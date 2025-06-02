通貨 / FLNG
FLNG: FLEX LNG Ltd
25.08 USD 0.15 (0.60%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FLNGの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり24.55の安値と25.20の高値で取引されました。
FLEX LNG Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.55 25.20
1年のレンジ
19.46 27.67
- 以前の終値
- 24.93
- 始値
- 25.01
- 買値
- 25.08
- 買値
- 25.38
- 安値
- 24.55
- 高値
- 25.20
- 出来高
- 863
- 1日の変化
- 0.60%
- 1ヶ月の変化
- -6.87%
- 6ヶ月の変化
- 7.92%
- 1年の変化
- -1.07%
