SCHD: Schwab US Dividend Equity ETF
27.15 USD 0.26 (0.95%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SCHD hat sich für heute um -0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.13 bis zu einem Hoch von 27.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab US Dividend Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SCHD News
Tagesspanne
27.13 27.29
Jahresspanne
23.87 85.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.41
- Eröffnung
- 27.17
- Bid
- 27.15
- Ask
- 27.45
- Tief
- 27.13
- Hoch
- 27.29
- Volumen
- 12.699 K
- Tagesänderung
- -0.95%
- Monatsänderung
- -2.65%
- 6-Monatsänderung
- -2.83%
- Jahresänderung
- -67.88%
25 September, Donnerstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 3.3%
- Vorh
- 3.3%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.6%
- Vorh
- 1.6%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 6.8%
- Vorh
- 6.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -2.8%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.6%
- Vorh
- 1.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $42.847 B
- Vorh
- $-103.566 B
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 0.1%
- Vorh
- 0.2%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 0.1%
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 208 K
- Vorh
- 231 K
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- 1.913 M
- Vorh
- 1.920 M
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.925%