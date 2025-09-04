통화 / SCHD
SCHD: Schwab US Dividend Equity ETF
27.15 USD 0.26 (0.95%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SCHD 환율이 오늘 -0.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.13이고 고가는 27.29이었습니다.
Schwab US Dividend Equity ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SCHD News
일일 변동 비율
27.13 27.29
년간 변동
23.87 85.00
- 이전 종가
- 27.41
- 시가
- 27.17
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- 저가
- 27.13
- 고가
- 27.29
- 볼륨
- 12.699 K
- 일일 변동
- -0.95%
- 월 변동
- -2.65%
- 6개월 변동
- -2.83%
- 년간 변동율
- -67.88%
25 9월, 목요일
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 3.3%
- 훑어보기
- 3.3%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 1.6%
- 훑어보기
- 1.6%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 6.8%
- 훑어보기
- 6.8%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- -0.5%
- 훑어보기
- -2.8%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 0.6%
- 훑어보기
- 1.1%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- $42.847 B
- 훑어보기
- $-103.566 B
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 0.1%
- 훑어보기
- 0.2%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 0.1%
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 208 K
- 훑어보기
- 231 K
12:30
USD
- 활동
-
- 예측값
- 1.913 M
- 훑어보기
- 1.920 M
13:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
14:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.925%