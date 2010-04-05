Equity Tracker MT5

휴대폰을 원격 트레이딩 터미널로 바꾸세요

Equity Tracker MT5는 모든 거래, 리스크 이벤트, 계좌 변동을 실시간으로 Telegram 또는 Discord에 보내주는 전문 모니터링 도구입니다.

몇 분마다 휴대폰을 확인할 필요가 없습니다. 숨겨진 드로다운을 걱정할 필요도 없습니다. EA가 자동으로 당신의 계좌를 감시합니다.

이 EA는 포지션을 열거나 닫거나 관리하지 않습니다. 100% 안전하며 모니터링 전용입니다.

----------------------------------------

트레이더들이 사랑하는 이유

  • 거래, 리스크, 계좌 변동에 대한 즉시 알림
  • Heartbeat 기능으로 VPS 다운 및 MT5 멈춤 자동 감지
  • 여러 EA를 하나의 차트에서 동시에 모니터링
  • 가볍고 빠르며 어떤 시스템에도 안전하게 사용 가능

----------------------------------------

Prop Firm 도전자에게 완벽

자동 모니터링으로 챌린지 계좌를 보호하세요:

  • 일일 드로다운 알림: 최대 손실 규칙 위반 전에 미리 경고.
  • 수익 목표 알림: Phase 1 또는 Phase 2 통과 시 즉시 확인.
  • 리스크 감시: EA가 SL, 롯 크기, Prop Firm 리스크 규정을 준수하는지 확인.

----------------------------------------

멀티 채널 알림

  • Telegram + Discord: 하나 또는 두 플랫폼에 동시에 전송.
  • 즉시 전달: WebRequest를 통한 실시간 메시지 전송.
  • 시각적 컨텍스트: 거래·리스크 이벤트에 차트 스크린샷 첨부 가능.

----------------------------------------

리스크 & 안전 모니터링

  • 맞춤형 드로다운 알림: 임의의 equity 하락 비율에 맞춰 알림.
  • 마진 경고: 자유 마진이 위험 수준에 도달하면 알림.
  • Heartbeat 모니터: VPS가 정상 작동 중인지 주기적으로 “I’m Alive” 메시지 수신.
    Heartbeat가 멈추면 MT5가 멈추었거나 충돌·정전이 발생했음을 즉시 인지.

----------------------------------------

자동 수익 리포트

  • 매시간 / 매일 / 매주: 자동 PnL 요약 전송.
  • 차트 오버레이: 차트 코너에서 오늘의 수익 바로 확인.

----------------------------------------

런치 프로모션 가격

현재 가격: $59 USD (한정 출시 할인)

처음 20개 판매 후 가격은 $79 USD로 인상됩니다. 지금 lifetime 라이선스를 확보하세요.

----------------------------------------

빠른 설정 (2분)

1. Telegram

2. Discord

  • 채널에 Webhook 생성
  • Webhook URL을 EA에 입력

3. WebRequest 활성화

----------------------------------------

자주 묻는 질문

EA가 거래를 실행하나요?
아니요. 오직 모니터링과 알림만 제공합니다.

다른 EA와 함께 사용할 수 있나요?
네. 심볼이나 시간 주기와 상관없이 계좌 전체를 모니터링합니다.

VPS가 필요하나요?
24/7 알림을 원한다면 추천하지만 필수는 아닙니다.

무겁나요?
아닙니다. 매우 가볍습니다. 스크린샷 기능은 저사양 PC에서 끌 수 있습니다.

----------------------------------------

트레이딩을 완전히 통제하세요

중요한 거래 이벤트를 다시는 놓치지 마세요. VPS 장애도 즉시 감지할 수 있습니다.

무료 데모를 다운로드해 실시간 알림을 직접 경험해 보세요.

