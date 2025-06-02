КотировкиРазделы
Валюты / FLNG
FLNG: FLEX LNG Ltd

24.77 USD 0.37 (1.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FLNG за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.75, а максимальная — 25.25.

Следите за динамикой FLEX LNG Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.75 25.25
Годовой диапазон
19.46 27.67
Предыдущее закрытие
25.14
Open
25.11
Bid
24.77
Ask
25.07
Low
24.75
High
25.25
Объем
1.398 K
Дневное изменение
-1.47%
Месячное изменение
-8.02%
6-месячное изменение
6.58%
Годовое изменение
-2.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.