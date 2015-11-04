EAステータス SMS 通知機能

はじめに

私の仕事はよく断続的にターミナルをモニターするサガのため中断されます。それはほんの２０～３０分であるかもしれませんし丸１日であるかもしれません。そのため私は、詳細な情報、ブレイクアウトから私のコンピューターが週末明けにスリープモードから起動しないような問題までを知らせるSMSを送るシステムを開発しようと決めました。本稿で紹介するシステムは多くのトレーダーに有用で、また十分に満足した方法を見つけらず自分自身の「マスターピース」を作りたいと願うトレーダーに奉仕するものでしょう。

本稿では、特定のタスクのワーキングソリューション開発をおこなっていきます。私は特段Java開発のプロ並みのスキルを持っているわけではありませんので、Java開発者である私の仕事仲間にお願いしてデバックやミスコードを直してもらわなければなりませんでした。

グーグルカレンダーの特徴

SMS通知システムの開発において、私はグーグルカレンダーを使うことに決めて、イベントを無料カレンダー内に設定し、イベントの通知手段としてSMSを利用できるようにしました。この特定の目的のためにグーグルの特別なセパレートファイルを作成しました。

簡潔に言うと、運用規則の詳細は以下のとおりです。：現在のメッセージが午前９時５９分（上のスクリーンショットをみてください）までに削除されない、つまり、もしターミナルが現在のメッセージを別のメッセージに置き換えるためにグーグルサーバ―に接続しないならば、SMSが適した通知をあなたの携帯に送るでしょう。

グーグルデータAPIのインストールについて

ソフトウェアソリューションの開発におけるグーグルのサービスを使うことができるように、グーグルはGoogle Data APIsの資料を提供しています。

Java開発者がグーグルカレンダーを使って作る際に必要な全ての資料はこのリンクGoogle Calendar APIs and Toolsを利用して見つけることができます。

プログラミングを開始するために、Google Data Java Client Libraryをインストールする必要がりあす。同じページにEclipseのライブラリに関連する資料のリンクを見つけることができます。これが私が使用したもので、これをお勧めします。: Using Eclipse with Google Data APIs.

システムフローチャート

フローチャートにいく前に最初にコメントすべきでしょう。:

StopTXT イベントは念のため手動遠隔操作でSMSのフローを中止することができることを要求します。;

イベントは念のため手動遠隔操作でSMSのフローを中止することができることを要求します。; ReanimationTXTイベントはある理由でターミナルが対応する警告SMSが送られた 後に接続するようになることを要求します。;





Javaアプリケーションコード

全てのソースコードと使用した入れるは本稿の最後に添付しています。

package Calendar; import com.google.gdata.client.GoogleService; import com.google.gdata.client.Query; import com.google.gdata.client.calendar.CalendarService; import com.google.gdata.data.DateTime; import com.google.gdata.data.PlainTextConstruct; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventFeed; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarFeed; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder; import com.google.gdata.data.extensions.When; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder.Method; import com.google.gdata.util.AuthenticationException; import com.google.gdata.util.ServiceException; import java.io.IOException; import java.net.MalformedURLException; import java.net.URL; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import java.util.GregorianCalendar; import java.util.List; public class Calendar { public static void main(String[] args) { try { String alertTxt = args[ 2 ]; String reanimationTxt = args[ 3 ]; String stopSMS = args[ 4 ]; int timePeriod = Integer.parseInt(args[ 5 ]); int mode = Integer.parseInt(args[ 6 ]); int startHour = Integer.parseInt(args[ 7 ]); int startMin = Integer.parseInt(args[ 8 ]); URL feedUrl = new URL( "http://www.google.com/calendar/feeds/default/private/full" ); URL calendarUrl = new URL( "http://www.google.com/calendar/feeds/default/allcalendars/full" ); System. out .println( ">>---------- Start ----------<<" ); CalendarService myService = new CalendarService( "My Application" ); myService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); Query myQuery = new Query(feedUrl); CalendarEventFeed myResultsFeed; CalendarEventEntry firstMatchEntry = null ; String myEntryTitle; URL deleteUrl; When timeVar; SimpleDateFormat formater = new SimpleDateFormat( "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss" ); Date newDate = new Date(); CalendarEventEntry myEntry; When eventTimes = new When(); DateTime startTime = null ; DateTime endTime = null ; int reminderMinutes; Method methodType = Method.SMS; Reminder reminder = new Reminder(); CalendarEventEntry insertedEntry; myQuery.setFullTextQuery(stopSMS); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> STOP event found.

>> Finish" ); return ; } myQuery.setFullTextQuery(reanimationTxt); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> REANIMATION event found" ); firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries(). get ( 0 ); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> ...deleting REANIMATION event" ); } myQuery.setFullTextQuery(alertTxt); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> >> ALERT event found" ); firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries(). get ( 0 ); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); timeVar = firstMatchEntry.getTimes(). get ( 0 ); System. out .println( ">> >> event start&stop time : " + timeVar.getStartTime() + "

>> >> : " + timeVar.getEndTime()); System. out .println( ">> >> event start (milliseconds): " + timeVar.getStartTime().getValue()); System. out .println( ">> >> new event start (milliseconds): " + (newDate.getTime() - ( 1000 * 60 * timePeriod))); if (timeVar.getStartTime().getValue() > newDate.getTime() - ( 1000 * 60 * 0 )) { deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> >> event start > new event start" ); System. out .println( ">> >> ...deleting event" ); System. out .println( ">> >> #M### ##M #M# " ); System. out .println( ">> >> ######## ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> M## ### ######M " ); System. out .println( ">> >> ### ### #### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### #M# ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ######## ### ### " ); System. out .println( ">> >> #### ### ### " ); } else { deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> >> SMS has gone already" ); System. out .println( ">> >> event start < new event start" ); System. out .println( ">> >> ...deleting event" ); System. out .println( ">> >> .M#### M##M ###M .##### " ); System. out .println( ">> >> ######## #### #### ######## " ); System. out .println( ">> >> ### ### #### #### #M# ### " ); System. out .println( ">> >> ### ###M# ##### ### " ); System. out .println( ">> >> #M#### ##### ##### ###### " ); System. out .println( ">> >> ###### ### # # @## #M#### " ); System. out .println( ">> >> ##### ### # # ### ##### " ); System. out .println( ">> >> #M# ### ### # # ### M## ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ###### ### ### ### ###### " ); System. out .println( ">> >> #### ### # ### #### " ); myEntry = new CalendarEventEntry(); myEntry.setTitle( new PlainTextConstruct(reanimationTxt)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 1 ); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System. out .println( ">> >> creating REANIMATION event" ); System. out .println( ">> >> event starttime: " + formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0 ); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System. out .println( ">> >> event stoptime : " + formater.format(newDate)); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); myEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0 ; reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); myEntry.getReminder().add(reminder); CalendarService tempService = new CalendarService( "My Application" ); tempService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); tempService.insert(feedUrl, myEntry); } } CalendarService basicService = new CalendarService( "basic Application" ); basicService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); CalendarEventEntry basicEntry = new CalendarEventEntry(); basicEntry.setTitle( new PlainTextConstruct(alertTxt)); if (mode == 0 ) { newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * timePeriod); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0 ); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); } if (mode == 1 ) { Date curDate = new Date(); GregorianCalendar gDate = new GregorianCalendar(); gDate.setTime(curDate); gDate. set (GregorianCalendar.HOUR_OF_DAY, startHour); gDate. set (GregorianCalendar.MINUTE, startMin); gDate. set (GregorianCalendar.SECOND, 0 ); if (gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK) < 6 ) { gDate. set (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 1 ); } else { gDate. set (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 3 ); } startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); gDate. set (GregorianCalendar.MINUTE, gDate. get (GregorianCalendar.MINUTE) + timePeriod); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); System. out .println( ">> nextday event should be created" ); } System. out .println( ">> creating ALERT event" ); System. out .println( ">> event starttime: " + startTime.toString()); System. out .println( ">> event stoptime : " + endTime.toString()); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); basicEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0 ; reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); basicEntry.getReminder().add(reminder); basicService.insert(feedUrl, basicEntry); System. out .println( ">>---------- Finish ----------<<" ); } catch (AuthenticationException e) { e.printStackTrace(); } catch (MalformedURLException e) { e.printStackTrace(); } catch (ServiceException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }

.batファイルコード

.batファイルをMQL4で作成するのは現在不可能なので、異なるモード２つの.batファイルを使用します。

@rem +-----------------------------------------------------------------------------------------+ @rem | アプリケーションがSMSを送信 | @rem | ------------------------------------------------------ | @rem | Rules: | @rem | | @rem | USER - 送信者のアカウント | @rem | PASS - 送信者のパスワード | @rem | ALER - アラート、アラートメッセージのテキスト | @rem | （ラテン文字のみを使用） | @rem | REAN - 復元、再接続について知らせるメッセージのテキスト | @rem | （ラテン文字のみを使用） | @rem | STOP - ストップ、ブログラム実行の中止を禁止する | @rem | イベントタイトル | @rem | （ラテン文字のみを使用） | @rem | PERI - ピリオド、アラートメッセージを送るためのピリオドタイマー | @rem | MODE - モード | @rem | ( 0 - スタンダード | @rem | 1 - 翌朝か月曜の朝の送信するメッセージの | @rem | スケジュール設定 | @rem | HOUR - メッセージの送信が要求された | @rem | 「翌朝か月曜の朝」の時間 | @rem | MINU - 分、「翌朝．．．」の分 | @rem +-----------------------------------------------------------------------------------------+ @rem ECHO off set USER=forex.myaccount set PASS=mypassword set ALER=Terminal_Alert set REAN=Trading_Resolved set STOP=STOP set PERI= 5 set MODE= 0 set HOUR= 8 set MINU= 20 set ARGS= %USER% %PASS% %ALER% %REAN% %STOP% %PERI% %MODE% %HOUR% %MINU% java -jar "d:\Documents\forex\Deltabank Trader 4\TerminalWatch\terminalWatcher.jar" %ARGS% @rem ECHO %ARGS%

エキスパートアドバイザーコード

以下に紹介するコードの関数は、トレードシステムのルールによれば「スケジュールアクション」ブロックにおいて呼び出される必要があるでしょう。

トレードセッションの終わりに、翌朝にSMSをスケジュール設定する関数を呼び出します。

リンクは.linkでタグ付けされているので、コンソールウィンドウが開いた時にすぐ始まらないように「最短化したアイコン？」コールモードを設定できます。

int sendSMS() { string destination = StringConcatenate (TerminalPath(), "\TerminalWatch\launch.lnk" ); ShellExecuteA(WindowHandle( Symbol (), 0 ), "open" , destination, NULL , NULL , 1 ); } int sendSMSnextDate() { string destination = StringConcatenate (TerminalPath(), "\TerminalWatch\launch_next_date.lnk" ); ShellExecuteA(WindowHandle( Symbol (), 0 ), "open" , destination, NULL , NULL , 1 ); }

短所

実際問題、ターミナルとクウォーツサーバ―、グーグルサーバ―の時計をオペレーションと同調させるのはとても難しいものです。そのため、エキスパートアドバイザーのコードにおいて以下の手法を使います。：SMSは８分タイマーで毎５分ごとにセット。この手法は９５％のケースで機能しますがまだ５％のケースを解決しなければいけません。クリームに落ちたハエ程度の問題ではありますが。

まとめ

この手法に興味がありグーグルアカウントにサインアップする気になったら、私の洗練されてはいないシステムの可能性を簡単にチェックできます。

再度言いますが、本稿で紹介したJava言語の詳細の多くは完全に私が理解できるものではありません。私の同僚の開発者の大きな助力がありました（ありがとう、Dima！）のより正確に皆さんの全ての質問に答えることができないでしょう。

本稿に寄せられたコメントを受けての変更

現在のバージョンはオペレーションロジックに関する komposterによる修正案を含んでいます。:

復元、メッセージは送信されなければ削除されない。;