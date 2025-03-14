Moedas / ORGN
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.54 USD 0.02 (3.85%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ORGN para hoje mudou para 3.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.51 e o mais alto foi 0.54.
Veja a dinâmica do par de moedas Origin Materials Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ORGN Notícias
Faixa diária
0.51 0.54
Faixa anual
0.40 1.56
- Fechamento anterior
- 0.52
- Open
- 0.52
- Bid
- 0.54
- Ask
- 0.84
- Low
- 0.51
- High
- 0.54
- Volume
- 270
- Mudança diária
- 3.85%
- Mudança mensal
- 1.89%
- Mudança de 6 meses
- -21.74%
- Mudança anual
- -65.38%
