EA Status SMS Benachrichtigung

Einführung

Meine Arbeit mischt sich oft mit meiner Fähigkeit, kontinuierlich das Terminal zu überwachen. es können nur 20-30 Minuten sein, aber es kann auch gut ein ganzer Tag sein. Deshalb habe ich beschlossen ein System zu entwickeln, das mir eine SMS senden würde, um mich über jede kritische Situation zu benachrichtigen, von einem Stromausfall bis zu Problemen, wenn mein Computer nach dem Wochenende nicht aus dem Schlaf-Modus kommt. Ich bin sicher, dass das System, so wie es in dem Artikel bereitgestellt ist für viele Trader nützlich sein wird, oder als Grundlage für diejenigen, die in der Art wie es ist nicht gut genug finden und ihr eigenes 'Meisterstück' erstellen möchten.

In diesem Artikel werde ich die Entwicklung einer funktionierenden Lösung zu der angegebenen Aufgabe demonstrieren. Es muss angemerkt werden, dass ich nicht einmal irgendwo in der Nähe von professionellen Fähigkeiten der Java Entwicklung bin, so dass ich meinen Kollegen, der Java Entwickler ist, fragen musst, mir bei dem Debuggen und der Fehlerbehebung in meinem fehlerhaften Code zu helfen.

Plan

Google Kalender Funktionen Ein paar Worte über die Installation von Google Daten APIs System Ablaufdiagramm Java Anwendungscode Der .bat Datei Code Code des Expert Advisor Defizite Fazit

Google Kalender Funktionen

Bei der Entwicklung des SMS-Benachrichtigungssystems, entschied ich mich für Google Kalender, da er ermöglicht Ereignisse in seinem freien Kalender erstellen und Sie per SMS als Mittel zur Benachrichtigung über ein solches Ereignis verwenden zu können. Für den angegebenen Zweck habe ich ein spezielles eigenes Profil bei Google.

Auf den Punkt gebracht, ist die Beschreibung des Funktionsprinzips wie folgt: Wenn die aktuelle Nachricht um 09:59 Uhr gelöscht ist (sehen Sie bitte den obigen Screenshot), d.h. wenn das Terminal sich nicht mit dem Google Server verbindet um den Austausch der aktuellen Nachricht durch eine andere zu initiieren, wird eine SMS mit der entsprechenden Nachricht an Ihr Telefon verschickt.

Ein paar Worte über die Installation von Google Daten APIs

Um in der Lage zu sein Google Dienste bei der Entwicklung Ihrer Softwarelösung zu verwenden, bietet Google die Google Data APIs Dokumentation.

Die Gesamte Dokumentation, die ein Java Entwickler benötigt, wenn er mit Google Kalender arbeitet, ist über diesen Link zu finden: Google Calendar APIs and Tools.

Um mit der Programmierung zu beginnen, müssen Sie die Google Data Java Client Library installieren. Auf der gleichen Seite finden Sie einen Link bezüglich der Dokumentation für Eclipse. Das ist es was ich verwendet habe und Ihnen empfehlen möchte: Using Eclipse with Google Data APIs.

System Ablaufdiagramm

Ich denke, dass ich zuerst das Ablaufdiagramm kommentieren sollte:

das StopTXT Ereignis ist erforderlich um in der Lage zu sein manuell und aus der Ferne den Fluss an SMS zu stoppen, nur für den Fall,

Ereignis ist erforderlich um in der Lage zu sein manuell und aus der Ferne den Fluss an SMS zu stoppen, nur für den Fall, das ReanimationTXT ist erforderlich um zu informieren, dass das Terminal aus irgendwelchen Gründen es geschafft hat zu Verbinden, nachdem die SMS mit der Warnung an Sie gesendet wurde:

Java Anwendungscode

Alle verwendeten Quellcodes und Verteilung sind am Ende des Artikels angehangen.

package Calendar; import com.google.gdata.client.GoogleService; import com.google.gdata.client.Query; import com.google.gdata.client.calendar.CalendarService; import com.google.gdata.data.DateTime; import com.google.gdata.data.PlainTextConstruct; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventEntry; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarEventFeed; import com.google.gdata.data.calendar.CalendarFeed; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder; import com.google.gdata.data.extensions.When; import com.google.gdata.data.extensions.Reminder.Method; import com.google.gdata.util.AuthenticationException; import com.google.gdata.util.ServiceException; import java.io.IOException; import java.net.MalformedURLException; import java.net.URL; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; import java.util.GregorianCalendar; import java.util.List; public class Calendar { public static void main(String[] args) { try { String alertTxt = args[ 2 ]; String reanimationTxt = args[ 3 ]; String stopSMS = args[ 4 ]; int timePeriod = Integer.parseInt(args[ 5 ]); int mode = Integer.parseInt(args[ 6 ]); int startHour = Integer.parseInt(args[ 7 ]); int startMin = Integer.parseInt(args[ 8 ]); URL feedUrl = new URL( "http://www.google.com/calendar/feeds/default/private/full" ); URL calendarUrl = new URL( "http://www.google.com/calendar/feeds/default/allcalendars/full" ); System. out .println( ">>---------- Start ----------<<" ); CalendarService myService = new CalendarService( "My Application" ); myService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); Query myQuery = new Query(feedUrl); CalendarEventFeed myResultsFeed; CalendarEventEntry firstMatchEntry = null ; String myEntryTitle; URL deleteUrl; When timeVar; SimpleDateFormat formater = new SimpleDateFormat( "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss" ); Date newDate = new Date(); CalendarEventEntry myEntry; When eventTimes = new When(); DateTime startTime = null ; DateTime endTime = null ; int reminderMinutes; Method methodType = Method.SMS; Reminder reminder = new Reminder(); CalendarEventEntry insertedEntry; myQuery.setFullTextQuery(stopSMS); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> STOP event found.

>> Finish" ); return ; } myQuery.setFullTextQuery(reanimationTxt); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> REANIMATION event found" ); firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries(). get ( 0 ); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> ...deleting REANIMATION event" ); } myQuery.setFullTextQuery(alertTxt); myResultsFeed = myService.query(myQuery, CalendarEventFeed. class ); if (myResultsFeed.getEntries().size() > 0 ) { System. out .println( ">> >> ALERT event found" ); firstMatchEntry = (CalendarEventEntry) myResultsFeed.getEntries(). get ( 0 ); myEntryTitle = firstMatchEntry.getTitle().getPlainText(); timeVar = firstMatchEntry.getTimes(). get ( 0 ); System. out .println( ">> >> event start&stop time : " + timeVar.getStartTime() + "

>> >> : " + timeVar.getEndTime()); System. out .println( ">> >> event start (milliseconds): " + timeVar.getStartTime().getValue()); System. out .println( ">> >> new event start (milliseconds): " + (newDate.getTime() - ( 1000 * 60 * timePeriod))); if (timeVar.getStartTime().getValue() > newDate.getTime() - ( 1000 * 60 * 0 )) { deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> >> event start > new event start" ); System. out .println( ">> >> ...deleting event" ); System. out .println( ">> >> #M### ##M #M# " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> M## ### #M " ); System. out .println( ">> >> ### ### #### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### #M# ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> #### ### ### " ); } else { deleteUrl = new URL(firstMatchEntry.getEditLink().getHref()); myService.getRequestFactory().setHeader( "If-Match" , "*" ); myService.delete(deleteUrl); System. out .println( ">> >> SMS has gone already" ); System. out .println( ">> >> event start < new event start" ); System. out .println( ">> >> ...deleting event" ); System. out .println( ">> >> .M#### M##M ###M . " ); System. out .println( ">> >> ### #### #### ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### #### #### #M# ### " ); System. out .println( ">> >> ### ###M# ### " ); System. out .println( ">> >> #M#### # " ); System. out .println( ">> >> # ### # # @## #M#### " ); System. out .println( ">> >> ### # # ### " ); System. out .println( ">> >> #M# ### ### # # ### M## ### " ); System. out .println( ">> >> ### ### ### ### ### ### ### " ); System. out .println( ">> >> # ### ### ### # " ); System. out .println( ">> >> #### ### # ### #### " ); myEntry = new CalendarEventEntry(); myEntry.setTitle( new PlainTextConstruct(reanimationTxt)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 1 ); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System. out .println( ">> >> creating REANIMATION event" ); System. out .println( ">> >> event starttime: " + formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0 ); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); System. out .println( ">> >> event stoptime : " + formater.format(newDate)); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); myEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0 ; reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); myEntry.getReminder().add(reminder); CalendarService tempService = new CalendarService( "My Application" ); tempService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); tempService.insert(feedUrl, myEntry); } } CalendarService basicService = new CalendarService( "basic Application" ); basicService.setUserCredentials(args[ 0 ], args[ 1 ]); CalendarEventEntry basicEntry = new CalendarEventEntry(); basicEntry.setTitle( new PlainTextConstruct(alertTxt)); if (mode == 0 ) { newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * timePeriod); startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); newDate.setTime(newDate.getTime() + 1000 * 60 * 0 ); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(newDate)); } if (mode == 1 ) { Date curDate = new Date(); GregorianCalendar gDate = new GregorianCalendar(); gDate.setTime(curDate); gDate. set (GregorianCalendar.HOUR_OF_DAY, startHour); gDate. set (GregorianCalendar.MINUTE, startMin); gDate. set (GregorianCalendar.SECOND, 0 ); if (gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_WEEK) < 6 ) { gDate. set (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 1 ); } else { gDate. set (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH, gDate. get (GregorianCalendar.DAY_OF_MONTH) + 3 ); } startTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); gDate. set (GregorianCalendar.MINUTE, gDate. get (GregorianCalendar.MINUTE) + timePeriod); endTime = DateTime.parseDateTime(formater.format(gDate.getTime())); System. out .println( ">> nextday event should be created" ); } System. out .println( ">> creating ALERT event" ); System. out .println( ">> event starttime: " + startTime.toString()); System. out .println( ">> event stoptime : " + endTime.toString()); eventTimes.setStartTime(startTime); eventTimes.setEndTime(endTime); basicEntry.addTime(eventTimes); reminderMinutes = 0 ; reminder.setMinutes(reminderMinutes); reminder.setMethod(methodType); basicEntry.getReminder().add(reminder); basicService.insert(feedUrl, basicEntry); System. out .println( ">>---------- Finish ----------<<" ); } catch (AuthenticationException e) { e.printStackTrace(); } catch (MalformedURLException e) { e.printStackTrace(); } catch (ServiceException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }

Der .bat Datei Code

Da die Erstellung von .bat Dateien in MQL4 aktuell unmöglich ist, habe ich 2 .bat Dateien verwendet, die unterschiedliche Modi haben.

@rem +-----------------------------------------------------------------------------------------+ @rem | The application sends SMS | @rem | ------------------------------------------------------ | @rem | Rules: | @rem | | @rem | USER - sender's account | @rem | PASS - sender's password | @rem | ALER - Alert, text of the alert message | @rem | (only use Latin characters) | @rem | REAN - Reanimated, text of the message notifying about the reestablished connection | @rem | (only use Latin characters) | @rem | STOP - STOP, title of the event that forbids execution | @rem | of the program actions | @rem | (only use Latin characters) | @rem | PERI - Period, period-timer for sending Alert message | @rem | MODE - Mode | @rem | (0 - standard work, | @rem | 1 - scheduling the message to be sent tomorrow morning or | @rem | on Monday morning) | @rem | HOUR - Hour "of tomorrow morning or Monday morning" at | @rem | which the message is required to be sent. | @rem | MINU - Minutes, minutes "of tomorrow morning..." | @rem +-----------------------------------------------------------------------------------------+ @rem ECHO off set USER=forex.myaccount set PASS=mypassword set ALER=Terminal_Alert set REAN=Trading_Resolved set STOP=STOP set PERI=5 set MODE=0 set HOUR=8 set MINU=20 set ARGS= %USER% %PASS% %ALER% %REAN% %STOP% %PERI% %MODE% %HOUR% %MINU% java -jar "d:\Documents\forex\Deltabank Trader 4\TerminalWatch\terminalWatcher.jar" %ARGS% @rem ECHO %ARGS%

Code des Expert Advisor

Die Funktionen, deren Code unten bereitgestellt ist, müssen in den 'scheduled actions' Block, entsprechend den Regeln Ihres Handelssystems.

Am Ende der Handelssitzung rufe ich die Funktion auf, die die SMS für den nächsten Morgen plant.

Links sind markiert mit .lnk, so dass wir den 'Minimieren zu Symbol' Aufruf-Modus für das Konsolen-Fenster nicht setzen können, um nicht zu erschrecken wenn es aufpoppt.

int sendSMS() { string destination = StringConcatenate (TerminalPath(), "\TerminalWatch\launch.lnk" ); ShellExecuteA(WindowHandle( Symbol (), 0 ), "open" , destination, NULL , NULL , 1 ); } int sendSMSnextDate() { string destination = StringConcatenate (TerminalPath(), "\TerminalWatch\launch_next_date.lnk" ); ShellExecuteA(WindowHandle( Symbol (), 0 ), "open" , destination, NULL , NULL , 1 ); }

Defizite

In der Praxis ist es sehr schwer den Betrieb mit der Uhr des Terminals, des Kurs Servers und Google Server zu synchronisieren. Deshalb verwende ich in dem Code des Expert Advisor die folgende Technik. SMS ist mit dem 8 Minuten Timer aus alle 5 Minuten eingestellt. Dies funktioniert in 95% der Fälle gut, aber ich muss noch immer mit den restlichen 5% klarkommen - das einzige Haar in der Suppe.

Fazit

Wenn Sie es interessant finden und ein Google Konto registrieren möchten, können Sie einfach überprüfen wozu mein schlichtes System in der Lage ist.

Noch einmal muss ich sagen, dass viele Details der Java Umsetzung in dem Artikel für mich nicht völlig klar ist. Ich erhielt großartige Hilfe von meinen Entwickler Kollegen (Vielen Dank, Dima!), also werde ich nicht in der Lage sein alle Fragen mit der größtmöglichen Genauigkeit zu beantworten.

Danke für Ihre Zeit!

Änderungen, die durch Kommentare auf den Artikel inspiriert wurden

Die aktuelle Version enthält eine nützliche Ergänzung von komposter bezüglich der Betriebslogik:

Die Reanimation-Nachricht wird nicht gelöscht, wenn sie nicht gesendet wurde.

Bitte finden Sie TerminalWatch_03.rar an den Artikel angehangen.