Equity Tracker MT5
- ユーティリティ
- Carlos Oliveira
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 22 12月 2025
- アクティベーション: 10
スマートフォンをリモート取引ターミナルに変える
Equity Tracker MT5 は、すべての取引、リスクイベント、口座の変動をリアルタイムで Telegram または Discord に通知するプロ向けのモニタリングツールです。
数分ごとにスマホを確認する必要はありません。隠れたドローダウンを心配する必要もありません。EA が自動であなたの口座を監視します。
このEAは取引の“開始・終了・管理”を一切行いません。100% 安全で、監視専用です。
----------------------------------------
トレーダーに選ばれる理由
- 取引・リスク・口座変動を即時に通知
- Heartbeat 機能で VPS 落ち・MT5フリーズを自動検知
- 複数のEAを1つのチャートでまとめて監視
- 軽量・高速・安全で、どんな取引システムにも対応
----------------------------------------
Prop Firm チャレンジに最適
自動モニタリングでチャレンジ口座を保護：
- デイリードローダウン警告： 最大損失ルールを破る前に通知。
- 利益目標アラート： フェーズ1・フェーズ2突破を即時に把握。
- リスク監視： EA が SL・ロット・PropFirm のリスク条件を守っているか確認。
----------------------------------------
マルチチャネル通知
- Telegram + Discord： 片方、または両方へ同時送信。
- 即時配信： WebRequest で瞬時にメッセージを送信。
- ビジュアル情報： 必要に応じて取引・リスクイベントにチャートのスクリーンショットを添付。
----------------------------------------
リスク & セーフティ監視
- カスタムドローダウン警告： 任意の equity 下落率で通知。
- 証拠金アラート： 余剰証拠金が危険水準に達すると警告。
- Heartbeat モニター： VPS の稼働を「I'm Alive」メッセージで定期的に確認。
停止した場合、MT5 のフリーズ・クラッシュ・停電などを即座に把握。
----------------------------------------
自動利益レポート
- 毎時 / 毎日 / 毎週： 自動で PnL サマリーを受信。
- チャートオーバーレイ： 当日の利益をチャートの隅に表示。
----------------------------------------
ローンチ価格
現在価格：59 USD（期間限定オファー）
最初の 20 件の販売後、価格は 79 USD に上昇します。今のうちに永続ライセンスを確保してください。
----------------------------------------
クイックセットアップ（2分）
1. Telegram
- @BotFather でボットを作成
- Bot Token をコピー
- ボットに適当なメッセージを送信
- 以下にアクセス：
https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates
- ページから Chat ID を取得
- EA に Token + Chat ID を入力
2. Discord
- チャンネル内に Webhook を作成
- Webhook URL を EA に貼り付け
3. WebRequest を許可
- MT5 → ツール → オプション → エキスパートアドバイザ
- 「指定URLへのWebRequestを許可する」 を有効化
- 以下を追加：
----------------------------------------
よくある質問
EAは取引を行いますか？
いいえ。監視と通知のみを行います。
他のEAと併用できますか？
はい。シンボルや時間足に関係なく口座全体を監視します。
VPS は必要ですか？
24時間通知を希望する場合は推奨ですが、必須ではありません。
重いEAですか？
いいえ。非常に軽量です。スクリーンショット機能は低スペックPCではオフにできます。
----------------------------------------
あなたの取引を完全にコントロール
重要な取引イベントをもう二度と見逃さないでください。VPS トラブルも即時に把握できます。
まずは無料デモ版で、リアルタイム通知を体験してください。