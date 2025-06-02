Валюты / FLNG
FLNG: FLEX LNG Ltd
24.77 USD 0.37 (1.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLNG за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.75, а максимальная — 25.25.
Следите за динамикой FLEX LNG Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FLNG
- FLEX LNG: Attractive Yield, But Dividend Reduction Looms (NYSE:FLNG)
- Flex LNG stock hits 52-week high at 27.49 USD
- B.Riley downgrades Golar LNG stock to Neutral on valuation concerns
- FLEX LNG Ltd. (FLNG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FLEX LNG Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FLNG)
- Flex LNG Reports Strong Q2 and Buyback
- Flex LNG launches $15 million share buyback program
- Earnings call transcript: Flex LNG Q1 2025 sees solid performance and strategic moves
- ZIM (ZIM) Soars 14.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
- EuroDry (EDRY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Apple, Palo Alto Networks And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Flex LNG (NYSE:FLNG)
- GXO Logistics (GXO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GTT H1 2025 slides: revenue surges 32%, EBITDA margin expands to 68%
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- NOV Q2 2025 slides: sequential growth masks 57% order decline, shares tumble
- Samsung Heavy Industries stock rating downgraded by UBS despite price target hike
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Flex LNG approves long-term incentive plan with synthetic options
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Greater Tortue Ahmeyim LNG project reaches commercial operations
- FLEX LNG Stock: Outperforming LNG Ships With A 12% Yield (NYSE:FLNG)
- Flex LNG - Ex Date Q1 2025
- New Fortress Energy sees credit rating drop at S&P due to weak financials
- Flex LNG - Finalize $175 million lease financing for Flex Courageous
Дневной диапазон
24.75 25.25
Годовой диапазон
19.46 27.67
- Предыдущее закрытие
- 25.14
- Open
- 25.11
- Bid
- 24.77
- Ask
- 25.07
- Low
- 24.75
- High
- 25.25
- Объем
- 1.398 K
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- -8.02%
- 6-месячное изменение
- 6.58%
- Годовое изменение
- -2.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.