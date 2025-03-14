通貨 / ORGN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.53 USD 0.01 (1.92%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ORGNの今日の為替レートは、1.92%変化しました。日中、通貨は1あたり0.51の安値と0.54の高値で取引されました。
Origin Materials Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORGN News
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Origin Materials, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Origin Materials Q2 2025 shows revenue miss, stock dips
- Origin Materials earnings matched, revenue fell short of estimates
- Origin Materials Q2 2025 slides: PET bottle caps hit market amid revenue challenges
- Why Nasdaq, S&P 500 Futures Are Trading Higher Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Wall Street Poised To Open Higher After S&P 500's 4-Day Run: 'Sounds Like Powell Is Expecting More Frequent Bouts Of Stagflation,' Cautions Expert - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Origin Materials Q1 2025 reveals EPS miss, stock drops
- Origin Materials earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Origin Materials Q1 2025 slides: PET caps strategy targets $65B market
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Origin Materials, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
1日のレンジ
0.51 0.54
1年のレンジ
0.40 1.56
- 以前の終値
- 0.52
- 始値
- 0.52
- 買値
- 0.53
- 買値
- 0.83
- 安値
- 0.51
- 高値
- 0.54
- 出来高
- 380
- 1日の変化
- 1.92%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -23.19%
- 1年の変化
- -66.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K