Devises / FLNG
FLNG: FLEX LNG Ltd

24.98 USD 0.10 (0.40%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FLNG a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.86 et à un maximum de 25.24.

Suivez la dynamique FLEX LNG Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
24.86 25.24
Range Annuel
19.46 27.67
Clôture Précédente
25.08
Ouverture
25.02
Bid
24.98
Ask
25.28
Plus Bas
24.86
Plus Haut
25.24
Volume
566
Changement quotidien
-0.40%
Changement Mensuel
-7.24%
Changement à 6 Mois
7.49%
Changement Annuel
-1.46%
