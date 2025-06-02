통화 / FLNG
FLNG: FLEX LNG Ltd
24.98 USD 0.10 (0.40%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FLNG 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.86이고 고가는 25.24이었습니다.
FLEX LNG Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
24.86 25.24
년간 변동
19.46 27.67
- 이전 종가
- 25.08
- 시가
- 25.02
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- 저가
- 24.86
- 고가
- 25.24
- 볼륨
- 566
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- -7.24%
- 6개월 변동
- 7.49%
- 년간 변동율
- -1.46%
20 9월, 토요일