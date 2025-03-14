Валюты / ORGN
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.52 USD 0.01 (1.89%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORGN за сегодня изменился на -1.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.52, а максимальная — 0.53.
Следите за динамикой Origin Materials Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.52 0.53
Годовой диапазон
0.40 1.56
- Предыдущее закрытие
- 0.53
- Open
- 0.52
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- Low
- 0.52
- High
- 0.53
- Объем
- 400
- Дневное изменение
- -1.89%
- Месячное изменение
- -1.89%
- 6-месячное изменение
- -24.64%
- Годовое изменение
- -66.67%
