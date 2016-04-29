EA Status SMS Benachrichtigung
Einführung
Meine Arbeit mischt sich oft mit meiner Fähigkeit, kontinuierlich das Terminal zu überwachen. es können nur 20-30 Minuten sein, aber es kann auch gut ein ganzer Tag sein. Deshalb habe ich beschlossen ein System zu entwickeln, das mir eine SMS senden würde, um mich über jede kritische Situation zu benachrichtigen, von einem Stromausfall bis zu Problemen, wenn mein Computer nach dem Wochenende nicht aus dem Schlaf-Modus kommt. Ich bin sicher, dass das System, so wie es in dem Artikel bereitgestellt ist für viele Trader nützlich sein wird, oder als Grundlage für diejenigen, die in der Art wie es ist nicht gut genug finden und ihr eigenes 'Meisterstück' erstellen möchten.
In diesem Artikel werde ich die Entwicklung einer funktionierenden Lösung zu der angegebenen Aufgabe demonstrieren. Es muss angemerkt werden, dass ich nicht einmal irgendwo in der Nähe von professionellen Fähigkeiten der Java Entwicklung bin, so dass ich meinen Kollegen, der Java Entwickler ist, fragen musst, mir bei dem Debuggen und der Fehlerbehebung in meinem fehlerhaften Code zu helfen.
Plan
- Google Kalender Funktionen
- Ein paar Worte über die Installation von Google Daten APIs
- System Ablaufdiagramm
- Java Anwendungscode
- Der .bat Datei Code
- Code des Expert Advisor
- Defizite
- Fazit
Google Kalender Funktionen
Bei der Entwicklung des SMS-Benachrichtigungssystems, entschied ich mich für Google Kalender, da er ermöglicht Ereignisse in seinem freien Kalender erstellen und Sie per SMS als Mittel zur Benachrichtigung über ein solches Ereignis verwenden zu können. Für den angegebenen Zweck habe ich ein spezielles eigenes Profil bei Google.
Auf den Punkt gebracht, ist die Beschreibung des Funktionsprinzips wie folgt: Wenn die aktuelle Nachricht um 09:59 Uhr gelöscht ist (sehen Sie bitte den obigen Screenshot), d.h. wenn das Terminal sich nicht mit dem Google Server verbindet um den Austausch der aktuellen Nachricht durch eine andere zu initiieren, wird eine SMS mit der entsprechenden Nachricht an Ihr Telefon verschickt.
Ein paar Worte über die Installation von Google Daten APIs
Um in der Lage zu sein Google Dienste bei der Entwicklung Ihrer Softwarelösung zu verwenden, bietet Google die Google Data APIs Dokumentation.
Die Gesamte Dokumentation, die ein Java Entwickler benötigt, wenn er mit Google Kalender arbeitet, ist über diesen Link zu finden: Google Calendar APIs and Tools.
Um mit der Programmierung zu beginnen, müssen Sie die Google Data Java Client Library installieren. Auf der gleichen Seite finden Sie einen Link bezüglich der Dokumentation für Eclipse. Das ist es was ich verwendet habe und Ihnen empfehlen möchte: Using Eclipse with Google Data APIs.
System Ablaufdiagramm
Ich denke, dass ich zuerst das Ablaufdiagramm kommentieren sollte:
- das StopTXT Ereignis ist erforderlich um in der Lage zu sein manuell und aus der Ferne den Fluss an SMS zu stoppen, nur für den Fall,
- das ReanimationTXT ist erforderlich um zu informieren, dass das Terminal aus irgendwelchen Gründen es geschafft hat zu Verbinden, nachdem die SMS mit der Warnung an Sie gesendet wurde:
Java Anwendungscode
Alle verwendeten Quellcodes und Verteilung sind am Ende des Artikels angehangen.
package Calendar; /* INSTRUCTION: This is a command line application. So please execute this template with the following arguments: arg[0] = username arg[1] = password */ import com.google.gdata.client.GoogleService; import com.google.gdata.client.Query; import com.google.gdata.client.calendar.CalendarService; import com.google.gdata.data.DateTime; import com.google.gdata.data.PlainTextConstruct; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventFeed; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarFeed; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder; import com.google.gdata.data.extensions.When; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder.Method; import com.google.gdata.util.AuthenticationException; import com.google.gdata.util.ServiceException; import java.io.IOException; import java.net.MalformedURLException; import java.net.URL; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import java.util.GregorianCalendar; import java.util.List; public class Calendar { public static void main(String[] args) { try { //--- EXTERNAL VARIABLES ---------------------------- String alertTxt = args[2]; String reanimationTxt = args[3]; String stopSMS = args[4]; int timePeriod = Integer.parseInt(args[5]); // interval in minutes at which the terminal // will get connected int mode = Integer.parseInt(args[6]); int startHour = Integer.parseInt(args[7]); int startMin = Integer.parseInt(args[8]); //--------------------------------------------------- //--- INTERNAL VARIABLES -------------------------- URL feedUrl = new URL("http://www.google.com/calendar/feeds/default/private/full"); //link for working with events URL calendarUrl = new URL("http://www.google.com/calendar/feeds/default/allcalendars/full"); //link for working with calendars //--------------------------------------------------- System.out.println(">>---------- Start ----------<<"); // Create a new Calendar service, connect to Google CalendarService myService = new CalendarService("My Application"); myService.setUserCredentials(args[0], args[1]); // LOGIN AND PASSWORD AS ARGUMENTS // DECLARE VARIABLES FOR EVENT SEARCH Query myQuery = new Query(feedUrl); CalendarEventFeed myResultsFeed; CalendarEventEntry firstMatchEntry = null; String myEntryTitle; URL deleteUrl; When timeVar; SimpleDateFormat formater = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"); Date newDate = new Date(); CalendarEventEntry myEntry; When eventTimes = new When(); DateTime startTime = null; DateTime endTime = null; int reminderMinutes; Method methodType = Method.SMS; Reminder reminder = new Reminder(); CalendarEventEntry insertedEntry; // PREPARE SEARCH QUERY myQuery.setFullTextQuery(stopSMS); // stopSMS TEXT EVENT myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed.class); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0) { System.out.println(">> STOP event found. \n>> Finish"); return; } // PREPARE SEARCH QUERY myQuery.setFullTextQuery(reanimationTxt); // reanimationTxt TEXT EVENT myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed.class); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0) { // IF FOUND System.out.println(">> REANIMATION event found"); // GET TITLE OF THE FIRST MATCH ENTRY firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries().get(0); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); // IF THE reanimationTxt EVENT FOUND, DELETE IT deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader("If-Match", "*"); myService.delete(deleteUrl); System.out.println(">> ...deleting REANIMATION event"); } // PREPARE SEARCH QUERY myQuery.setFullTextQuery(alertTxt); // alertTxt TEXT EVENT myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed.class); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0) { // IF FOUND System.out.println(">> >> ALERT event found"); // GET TITLE OF THE FIRST MATCH ENTRY firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries().get(0); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); timeVar = firstMatchEntry.getTimes().get(0); System.out.println(">> >> event start&stop time : " + timeVar.getStartTime() + "\n>> >> : " + timeVar.getEndTime()); System.out.println(">> >> event start (milliseconds): " + timeVar.getStartTime().getValue()); System.out.println(">> >> new event start (milliseconds): " + (newDate.getTime() - (1000 * 60 * timePeriod))); if (timeVar.getStartTime().getValue() > newDate.getTime() - (1000 * 60 * 0)) { // IF THE START TIME OF THE OLD EVENT IS LESS THAN timePeriod MINUTES AGO // DELETE IT deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader("If-Match", "*"); myService.delete(deleteUrl); System.out.println(">> >> event start > new event start"); System.out.println(">> >> ...deleting event"); System.out.println(">> >> #M### ##M #M# "); System.out.println(">> >> ### ### ### "); System.out.println(">> >> ### ### ### ### "); System.out.println(">> >> ### ### ### ### "); System.out.println(">> >> M## ### #M "); System.out.println(">> >> ### ### #### ### "); System.out.println(">> >> ### ### ### ### "); System.out.println(">> >> ### ### #M# ### "); System.out.println(">> >> ### ### ### ### "); System.out.println(">> >> ### ### ### "); System.out.println(">> >> #### ### ### "); } else { // THE TIME IS MORE THAN timePeriod MINUTES AGO, WHICH MEANS THAT THE sms HAS ALREADY BEEN SENT // DELETE IT deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader("If-Match", "*"); myService.delete(deleteUrl); System.out.println(">> >> SMS has gone already"); System.out.println(">> >> event start < new event start"); System.out.println(">> >> ...deleting event"); System.out.println(">> >> .M#### M##M ###M . "); System.out.println(">> >> ### #### #### ### "); System.out.println(">> >> ### ### #### #### #M# ### "); System.out.println(">> >> ### ###M# ### "); System.out.println(">> >> #M#### # "); System.out.println(">> >> # ### # # @## #M#### "); System.out.println(">> >> ### # # ### "); System.out.println(">> >> #M# ### ### # # ### M## ### "); System.out.println(">> >> ### ### ### ### ### ### ### "); System.out.println(">> >> # ### ### ### # "); System.out.println(">> >> #### ### # ### #### "); // CREATE NEW EVENT myEntry = new CalendarEventEntry(); myEntry.setTitle(new PlainTextConstruct(reanimationTxt)); // SET ITS TITLE newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 1); // CURRENT TIME + 1 MINUTE startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); // INSERTS THE LINE USING THE PATTERN "2009-06-30T20:55:00" System.out.println(">> >> creating REANIMATION event"); System.out.println(">> >> event starttime: " + formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0); // AGAIN ADD THE CURRENT TIME // + 1 MINUTE endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System.out.println(">> >> event stoptime : " + formater.format(newDate)); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); myEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0; // REMIND 1 MINUTE BEFORE reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); myEntry.getReminder().add(reminder); // CREATE A NEW Calendar service, CONNECT TO Google CalendarService tempService = new CalendarService("My Application"); tempService.setUserCredentials(args[0], args[1]); // LOGIN AND PASSWORDS AS ARGUMENTS // PUT EVENT IN QUEUE tempService.insert(feedUrl, myEntry); } } // CREATE A NEW Calendar service, CONNECT TO Google CalendarService basicService = new CalendarService("basic Application"); basicService.setUserCredentials(args[0], args[1]); // LOGIN AND PASSWORD AS ARGUMENTS // CREATE NEW EVENT CalendarEventEntry basicEntry = new CalendarEventEntry(); basicEntry.setTitle(new PlainTextConstruct(alertTxt)); // SET ITS TITLE if (mode == 0) { // STANDARD DAILY SITUATION newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * timePeriod); // CURRENT TIME + timePeriod MINUTES startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); // INSERTS THE LINE USING THE PATTERN "2009-06-30T20:55:00" newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0); // AGAIN ADD THE CURRENT TIME // + timePeriod MINUTES endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); } if (mode == 1) { // SCHEDULE EVENT FOR THE NEXT MORNING OR MONDAY MORNING Date curDate = new Date(); GregorianCalendar gDate = new GregorianCalendar(); gDate.setTime(curDate); // SET THE REQUIRED HOUR AND MINUTE gDate.set(GregorianCalendar.HOUR_OF_DAY, startHour); gDate.set(GregorianCalendar.MINUTE, startMin); gDate.set(GregorianCalendar.SECOND, 0); if (gDate.get(GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK) < 6) { // MO - THU gDate.set(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate.get(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 1); } else { // MO gDate.set(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate.get(GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 3); } // System.out.println("gDate "+ gDate.getTime()); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); gDate.set(GregorianCalendar.MINUTE, gDate.get(GregorianCalendar.MINUTE) + timePeriod); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); System.out.println(">> nextday event should be created"); } //System.out.println("creating ALERT event!"); System.out.println(">> creating ALERT event"); System.out.println(">> event starttime: " + startTime.toString()); System.out.println(">> event stoptime : " + endTime.toString()); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); basicEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0; // REMIND 1 MINUTE BEFORE reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); basicEntry.getReminder().add(reminder); // PUT EVENT IN QUEUE basicService.insert(feedUrl, basicEntry); System.out.println(">>---------- Finish ----------<<"); } catch (AuthenticationException e) { e.printStackTrace(); } catch (MalformedURLException e) { e.printStackTrace(); } catch (ServiceException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }
Der .bat Datei Code
Da die Erstellung von .bat Dateien in MQL4 aktuell unmöglich ist, habe ich 2 .bat Dateien verwendet, die unterschiedliche Modi haben.
@rem +-----------------------------------------------------------------------------------------+ @rem | The application sends SMS | @rem | ------------------------------------------------------ | @rem | Rules: | @rem | | @rem | USER - sender's account | @rem | PASS - sender's password | @rem | ALER - Alert, text of the alert message | @rem | (only use Latin characters) | @rem | REAN - Reanimated, text of the message notifying about the reestablished connection | @rem | (only use Latin characters) | @rem | STOP - STOP, title of the event that forbids execution | @rem | of the program actions | @rem | (only use Latin characters) | @rem | PERI - Period, period-timer for sending Alert message | @rem | MODE - Mode | @rem | (0 - standard work, | @rem | 1 - scheduling the message to be sent tomorrow morning or | @rem | on Monday morning) | @rem | HOUR - Hour "of tomorrow morning or Monday morning" at | @rem | which the message is required to be sent. | @rem | MINU - Minutes, minutes "of tomorrow morning..." | @rem +-----------------------------------------------------------------------------------------+ @rem ECHO off set USER=forex.myaccount set PASS=mypassword set ALER=Terminal_Alert set REAN=Trading_Resolved set STOP=STOP set PERI=5 set MODE=0 set HOUR=8 set MINU=20 set ARGS= %USER% %PASS% %ALER% %REAN% %STOP% %PERI% %MODE% %HOUR% %MINU% java -jar "d:\Documents\forex\Deltabank Trader 4\TerminalWatch\terminalWatcher.jar" %ARGS% @rem ECHO %ARGS%
Code des Expert Advisor
Die Funktionen, deren Code unten bereitgestellt ist, müssen in den 'scheduled actions' Block, entsprechend den Regeln Ihres Handelssystems.
Am Ende der Handelssitzung rufe ich die Funktion auf, die die SMS für den nächsten Morgen plant.
Links sind markiert mit .lnk, so dass wir den 'Minimieren zu Symbol' Aufruf-Modus für das Konsolen-Fenster nicht setzen können, um nicht zu erschrecken wenn es aufpoppt.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Sends a status SMS | //+------------------------------------------------------------------+ int sendSMS() { string destination = StringConcatenate(TerminalPath(),"\TerminalWatch\launch.lnk"); ShellExecuteA(WindowHandle(Symbol(),0),"open", destination, NULL, NULL,1); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Sends a status SMS the next morning | //+------------------------------------------------------------------+ int sendSMSnextDate() { string destination = StringConcatenate(TerminalPath(),"\TerminalWatch\launch_next_date.lnk"); ShellExecuteA(WindowHandle(Symbol(),0),"open", destination, NULL, NULL,1); } //+------------------------------------------------------------------+
Defizite
In der Praxis ist es sehr schwer den Betrieb mit der Uhr des Terminals, des Kurs Servers und Google Server zu synchronisieren. Deshalb verwende ich in dem Code des Expert Advisor die folgende Technik. SMS ist mit dem 8 Minuten Timer aus alle 5 Minuten eingestellt. Dies funktioniert in 95% der Fälle gut, aber ich muss noch immer mit den restlichen 5% klarkommen - das einzige Haar in der Suppe.
Fazit
Wenn Sie es interessant finden und ein Google Konto registrieren möchten, können Sie einfach überprüfen wozu mein schlichtes System in der Lage ist.
Noch einmal muss ich sagen, dass viele Details der Java Umsetzung in dem Artikel für mich nicht völlig klar ist. Ich erhielt großartige Hilfe von meinen Entwickler Kollegen (Vielen Dank, Dima!), also werde ich nicht in der Lage sein alle Fragen mit der größtmöglichen Genauigkeit zu beantworten.
Danke für Ihre Zeit!
Änderungen, die durch Kommentare auf den Artikel inspiriert wurden
Die aktuelle Version enthält eine nützliche Ergänzung von komposter bezüglich der Betriebslogik:
- Die Reanimation-Nachricht wird nicht gelöscht, wenn sie nicht gesendet wurde.
Bitte finden Sie TerminalWatch_03.rar an den Artikel angehangen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/1376
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.