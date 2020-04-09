スマートフォンをリモート取引ターミナルに変える

Equity Tracker MT5 は、すべての取引、リスクイベント、口座の変動をリアルタイムで Telegram または Discord に通知するプロ向けのモニタリングツールです。

数分ごとにスマホを確認する必要はありません。隠れたドローダウンを心配する必要もありません。EA が自動であなたの口座を監視します。

このEAは取引の“開始・終了・管理”を一切行いません。100% 安全で、監視専用です。

トレーダーに選ばれる理由

取引・リスク・口座変動を即時に通知

Heartbeat 機能で VPS 落ち・MT5フリーズを自動検知

複数のEAを1つのチャートでまとめて監視

軽量・高速・安全で、どんな取引システムにも対応

Prop Firm チャレンジに最適

自動モニタリングでチャレンジ口座を保護：

デイリードローダウン警告： 最大損失ルールを破る前に通知。

最大損失ルールを破る前に通知。 利益目標アラート： フェーズ1・フェーズ2突破を即時に把握。

フェーズ1・フェーズ2突破を即時に把握。 リスク監視： EA が SL・ロット・PropFirm のリスク条件を守っているか確認。

マルチチャネル通知

Telegram + Discord： 片方、または両方へ同時送信。

片方、または両方へ同時送信。 即時配信： WebRequest で瞬時にメッセージを送信。

WebRequest で瞬時にメッセージを送信。 ビジュアル情報： 必要に応じて取引・リスクイベントにチャートのスクリーンショットを添付。

リスク & セーフティ監視

カスタムドローダウン警告： 任意の equity 下落率で通知。

任意の equity 下落率で通知。 証拠金アラート： 余剰証拠金が危険水準に達すると警告。

余剰証拠金が危険水準に達すると警告。 Heartbeat モニター： VPS の稼働を「I'm Alive」メッセージで定期的に確認。

停止した場合、MT5 のフリーズ・クラッシュ・停電などを即座に把握。

自動利益レポート

毎時 / 毎日 / 毎週： 自動で PnL サマリーを受信。

自動で PnL サマリーを受信。 チャートオーバーレイ： 当日の利益をチャートの隅に表示。

ローンチ価格

現在価格：59 USD（期間限定オファー）

最初の 20 件の販売後、価格は 79 USD に上昇します。今のうちに永続ライセンスを確保してください。

クイックセットアップ（2分）

1. Telegram

@BotFather でボットを作成

でボットを作成 Bot Token をコピー

をコピー ボットに適当なメッセージを送信

以下にアクセス：

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates

https://api.telegram.org/botYOUR_TOKEN/getUpdates ページから Chat ID を取得

を取得 EA に Token + Chat ID を入力

2. Discord

チャンネル内に Webhook を作成

を作成 Webhook URL を EA に貼り付け

3. WebRequest を許可

MT5 → ツール → オプション → エキスパートアドバイザ

「指定URLへのWebRequestを許可する」 を有効化

を有効化 以下を追加： https://api.telegram.org https://discord.com



よくある質問

EAは取引を行いますか？

いいえ。監視と通知のみを行います。

他のEAと併用できますか？

はい。シンボルや時間足に関係なく口座全体を監視します。

VPS は必要ですか？

24時間通知を希望する場合は推奨ですが、必須ではありません。

重いEAですか？

いいえ。非常に軽量です。スクリーンショット機能は低スペックPCではオフにできます。

あなたの取引を完全にコントロール

重要な取引イベントをもう二度と見逃さないでください。VPS トラブルも即時に把握できます。

まずは無料デモ版で、リアルタイム通知を体験してください。