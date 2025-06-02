クォートセクション
通貨 / FLNG
FLNG: FLEX LNG Ltd

25.08 USD 0.15 (0.60%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FLNGの今日の為替レートは、0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり24.55の安値と25.20の高値で取引されました。

FLEX LNG Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.55 25.20
1年のレンジ
19.46 27.67
以前の終値
24.93
始値
25.01
買値
25.08
買値
25.38
安値
24.55
高値
25.20
出来高
863
1日の変化
0.60%
1ヶ月の変化
-6.87%
6ヶ月の変化
7.92%
1年の変化
-1.07%
