Währungen / ORGN
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.54 USD 0.01 (1.89%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORGN hat sich für heute um 1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.53 bis zu einem Hoch von 0.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Origin Materials Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ORGN News
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Origin Materials, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Origin Materials Q2 2025 shows revenue miss, stock dips
- Origin Materials earnings matched, revenue fell short of estimates
- Origin Materials Q2 2025 slides: PET bottle caps hit market amid revenue challenges
- Why Nasdaq, S&P 500 Futures Are Trading Higher Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Wall Street Poised To Open Higher After S&P 500's 4-Day Run: 'Sounds Like Powell Is Expecting More Frequent Bouts Of Stagflation,' Cautions Expert - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Origin Materials Q1 2025 reveals EPS miss, stock drops
- Origin Materials earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Origin Materials Q1 2025 slides: PET caps strategy targets $65B market
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Origin Materials, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
Tagesspanne
0.53 0.54
Jahresspanne
0.40 1.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.53
- Eröffnung
- 0.54
- Bid
- 0.54
- Ask
- 0.84
- Tief
- 0.53
- Hoch
- 0.54
- Volumen
- 124
- Tagesänderung
- 1.89%
- Monatsänderung
- 1.89%
- 6-Monatsänderung
- -21.74%
- Jahresänderung
- -65.38%
