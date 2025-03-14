Divisas / ORGN
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.52 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ORGN de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.51, mientras que el máximo ha alcanzado 0.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Origin Materials Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORGN News
Rango diario
0.51 0.54
Rango anual
0.40 1.56
- Cierres anteriores
- 0.52
- Open
- 0.53
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- Low
- 0.51
- High
- 0.54
- Volumen
- 499
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -1.89%
- Cambio a 6 meses
- -24.64%
- Cambio anual
- -66.67%
