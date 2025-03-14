통화 / ORGN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.52 USD 0.01 (1.89%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ORGN 환율이 오늘 -1.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.52이고 고가는 0.55이었습니다.
Origin Materials Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORGN News
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Origin Materials, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Origin Materials Q2 2025 shows revenue miss, stock dips
- Origin Materials earnings matched, revenue fell short of estimates
- Origin Materials Q2 2025 slides: PET bottle caps hit market amid revenue challenges
- Why Nasdaq, S&P 500 Futures Are Trading Higher Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Wall Street Poised To Open Higher After S&P 500's 4-Day Run: 'Sounds Like Powell Is Expecting More Frequent Bouts Of Stagflation,' Cautions Expert - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Origin Materials Q1 2025 reveals EPS miss, stock drops
- Origin Materials earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Origin Materials Q1 2025 slides: PET caps strategy targets $65B market
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Origin Materials, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
일일 변동 비율
0.52 0.55
년간 변동
0.40 1.56
- 이전 종가
- 0.53
- 시가
- 0.54
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- 저가
- 0.52
- 고가
- 0.55
- 볼륨
- 437
- 일일 변동
- -1.89%
- 월 변동
- -1.89%
- 6개월 변동
- -24.64%
- 년간 변동율
- -66.67%
20 9월, 토요일