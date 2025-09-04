FiyatlarBölümler
SCHD
SCHD: Schwab US Dividend Equity ETF

27.15 USD 0.26 (0.95%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SCHD fiyatı bugün -0.95% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.13 ve Yüksek fiyatı olarak 27.29 aralığında işlem gördü.

Schwab US Dividend Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SCHD haberleri

Günlük aralık
27.13 27.29
Yıllık aralık
23.87 85.00
Önceki kapanış
27.41
Açılış
27.17
Satış
27.15
Alış
27.45
Düşük
27.13
Yüksek
27.29
Hacim
12.699 K
Günlük değişim
-0.95%
Aylık değişim
-2.65%
6 aylık değişim
-2.83%
Yıllık değişim
-67.88%
25 Eylül, Perşembe
12:30
USD
GSYİH (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
3.3%
Önceki
3.3%
12:30
USD
Reel PCE (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
1.6%
Önceki
1.6%
12:30
USD
GDP Satışları (Çeyreklik)
Açıklanan
Beklenti
6.8%
Önceki
6.8%
12:30
USD
Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-0.5%
Önceki
-2.8%
12:30
USD
Çekirdek Dayanaklı Mal Siparişleri (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.6%
Önceki
1.1%
12:30
USD
Mal Ticareti Dengesi
Açıklanan
Beklenti
$​42.847 B
Önceki
$​-103.566 B
12:30
USD
Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
0.1%
Önceki
0.2%
12:30
USD
Otomobil Harici Perakende Stokları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
0.1%
12:30
USD
Yeni İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
208 K
Önceki
231 K
12:30
USD
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Açıklanan
Beklenti
1.913 M
Önceki
1.920 M
13:00
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
7 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.925%