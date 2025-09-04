通貨 / SCHD
SCHD: Schwab US Dividend Equity ETF
27.15 USD 0.26 (0.95%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SCHDの今日の為替レートは、-0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり27.13の安値と27.29の高値で取引されました。
Schwab US Dividend Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.13 27.29
1年のレンジ
23.87 85.00
- 以前の終値
- 27.41
- 始値
- 27.17
- 買値
- 27.15
- 買値
- 27.45
- 安値
- 27.13
- 高値
- 27.29
- 出来高
- 12.699 K
- 1日の変化
- -0.95%
- 1ヶ月の変化
- -2.65%
- 6ヶ月の変化
- -2.83%
- 1年の変化
- -67.88%
25 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 3.3%
- 前
- 3.3%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.6%
- 前
- 1.6%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 6.8%
- 前
- 6.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -2.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.6%
- 前
- 1.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $42.847 B
- 前
- $-103.566 B
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 208 K
- 前
- 231 K
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.913 M
- 前
- 1.920 M
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.925%