Dövizler / ORGN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ORGN: Origin Materials Inc - Class A
0.52 USD 0.01 (1.89%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ORGN fiyatı bugün -1.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.52 ve Yüksek fiyatı olarak 0.55 aralığında işlem gördü.
Origin Materials Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORGN haberleri
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Origin Materials, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Origin Materials Q2 2025 shows revenue miss, stock dips
- Origin Materials earnings matched, revenue fell short of estimates
- Origin Materials Q2 2025 slides: PET bottle caps hit market amid revenue challenges
- Why Nasdaq, S&P 500 Futures Are Trading Higher Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Wall Street Poised To Open Higher After S&P 500's 4-Day Run: 'Sounds Like Powell Is Expecting More Frequent Bouts Of Stagflation,' Cautions Expert - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Earnings call transcript: Origin Materials Q1 2025 reveals EPS miss, stock drops
- Origin Materials earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Origin Materials Q1 2025 slides: PET caps strategy targets $65B market
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Origin Materials, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
Günlük aralık
0.52 0.55
Yıllık aralık
0.40 1.56
- Önceki kapanış
- 0.53
- Açılış
- 0.54
- Satış
- 0.52
- Alış
- 0.82
- Düşük
- 0.52
- Yüksek
- 0.55
- Hacim
- 437
- Günlük değişim
- -1.89%
- Aylık değişim
- -1.89%
- 6 aylık değişim
- -24.64%
- Yıllık değişim
- -66.67%
21 Eylül, Pazar