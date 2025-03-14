Valute / ORGN
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.52 USD 0.01 (1.89%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ORGN ha avuto una variazione del -1.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.52 e ad un massimo di 0.55.
Segui le dinamiche di Origin Materials Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ORGN News
Intervallo Giornaliero
0.52 0.55
Intervallo Annuale
0.40 1.56
- Chiusura Precedente
- 0.53
- Apertura
- 0.54
- Bid
- 0.52
- Ask
- 0.82
- Minimo
- 0.52
- Massimo
- 0.55
- Volume
- 437
- Variazione giornaliera
- -1.89%
- Variazione Mensile
- -1.89%
- Variazione Semestrale
- -24.64%
- Variazione Annuale
- -66.67%
21 settembre, domenica