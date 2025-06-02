Währungen / FLNG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FLNG: FLEX LNG Ltd
24.98 USD 0.10 (0.40%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLNG hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.92 bis zu einem Hoch von 25.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die FLEX LNG Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLNG News
- FLEX LNG: Attractive Yield, But Dividend Reduction Looms (NYSE:FLNG)
- Flex LNG stock hits 52-week high at 27.49 USD
- B.Riley downgrades Golar LNG stock to Neutral on valuation concerns
- FLEX LNG Ltd. (FLNG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FLEX LNG Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FLNG)
- Flex LNG Reports Strong Q2 and Buyback
- Flex LNG launches $15 million share buyback program
- Earnings call transcript: Flex LNG Q1 2025 sees solid performance and strategic moves
- ZIM (ZIM) Soars 14.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
- EuroDry (EDRY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Apple, Palo Alto Networks And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Flex LNG (NYSE:FLNG)
- GXO Logistics (GXO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GTT H1 2025 slides: revenue surges 32%, EBITDA margin expands to 68%
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- NOV Q2 2025 slides: sequential growth masks 57% order decline, shares tumble
- Samsung Heavy Industries stock rating downgraded by UBS despite price target hike
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Flex LNG approves long-term incentive plan with synthetic options
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Greater Tortue Ahmeyim LNG project reaches commercial operations
- FLEX LNG Stock: Outperforming LNG Ships With A 12% Yield (NYSE:FLNG)
- Flex LNG - Ex Date Q1 2025
- New Fortress Energy sees credit rating drop at S&P due to weak financials
- Flex LNG - Finalize $175 million lease financing for Flex Courageous
Tagesspanne
24.92 25.10
Jahresspanne
19.46 27.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.08
- Eröffnung
- 25.02
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Tief
- 24.92
- Hoch
- 25.10
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- -7.24%
- 6-Monatsänderung
- 7.49%
- Jahresänderung
- -1.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K