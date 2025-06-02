Valute / FLNG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FLNG: FLEX LNG Ltd
24.98 USD 0.10 (0.40%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FLNG ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.86 e ad un massimo di 25.24.
Segui le dinamiche di FLEX LNG Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLNG News
- FLEX LNG: Attractive Yield, But Dividend Reduction Looms (NYSE:FLNG)
- Flex LNG stock hits 52-week high at 27.49 USD
- B.Riley downgrades Golar LNG stock to Neutral on valuation concerns
- FLEX LNG Ltd. (FLNG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FLEX LNG Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FLNG)
- Flex LNG Reports Strong Q2 and Buyback
- Flex LNG launches $15 million share buyback program
- Earnings call transcript: Flex LNG Q1 2025 sees solid performance and strategic moves
- ZIM (ZIM) Soars 14.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
- EuroDry (EDRY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Apple, Palo Alto Networks And An Energy Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apple (NASDAQ:AAPL), Flex LNG (NYSE:FLNG)
- GXO Logistics (GXO) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- GTT H1 2025 slides: revenue surges 32%, EBITDA margin expands to 68%
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- NOV Q2 2025 slides: sequential growth masks 57% order decline, shares tumble
- Samsung Heavy Industries stock rating downgraded by UBS despite price target hike
- 17 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy Out Of 72 June Graham Value All-Stars
- Flex LNG approves long-term incentive plan with synthetic options
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Greater Tortue Ahmeyim LNG project reaches commercial operations
- FLEX LNG Stock: Outperforming LNG Ships With A 12% Yield (NYSE:FLNG)
- Flex LNG - Ex Date Q1 2025
- New Fortress Energy sees credit rating drop at S&P due to weak financials
- Flex LNG - Finalize $175 million lease financing for Flex Courageous
Intervallo Giornaliero
24.86 25.24
Intervallo Annuale
19.46 27.67
- Chiusura Precedente
- 25.08
- Apertura
- 25.02
- Bid
- 24.98
- Ask
- 25.28
- Minimo
- 24.86
- Massimo
- 25.24
- Volume
- 566
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -7.24%
- Variazione Semestrale
- 7.49%
- Variazione Annuale
- -1.46%
20 settembre, sabato