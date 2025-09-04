Валюты / SCHD
SCHD: Schwab US Dividend Equity ETF
27.15 USD 0.26 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SCHD за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.13, а максимальная — 27.29.
Курс SCHD за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.13, а максимальная — 27.29.
Новости SCHD
- 2 Income Powerhouses Entering Deep Bargain Territory
- What Does Q4 Hold for the U.S. Economy? ETFs to Consider
- SCHD: Why Most Bulls May Be Running Blind (Rating Downgrade) (NYSEARCA:SCHD)
- Why This Fed Rate Cut Is Terrible News For Some Dividend Stocks
- Building A $100,000 Dividend Portfolio:Maximizing SCHD's Income With Top High-Yield Stocks
- SCHD: Stay Vested To Avoid Being Tempted By The AI Bubble
- $750K Portfolio Is All You Need For Retirement
- What I Regret About My Dividend Investing Journey
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- SCHD Vs. FDVV: How These Two Great Dividend Funds Compare (NYSEARCA:SCHD)
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- How I Would Invest $100,000 In Today’s Overpriced Market
- Can You Retire On $500,000?
- SCHD: Enjoy The Dividends As Trumponomics Plays Out (NYSEARCA:SCHD)
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- The Worst Setup For BDCs In Years
- My Top 10 Dividend Stocks For September 2025: One Yields 12%-Plus
- How I Would Invest $1.8 Billion In Powerball Winnings
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- SCHD ETF Alternative Strategy, CAGR Improves To 15.11%
- MOAT: Inside VanEck's Hugely Successful $13B Wide Moat ETF (BATS:MOAT)
Дневной диапазон
27.13 27.29
Годовой диапазон
23.87 85.00
- Предыдущее закрытие
- 27.41
- Open
- 27.17
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Low
- 27.13
- High
- 27.29
- Объем
- 12.699 K
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- -2.65%
- 6-месячное изменение
- -2.83%
- Годовое изменение
- -67.88%
