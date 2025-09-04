货币 / SCHD
SCHD: Schwab US Dividend Equity ETF
27.15 USD 0.26 (0.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SCHD汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点27.13和高点27.29进行交易。
关注Schwab US Dividend Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SCHD新闻
日范围
27.13 27.29
年范围
23.87 85.00
- 前一天收盘价
- 27.41
- 开盘价
- 27.17
- 卖价
- 27.15
- 买价
- 27.45
- 最低价
- 27.13
- 最高价
- 27.29
- 交易量
- 12.699 K
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- -2.65%
- 6个月变化
- -2.83%
- 年变化
- -67.88%
25 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.3%
- 前值
- 3.3%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.6%
- 前值
- 1.6%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 6.8%
- 前值
- 6.8%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.5%
- 前值
- -2.8%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.6%
- 前值
- 1.1%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $42.847 B
- 前值
- $-103.566 B
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.1%
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 208 K
- 前值
- 231 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.913 M
- 前值
- 1.920 M
13:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.925%