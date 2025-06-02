Dövizler / FLNG
FLNG: FLEX LNG Ltd
24.98 USD 0.10 (0.40%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FLNG fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.86 ve Yüksek fiyatı olarak 25.24 aralığında işlem gördü.
FLEX LNG Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FLNG haberleri
Günlük aralık
24.86 25.24
Yıllık aralık
19.46 27.67
- Önceki kapanış
- 25.08
- Açılış
- 25.02
- Satış
- 24.98
- Alış
- 25.28
- Düşük
- 24.86
- Yüksek
- 25.24
- Hacim
- 566
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- -7.24%
- 6 aylık değişim
- 7.49%
- Yıllık değişim
- -1.46%
21 Eylül, Pazar