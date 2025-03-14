货币 / ORGN
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.52 USD 0.00 (0.00%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ORGN汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.51和高点0.54进行交易。
关注Origin Materials Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ORGN新闻
日范围
0.51 0.54
年范围
0.40 1.56
- 前一天收盘价
- 0.52
- 开盘价
- 0.53
- 卖价
- 0.52
- 买价
- 0.82
- 最低价
- 0.51
- 最高价
- 0.54
- 交易量
- 499
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -1.89%
- 6个月变化
- -24.64%
- 年变化
- -66.67%
