Equity Tracker MT5

휴대폰을 원격 트레이딩 터미널로 바꾸세요
Equity Tracker MT5는 모든 거래, 리스크 이벤트, 계좌 변동을 실시간으로 Telegram 또는 Discord에 보내주는 전문 모니터링 도구입니다.
몇 분마다 휴대폰을 확인할 필요가 없습니다. 숨겨진 드로다운을 걱정할 필요도 없습니다. EA가 자동으로 당신의 계좌를 감시합니다.
이 EA는 포지션을 열거나 닫거나 관리하지 않습니다. 100% 안전하며 모니터링 전용입니다.
트레이더들이 사랑하는 이유
- 거래, 리스크, 계좌 변동에 대한 즉시 알림
- Heartbeat 기능으로 VPS 다운 및 MT5 멈춤 자동 감지
- 여러 EA를 하나의 차트에서 동시에 모니터링
- 가볍고 빠르며 어떤 시스템에도 안전하게 사용 가능
Prop Firm 도전자에게 완벽
자동 모니터링으로 챌린지 계좌를 보호하세요:
- 일일 드로다운 알림: 최대 손실 규칙 위반 전에 미리 경고.
- 수익 목표 알림: Phase 1 또는 Phase 2 통과 시 즉시 확인.
- 리스크 감시: EA가 SL, 롯 크기, Prop Firm 리스크 규정을 준수하는지 확인.
멀티 채널 알림
- Telegram + Discord: 하나 또는 두 플랫폼에 동시에 전송.
- 즉시 전달: WebRequest를 통한 실시간 메시지 전송.
- 시각적 컨텍스트: 거래·리스크 이벤트에 차트 스크린샷 첨부 가능.
리스크 & 안전 모니터링
- 맞춤형 드로다운 알림: 임의의 equity 하락 비율에 맞춰 알림.
- 마진 경고: 자유 마진이 위험 수준에 도달하면 알림.
- Heartbeat 모니터: VPS가 정상 작동 중인지 주기적으로 “I’m Alive” 메시지 수신.
Heartbeat가 멈추면 MT5가 멈추었거나 충돌·정전이 발생했음을 즉시 인지.
자동 수익 리포트
- 매시간 / 매일 / 매주: 자동 PnL 요약 전송.
- 차트 오버레이: 차트 코너에서 오늘의 수익 바로 확인.
런치 프로모션 가격
현재 가격: $59 USD (한정 출시 할인)
처음 20개 판매 후 가격은 $79 USD로 인상됩니다. 지금 lifetime 라이선스를 확보하세요.
빠른 설정 (2분)
1. Telegram
- @BotFather로 봇 생성
- Bot Token 복사
- 봇에게 아무 메시지나 보내기
- 다음 주소 방문:
https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
- 페이지에서 Chat ID 복사
- EA에 Token + Chat ID 입력
2. Discord
- 채널에 Webhook 생성
- Webhook URL을 EA에 입력
3. WebRequest 활성화
- MT5 → 도구 → 옵션 → 전문가
- “리스트된 URL에 대한 WebRequest 허용” 활성화
- 다음 URL 추가:
자주 묻는 질문
EA가 거래를 실행하나요?
아니요. 오직 모니터링과 알림만 제공합니다.
다른 EA와 함께 사용할 수 있나요?
네. 심볼이나 시간 주기와 상관없이 계좌 전체를 모니터링합니다.
VPS가 필요하나요?
24/7 알림을 원한다면 추천하지만 필수는 아닙니다.
무겁나요?
아닙니다. 매우 가볍습니다. 스크린샷 기능은 저사양 PC에서 끌 수 있습니다.
