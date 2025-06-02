Moedas / FLNG
FLNG: FLEX LNG Ltd
24.87 USD 0.06 (0.24%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FLNG para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.55 e o mais alto foi 25.01.
Veja a dinâmica do par de moedas FLEX LNG Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
24.55 25.01
Faixa anual
19.46 27.67
- Fechamento anterior
- 24.93
- Open
- 25.01
- Bid
- 24.87
- Ask
- 25.17
- Low
- 24.55
- High
- 25.01
- Volume
- 292
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- -7.65%
- Mudança de 6 meses
- 7.01%
- Mudança anual
- -1.89%
