), 0 ), "open" , destination, NULL , NULL , 1 ); } int sendSMSnextDate() { string destination = StringConcatenate (TerminalPath(), "\TerminalWatch\launch_next_date.lnk" ); ShellExecuteA(WindowHandle( Symbol (), 0 ), "open" , destination, NULL , NULL , 1 ); }





Слабые стороны

Небольшая ложка дегтя - на практике очень трудно подстроится под синхронную работу часов на Терминале, на Сервер Котировок и на Сервере Google, поэтому в коде советника использую такую методику: каждые 5 минут устанавливаю смс с таймером через 8 минут. Такая тактика в 95% случаев работает хорошо, но пока я все еще сталкиваюсь с оставшимися 5% "дегтя".





Заключение

Всем, кому интересно, ну и кто не поленится заиметь себе аккаунт на Google, будет достаточно просто проверить, на что способна моя нехитрая система.

Повторюсь, многие детали Java-разработки мне не до конца понятны. Я использовал помощь моих товарищей девелоперов (Дима, большое спасибо!), так что не на все вопросы смогу ответить полноценно.

Большое спасибо за внимание!





Добавлено по результатом обсуждения статьи

В текущей версии учтено полезное замечание komposter по логике работы:

не удалять реанимационное сообщение, если оно не отправилось;

К статье прикреплен файл: TerminalWatch_03.rar